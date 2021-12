Ústav verejnej politiky na konferencii NISPAcee

Nina Šťastná

Tento október sa uskutočnil 29. ročník konferencie NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) na ktorej už tradične nemohli chýbať členovia z kolektívu ÚVP. Tento rok sa vzhľadom na pandémiu konal 29. ročník (ktorý mal pôvodne prebiehať minulý rok) v hybridnej forme. Preto väčšina účastníkov z ÚVP využila možnosť zúčastniť sa konferencie online, do Ľubľany však sme však vycestovali osobne ja a docentka Staroňová.

Na konferencii sme boli tri dni, ktoré sme strávili vedením diskusií v rôznych paneloch. Obe sme zároveň aj prezentovali výsledky našich výskumov. Hneď krátko po príchode som ako prvá prezentovala ja. Moja prezentácia bola venovaná Kvalite regulačného procesu počas pandémie Covid-19, na ktorom pracujem spoločne s docentkou Staroňovou a Matúšom Slobodom. Bola to moja prvá odborná prezentácia na konferencii, ale myslím, že som ju napriek veľkému stresu úspešne zvládla a neskôr som zistila, že to bolo najmä veľmi milým a priateľským publikom s výbornými nápadmi, ako náš výskum posunúť ďalej.

Docentka Staroňová v akcii

Na druhý deň prezentovala docentka Staroňová, ktorá mala v ten deň dva príspevky a taktiež viedla dva diskusné paneli. Napriek náročnému dňu, zožali obe jej prezentácie výskumov veľký úspech. Za príspevok „Still Hiding in the Shadows? Political Advisers in Central and Eastern Europe“ získala spolu s Marekom Rybařom ocenenie za najlepší komparatívny článok na konferencií NISPAcee 2021. Jej druhý článok bol venovaný patronážnemu systému obsadzovania pozícií na Slovensku v rokoch 2010-2020, ktorý taktiež písala spoločne s Marekom Rybařom z Masarykovej univerzity.

Ocennenie za najlepší komparatívny článok, ktoré získala spolu s M. Rybářom

Aj online priestor má svoje výhody, aj keď prídete o veľa

Na konferencii sa síce osobne nezúčastnili profesorka Beblavá a dvaja naši doktorandi, ale využili možnosť byť prítomní online. Profesorka Beblavá viedla online panel zameraný na Behaviorálne intervencie vo verejnom sektore, v rámci ktorého prednášal výsledky výskumu „Partisan bias in perception of accuracy of factual claims“ aj náš doktorand Artsiom Klunin. Online priestor pre prezentáciu svojej práce využil aj Martin Róbert Hudec s prezentáciou výskumu dizertačnej práce: Policy advisory systems in Slovakia during Covid-19 crisis: Case study of the Central Crisis Committee. Aj napriek tomu, že sa nemohli zúčastniť osobne konferencie mali tak možnosť získať cenné pripomienky, postrehy a nápady k ich výskumom. Našim doktorandom to taktiež umožnilo nemusieť cestovať, nakoľko sú obaja v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Takto prebiehal online diskusný panel

Určite im však bolo ľúto, že si nemohli osobne užiť prítomnosť na konferencii, ktorá je známa skvelou atmosférou a výbornými medziľudskými vzťahmi, rovnako ako samotnú Ľubľanu, ktorá má nádherné centrum a veľmi milých obyvateľov. O ich srdečnosti nás presvedčil vodič autobusu, ktorý s nami vystúpil na zastávke pri automate na lístky a pomáhal nám ich zakúpiť, zatiaľ čo cestujúci v autobuse čakali, kým budeme môcť pokračovať v jazde.

Historické centrum Ľubľany je naozaj krásne

Musím sa priznať, že síce som bola vystresovaná z prvej vedeckej konferencie v živote, som veľmi rada, že ňou bola práve NISPAcee konferencia, kde som spoznala veľa milých, ale najmä šikovných ľudí, ktorí majú veľkú vášeň preto, čo robia a ktorých zaujímajú rovnaké témy, ktorým sa v pracovnom, ale aj osobnom živote naplno venujú, ale ktorí sa aj radi zabávajú a užívajú si tematické párty, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou NISPAcee konferencie. Tohto roku sme sa zúčastnili Green party.