Deti v Libanone: život v narastajúcej neistote

Cham, 4, v neoficiálnej osade Abou Smara. Pre tisíce rodín je rok 2021 extrémne náročný na prežitie. V chudobe sa ocitlo 80% obyvateľov Libanonu. (zdroj: © UNICEF/UN0553708/Choufany)

Budúcnosť celej jednej generácie detí je neistá a je dôsledkom niekoľkých faktorov, ktoré naraz zasiahli Libanon – jedna z najhorších ekonomických depresíí v histórii, pandémia COVID-19 a následky ničivých výbuchov v Bejrúte v roku 2020.

Vyriešenie krízy, ktorá ťažko zasiahla mnohé libanonské rodiny, je zatiaľ v nedohľadne a jej dopady na životy detí sú čoraz horšie. Čísla v najnovšej správe UNICEFu ukazujú dramatické zhoršenie životných podmienok týchto detí a rovnako ťažko sú zasiahnuté aj rodiny detí, ktoré majú v Libanone štatút utečencov.

Dalal, 4. Zhoršujúca sa kríza v Libanone najviac postihuje tých najzraniteľnejších - deti. Tie každý večer zaspávajú hladné a nedostáva sa im ani základná zdravotná starostlivosť. (zdroj: © UNICEF/UN0553706/Choufany)

„Život je veľmi ťažký a je to čím ďalej, tým horšie. Dnes moje štyri deti odišli do školy hladné. Neviem, ako dlho to ešte vydržíme. Myslím na samovraždu a jediné, čo mi v tom bráni, sú moje deti. Mám o ne veľké obavy.“ Hanan, 29, ktorý žije v Tripoli v severnom Libanone.

Rodiny v dôsledku závratnej miery inflácie, zvyšujúcej sa chudoby a straty zamestnania nie sú schopné poskytnúť deťom ani uspokojenie ich najzákladnejších potrieb. Deti často ostávajú hladné, domácnosti zaznamenávajú čoraz častejšie výpadky elektrického prúdu. Nemajú peniaze na vzdelanie a učebné pomôcky, predávajú zariadenie, aby si mali z čoho kúpiť jedlo. Na nákup jedla si mnohí požičiavajú peniaze a zadlžujú sa. 80% ľudí žije v chudobe a 34% v extrémnej chudobe.

Sara a Bilal v ich dome v Hay el Gharbeh, neoficiálnej osade v južnom Bejrúte. Ich otec Tarek nevie svojim štyrom deťom zabezpečiť ani ich základné potreby: "Tento rok si nemôžeme dovoliť kúpiť nič vrátane potravín a liekov. Žijeme na hranici našich možností." (zdroj: © UNICEF/UN0550988/Choufany)

Zničujúca kríza zvýraznila zraniteľnosť detí a ich nerovné postavenie. Mnohé nemajú inú možnosť ako opustiť školu a začať pracovať. Mnohé sa ocitajú na ulici, zvyšuje sa riziko uzatvárania detských manželstiev, obchodovania s deťmi a sexuálneho zneužívania. Oveľa viac detí než predtým je vystavených týmto rizikám, narastá násilie v rodinách, čo má priamy vplyv aj na deti vyrastajúce v nich.

„Bojím sa. Cítim stres. Cítim smútok. Aby som domov priniesla viac peňazí, pracujem každý deň čoraz dlhšie – ale aj tak to nikdy nestačí.“ Ala´a, 13, ktorá pracuje v ovocnom sade na juhu krajiny.

“Naši rodičia potrebujú peniaze, ktoré nosíme domov. Čo by robili, keby sme prestali chodiť do práce?“ Amal, 15, ktorá zbiera ovocie v južnom Libanone. Jej rodičia o prácu prišli. „Keď myslím na budúcnosť, život sa zdá byť čoraz ťažším. Najviac sa bojím, že nebudeme mať z čoho zaplatiť nájomné. Nechceme prísť o náš domov. Dáva nám pocit bezpečia.“

Chlapec ukazuje svoje pracovné náradie. Dennodenne umýva okná áut na rušných križovatkách mesta Saida. Zárobky súrodencov sú jediným zdrojom príjmov ich rodiny. Spoločne pracujú od svitu do mrku, aby zabezpečili základné potreby pre svoju rodinu. (zdroj: © UNICEF/UN0553712/Choufany)

Zdravotný systém v Libanone je na pokraji zrútenia. Nemocnice postihujú masívne výpadky elektriny, nedostatok základných pomôcok. Zdravotníci sú vyčerpaní. Ceny liekov dosahujú astronomické sumy, a väčšina obyvateľov nemá peniaze, aby si mohli dovoliť základnú zdravotnú starostlivosť. V krajine je nedostatok základných liekov. Nedostatok paliva a drahá doprava spôsobujú, že ľudia sa nemajú ako dopraviť do nemocníc. Kolaps zásobovania krajiny pitnou vodou predstavuje obrovskú hrozbu pre verejné zdravie. Milióny ľudí trpia nedostatkom pitnej vody, zvyšuje sa počet infekčných ochorení spôsobených pitím znečistenej vody.

Dieťa pijúce vodu z jediného zdroja v tábore Hesbi v južnom Libanone. Takmer 3 milióny ľudí je zasiahnutých nedostatkom pitnej vody, počet rodín spoliehajúcich sa na vodné cisterny je v októbri 2021 päťnásobný v porovnaní s aprílom. (zdroj: © UNICEF/UN0550973/Choufany)

Kvôli zložitosti krizy je ohrozený aj celý vzdelávací systém. Státisíce libanonských detí a detí utečencov sa možno nebudú môcť vrátiť do škôl. Chýbajú pohonné látky, dodávky vody a elektriny sú prerušené, nie sú peniaze na platy učiteľov. Rodiny nemajú peniaze na dopravu detí do školy. Pandémia COVID-19 pozastavila vyučovanie na dlhé mesiace, mnoho škôl v Bejrúte bolo celkom zničených v auguste 2020 pri ničivom výbuchu v prístave. Pozastavenie vzdelávania vedie u detí k vzniku mnohých psychických porúch, zvyšuje sa riziko násilia na deťoch, pozastavuje sa rozvoj detí a ich sociálnych zručností. Deti tiež prichádzajú o školské obedy a očkovania, ktoré boli zabezpečované školou.

Youssef, 2 - Riešenie zničujúcej mnohovrstvovej krízy v Libanone je v nedohľadne, dopad na deti je najsilnejší (zdroj: © UNICEF/UN0553713/Choufany)

“V škole som už nebol veľmi dlho a už sa neviem dočkať kedy sa tam vrátim. Chýbajú mi učitelia a všetky tie zábavné veci, ktoré sme v škole robili, kreslenie a hry s kamarátmi.” Assil, 6.

Ako pomáha UNICEF

UNICEF v Libanone pomáha už 70 rokov. Ako odpoveď na súčasnú humanitárnu krízu posilňuje svoje aktivity a odpovedá konkrétnymi činmi:

poskytuje peňažný príspevok viac ako 95 000 deťom a mladým ľuďom, a plánuje toto číslo zvýšiť na 100 000

pokračuje v budovaní zdrojov pitnej vody, aby malo čím viac ľudí prístup k čistej vode

distribuoval viac ako 97 ton zdravotníckych potrieb do nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení

posilňuje zabezpečovanie výživy a podporu psychického zdravia pre najzraniteľnejšie deti

podporuje národnú očkovaciu kampaň proti ochoreniu COVID-19

podporuje vzdelávací system a skorý návrat detí do škôl

poskytuje služby deťom, ktoré sa ocitli v riziku násilia či zneužívania

podporuje rekonštrukciu škôl, nemocníc a skladov vo výbuchom zničenom Bejrúte

Dievčatko merajú dreveným metrom počas pravidelnej lekárskej prehliadke v Tripoli, Libanon. (zdroj: © UNICEF/UN0551930/Choufany)

Ako pomáha Slovensko

Vedeli ste, že aj na Slovensku máme firmu, ktorá sa stala dodávateľom UNICEF? Malá rodinná firma PKP z Bardejova sa po splnení mnohých prísnych kritérií prihlásila do náročného výberového konania na dodávanie drevených metrov - a uspela. Už desať rokov vyrábajú drevené metre, ktoré sa po celom svete používajú na meranie detičiek pri liečbe podvýživy, a dodávajú ich buď do centrálneho skladu UNICEF v Kodani alebo priamo do krajiny, kde sa bude meter používať. Viac sa dozviete vo videu nižšie.

