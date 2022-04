Dane na poslednú chvíľu – ako by nám mohol štát alebo mesto pomôcť

Artsiom Klunin

Koncom marca sa začínajú preteky s časom – občania si spomenú, že sa blíži termín odovzdania daňového priznania. Prečo to nespraviť skôr? Možno to bude aj Vaše predsavzatie na ďalší rok, rovnako ako to bolo predsavzatím aj pred rokom a pred dvoma rokmi. Zrejme, to zas bude na poslednú chvíľu, alebo, v tom horšom prípade, po termíne.

Odkiaľ máme takúto istotu? Viaceré výskumy naznačujú, že existuje medzera medzi zámerom a správaním, čiže ľudia sa často správajú inak, než plánovali. Existuje na to veľa dôvodov. Môže to byť aj preto, že nie vždy sa správame racionálne: existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť naše rozhodnutie. Inak povedané, sme ľudia a je ľudské mýliť sa a robiť chyby v uvažovaní a rozhodnutí. V tomto prípade významnú rolu zohráva behaviorálna verejná politika, príkladom ktorej môžu byť aj postrčenia. Je to liberálny prístup, keďže v tomto prípade štát nič nezakazuje, ale skôr podnecuje obyvateľa k lepšiemu rozhodnutiu, podobne ako podnikatelia pomocou marketingu postrčia zákazníka aby si kúpil ich výrobok.

Zas som na to zabudol!

Máme tendenciu zabúdať, odkladať povinnosti a často sa nájdu zaujímavejšie veci, ktoré uprednostňujeme. Rovnako môžeme zabudnúť na to, že by sme mali podať daňové priznanie. Ako by nám štát mohol pomôcť? V tomto prípade by mohla stačiť aj jednoduchá pripomienka, napríklad o tom, že sa blíži termín na podanie daňového priznania.

Aj v tomto prípade však môže nastať problém. Bežne sa stretneme s dokumentami, v ktorých je veľa textu, ktoré sú ťažké na pochopenie a vyžadujú od nás úsilie navyše. Ak nájdeme takýto leták v schránke, často si povieme, že nemáme silu ani ochotu venovať tomu pozornosť. S ambíciou prečítať si to neskôr to odložíme, no nikdy sa k tomu nevrátime. V tomto prípade je našou úlohou zjednodušiť takúto pripomienku: vymazať všetko čo sa dá, nechať len ten najdôležitejší text, zdôrazniť potrebné informácie tučným písmom, použiť iné farby atď. Inak povedané, je potrebné nadizajnovať to tak, aby príjemca hneď pochopil podstatu.

Určite o tom vedia

Stáva sa aj to, že sa niektorí ľudia zámerne rozhodnú nerobiť daňové priznanie. Výskumníci ukazujú na tri faktory, ktorí ovplyvňujú správanie daňových poplatníkov: viditeľnosť príjmu, vnímanie rizika odhalenia a sankcie.

Keď výskumníci píšu o vnímaní rizika odhalenia pri platení daní, často tým myslia daňové kontroly. Už v tomto prípade vnímania môžeme vidieť skreslenie: namiesto aktuálneho rizika odhalenia na rozhodnutie jednotlivcov vplýva vnímanie tohto rizika.

Ak napríklad v mieste bydliska nášho modelového živnostníka Michala existuje vysoké riziko daňovej kontroly, no žiaden známy Michala nemal daňovú kontrolu, aj Michal môže podceňovať riziko odhalenia neplatenia dane. Môže to však byť aj naopak, ak skutočné riziko odhalenia je nízke, ale dvaja z Michalových známych mali daňovú kontrolu, zrejme to ovplyvní aj Michalové vnímanie rizika a bude predpokladať, že riziko je vysoké.

Čo v tomto prípade môžeme spraviť? Napríklad ku klasickému letáku pridať informácie o daňových kontrolách, ktoré boli spravené v poslednom čase. Takéto informácie môžu stačiť práve na to, aby ľudia upravili svoje vnímanie rizika daňovej kontroly a zároveň spravili to zodpovedné rozhodnutie – zaplatili dane.

Sankcie

Sankcie sú dôležitým faktorom pri rozhodovaní o podaní daňového priznania. Nie sú tu nevyhnutne finančné pokuty, aj keď aj to je populárne riešenie. Za sankcie môžeme považovať aj iné, serióznejšie následky, ako napríklad trestné stíhanie. Sankciami môžu byť aj menej vážne konzekvencie, ktoré môžeme označiť za sociálne sankcie: morálka, odsúdenie spoločnosťou, hanba atď.

Možným riešením je pridať do informačného letáku informáciu, ktorá obsahuje sociálnu normu. Napríklad, 98 zo 100 Bratislavčanov platí daň z nehnuteľností včas. Samozrejme, nemôžeme zobrať čísla odnikiaľ. Potrebujeme získať dáta, respektíve spraviť prieskum. Je dôležité brať do úvahy, že takáto výzva nebude fungovať, ak je nízky podiel ľudí , ktorí sa správajú zodpovedne. Napríklad v spoločnosti, kde každý druhý povie, že tomuto štátu nezaplatí ani cent navyše. No môže to fungovať v prípade, keď drvivá väčšina odsudzuje neplatenie dani, resp. drvivá väčšina platí daň. Našťastie, v prípade Bratislavy je to ten pozitívny variant. Podľa prieskumu ÚVP z roku 2021, 98 zo 100 Bratislavčanov platí daň z nehnuteľností načas.

Žiaľ, nestačí si naštudovať možné chyby v uvažovaní a rozhodnutiach. Aj autor tohto textu bežal na poštu poslať daňové priznanie v posledný deň pred uzavretím termínu podania. Ako spomínal Daniel Kahneman, ktorý dostal Nobelovu cenu za výskumy uvažovania a rozhodovania jednotlivcov, tieto výskumy ho nenaučili robiť dobré rozhodnutia, ale naučili ho nachádzať chyby v uvažovaní a rozhodnutí iných ľudí. Inak povedané, sme slepí voči svojím chýbam, ale vieme pomôcť iným ľuďom. Rovnako aj mesto alebo štát vie pomôcť nám, občanom, spraviť dobré rozhodnutie.