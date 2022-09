1000 km2 ruských víťazstiev!

1. Ofenzíva na východe pokračuje...keby len to!

Ako som písal vo svojom narýchlo zbúchanom blogu včera, nečakaná ofenzíva v Charkovskej oblasti zaskočila nielen laickú verejnosť, ktorá škúlila na úplne opačný koniec Ukrajiny, ale dokonca aj druhú najsilnejšiu armádu na Ukrajine. Balaklija, ako som písal včera, sa dostala do obkľúčenia a vojská Kyjeva postúpili aj ďaleko za mesto. Postup Ukrajincov sa dal rátať na zhruba 1 km za hodinu (Rusi mali v posledných mesiacoch presne rovnakú vzdialenosť, ale za týždeň!), takže správy sa menili doslova z minúty na minútu.

No a dnes ráno ma čakala vianočná správa, že Balaklija padla nazad do ukrajinských rúk. Rusi z okolia zdrhli tak, že sa im podarilo pri tom utopiť niekoľko BVP-čok (plus 3 kusy pre Ukrajinu, technici si so zatopenými motormi poradia ľahko), Ukrajinci rozmlátili (a podľa iného zdroja pravdepodobnejšie zajali) celú batériu samohybných húfnic Msta-S. Ukrajina mala pred vojnou v zásobe 400 ks týchto strojov, Rusko samotné zhruba dvojnásobok, a Msta-S patrila k tým modernejším mašinám v ruskej armáde. Ako exportný artikel sa príliš neosvedčila, pár krajín vrátane vazalského Bieloruska ich síce má, ale len v malých počtoch kusov. A ako sme tak sledovali vojnu prednostne okolo Severodonecku a Lysyčansku, resp. pri Mariupole, tipujem si, že tieto stroje zhabané Ukrajincami majú na svedomí desiatky vojenských a možno dokonca stovky civilných životov.

Zaujímavé sú tiež čísla deratizovaných Rusov. Denne počas prázdnin sa oficiálne zverejňované čísla hýbali v rozsahu desiatok až stoviek Zmrdov a pár kusov techniky. Dnes to presahuje vyššie stovky, ak si dobre pamätám, dokonca 650

Čo je najlepšie, že podľa Zdrojov do Zajatia padol jeden z veliteľov Hnusov, generálporučík Andrej Syčevoj. Ak je to pravda (podľa videa je), tak miera ukrajinského útoku musela byť tak neuveriteľná, že sa hajzlíci ani nespamätali. Príde mi to ako počas sovietskej protiofenzívy pri Stalingrade, kde ruské tanky dobyli letisko Pitomnik tak extrémne rýchlo, že Nemci si stále mysleli, že najbližšie tanky Červenej armády sú niekde 50 km od nich. Rusi tam Messerschmitty doslova zrážali na odstavnej ploche.

Ráno som sledoval video geniálneho Denysa Davidova, ktorý tvrdil, že Kupjansk, miesto, ktoré je pre Kyjev ďalšie na rade a kde sídli ruské velenie Charkovského frontu, bolo evakuované a všetky potkany ušli do mestečka Vovčansk – ktoré je mimochodom jraničným prechodom do Ruska. Skúsim to povedať inýmim slovami: vrchné velenie ruského zväzku armád na Charkovskom fronte už pochopilo, že je koniec a po 24-hodinovej ofenzíve zdrhli na hodinu chôdze od vlastnej krajiny. Ešte upresnenie: Vovčansk leží asi 65 km na sever od Kupjansku a teda prejsť 65 kilometrov nie je malinou ani pre ukrajinskú armádu. Lenže: Vovčansk je miesto na hlavnej železničnej trati Kupjansk-Belhorod a zhodou okolností je približne 10 – 15 km od ukrajinských pozícií na východ od Charkova. 15 kilometrov je vzdialenosť, do ktorej dokáže dostreliť aj väčší mínomet, nieto HIMARS...

Podľa spomínaného Denysa Davidova Rusáci používajú železnice podstatne vo väčšej miere ako cestný transport, takže odrezanie Kupjanska, kľúčového uzla, ochromí zásobovanie okupantov zásobami a naopak, oveľa ťažšie sa budú voziť domov chladničky a práčky. Možno sa mýlim, ale podľa mňa sa počas víkendu na tejto strane Ukrajiny dočkáme vcelku potešujúcich správ. A web sa zahltí videami Rusov v uniformách z druhej svetovej.

Edit: 10:30: Ukrajinci oslobodili obec Blagodatyvku. 3 km od Kupjansku.

2. Melitopol sa chystá na povstanie

Ako moji skalní čitatelia istotne vedia, Rusmi príšerne pohŕdam a nehanbím sa zato. Je to pre mňa stelesnenie babráctva, dezolátstva, zníženej inteligencie a dobrovoľného otroctva v takej miere, že miestami mám pocit, že na východ od ukrajinskej hranice je vážne nejaká zvláštna miera evolúcie, spomalená o desiatky percent.

Ako jeden z náznakov by som uviedol referendá na okupovaných územiach. Niekto môže napríklad nesúhlasiť s US politikou voči Iraku alebo Afganistanu (ja s ňou napríklad nemám problém, akurát vyčítam, že tam aj tam nebol útok rozbehnutý podstatne skôr a razantnejšie). Washington sa ale nehral na obľúbeného alebo vítaného spasiteľa. Diktátor bol zavesený do prievanu (bohužiaľ neskoro), zlo predchádzajúcej éry sa v istej miere podarilo potlačiť alebo zlikvidovať (žiaľ v menšej ako by bolo treba) a v oboch krajinách sa nová vláda snažila zaviesť poriadok a demokraciu (neúspešne). Nikto sa nehral nato, že Mariňáci budú ovešaný orchideami ako pri dovolenke na Havaji.

Ale Rus je tupý živočích a on si asi vážne myslí, že keď rozstrieľate stotisícové mesto na prach, vyvraždíte tretinu jeho obyvateľov a ďalšiu tretinu zbavíte končatín, že zvyšok populácie bude tlieskať a plakať od dojatia a šťastia. Zábery z Mariupolu, kde sa šírila cholera a ľudia hladovali (v 21. storočí!!!) a podobné zábery vlastne odvšadiaľ, kam vstúpila noha Rusa, sú drastické, no Rus nemá mozgový potenciál nato, aby to pochopil ako ním spáchanú krivdu. A aby to aspoň nakamufloval ako víťazstvo...čo ja viem, demokracie...? ruského mira...? neviem čoho, tak si zorganizuje referendum.

Ak to nie je trápne Rusovi, tak mne viac ako 100%-ná účasť v referendu v niektorých mestách na Kryme v 2014 trápna je. Zvážaní dôchodcovia z Ruska, ktorí zhadzovali vopred známe odpovede, je tiež legendárnou story. Videí, v ktorých dozorcovia vsypávali predvyplnené hárky do urien, sú snáď stovky.

No a teraz teda malo byť referendum v Chersone. Nevyšlo, ofenzíva a partizánske hnutie vraždiace zachvatčikov a kolaborantov ho prekazili. A čerstvo máme správy aj z Melitopolu, mesta hlboko na juhu krajiny. Referendum bolo prerušené tým, že povstalci odpáli celú centrálu strany Jednotné Rusko (viac som o tom písal včera) a v podmienkach, kde háveď ustupuje na celom fronte, asi už ani nebude.

Lenže v Melitopole sa dvíha vlna odporu. Samotné mesto je dosť ďaleko od hlavných ofenzívnych smerov Kyjeva a aj keby sa veľmi rýchlo zrútil front pri Chersone a celá pravobrežná Ukrajina by bola oslobodená, transport vojsk Kyjeva na druhý breh Dnepra by zabral týždne. Na druhej strane, ak by nastal čas severojužnej ofenzívy od Záporožia k Čiernemu moru, Melitopol ako mesto na hlavnej dopravnej tepne by bolo kľúčovým cieľom; preseknutím frontu v mieste tohto mesta by ruské sily boli oddelené (Krym separátne, Donbas separátne, bez možnosti spojenia). Akonáhle by sa zopakovalo to, čo v Kyjeve prvé štyri dni vojny, že desiatky tisíc civilistov vyjdú na barikády a Molotovými koktejlami a podomácky vyrobenými granátmi tam tie svine zasypú, bude to švanda.

3. Čím viac pásikov, tým viac Adidas.

Presnejšie by som mal tento odsek nazvať „Čím viac štekáš do kamery, tým viac postúpiš na fronte“, no pripomenul som si tento vtip starý ako Brno.

Solovjov, človek to ruský vrátane vrodeného klamania, sa znova opustil a vyhráža sa všetkým. Ešte dve úspešné ukrajinské ofenzívy a chudáčik propagandista asi bude v priamom prenose vzývať Belphegora alebo čo. On si to možno ani neuvedomuje, ale normálne sa stal barometrom ruských neúspechov. Čím trápnejšiu, skutočne trápnejšiu talk show spustí, tým je donebavolajúcejšie, že Moskva prehráva na plnej čiare a že on sám ako jeden z protagonistov je zúfalejší. O rozsiahlu vilu kdesi v Taliansku už došiel, jeho diktatúra prehráva na plnej čiare a ako človek, ktorý nie je priamo členom dnešnej vlády, teda nebude mať nárok na ochranku či nejaký bunker na Sibíri, oprávnene sa musí cítiť byť ohrozený. Nejaký mužík, ktorý stratil na Ukrajine syna a sledoval jeho burcujúce orgie klamstva a debility, si ho veľmi ľahko podá s boxerom v rukách a naštrbí ten jeho arogantný ksicht.

Aha, už asi naštrbil. Solovjov sa zjavil dokatovaný ako u nás jeden miestny alkoholik na týždennej báze. Doškriabaný, dotlčený, odmietol sa vyjadriť, kde došiel k svojmu bojovému pomaľovaniu. „Nie je to vaša starosť,“ odsekol nasrane.

Len mi ostáva fabulovať, že či sa ubránil zúrivému oknu, alebo niekto z tých pozostalých po 18-ročnom odvedencovi mu vojenské úspechy nezrátal, alebo či proste v ťažkej depresii, že robí zo seba pred celým svetom hyperkreténa nielenže zadarmo, ale za mínus jednu vilu, sa neprechľastal k cestnej lišaji. Teším sa na ďalšie zábery z jeho inteligentných programov, možno nabudúce bude na invalidnom vozíku a s plienkami hroziť Bienovi, že osobne dobehne do D.C. a rozkope Sleepy Joeovi prdel. Tento exot je toho schopný a chrbtová kosť mu nehovorí nič.

4. 300 miliárd. To je jedenásť núl, synku!

300.000.000.000 USD. To je suma, ktorú Ukrajina bude vymáhať od Mordoru za škody na infraštruktúre, životoch aj na ušlom zisku. To je taká suma, že Elon Musk by musel napísať snáď aj dvesto Tweetov, aby zmanipuloval trh s kryptomenami pre puberťákov a zároveň by musel prinútiť celú Európu, aby dotovala tie jeho pojazdné chladničky na úkor bežných daňových poplatníkov. Táto suma je k dnešnému dňu a keďže superstratég Voloďa sa necháva čoraz viac počuť, že Rusko štvordňovou operáciou trvajúcou neúspešne už pol roka vlastne o nič neprišlo, iste sa v najbližších mesiacoch ešte navýši.

Niekto hovorí, že nikto nedokáže prinútiť Hnusov, aby zaplatili čo len korunu, ale už skôr som písal o tom, že nikto nikoho nebude nútiť nič. Proste západ zmrazil ruské aktíva a devízové (zdá sa mi, že aj zlaté) rezervy v podobnej výške. Okrem toho množstvo oligarchov (vrátane doškriabaného Solovjova) má rovnako zmrazené vily, jachty, účty, čokoľvek, čo sa dá predať na trhu a výťažok poslať Zelenskému na rekonštrukciu krajiny.

Na druhej strane si myslím, že v roku 1943 sa dalo povedať, že nie je sila, ktorá by prinútila Hitlera platiť reparácie – a o dva roky neskôr už Nemecko pekne cálovalo miliardy mariek a prestalo s tým tuším až okolo prelomu milénií.

Týmto končím blog a idem makať. Pokiaľ nebudem mať na konte 300 miliárd dolárov, neprestanem ani nebudem písať ďalší blog.

Hahaha.