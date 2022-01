Anton Srholec, hodnotná pamäť nielen pre Staré Mesto

Práve dnes, 7.1.2022 je 6. výročie úmrtia A. Srholca. Existuje pravidlo, že pre pomenovanie verejného priestoru v Bratislave po vzácnej a dôležitej osobe, musí uplynúť najmenej 5 rokov od jej smrti.

Z tohto dôvodu som ako predseda Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva pri Mestskom zastupiteľstve predložil komisii návrh, aby sa začala intenzívne zaoberať hľadaním miesta pre takéto pomenovanie. Na svojom zasadnutí dňa 13. 1. 2021 sme požiadali riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) o predloženie návrhov verejného priestranstva vhodného na pomenovanie po Antonovi Srholcovi k 31. 1. 2021. Na ďalšom zasadnutí komisie, dňa 3. 2. 2021 predložil riaditeľ MUOP deväť potencionálnych návrhov - miest, kde by mohla byť možnosť takéhoto pomenovania. Po diskusiách, argumentáciách a zvažovaní všetkých možností, ich pozitív ako aj problémov sa komisia uzniesla, že požiada Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) o názor, ako aj o usmernenie pri procese výberu. Na zasadnutí komisie dňa 10. 3. 2021 členovia komisie viedli diskusiu o výbere vhodného miesta s prizvanou Ing. Milotou Sidorovou, PhD. vedúcou participatívneho plánovania v MIBe, ako aj o návrhu a odporučeniach pre komisiu v ďalšom postupe v tejto iniciatíve. Členovia komisie navrhli, aby sa návrhy dali posúdiť Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy, poradného orgánu primátora Bratislavy. Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2021 prijala uznesenie, v ktorom odporúča parčík Radlinského pri kostole Blumentál ako najvhodnejšiu lokalitu na pomenovanie verejného priestranstva po Antonovi Srholcovi.

Na základe tohto výberového procesu v prvom polroku 2021 som inicioval stretnutie so správkyňou pozostalosti z titulu dedičského oprávnenia, pani Ing. Mgr. Martou Bariak Košíkovou a zakladateľkou Nadácie Antona Srholca – António, pričom som jej predložil výslednú alternatívu. Pani M. B. Košíková ocenila iniciatívu mesta Bratislavy pri aktívnom hľadaní verejného priestoru pre pomenovanie po A. Srholcovi a vyjadrila podporu pre vybrané miesto. Požiadal som ju o napísanie podporného stanoviska. Taktiež podporu vyjadrila aj Konfederácia politických väzňov Slovenska. (stanoviská dole)

Návrh na pomenovanie parku/priestoru je na Radlinského ulici pred Finančným riaditeľstvom, ohraničeného ulicou Vazovova z jednej strany a kostolom Blumentál z druhej strany(parc. č. 21744, časť). Predmetný parčík sa nachádza v tesnej blízkosti kostola Blumentál, ktorý bol prvým kňazským pôsobiskom A. Srholca. Tu sa začal písať ľudský ale aj profesionálny príbeh Antona Srholca, pri ktorom vznikli nezabudnuteľné a pevné srdečné vzťahy a väzby s množstvom rodín, detí, mládeže a jednotlivcov. Počas totalitného systému sa v tých rokoch stal Blumentál miestom pozitívnej energie a ostrovom nádeje. Kresťanské krédo A. Srholca o najväčšej hodnote života – láske, ktorú bolo možné cítiť a zažiť nielen v samotnom chráme Blumentál, ale s istou mierou zovšeobecnenia, aj vyžarovaním v jeho bezprostrednom okolí. Toto miesto sa vďaka A. Srholcovi natrvalo zapísalo v pamäti a životoch mnohých ľudí.

Meno A. Srholca je výrazným a pozitívnym odkazom nielen pre občanov miestnej časti Bratislava Staré Mesto, pre občanov Bratislavy, ale aj pre všetkých občanov Slovenska. Som presvedčený, že by bolo pre Bratislavu a túto mestskú časť cťou, ak by mohla jej niektorá časť niesť meno po tomto významnom človekovi moderných dejín nášho štátu. Myslím si, že pomenovaním tohto priestoru by sa zavŕšilo úsilie o trvalé uchovanie mena, ale aj humanistického odkazu A. Srholca, ktorý bol nominovaný v rokoch 2018/2019 do ankety RTVS Najväčší Slovák a napokon sa aj umiestnil v TOP 10 na treťom mieste (hneď po M.R.Štefánkovi a Ľudovítovi Štúrovi).

Takto pripravený návrh som v septembri 2021 odovzdal na úrade Starého Mesta, aby prešiel štandardným procesom schvaľovania. V prvom rade musel byť posúdený Komisiou kultúry v Starom meste (názvoslovná komisia), čo sa aj stalo a dňa 25.10.2021. Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prijala jednohlasne tento návrh a odporučila Miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. Verím, že sa tento návrh dostane do programu prvého tohtoročného Staromestského zastupiteľstva dňa 15.2.2022 a poslanci ho schvália.

Stanovisko Nadácie Antona Srholca – António

Stanovisko Konfederácia politických väzňov Slovenska

Foto SME - MIRKA CIBULKOVÁ

