Šťastné stretnutia rodín po odlúčení v dôsledku vojny

Emilia sa opäť stretla so svojou mamou v Modrom bode UNICEF v Rumunsku (zdroj: © UNICEF/UN0632512/Câtu)

Vojna a prírodné katastrofy každoročne oddelia od svojich rodín tisícky detí. Toto je príbeh o tom, ako UNICEF znova spája rozdelené rodiny.

Predstavte si strach, ktorý by ste prežívali, keby sa vaše dieťa stratilo počas vojny alebo prírodnej katastrofy. Predstavte si zúfalstvo, keby ste ich nevideli celé mesiace či roky, a len by ste dúfali, že sú ešte nažive a v bezpečí. A teraz si predstavte okamih, kedy by ste ich znova uvideli…

Takýto okamih sa v minulom roku odohral mnoho tisíc ráz. Keď udrie prírodná katastrofa alebo vypukne vojna, UNICEF rýchlo lokalizuje deti bez doprovodu a postará sa o ich bezpečie. Spolupracujeme s miestnymi partnermi, používame inovatívne mobilné siete a krvopotne hľadáme akékoľvek stopy po rodinách stratených detí, aby sme ich mohli opäť spojiť.

Šťastný úsmev na tvári malej Emilie, ktorá sa vďaka UNICEFu opäť stretla so svojou mamou (zdroj: © UNICEF/UN0632516/Câtu)

Príbeh rodiny, ktorú sa podarilo spojiť v Rumunsku

Maryna žila a pracovala v Českej republike, aby mohla podporovať svoju rodinu. Jej dvojročná dcérka Emilia vyrastala doma na Ukrajine so svojím otcom a starou mamou. Keď však vypukla vojna, Maryna vedela, že musí byť pri svojej dcére. UNICEF podal pomocnú ruku. Mama a dcéra sa znova stretli v Modrom bode v severnom Rumunsku, mieste, kde sú poskytované základné služby ľuďom, ktorí v dôsledku vojny museli opustiť svoju vlasť. Rodiny tu majú prístup k informáciám, ako postupovať ďalej na ich ceste do bezpečia.

V súčasnosti UNICEF so svojimi partnermi prevádzkuje 25 Modrých bodov v susedných krajinách - v Bulharsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Taliansku.

Emilia prekročila hranicu so svojou starou mamou a čakala na svoju mamu, kým pride a vyzdvihne si ju. “Určite sa vrátime, keď sa vojna na Ukrajine skončí. Keď sa situácia upokojí,” hovorí Maryna.



Pre deti ako Emilia Modré body predstavujú bezpečný priestor, kde sa môžu hrať, odpočinúť si a byť jednoducho dieťaťom v čase, keď bol ich detský svet prevrátený naruby.

“Ukrajinské deti nám hovoria, že sa chcú znova stretnúť s ich rodinou, vrátiť sa do známeho prostredia, do školy a znova sa hrať s inými deťmi zo susedstva.” Zástupca Výkonného riaditeľa UNICEF Omar Abdi

Konečne znova spolu

S pomocou UNICEFu Chogi koncom roka 2018 konečne opäť našiel svoju mamu po päťročnom odlúčení. V roku 2013 jeho mama Khamisa zbierala drevo na založenie ohňa v Malakal, Južnom Sudáne, keď znenazdajky vypukli boje. Chogiho a jeho dvoch súrodencov zachránil sused, keď ich zobral do buša a odtiaľ neskôr do Juby, hlavného mesta.

10-ročný Chogi sa hrá so svojimi kamarátmi v Malakal, Južný Sudán (zdroj: © UNICEF/UN0359987/Naftalin)

UNICEFu sa s pomocou partnerov podarilo úspešne vypátrať Khamisu na základe informácií poskytnutých jej tromi deťmi. Krátko nato sa Chogi, jeho brat Jidu a sestra Ferdos opäť stretli s ich mamou v Malakal.



“Od toho dňa mám stále úsmev na tvári. Som taká šťastná, že sme opäť spolu. Už nikdy nedopustím, aby sme sa od seba oddelili.” Chogiho mama Khamisa

Keď niekde vypukne kríza, UNICEF je na mieste medzi prvými a urýchlene skúma potreby detí tak, aby mohol čo najefektívnejšie pomôcť.

Ferdos, Chogi a ich mama Khamisa, šesť mesiacov po ich šťastnom opätovnom stretnutí (zdroj: © UNICEF/UN0314733/Ryeng)

Prípadoví manažéri – každodenní hrdinovia

“Slovami sa nedá popísať pocit šťastia, ktorý cítim, keď vidím, ako dieťa beží do náručia svojich rodičov,” hovorí Ruqaya. Spolu s jej tímom sa jej podarilo vrátiť ich rodinám viac ako 75 detí. Ruqaya vedie tím 38 ľudí v severovýchodnej Sýrii podporovaný UNICEFom. Jej tím zabezpečuje pre deti bez doprovodu základné služby, často priamo v táboroch, kde vysídlené rodiny hľadajú ochranu pred násilím.

Reunifikačný process je zdĺhavý a často môže trvať celé mesiace. “Niekedy to celé trvá dlho, ale spolu s mojim tímom máme silnú motiváciu, keď vidíme, že postupujeme dopredu. Znamená to, že sa vzdialenosť medzi strateným dieťaťom a jeho rodinou každý deň pomaly ale isto zmenšuje.”

“Deti majú právo žiť v bezpečnom prostredí, vyrastať s ich rodinou a medzi súrodencami.” Práca, ktorú robí Ruqaya a jej tím, z nich robí každodenných hrdinov, i keď o nich málokto vie.

Ruqaya s 3-ročným Alaaom, jedným z detí, ktoré pomohla navrátiť k jeho rodine v severovýchodnej Sýrii (zdroj: © UNICEF/UN0645413/Souleiman)

Nájdená po štyroch rokoch

Nyajiper bola od svojich rodičov oddelená viac ako štyri roky. Jej otca sa napokon podarilo nájsť v Bor, meste v Južnom Sudáne a Nyajiper sa s ním o pár týždňov nato stretla.

Naše tímy v spolupráci s partnermi identifikujú a registrujú deti, ktoré cestujú bez rodičov a odporúčajú im ochranné služby. Práve vďaka tejto dôležitej práci mohli byť deti ako Nyajiper opäť spojené so svojimi rodinami. „S týmito deťmi ma spája zvláštne puto,“ hovorí prípadový pracovník Simon Char. „Keď ma zbadajú, často sa ku mne rozbehnú a začnú ma objímať. Kým hľadáme ich rodičov, som pre ne často čosi ako otec.“ Simon pomáha hľadať stratené deti a zjednocovať rodiny s UNICEF partnerom v Malakal v Južnom Sudáne. Odkedy vypukol konflikt v roku 2013, podarilo sa nám spoločne vrátiť ich rodinám viac ako 6 000 stratených detí.



"Najkrajšia časť mojej práce je, keď vidím rodiny znova spolu šťastné a smejúce sa. Je to zázrak, ktorý sa deje zakaždým a znova." Simon Char

Terénny pracovníkSimon Char s 5-ročnou Nyajiper v náručí (zdroj: © UNICEF/UN0256297/Ryeng)



Chránime tých najzraniteľnejších

Oemročný Said je sluchovo postihnutý. Žil so svojim otcom, mamou a dvomi bratmi v Macomii v Mozambiku. V roku 2019 on a jeho otec neboli doma, keď jeho mama Matiura, 32, musela narýchlo utiecť z domu s jej ďalšími dvomi deťmi pred útokmi ozbrojených skupín. Matiura si myslela, že Said bol spolu s jeho otcom a dúfala, že sa im podarilo zachrániť. O tri mesiace neskôr sa jej podarilo skontaktovať sa s manželom a zistila, že Said s ním nie je. Našťastie ho však našla suseda samotného v buši a vzala ho so sebou do Montepuezu vzdialeného 200 km.

8-ročný Said po opätovnom stretnutí so svojim otcom (zdroj: © UNICEF/UN0638660/Franco)

Said sa teraz vrátil ku svojej rodine a žije v meste Pemba s rodičmi a súrodencami. UNICEF s partnermi zabezpečujú pre odlúčené deti, deti bez sprievodu a zdravotne postihnuté deti všetky základné potreby, a tiež neúnavne pracuje na ich čo najskoršom návrate do rodiny. V krízových situáciách vie UNICEF doručiť deťom život zachraňujúci material do 48 hodín vo viac ako 190 krajinách sveta. Vďaka ľuďom ako ste vy, naši dobrovoľní darcovia, sú naše tímy vždy rýchlo na mieste tam, kde sú najpotrebnejšie. Staňte sa Svetovým rodičom UNICEF a pomáhajte pravidelne. Pravidelná pomoc je najefektívnejším druhom pomoci.