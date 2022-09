1. 50.000, uraveň vody padnimájeť sa

Ruská trojdňová operácia sa nedarí, hoci dezoláti v Kremli sa neúspešne snažia vypadať, že všetko ide podľa plánu. Samozrejme nejde, čo je pre celý civilizovaný svet dobre a hlavne Európa sa konečne zbaví jedného vredu, ktorým je Rusko. Podľa aktuálnych informácií má druhá najsilnejšia armáda na Ukrajine už 50.000 mŕtvych, čo pri pomere cca 4:1 v prospech ranených ZZmrdov značí, že stratili už približne štvrť milióna rozsievačov slnečnice. Na tieto čísla môže niekto (rozumej: dezolát z republiky alebo Smeru-SD) namietať, že sú vycucané z prsta a že prauda bude niekde inde, niekde medzi pol mŕtvym a dvaapol mŕtvymi. Nato môžem namietnuť ja, že mŕtvych môže byť aj citeľne viac a 50.000 mŕtvych bolo deklarovaných už v júni. Tam ale zarátavali aj kannonefutter z Doneckej a Luhanskej oblasti a Wagnerovcov, takže nebožtíkov z ruskej aj mimo ruskej armády bude dnes možno dokonca až cez 60.000. Fantastické číslo, keď si vezmeme, že najkrvavejší z nekonečného zoznamu ruských a sovietskych konfliktov neskorého 20. a 21. storočia, afganské dobrodružstvo v 80 rokoch, odkrvilo iba 15.000 okupantov. A aj to z celého zväzu, nie dnešného, populačne okliešteného Ruska.

Rusko naviac začína ustupovať od Chersonu a ako si napíšeme nižšie, Ukrajina oslobodzuje dediny nielen na tomto fronte, ale aj na Doneckom a Záporožskom. To značí, že 50-60.000 zdochnutých Rusákov nie je konečné číslo – chvalabohu.

2. Krížnik Aurora verzia II.

Krížnik Aurora bol podľa oficiálnej sovietskej mytológie spúšťačom Veľkej októbrovej revolúcie a teda aj katalyzátorom stoviek miliónov mŕtvych, umučených, vyhladovaných a miliárd ochudobnených ľudí na planéte. Okrem iného je jednou z iskier, ktorá rebéliu na nebohom krížniku spustila, zlá strava matrózov.

Ako to vyzerá v ruskej armáde po viac ako sto rokoch? Kto háda, že rovnako biedne, tak mu posielam magnetku za správnu odpoveď. Po 12-ročných kŕmnych dávkach, ktoré ukrajinskí vojaci našli u nebohých rusákov, cez gumu v reaktívnych pancieroch (viď nižšie) až po topánky rôznych veľkostí, ktoré žoldnieri fasovali zo skladov, ktoré neboli vari desať rokov otvorené. Mnohí vojaci dostali botasky (ak teda dostali a nemuseli si skrátka priniesť svoju domácu obuv). Paráda, za stopäť rokov urobiť presne NULA krokov vpred, Moskva! No a teraz sa to vyvŕbilo priamo na fronte, kde sa vzbúrila nezistená ruská jednotka. Vojaci odmietli ísť do prvej línie, pretože nedostali ani jedlo, ani medikamenty, ba ani čistú vodu (!). Skutočne si nepamätám, kde v akom konflikte vojsko malo ísť do boja nielen bez žrádla, ale dokonca bez fľaše plnej aspoň čistej vody, keď už nie nejakej mineralizovanej.

Ale chudáci vojaci pravdepodobne spustili precedens a rebélia tohto typu sa šíri veľmi, veľmi rýchlo. Podľa mnohonásobných správ z Ukrajiny, okupanti majú veľmi nízku morálku dlhodobo, sú často podvyživení a na začiatku vojny sa šírili správy zo severného frontu, že čečenskí TikTok bojovníci strieľali zranených iného etnického pôvodu. Keď vám v jednotke o osemsto mužoch (štandardný batalión) chcípne desať mužov, je to normálna strata. Keď sto, tak začína to byť nepríjemné, pretože veľa z nebohých ste poznali osobne. Keď vám pokape tretina práporu, začína to byť na úkor bojaschopnosti (oficiálne vyjadrenie ktoréhosi generála alebo vojenského analytika). A teraz si predstavte, že stratíte nadpolovičnú silu a vaša armáda nemá ani rezervy, aby vás vystriedala s niekým iným. Aký vplyv to bude mať na vašu morálku v takomto prípade? Myslím si, že chudáci smädní rebeli si to odserú a Čečenci im natrhnú prdele, ale lavína sa asi spustila. Vďaka, malčici.

3. (HI)MARS útočí!

Ukrajina spustila pred týždňom ofenzívu na Chersonskom fronte. Dlho očakávaný protiútok prišiel v menšej miere, ktorá hneď nahrala trollom a proruskému odpadu. Podľa nich temnota okolo nových informácií, malý rozsah a nezverejňovanie postupov či naopak ústupov značili, že Ukrajina dostala na frak a Zelenskij prehral vojnu. Dementom tohto rangu je ťažké vysvetliť, že temno je kvôli zastaveniu úniku informácií Rusom a teda uľahčeniu samotného postupu bez väčšieho odporu. Trollom nahralo aj video superstupída Koňašenka, ktorý ako hovorca ruskej armády oznámil svojmu vymletému ruskému publiku toľko strát nepriateľa, že Ukrajina by musela mať armádu ako USA a Džingischán dohromady, aby dokázala takéto čísla vôbec pojať. Len HIMARSy má už kyjev dvakrát zničené, a ukrajinské letectvo, ktoré Rusáci zničili okamžite na začiatku vojny, sa nejako zombícky prebralo k životu a podniklo zdrvujúce útoky na druhé najsilnejšie letectvo sveta, teda aspoň medzi Uralom a Kaukazom. Fenomenálny prejav technologickej vyspelosti, teda okamžitá montáž protiradarových rakiet HARM na MiG-y 29 (údajne tie slovenské), obrátilo kartu v prospech Kyjeva. Pritom dezinfoscéna vravela, že NATO-sytémy a MiG-y 29 sú absolútne nekompatibilné. Voilá, trvalo to pár týždňov.

Rusko svojimi S-300 neohúrilo nielen svet, ale ani ukrajinské lietadlá, ktoré s minimálnymi stratami rozbíjali ruské pozície. HARM-y do tejto šachovnice priniesli ešte podstatný triumf a S-300, ktoré vraj ruské sily znárodnili sami sebe (a či Assadovi) v Sýrii, triumf Kyjeva nezmierni. Nebo nad Donbasom a Krymom ovládnu Ukrajinci. Jednotky za Dneprom sú odsúdené na ukrývanie s v zákopoch alebo vzdanie sa na milosť Ukrajincov.

Čo je ale zaujímavé, že Rusi stratili niekoľko dedín nielen v Chersonskej oblasti, kde plánovaná ofenzíva mala prebehnúť, ale stratili minimálne jedno okupované mestečko pri Donecku a podľa zdrojov aj jedno v oblasti Záporožia. Vtipné je to, že Rusi, ten supersprostý národ, nezmenil ani na X-tý krát svoju rétoriku: žiaden útok sa nekoná, áno, je tam útok, ale zvládame to, áno, útok zvládame a nepriateľovi sme zničili miliardu vojakov a dve lietadlové lode, áno, nepriateľ útočí stále, ale nestratili sme nič, stratili sme síce malé územie, ale len malé, ústup z oblasti sme spravili ako gesto dobrej vôle. Opakuj dokola od začiatku.

V Chersonskej oblasti sa nachádza pätina ruskej armády na Ukrajine, teda keď si vezmeme celkové straty plus odrezané sily pri Chersone, tak je to vcelku zapeklitá situácia, ako by povedali Česi. Ešte šokujúcejšia informácia prišla ale od Donecka, kde ukrajinské sily bez odporu prekročili Siverskij Donec, teda rieku, ktorej dno vydláždili Rusáci svojimi mŕtvolami v máji a júni a krvavo vykúpili každý meter územia na jej brehoch. Dedina Ozerne je na druhej strane, teda ruskej strane rieky, ale Ukrajinci proste prešli v nafukovacích člnoch na nepriateľský breh a dedinu oslobodili. Sú tri možnosti: Rusáci proste o ničom nevedeli a to je trapas a problém pre nich. Alebo Ukrajinci podplatili nejakého miestneho majora a prešli bez odporu na druhý breh. Nepravdepodobné. Najpravdepodobnejšia možnosť je tá, že Rusi majú jednotky už tak vysekané artilériou aj dezerciami, že sa proste musia spoliehať nato, že Ukrajinci tak riskantný manéver si nedovolia a rieky Siverskij Donec neprekročia. Proste nemajú personál nato, aby držali a kontrolovali každý meter frontu.

A to značí, že de facto prehrali vojnu. Nech sa páči.

4. Ruské vrtuľníky versus PL obrana Ukrajiny

Ako som písal v prvom blogu tejto série, Rusi sa dlho chvastali svojou leteckou technikou a nasprostastá časť tejto krajiny im to žrala aj s botami. Prišla vojna a väčšie fiasko nevidel ani Mussollini v južnom Francúzsku na začiatku druhej svetovej.

Obzvlášť ťažké straty utrpeli ruské vrtuľníkové sily, ktoré pozostávajú zo strojov Kamov 50 a 52 a Mil 24 a 28. lietajúce tanky, ako sa im hovorí, sú zostreľované prakticky na dennej báze a je len otázkou, či je to kvôli celkovej zastaranosti týchto mašín (vysoko pravdepodobné), zlej taktike (tiež) alebo kombinácii oboch faktorov. Iná taktika bola v časoch afganskej vojny, keď Rusáci ostreľovali civilné obyvateľstvo alebo mudžahedínov niekde na končiaroch hôr, iná je situácia, keď nepriateľ má modernú techniku, ktorá si s pomerne pomaly letiacimi vrtuľníkmi poradí ako s malinou. Po dodaní Stingerov sa presne toto udialo Sovietskemu zväzu a mudžahedíni prestali byť lovnou zverou.

Mimochodom, skvelé video ešte lepšieho Denysa Davidova hovorí o tom, že vrtuľníky nad ukrajinským bojiskom majú jednu fatálnu slabosť – HIMARSy zničili väčšinu letísk v blízkosti frontu, čo značí, že vzdialenejšie základne na Kryme (ktoré tiež nie sú mimo dosah HIMARSov) musia vybavovať Kamovy a Mily prídavnými palivovými nádržami. Lenže tie zasa podstatne znižujú nosnosť výzbroje strojov a obmedzujú ich závesníky. Čím ďalej je mašina od základne, tým menší priestor má na samotný boj. Dobre to poznali Nemci nad Britániou, keď ich Messerschmitty po vzlietnutí z báz v Holandsku, Normandii a Belgicku mali pri sprevádzaní bombardérov príliš vysokú spotrebu pohonných hmôt a nad Albionom mali len pár minút nato, aby vzdorovali Spitfirom a Hurricanom. Stačilo malé stretnutie s nepriateľom, keď sa pilot v zápale boja zabudol, a domov nemusel doletieť.

5. Rusko dováža severokórejskú muníciu

Nie je nič vtipnejšie ako dezolát s prístupom na internet. Bez ohľadu na gramatyku, pravopys a ekstrémne zlú štilystiku, jeho YQ a krytické mislenie vám vybije baterky (alebo dobije, podľa toho, či tú svoloč beriete vážne alebo robíte si z nich ohanbie).

Takýto dezolát presne vie, že Rusko na sankciách zarobilo (lebo veď je jasné, že sankcie Iránu aj Venezuele mali pomôcť, nie?), Číňania nás zbavia všetkého plynu (lebo veď plyn na najväčšej a najzaostalejšej ploche sveta len tak naložíte na soba a doveziete ho 6.000 km ďaleko), ruská armáda ešte nevytiahla elitné sily (lebo veď dáva logiku sa na pol roka zakopať niekde v ukrajinskej stepi, mať 50.000 mŕtvych a elitné jednotky si zatiaľ budú dávať šlofíka, nie?). Dezolát to má proste vo svojom vnútornom svete ľahšie o to, o čo ťažšie to má v realite. Niečo ako čivava niekde u vás na pohovke, ktorá síce šteká ako vlkodlak, ale akonáhle ju vypustíte na dvor, veverička zo susedného stromu si nemusí robiť večeru.

A takto je to v prípade akéhokoľvek ruského neúspechu. Čerstvo sa nám dostala do uší informácia, že Mordor už zo zúfalosti nakupuje delostreleckú muníciu v Severnej Kórei. Áno, najrozvojovejšia krajina východnej Ázie, krajina, kde už tri dekády majú hladomor, tak práve v tejto krajine sa rozhodli podať pomocnú ruku veľkému Rusku! Armádne sklady v militantnej krajine ako je Kimova zoologická záhrada musia byť bezodné, pretože takmer 70 rokov od skončenia kórejskej vojny sa nič iné neprodukovalo, len zbrane a munícia. Keďže Kórea bola v záujmovej sfére ZSSR a neskôr Číny, kalibre aj spôsob výroby bude asi rovnaký, takže to stačí naložiť na vlaky a poslať cez pol planéty na Ukrajinu.

Neviem si predstaviť devastujúcejšiu hanbu ako toto tu. Primitívna osada, najzaostalejšia krajina na ruských hraniciach mi musí podávať pomocnú, vychudnutú ruku. Nonsens. Zaujímavé je, že ani toto nestačí tupelám z voličskej základne Republika/ĽSNS/Smer/Sme rodina a unisono na diskusiách bránia rusov, že ej to len kvôli cene. Aha, takže kvôli cene ich zachraňuje Kim. OK, nabudúce mi žobrák na rohu, ktorému hodím mincu povie, že on nežobre, len cenovo porovnáva finančne porovnáva ponuky.

6. Ruské okná, Šojgu a Kadyrov

Už sa to nedá rátať, ale asi miliónty úradník či šéf ruskej ťažobnej spoločnosti vyskočil z okna. Tentokrát to bol člen Lukoilu, ktorý otvorene kritizoval vojnu. Ravil Maganov bol v nemocnici a Lukoil ihneď po „vypadnutí“ uviedol, že chudák šéf zomrel po ťažkej chorobe. Až na diskusie na sieti, ktoré informovali o tom, že ho našli rozplešteného dole pod špitálom, sa všetko uviedlo typicky rusky na správnu mieru. Maganov mal 67 a dostatočné gule, aby od začiatku vojny prejavil svoj názor na avantúru toho trpaslíka v Kremli, no a presne toto sa v Rusku trestá smrťou. Otázkou je, čo Maganov vedel na Putina a jeho svorku, pretože nemyslím si, že takto okato by ho odpravili len za názor. Lukoil, Gazprom a spol. sú firmy, kde nie je čisté nič, takže ani Maganov nemal danú pozíciu len tak pre pekné oči. Stavím sa, že pre Kremeľ prepral desiatky miliárd dolárov.

Čo je smutné, že Sergej Šojgu, jeden z hlavných aktérov vojny na Ukrajine, z okna naopak nevyskočil. Ale zľahla po ňom zem, čo značí, že je odstavený na vedľajšiu koľaj. Šojgu je len polovičný Rus a ako aziatický mutant mal vo verchuške takú šancu, ako u nás cigán z Jarovníc, že sa stane prezidentom Slovenska. To je dôvodom jeho servilnosti. Inak vysokopostavený generál bez vojenských skúseností, ktorého zodpovednosťou bolo viesť Ministerstvo pre mimoriadne situácie (ako keby v Rusku bolo niekedy niečo iné ako mimoriadna situácia, však?), čiže niečo, čo mi príde ako dobrý flek bez zodpovednosti. Myslím že v Keni alebo Etiópii sa raz vytvárali ministerské kreslá a keďže krajina bola po občianskej vojne a etnickom násilí, potrebovali pre protagonistov z každej etnickej skupiny vytvoriť teplý flek. Takže ministerstiev bolo napokon vyše 40, vrátane takých ako ministerstvo pre dobytok a ministerstvo pre drevársky priemysel.

Sergej ale išiel už definitívne mimo javisko, čo po troch dňoch šiestich mesiacoch totálnej hanby značí, že už bude menej podstatný ako Leninova umelohmotná zdochlina.

A Kadyrov? Údajne potrebuje „časovo nespresnené“ voľno. Mediálny priestor špekuluje, či je jeho koza tehotná alebo naopak, skončili jej krámy, v každom prípade po totálnych zlyhaniach TiTokáčov na fronte (časť mŕtva vrátane jedného generála, mimochodom, Kadyrovovho osobného kamaráta, časť prešla na stranu Ukrajiny a ako celok museli byť prevelení do závetria, pretože boli extrémne neschopní) sa dá čakať, že aj čečenská sága na Ukrajine pomaličky končí. Čoskoro to tipujem na rozsiahlu rebéliu na Kaukaze, pretože Kadyrov a jeho mafiánsky gang bol len tak silný, ako silná bola podpora z Kremľa. A keďže BotoxMan svoju osobnú neschopnosť musí zniesť na niekoho iného, Ramzan bude musieť pri prznení sedemdesiatich panien na kozej farme dbať na dôkladnú ochranu. Nemyslím tým prezervatív, OK? Čečensko je známe fanúšikmi krvnej pomsty a klan Kadyrovovcov, ktorý neskrývane Čečencov zradil, má na rováši priveľa.

7. Ruská ekonomika a uniknutie kremeľskej správy

Ako som spomínal vyššie, dezoláti a roztlieskavači čohokoľvek ultrapravicového a ultraľavicového sa veľmi hlasne ohrádzajú proti hláškam, žeby sankcie mali na ruskú ekonomiku akýkoľvek dopad. Stačí zaručene pravé video na Youtube na kanáli, ktorý niekto založil včera večer, alebo stačí, že Putin poprie pred kamerou niečo, čo poprel a potvrdil zároveň včera, a už je vsjo jasno. Pred cca mesiacom som písal o článku z Economists, kde profesori z Yale rozanalyzovali ruskú ekonomiku počas vojny do posledného šróbika. Výsledok štúdie bol veľmi žalostný a naznačoval, že Rusko utrpí katastrofálne straty. Čo nato dezoláti? „No to mi je štúdia, keď tam bol prítomný Poliak, ha?“

No tak teraz unikla pre zmenu priamo ruská správa z posledného augusta. Je ešte horšia ako tá „nepriateľská“ zo strany Yale. Únik mozgov, najmä vysokoškolsky vzdelaných, dobre zarábajúcich a rozhľadených ľudí okreše schopnosť Ruska vyvíjať čokoľvek zložitejšie ako zatvárací špendlík. Navyše títo ľudia nebudú platiť dane a míňať tovar v Rusku, čo bude mať zasa dopad na ekonomiku krajiny. Štúdia zároveň hovorí o drastickom prepade dovozu aj vývozu ako aj vnútorného obchodu, ktorý zamestnáva milióny ľudí.

Oveľa horším sú suchotiny zlatej sliepky ruského hospodárstva, teda ropného a plynového priemyslu. Niektoré krajiny už prestali dovážať ruský plyn, dovoz uhlia sa zrušil k prvému septembru, teda tento týždeň. Ťažba uhlia v Rusku zamestnáva celé regióny, napríklad Kemerovskú oblasť v západnej Sibíri. Kemerovské uhlie dokonca konkurovalo tomu poľskému, čím náš severný sused musel obmedziť ťažbu u seba. Poľsko má jedny z najväčších zásob na svete a na rozdiel od susedného Nemecka, ktoré má gigantické zásoby hnedého, no skromné zásoby čierneho uhlia, u neho sú oba typy. Sliezska panva (zasahujúca pod Moravu a v istej miere asi aj pod Kysuce) má pod sebou miliardy ton a veľmi dobre vybudovanú infraštruktúru, takže Varšava vie zareagovať asi veľmi rýchlo. Druhá panva na východe krajiny má jedinú baňu, no veľmi dobré zásoby. Akýkoľvek odklon od ruského uhlia by Poľsku s jeho prístavmi, železničnou sieťou a spol. dokázal našim spojencom a ruským arcinepriateľom nahrať miliardy Eur ročne. Tieto peniaze Rusko NEBUDE mať na vojnu. Výhoda ako Fidorka Duo, spojenec dostane, nepriateľ nedostane prachy.

Takže Rusi sami priznali (potajme), že im ekonomika kolabuje. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiadajú dezoláti. A ako rýchlo k lavínovému efektu dôjde. Pretože nielenže majú hore spomínané problémy, ono to ale začína byť horšie. Pretože:

8. Nechceme ruský plyn

Dezoláti dlhodobo držia naratív, že nebude ruský plyn a ropa, nebude žiaden plyn a ropa. Logikom tohto rangu ťažko vysvetliť, že ropy aj plynu je na trhu veľa, len logistika z logických dôvodov hapruje. LNG terminály nie sú kozmodrómy a dajú sa vybudovať, o to viac pri dnešnej cene plynu. To, že ich nemáme, je následkom dlhodobého spoliehania sa na Hnusov, ktorí sa aspoň naoko javili ako spoľahliví dodávatelia (teda nám racionálnym ruso-haterom nie, ale to je iná vec). Ak niekto dezolátny povie „Prečo teda nemáme tie terminály, ha?“ opýtam sa ho, prečo ako slobodný študent nemal nakúpené Pampersky pre svoje deti, ktoré mal až desať rokov neskôr, resp. či už má vo svojich 30 rokoch kúpenú rakvu.

Lenže Moskva sa tento rok odkopala tak, že jej sláva ako dominantného predajcu ropy a plynu končí naveky. Putinove sedlácke vyjadrenie o chýbajúcej turbíne, chýbajúcej turbíne, ktorá síce nechýba ale mohla by, o ekologickom úniku plynu, o obave o životné prostredie, o drobnej závade, o drobnej závade na nekonečne dlhý čas atď. prestali kývať trhom v tom okamihu, keď oznámil, že Rusko prestane dodávať plyn pokiaľ sankcie budú trvať. Logicky, žiadne závady neboli, len vydieranie a tupý, nepremyslený nátlak. Rusi sú skutočne malé deti, ktoré nedokážu ani len obchodnú vojnu viesť zmysluplnejšie ako nejaká trinástka pred prvými krámami. Nemecko vyhlásilo, že s dovozom ruského plynu už nepočítajú – ak to beriete ako jednoduchý oznam, vedzte, že táto krátka vetička značí pre Rusko toľko, ako povestný palec nahor alebo nadol v rímskom amfiteátri. Trest smrti pre ruskú ekonomiku – a naši notorickí dezoláti sa môžu za svojimi počítačmi aj do octu nakladať, nejaká výhovorka (v tomto prípade skôr záhovorka) nato neexistuje. Posledný Ivan zhasni, ak Sergej pred ním ešte nestihol ukradnúť žiarovku.

Celkový naratív je ale šialený. Kým na sme.sk (jediný SK portál, kde sledujem diskusie) sa aktivita trollov vcelku znížila (kedysi to bolo tak odhadom desať percent reakcií, dnes možno percento), na idnes.cz )jediný český portál s diskusiami) je zahltený až hrôza. Iné profily, ale zjavne tie isté osoby tam opisujú zimu 2022- 2023 tak kvetnato, že cez víkend mi skoro v posteli odmrzli prsty na nohách. Lenže pozor: zimy posledné roky bývajú slabé a ak aj u nás v Malých Karpatoch klesne teplota v noci okolo Nového roku pod nulu, zriedka je to 15 – 20°C negatív. A väčšinou to drží krátkodobo, žiadna Sibír. Trápny ruský pokus vyvolať dojem, že vo februári nasledujúceho roku sa budú vonku váľať zmrznuté mŕtvoly, je len prd vo vetre. Nemocnice, školy, deti, dôchodcovia, nikto chladom trpieť nebude. Nie je tragédiou znížiť doma kúrenie z 21°C na 18°C- skutočne si viem predstaviť pre mňa za mňa celú zimu kukať Superstar vo svetríku a nie deravom tričku (klamem, Superstar si neviem predstaviť sledovať ani v skafandri). Máme vcelku slušne zaplnené zásobníky, spúšťame Mochovce III., prepojili sme sieť plynovodom s Baltikom (Rišo S., veľké vďaka „in memoriam“). LNG infraštruktúra bude postupom času iba rásť, logicky. Diverzifikácia zdrojov LNG aj ropy porastie, hoci OPEC+ sa teraz tvári, že je logické znížiť dennú ťažbu o 100.000 barelov. Ale rovnako ako počas prvej a druhej ropnej krízy, aj teraz sa všetci negatívni protagonisti popália na voľnom trhu – Rusko obzvlášť. Zo dňa na deň im export prepadne – a nič iné nemajú.

9. A doplnok k bodu 8

Dnes prebehala éterom správa, že Rusko na exporte ropy a plynu za aktuálne „krízové“ ceny zarobilo viac ako minulo na vedení vojny. Už som stihol zachytiť vlhké reakcie dezolátov (ja vážne neviem, či táto sorta „ľudí“ sú masochisti), že aha, takto nám to Putin natrel, resp. vidíte, to tie vaše nefunkčné sankcie!

Lenže dezolát si vidí na koniec nosa a väčšinou ani to nie. Človeku s touto mentálnou a inteligenčnou výbavou ťažko vysvetliť, že keď je cena ropy pre trebárs Slovnaft na úrovni 100 USD/bbl, tak to neznačí pre ruského producenta zisk 100 USD/bbl, rovnako ako liter mlieka v TESCO nie je zisk jedno Euro pre družstvo chovajúce kravy. Rusko má oproti trebárs Saudom alebo Kuvajtu gigantické náklady na každý boží barel ropy, ktorý vytiahnu spod zeme. Väčšina ložísk sa nachádza na Sibíri, teda v diametrálne odlišnom prostredí ako povedzme ložisko Ghawar v S. Arábii, kam sa doveziete Jeepom, zapichnete trubku do zeme a inšalláh, máme miliardu doláčov denne. Sibír je extrémne nedostupná, infraštruktúra je tam ďaleko horšia, každá železničná stanica, kam by ste chceli doviezť rúru alebo tzv. vianočný stromček, je veľmi ďaleko. Saudská Arábia je takisto veľká, ale má prístavy relatívne blízko – a vrty im nezamŕzajú (a hlavne: nemajú na seba sankcie).

Nemám v tej mäteži cien, kontraktov dlhodobých aj krátkodobých ani šajnu o tom, koľko môže Rusko zarobiť v priemere od začiatku vojny, rozhodne to však nie je 100 USD/bbl, ako sa nám to snažia vysvetliť dezoláti. Okrem toho Moskva predáva ropu a plyn Číne a Indii, lenže oni s neschopnými rusákmi zatočili a kupujú od nich podstatne lacnejšie –takže s podstatne nižšou maržou. A ako som písal pred časom, projekty ako Sachalin II., kde sa s Ruskom malo na rozvoji rozsiahleho ložiska ropy a plynu podieľať aj niekoľko západných firiem, ktoré ale po Buči z projektu odskočili, budú dlhodobo v halte.

Infraštruktúra na tak nehostinnom mieste ako Sibír je veľmi ťažko udržiavať. Rozpätie teplôt od mínus 50 do plus 40 v rámci roka je dosť nepríjemná aj pre cesty, vrtné zariadenia ako aj trebárs potrubia. Nič, opakujem nič z toho si Rusi nevedia spraviť sami a sankcie nepustia. Nosný systém ruskej ekonomiky, teda plyn a ropa, sa čoskoro budú rozplývať ako para vo vetre; zlatá sliepočka bude chradnúť. Náklady na údržbu budú rásť, ale zisky z predaja budú stagnovať, respektíve klesať. A v Rusku to platí bez výnimky, že keď nie sú prachy z predaja ropy a plynu, nie sú prachy z ničoho – a bude bieda.

A to je ďalším geniálnym ťahom geniálneho stratéga Putina.