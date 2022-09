Staromestské školy praskajú vo švíkoch

Získať miesto v škôlke či škole je stresujúcou záležitosťou pre každého rodiča. Rodičia nevedia, či sa môžu spoľahnúť, že ich dieťa miesto získa. Staromestské školy sú na prasknutie a počty žiakov ďalej rastú.

V školskom roku 2018/2019 sme mali 2870 žiakov, v minulom roku 2021/2022 sme boli už na čísle 3200. Tento rastúci trend ostane s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nejaký čas rovnaký - mladé rodiny sa sťahujú do novostavieb Mýtna, Stein 2 či Chalupkova, čoskoro pribudnú byty vo Vydrici a na Fazuľovej. Rovnako je v Starom Meste častá generačná výmena v bytoch po dôchodcoch a tým sa mení aj veková hladina daných komunít.

Detí v Starom Meste pribúda a potrebujú dostupné a kvalitné školy a škôlky v blízkosti svojho bydliska

Na túto neľahkú výzvu sa mestská časť doposiaľ nepozerala koncepčne, ale čisto kozmeticky. Kapacity škôl sa umelo navyšujú budovaním sadrokartónových tried (v architektonicky ikonických školách), rušením zborovní a odborných učební.

Zlým príkladom je aj ZŠ Vazovova, ktorá mala vo svojich priestoroch v roku 2017/18 približne 470 žiakov. V minulom školskom roku mala už 624 žiakov. Obrovský nárast detí nebol vykompenzovaný ani zväčšením jedálne, ani rozumným nastavením systému - deti musia jesť v rýchlosti a na obed často čakajú aj 20 minút. Nadstavba na Dubovej zrealizovaná bez akejkoľvek súťaže zas postráda kvalitu architektúry a požiadaviek pedagogiky 21. storočia, čo musí byť pre nás pri budovaní kapacít rovnako dôležitým faktorom.

Ako budeme riešiť problém s kapacitami v staromestských školách?



SPOLUPRÁCA

Okrem kvalitne a flexibilne nastaveného rozširovania priestorov zvážime aj v zahraničí overený spôsob “výsledkovo orientovaného kontrahovania”, kde súkromný a/alebo neziskový sektor na základe transparentných procesov pomáha samosprávam ekonomicky efektívne naplniť ich ciele a požiadavky.



NOVÁ ŠKOLA

Zvážime aj projekt úplne novej školy. Predchádzať mu budú dáta, vývoj v Starom Meste a definovanie potrebnej lokality spolu s ekonomickým agumentami, udržateľnosťou a zdrojmi financovania. Na jeho základe vytvoríme architektonickú súťaž (rekonštrukcia, novostavba) a následne novú školu zrealizujeme.

Prenájom - Budeme uvažovať nad prenajatím vhodných priestorov pre rozšírenie existujúcich staromestských škôl.

PREHĽAD ŠKÔL PRE RODIČOV

Vytvoríme prehľadnú mapu všetkých staromestských škôl (štátne, súkromné, cirkevné, alternatívne…) Na portáli rodičia nájdu kvalitatívne aj kvantitatívne informácie potrebné pre ich rozhodnutie o škole pre svoje deti. V spolupráci s mestom vytvoríme aj mapu všetkých bratislavských škôl vrátane základných umeleckých škôl a centier voľného času. Rodičia si tak môžu prehľadne “vyskladať” týždeň pre svoje dieťa.

Staromestské škôlky na tom nie sú s kapacitami o nič lepšie. Momentálne máme 19 materských škôl (z toho 3 patria k ZŠ). Do škôlok sme tento rok síce prijali všetkých predškolákov, no nemohli sme prijať vyše 60 detí vo veku 3 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Starom Meste. Rovnako sme neprijali ďalších 70 detí zo Starého Mesta, ktoré dovŕšia 3 roky počas šk. roka a ich rodičia mali o zápis veľký záujem.



Nájdeme systémové riešenie na umiestnenie každého staromestského dieťaťa do škôlky so zreteľom na preferenciu pešej dostupnosti. Zvážime projekt tzv. “flexiškôlok” v spolupráci so súkromným sektorom s cieľom urgentných riešení.



V spolupráci s ostatnými mestskými časťami budeme hľadať prienik v kapacitách a poskytovaní kvalitných služieb obyvateľom v umiestňovaní detí v škôlkach.





Z pozície Starého Mesta budeme proaktívnym partnerom poslancom a poslankyniam v NRSR a žiadať schválenie tzv. “detských skupín”, kde sú už, žiaľ nevyužívané, ale pritom alokované zdroje z EÚ, čo by výrazne pomohlo mestským častiam a rodičom pri riešení problému dostupnosti škôlok.