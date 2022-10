Staromestský úrad má riešiť veci za vás, nie vy za neho

Funkčný úrad tu musí byť pre občanov. Hovorí sa, že ten najlepší miestny úrad ani nepoznáte. Všetko funguje tak bezproblémovo a prevažne elektronicky, že do jeho interiérov ani nezavítate. A tu si staviame latku. Aký úrad chceme priniesť staromešťanom?

Robí veci za vás

Tak kam mám písať? Komu? Na mesto, či mestskú časť?

Nebudeme si vás podávať z oddelenia na oddelenie. Ani sa pred vami skrývať. Zriadime 1 kontaktný bod, kde budete môcť odovzdávať svoje podnety a otázky. Telefonicky, osobne, mailom či cez chatovacie aplikácie.

Je jedno, či je ulica v správe mesta alebo Starého Mesta - podnet odovzdáme na správne miesto a budeme sa ním zaoberať. Ako občania máte právo na jednoduché a efektívne služby, nie ste povinní držať v hlave, kto čo spravuje. To je už našou úlohou.

Informuje o procese vašej požiadavky

Každý si bude môcť skontrolovať z domu, ako sa vybavuje jeho požiadavka. Dnes už obyčajný e-shop poskytuje možnosť sledovania objednávky, v každom momente viete ako a kto to vybavuje, kde sa to nachádza, tak prečo by to nemohlo fungovať aj na Starom Meste? Začneme používať štandardné a na toto vyvinuté systémy.

Proaktívne komunikuje

Informovanie o výruboch, rozkopávkach, o žiadostiach o stavebné povolenie bude samozrejmosťou. Úrad oznamuje dopredu občanom daného okolia, čo sa ide realizovať. Zavedieme participáciu občanov do rozhodovania o kľúčových projektoch vo verejnom priestore.

Dodržuje lehoty

Poskytuje poradenstvo

Má intuitívnu a prehľadnú webovú stránku

Nevedie zbytočné konflikty, naopak spolupracuje a komunikuje potreby svojich občanov

Vďaka schopnosti spolupráce s magistrátom vieme mnohé procesy zjednodušiť a uľahčiť život všetkým všetkým Staromešťankám a Staromešťanom.