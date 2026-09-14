Ako AfD poplietla socanským parazitom hlavy

1. AfD ako ruská piata kolóna Putina
Nemecko sa dá rozdeliť obrazne na dve západné, dlhodobo kapitalistické tretiny a jednu post-komunistickú tretinu na východe. Ak mi niekto povie, že komunizmus nie je mentálna choroba s dlhodobými následkami, tak by som mu ukázal mapu Nemecka takmer štyri dekády po spojení sa do jedného celku. Malé intro: Západ dlhodobo dotoval Východ. Čiastočne to fungovalo, čiastočne nie. Ak by sa mala zjednotiť Kórea, tak svet by si mal zobrať príklad a vyvarovať sa nemeckých chýb. Ktoré inak majú dozvuk dnes v Sasku-Anhaltsku.
Čo sa teda stalo v SA? Nuž, východ ako ex-komunistická časť má dlhodobo afinitu k náckom. Ďalší z milióna dôkazov môjho tvrdenia, že komunizmus a nacizmus sú len dva odtiene toho istého a zúfalé, no zjavne funkčné delenie oboch smerov na ultraľavicu a ultrapravicu je scestné. Postkomunistická populácia, ktorá strácala stovky tisíc svojich rodných pri úteku na západ krajiny, plus stovky mužov vykrvácali poranení na hraniciach, zabudla pred čím utiekla.
Aký mala AfD volebný program? Nuž, ako vždy v takýchto prípadoch, prakticky žiaden. Samozrejme, nemôže chýbať brnkanie na nacionalistickú nôtu a na imigrantov. Imigranti sú zlí, robia kriminalitu a berú statočným a pracovitým etnickým Nemcom robotu.
Akurát to takto nie je (možno až na zvýšenú kriminalitu). Ale zasa: funguje to. retardovanej zložke populácie to proste imponuje, pretože zodpovednosť za svoje sračky sa zošupne na niekoho iného. Si darebný alkoholik so 140 kilami? Nuž, asi nebudeš veľmi úspešným, pracovitým, ženy na teba nepoletia a tvoje náklady na lieky budú asi podstatne väčšie, ako keby si mal o 50 kilo menej, tak ako by to k tvojej výške patrilo. No pozor, za to nemôžeš ty, zato môže niekto úplne iný, ako inak? Matrica je všade rovnaká.
Paradoxný a pre mňa nepochopiteľný ukazovateľ je to, že niekto niekde v Európe alebo USA sa posťažuje, že sa má zle, a ako reakcia nato sa obráti na Rusko. Rusko, ktorého najrozvinutejšie regióny sú v priemere za najmenej vyvinutými regiónmi Západu (alebo aj stredu). Je to ako keby som si ako prechľastaný volič Smeru posťažoval, že u mňa na Brezovej je bieda, ale s láskou v očiach by som sa obrátil na Letanovský Mlyn. Nonsens.
Druhým paradoxom je to, že v uliciach Nemecka sa objavili tucty nástražných systémov. Letiská, elektrárne, rozvodne a fabriky majú poplach. Je jasné, že za atakmi sú Rusáci. Napriek tomu sa Sasi obrátili na najproruskejšiu stranu v Nemecku. Nonsens ako remeň. Ako keby Židia po roku 1945 volili spätne Adolfa. Nedáva logiku? Nuž, ale realita ju nevyžaduje.
2. Kde sa stala chyba?
Moja prvá práca po VŠ bola vo firme, kde časť zamestnancov pracovala pre firmu z Badenska. Pánko z Weiblingenu, Juergen, mi hovoril, že každý Západňar platí akúsi solidárnu daň pre Východ. Bolo to pár drobných Eur, možno desiatky, ale nechápal som to. Po WWII predsa nebol zásadný rozdiel medzi Západom a Východom, napríklad v zmysle rozbitia krajiny spojeneckými vojskami (ako napríklad v Rusku alebo Indii), aby jedna krajina mala platiť druhej. A cez komunizmus zasa ten rozdiel nebol až taký veľký, že napríklad na jednej strane nebola a na druhej bola elektrifikácia. Nedávalo mi to logiku. Juergen vysvetľoval, že to slúži na vybudovanie infraštruktúry, napríklad na optické vlákna, diaľnice a podobne.
Na gut, pomyslel som si. Na rok 2005/2006 mi to prišlo dosť divné, trebárs 1990 – 2000 OK, ale dotovať relatívne bohatú krajinu donekonečna, nuž neviem. Ale ako tak sledujeme, výsledkom je, že Východ, dotovaní „cigáni“ si z trucu zvolia náckov, diktatúru.
Kde sa stala chyba? Podľa mňa práve v dlhodobom dotovaní Východu. Iste, aj my ako Slovensko máme od bohatšieho Západu EÚ dotácie, ktoré stierajú rozdiely medzi blokmi (a áno, príšerne ich zneužívame). Lenže v Nemecku sa rozdiel medzi polovicami mohol stierať prirodzene – fabrika v Porýní by otvorila filiálku v Brandenbursku, kde boli menšie platy, a dala by niečo v priemere medzi tým východným a západným platom. Alebo človek zo stredu východného Nemecka si mohol nájsť prácu o sto kilometrov ďalej na západ. Dotovanie, nekonečné hýčkanie Východňarov sa takto nemalo robiť.
Ďalším dôvodom je podľa mňa Merkelová. Táto ženská by mala...to dať na Jožka Tisu. Ak existuje niečo ako vlastizrada druhej najvýkonnejšej ekonomiky planéty (na tú dobu, dnes bolo Nemecko predbehnuté Čínou), tak Merkelka to spĺňa naplno.
Násilné odstavovanie atómových reaktorov, doslova narkomanské naviazanie nemeckej ekonomiky na ruské fosílne zdroje, presun majetku na ruskú mafiu (Gazprom), Green deal, bezuzdné púšťanie imigrantov bez nejakého právneho rámca počas sýrskej krízy, nekonečné dotovanie imigrantov bez ohľadu nato, či odvádzajú nejaké hodnoty alebo vôbec majú snahu (údajne to takto funguje doteraz aj pri Ukrajincoch, ktorí na rozdiel od tých slovenských, českých a poľských sa príliš do práce nehrnú – slová slovenských Ukrajincov), to všetko urobilo veľmi nebezpečnú zmesku. Superdrahé energie podmienené odklonom od jadra a príklonom k umelo dotovaným zeleným energiám zasa spôsobili odliv priemyslu, ktorí sa - logicky – v prostredí s drahými energiami nedokáže obracať v konkurencii Ázie...
Na druhej strane, nie je to tak zlé ako proruské zdroje tvrdia. Nemecko má nezamestnanosť len málo nad 6%, presnejšie 6,3%. To je málo nad prirodzenou mierou nezamestnanosti v priemyselných krajinách. Je síce vyššia ako cca 5,1% pred vojnou, ale stále je pomerne malá. Čo značí nezamestnanosť okolo 6% v praxi? Nuž, značí to, že práca je, dokonca je jej dosť, ale zhruba každý dvadsiaty človek nepracuje lebo nechce (iste, sú výnimky, napríklad niekto, kto do štatistiky skĺzol čerstvo, pretože bol prepustený) alebo proste je príliš pitomučký nato, aby niečo užitočné dokázal. V Nemecku bol rekord za posledné roky na 5% a aj po nástupe korony dosahovala maximálne dnešné hodnoty. Takže nič extra sa nedeje.
Priemerná nezamestnanosť je jedna vec, lokálna druhá. To je príklad Slovenska, kde niekde na Gemeri máte dnes hodnoty okolo 11% ale v BA a na západe jednotky percent.
Lenže Nemecko takéto nie je a celonemecké hodnoty sú pomerne vyrovnané. Je tu síce výnimka – štát Brémy, kde bola úroveň na 11% - ale to je dokonca západný štát, nie Ostdeutschland. Na východe je priemer 7,9%, na západe 6,1. Brémy sú navyše drobným štátikom, takže absolútne číslo je pomerne malé z celonemeckej štatistiky.
Nie, toto nie je o nezamestnanosti a biede. Sasko-Anhaltsko nie je biedne.
Ide o to, že miestni chcú byť bohatší. Ale zadarmo. A za to niekto musí platiť.
3. Košč ako vždy našiel riešenie
O Jánovi Koščovi, odborárskom príživníkovi a typickom socialistovi parazitujúcom na hojnej mase otupených robotníkov, som už svojho času písal. Pripomeniem len, že v tandeme s ohrdnutým ex-SaSkárom Milanom Kurucom svojho času viedli tú tupovoličskú zložku blogosféry na sme.sk, kým prinajmenšom Kuruc nepochopil, že čo blog, to hanba a že sme.sk nie je aktuality.sk (kde mám pocit, že polovica užívateľov sú alebo tupé stádo socanov, alebo proruské fakeové účty). Ešte pripomeniem, že Košč ani Kuruc nikdy nezamestnávali ani jedného človeka, vždy boli len nasosnutí na nejakú vlnu nespokojnosti.
Košč aktuálne ako vždy našiel všeliek na všetko. A zároveň nič. Proste socialista ako remeň. Dolovím si ho citovať: „Taká interpretácia zamieňa odpoveď na otázku „Prečo dnes volič volí AfD?“ s oveľa zásadnejšou otázkou: „Prečo sa vôbec milióny ľudí stali dostupnými pre antisystémovú a extrémistickú politiku?“ Koniec citácie.
Nuž, presne preto, prečo bežný Lojzo volí KSČ, Smer, Hlas alebo predtým SNS a HZDS. Život je ťažký, a hoci niektoré otázky majú ľahké odpovede, nájdu sa politici s ešte ľahšími. Nemecko sa za čias Merkelovej zaplavilo anonymnými islamistami, ktorých dvomi úlohami (nechcem paušalizovať a tých slušných, reálnych utečencov do tohto rátať nebudem) bolo priniesť do krajiny rozbroj, terorizmus alebo sa nasosnúť na štátny cecok. Ak privediete do 80-miliónovej krajiny milióny ľudí bez ochoty sa prispôsobiť a pracovať pre celok, tak máte problém. Merkelka to nevedela, či skôr nechcela vedieť. Wir schaffen das. Zvládneme to. nezvládla. Pritom stačilo nastaviť pravicové pravidlá pre imigrantov aj pre miestnych – ak máš štát, kde je prebytok pracovných miest, tak si nájdi robotu. Ak si utiekol pred biedou niekde v Afrike ako Sýrii, tak makaj a nebudeš biedny. Ale zadarmo nedostaneš nič. A prispôsob sa väčšine a miestnym zákonom a mravom. Šatky si nos doma. Keď sa ti doma nepáčilo, tak maniere zo svojej zdevastovanej zeme neopakuj. Jednoduché.
V tomto má radikálna „pravica“ pravdu. No druhou stranou mince je, že Koščova časť spektrum, ľavicové vyžírky, nikdy nedodali riešenie. Poukazovať nato, že neonacisti (iný odtieň komunistov) vyháňajú imigrantov, je ako keby mi narkoman vyčítal, že fajčím a ničím si tak zdravie. Ľavica/Košč nemajú riešenie. A na príklade Orbána a Fica dokonale vidno, ako blízko majú strany ako Republika/AfD a „systémové ľavicové strany.“
Košč sa hrá na vzdelaného filozofa: „Tvrdili, že tradičné masové strany sa postupne odpútavajú od občianskej spoločnosti a čoraz viac sa približujú štátu a jeho inštitúciám.“ Hm, stále u neho nevidím nejaký odkaz nato, kam by zaradil svoje krytie, teda Smer-SSD... Náhoda? Je Smer/Hlas alebo napríklad v ČR ANO pripútaný k spoločnosti? Hej? A čím, karafiátmi senilným strigám na MDŽ? Alebo onanovaním nad hrobmi padlých hrdinov počas SNP? Iste, podobne ako Orbán alebo ANO, aj Smer je vlastne štátom v štáte. Súdnictvo, polícia a zákony sú pre nich, nie oni v medziach týchto inštitúcií.
Ale kde to Košč spomenul, hm? Žeby náhodne nikde?
Ale náš ľavicový génius si všimol dačo iné. „Ešte nepríjemnejšia je otázka, koho politici skutočne počúvajú. Výskum Elsässerovej, Henseovej a Schäfera na dátach z Nemecka ukázal, že politické rozhodnutia reagovali výraznejšie na preferencie bohatších príjmových skupín.“
Preboha, to je objav! Už to vidím, ako by skončil štát, ktorý by načúval lúze. „Buď opatrný, koho rady počúvaš, pretože ťa dovedú tam, kde je on.“ Múdrosť ako vyšitá na túto tému.
Pravicový štát by sa mal snažiť (a snaží sa, viď Slovensko počas a po Miklošovi) dostať spodok nahor. Socialistickí politici (s jedinou výnimkou, a to sú oni samotní) ťahajú vyšší priemer nadol, medzi lúzu. Košč to akosi záhadne „nechápe,“ teda nechce chápať.
Einstein z odborov pokračuje vo svojich prekvapivých odhaleniach pre slaboduchých aj ďalej: „Už pred rokmi vedci upozorňovali, že transformácia zanechala vo východnom Nemecku stratu pracovných miest a statusu obyvateľstva, odchod mladých, ekonomické rozdiely, zaostávanie aj pocit nedostatočného politického zastúpenia“
Ja teda neviem, som len stará nevzdelaná žena (citácia z Jári Cimrmana), ale východné Nemecko VŽDY bolo ekonomicky rozdielne AKA zaostalé a nedostatočne politicky zastúpené AKA sovietskym otrokom – a to od nástupu komunizmu. Pozor, nie kapitalizmu. Komunizmu. Košč ako typický ľavicový demagóg si časovú os okresal ako sa mu hodilo.
Pokračujme v polopravdách a napoly odhalených faktoch ďalej: „Aj Republika sa snaží strašiť migráciou, ale keďže k nám sa „migranti“ až tak nehrnú, dopĺňa to strašením Rómami.“
Lenže akosi zabudol dodať, že presne TÁ Republika, s ktorou Smer-SSD začala celoslovensky spolupracovať. Náš trenčiansky župan Paška má tú drzosť, že do nášho kopaničiarskeho regiónu, jadra partizánskeho odboja počas druhej svetovej vojny, príde si robiť reklamu – a na bilboarde sa ani nesnaží zakryť logo neonacistickej grupy Republika.
„Na túto antiimigračnú vlnu naskočili viaceré politické strany, ktoré sa prestali riadiť ideológiami a riešia svoju politiku cez prieskumy verejnej mienky a marketing.“
Počujem tam niekde slová Smer-SSD a Robert Fico? Nie? Náhoda? Vážne náhoda?
Ján Košč ako typický socan vo svojom blogu proste NIKDY nenapíše pravdu. Vždy si ingrediencie svojich textov nakombinuje tak, aby to vyhovovalo jemu. Či už sunnitský imám niekde v Afganistane, katolícky inkvizítor za čias katolíckych výsostí alebo nacistický vyšetrovateľ odporu v Reichu, aj Košč a jemu podobní si vyskladajú svoje znenie pravdy. Niečo zamlčíme, niečo preskočíme, niečo podčiarkneme a iné si vyklameme. Ale pamätajte sa, chyby vždy robia tí iní, my len dobre. Vždy len dobre. Nami/našimi súdruhmi spôsobené problémy nie sú problémy, ale riešenie iných našich problémov. Severná Kórea by mohla hovoriť. Kuba takisto. červený problém zakry červenou záplatou.
4. Postrehy z diskusií
V diskusii pod článkom som našiel niekoľko zaujímavých postrehov. Diskutujúci s nickom 979318: „Tradičné masové strany sa postupne odpútavajú od občianskej spoločnosti. Alebo sa spoločnosť odpútava od ideológií, a tým aj od politických strán? Dnes sa čoraz menej ľudí hlási k masovým ideológiám ako náboženstvo či marxizmus, a tak je logické, že tradičné pravicové a ľavicové strany strácajú podporu. Na akých myšlienkach, okrem úplne základných demokratických, sa dnes vieme zhodnúť?“
Za mňa stokrát pravdivejšia myšlienka ako celá antológia Košča.
Diskutujúci Kasi: „Populizmus vyhráva. Niekto sľuboval Švajčiarsko ,niekto dvojnásobné platy ,niekto istoty ,niekto kilečka, niekto 25 000 bytov ročne,niekto zastavenie migrácie ktorú mimochodom púšťal Orbán atď atď... Nóo čo sa týka odborov tiež si len hovejú z príspevkov členov.“ Druhý z príspevkov, ktorý vytesať do kameňa.
Slavo 007: „K tomu ešte treba prirátať bezbrehé a nekoordinované šírenie sociálnych sietí - telegram, Facebook a pod. do ktorých masívne vlievajú investície ruské tajné služby a chŕlia státisíce príspevkov do éteru každú hodinu. Trollie farmy robia svoje. Proste našli slabinu systému, kde nefunguje žiadna cenzúra tlače. Sociálne siete treba výrazne obmedziť len na kontakt face to face reálnych osôb. Telegram priamo zakázať a zablokovať v celej EU. Predtým robotníci sedeli v pivárňach, kde sa k ním priamo prihovárali náckovia osobne. Teraz majú v ruke mobil a je oveľa jednoduchšie zradikalizovať jednoducho mysliace masy obyčajných večne frustrovaných znudených chlapov, ktorí sa ani nemajú poriadne kde pobiť, alebo ventilovať svoju maskulinitu ... tak nenávidia .. čo, to je jedno, niekto im to už ukáže. Ekonomike nerozumejú, dane a odvody sú pre nich španielska dedina, neboli ďalej ako vo vedľajšom meste“
Hrubé časti som dodal ja. A ešte dodám, že k tomu niet čo dodať.
5. Úprava humanitárky – proste sa inak nedá
Čitatelia poslali 1650 Eur na Andrjuchu a Lízu. Peniaze sme poslali takmer komplet na Ukrajinu, ale z núdze sme museli trochu obmeniť postupnosť. Andrjucha dostane prostriedky asi v utorok a mal by si kúpiť brokovnicu proti dronom.
Líza ale išla na front na dva týždne (držme jej palce, aby sa vrátila v poriadku, zatiaľ sa neozýva, hoci sľúbila). Keďže teraz si oné plytky, ktoré potrebovala, nedokáže kúpiť, a naopak sa majú kupovať iné veci podstatne súrnejšie, rozhodli sme sa jednostranne, že nebudeme sušiť jej podiel dva týždne bez využitia. Kupuje sa ďalšia neprestrelka pre inú osobu a navyše sme museli zachrániť našich slovenských dobrovoľníkov kvôli palivu na Ukrajine. Poslali sme 200 Eur na PHM a na návrat domov, plus 200 Eur sme doplatili nákup kozmetiky na Ukrajinu spred dvoch mesiacov (na to som zabudol ja, takže mea culpa).
Dúfam, že týmto rozhodnutím nikoho nenaštvem, ale proste nemá zmysel držať 500 alebo viac Eur niekde na účte u jedného vojaka v Slavjansku, aby sa o dva týždne preposielali ďalej.
Aby som mal dušu okľudnenú a naši chalani tiež, napíšte mi prosím do komentu, že je to OK.
Ak niekomu po septembrovej výplate ostalo pár drobných, tak na ďalšie nákupy môže poslať pár káv sem. https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Budeme potrebovať ešte jeden EcoFlow (Vasjovi, dostal jeden v júni ale zhorel mu na pozíciách) a moje auto, ktoré má ísť na Ukrajinu, bude potrebovať neveľké náklady (reflektor, prepis na prevozné značky a PHM na cestu do Izjumu).