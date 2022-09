Vážení tvorcovia reklám,

nevyužívajte, prosím, vo svojich reklamách deti na poučovanie vlastných rodičov a nerobte z nich umelých dospelých, ktorí vedia všetko najlepšie a správajú sa panovačne.Chápem, že zaujať v reklame niečím novým, čo tu ešte nebolo, prekvapiť, či šokovať natoľko, aby si reklamný výrobok zapamätala čo najširšia skupina kúpi schopných obyvateľov, je naozaj náročná úloha, veď, každý sa musíme nejako živiť, ale ...

Vážení tvorcovia reklám, mnohé deti ešte nevedia rozlíšiť skutočnosť a fikciu, hlavne keď je podávaná neškodne. Mnohé deti sú oveľa ľahšie manipulovateľné a tým, že ich staviate do pozície malých dospelých, ktorí poučujú svojich rodičov, dávate im nad nimi moc aj zodpovednosť neprimeranú ich veku.

Čo chcete dosiahnuť obrazom:

Dieťa, ktoré poučuje – vychováva – je prísne

verzus

rodič, ktorý slepo poslúcha – bojí sa svojho dieťaťa - nevie sám, ako sa má správať?

Možno som tento typ reklám nepochopila a mali byť vtipné, možno nemám zmysel pre podobný typ humoru, no každopádne by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, ako sa na takúto reklamu pozerajú deti. A možno by bolo zaujímavé si zistiť, koľké takéto správanie doma skúšali na svojich rodičoch.

Nepíšem, o ktoré reklamy ide, lebo idú stále a sú neprehliadnuteľné.