Ako rozbiť NATO (podľa Putina)

1. Vďaka ti, Vladimír Vladimírovič!

Dlho som počúval, že rozpadom ZSSR stratilo NATO zmysel. Nemyslím si, NATO je obranná organizácia a ZSSR resp. Varšavská zmluva nie je jediným protihráčom na svete. Rozpadom ZSSR a VZ sa vojny na kontinente neskončili, o čom by vedeli hovoriť najmä Bosniaci a Albánci, ale napríklad aj Moldavci. Dezolé scéne ale dlhodobo klame (čo iné, keďže argumenty nemá), že Bush sr. Sľúbil nerozširovať NATO na východ (čo nie je pravda a tento hoax vyvrátil aj Michail Gorbačov osobne) a že NATO je agresívnou organizáciou (čo by vedeli potvrdiť výlučne tí diktátori, ktorí mali na rukách viac krvi ako ktokoľvek od druhej svetovej a komunistických prevratov). Takže nie, NATO mohlo ísť ktorýmkoľvek smerom, v ktorom ho demokraticky vyvolali (referendom, voľbami atď.) a neútočilo na nikoho, rovnako ako sa nikam netlačilo cez vykopnuté dvere. Ako to ostatne Rusko robí nonstop.

I tak ale silneli hlasy o tom, prečo zánikom VZFzak nezaniklo aj NATO. Logika to je taká, ako keď mne umrela babička, prečo neumrela aj tebe. Keď ja som rozbil svoju Škodu o strom, prečo ty na svojej stále jazdíš? Logika dezolátov je bezodná. V každom prípade sa NATO veľmi dobre osvedčilo v Juhoslávii (dvakrát), Sýrii, Líbyi, Zálive a aktuálne aj na Ukrajine. Iste, nie všade zasahovalo celé NATO a dokonca nie všade malo alokované vojská, ale každý z daných príkladov dokazuje, že táto organizácia má zmysel aj v 21. storočí. A bude mať dlho potom. ZSSR nebol jediným zlosynom planéty, Rusko ním nie je dnes.

To však nebránilo Putinovi organizáciu rozvracať. Falošný naratív, že NATO nemá zmysel, prípadne že zmysel má maximálne tak spoločná európska armáda, viedli k podkopaniu Európy a jej schopnosti zareagovať na hrozby. Jasné, keď dlho necvičíte, svaly vám nenarastú, ale trajektória EÚ a nášho krídla NATO smerovala do pekiel. Dokonca aj najväčšia krajina EÚ s najväčšou ekonomikou má armádu hanebne malú; dlhodobo ani len nedodržovali záväzok investovať do obrany 2% svojho HDP.

Výsledok vidíme dnes. Snáď sme sa poučili. Buča, Mariupoľ a Bachmut by nám mohli byť mimoriadne studenou sprchou. Škoda plakať nad rozliatym mliekom, tešme sa na reštart, vypeckovanie našich armád na úplne nové úrovne, zbavenie sa starých dogiem, proruských kádrov a poučenie sa z ukrajinských bojísk. Čína nespí.

Naspäť k rozširovaniu NATO. Organizácia Rusku nedala spávať. Ukrajina, ktorá nikdy do NATO nepodala žiadosť, bola prepadnutá hlavne preto, že bola „hrozbou“ pre Rusko. Opravujem sa, dôvody boli úplne iné, ale fasáda bola namaľovaná farbami NATO. Putin na krajinu, ktorá nebola v NATO ani nemala prístupové jednania či oficiálnu prihlášku, prepadol preto, pretože tvorila hrozbu rozšírenia NATO k ruským hraniciam. Niečo ako „Síce si abstinent, ale nezverím ti do ruky volant, lebo náhodou budeš šoférovať pod vplyvom.“ Logika ako u Rusa, teda záporná, ale veď od Putina nečakajme rozum, iba podrazy a klamstvo. Najväčšou srandou je, že slovenskí tupovoliči mu tieto žvásty žrali aj s prílohou. „Rusko nemôže dopustiť, aby NATO stálo na jeho hraniciach.“ OK milé smerácke tupelo, NATO existuje už 74 rokov a celých 74 rokov v ňom je Nórsko. A to susedí s kým? S Ruskom! Takže taký smerácky aktivista nemôže dopustiť, aby Rusko susedilo s organizáciou, s ktorou susedí o jej vzniku. OK, tento argument je na úrovni tupovoliča. Druhým naratívom bolo, že NATO na Rusko útočí. Neviem ako môže byť Rusko ohrozené NATOm, keďže žiadna z krajín NATO nezmenila svoje hranice, Rusko ale niekoľkokrát a vždy sa len rozrástlo na úkor susedov. Predpokladám, že keď sa niekedy niekto bránil – a je jedno, či to bolo v časoch starovekých ríš alebo moderných krajín – vždy sa jeho územie zmenšilo. Stalin sa nebránil na Tahiti ale pred Moskvou, cár Alexander I. sa nebránil pred Parížom ale pred Moskvou a v nej samotnej. Švédi pri svojom útoku za Karola XII. prenikli do Ruska a Peter Veľký sa bránil v Rusku, nie na Marse. Ako sa Putinovo Rusko môže brániť pred NATOm, keď ono samo opakovane prekročilo hranice Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny?

Ale časy sa menia a jednému politikovi ďakujeme za zmŕtvychvstanie NATO ako elitnej organizácie. Nie, nie je to Anders Rasmussen ani Jens Stoltenberg, ako by sme si mohli myslieť. Novú dimenziu NATO dodal... Vladimír Putin.

Ako vždy pri tomto tupom indivíduu, aj v prípade NATO si strelil do vlastnej nohy. Švédsko a Fínsko ako dlhodobo neutrálne krajiny požiadali po ruskej invázii na Ukrajinu o členstvo a Fínsko dnes oficiálne do organizácie vstúpilo. Švédsku síce Erdoganovo Turecko hádže polená pod nohy, ale vyzerá to tak, že čoskoro bude Škandinávia v NATO od Narviku po Ilomantsi a Aabenraa skrz naskrz. Bravo, Voloďa! Bývalá ZSSR-NATO hranica (stokilometrový úsek pozdĺž rieky Pasvikelvy a pozdĺž Kaukazu sa zredukovala akurát len na tých sto kilometrov, ale Putinova politika ju zväčšila o poľsko-kaliningradskú hranicu a kaliningradsko-litovský a rusko-lotyšsko-estónsky úsek. Z dĺžky cca 1.200 kilometrov sa hranica natiahne na viac ako 2.500 kilometrov. Putin je proste génius! Ja ho navrhnujem na ďalšieho generálneho tajomníka, hneď ako skončí Stoltenberg.

Pre informáciu pre dezolátov: je to zhruba 6% aktuálnej pozemnej hranice Ruska. Ťažká facka pre tvrdenia, že NATO obkľučuje Federáciu. I keď...mohlo by.

2. Čo nové s Tatarákom?

Vladlen Tatarskij bol pre mňa Rus-niemand. Jeden z tuctových dementov, ktorí sa pozrú na mapu ruskou armádou opustených ukrajinských území a s kamennou tvárou povedia, že z mapy je jasné, že Rusi vyhrávajú a Berlín bude ich. Nedeľňajšia výbušná párty v Prigožinovej kaviarni v Píteri ma donútila trošku si o ňom naštudovať viac. Pár krásnych faktov: Vladlen je skratka z mena Vladimír Lenin. Predstavte si, že sa voláte AdolHit. Svedčilo by to o vašom intelekte a tvrdosti chrbtovej kosti. Čo ma pri Vladlenovi neprekvapuje, pretože je to odsúdený kriminálnik (bože, je v 140-miliónovom Rusku pred kamerou aspoň jediná osoba, ktorá nebola súdne trestaná?). Prepadol banku, ak mám dobré zdroje. Mal blízko Prigožinovi a Wagnerovcom a údajne sa podieľal na propagácii tejto teroristickej skupiny. V samotnej kaviarni nebola asi jediná normálna osoba, všetko ruskí ultranacionalisti a špina, ktorá by v každej demokratickej krajine sedela na doživotie.

Podstatná úvaha: v pondelok sa na internete objavili desiatky videí spred, počas aj po útoku. Ruská polícia zatkla ukrajinskú dievčinu, ktorá Vladlenovi dodala darček v podobe sošky s bombou. Darija Trepova to nepopiera, lenže keď sa jej pýtali, prečo to spravila, odpovedala, že bola prvá po ruke a že dôvod povie neskôr. Samotné video by mi stačilo byť dôkazom, že áno, oná Ukrajinka spravila z Tatarského tatarák. Lenže hneď ďalšie video ukazuje ženu, ako mu chce odovzdať darček, nonšalantne sa otočí, ale Vladlen ju stiahne k sebe, posadí je vedľa seba a následne unboxuje packet (video končí výbuchom). Celý čas „atentátnička“ bez stresu sedí snáď tri metre od obézneho chuja a tvári sa, že sa nič nedeje. Z videí je jasné, že Vladlenovi podala tašku na jeho vyzvanie, rovnako je jasné aj to, že žena bez stresu sedela doslova po jeho ľavej ruke až do výbuchu. Vo mne to budí dojem, že Darija síce obdarovala Mongola soškou, ale nemala šajnu, že je v nej bomba. Tým pádom ona nie je pôvodcom tohto útoku, iba nevedomým vykonávateľom (ak vo svojej garáži naštartujem auto, vyjdem s ním na ulicu a neviem, že mi niekto kufor napakoval výbušninou, nie som predsa teroristom). Počkáme nato, čo z toho vyjde, obetný baránok ale už je pred kamerami.

Inak sa utriasli počty obetí; v nedeľu sa hovorilo náhle o 16 mŕtvych a 200 zranených, čo je podľa záberov nonsens, pretože dvesto ľudí tam zjavne ani nevošlo. Na odľahčenie: v diskusiách sa objavili ironické postrehy, že v ČS priestore sa zníži aktivita trollov, pretože ležia v Petrohrade v nemocniciach. A skutočne, na iDnes sa odmlčali na dva dni staré známe kontá a objavili sa nové, podobné tupé. Náhoda? Nemyslím (irony off).

3. Štetka si našla nového sponzora

Tibor Jelito Sprostas, známy to boh všetkých dezolátov, pred časom nepokryte navštívil ruskú ambasádu v Bratislave a rovnako nepokryte pýtal od Kremľu prachy. Načo prachy? Nuž, aby si zabezpečil svoju scénu hoaxerov, tupých poloopíc a frustrátov. Zjem aj vlek, časopis tak prízemný, že jeho argumentáciu vyvráti aj žiak ZŠ po treťom reparáte, mal pomerne pútavý grafický dizajn, mimoriadne kvalitnú tlač a papier a dostupnú cenu. Cena tohto hajzelpapiera bola tak nízka (v pomere s kvalitou produkcie), že by som sa na mieste NAKA mimoriadne intenzívne zaujímal o to, kto dotoval rozdiel v nákladoch a tržbách. Inými slovami mal tento plátok bohatého a utajeného sponzora.

Lenže Rusko krachuje, déngi ňet, takže Jelito sa rozkukalo po planéte a ihneď našlo nejaký podobný režim, ktorému chrbtová kosť síce chýba, ale aspoň nechýbajú prachy. Čína, kto iný. Jelito sa ako cez kopirák nanominovalo na čínskej ambasáde, navrhlo spoluprácu, čo značí, že Rostas a redakcia bude zdieľať tie isté hovadiny, len prestane používať slovo Slovania a árijci a preberie trošičku iný naratív a medziriadkové informácie. Pripadá mi to ako jedna z dnes už nebohých finančno-sprostredkovateľských spoločností, ktorá zistila, že poistky a stavebné sporenie išlo horšie, ale na koni boli vitamínové doplnky a placebá, tak popri druhom pilieri začali ponúkať krabičky vápnika a vitamínov. Len tak, lebo veď životné poistenie a multiminerál je skoro to isté, keď váš klient je slabší v hlavičke.

Čo si myslíte, nechá si Tibor preoperovať oči? Prestane žrať zemiaky a bude nafotený v tých svojich vyretušovaných plavkách s miskou ryže? Namiesto slovanských bohatierov bude mať na stene čínskeho draka a Mončiči?

Nechcem si predstaviť, keby svetovládu prebral Taliban. Ten turban by si na hlavu nasadil ihneď, len ako by to poriešil s chľastom a obriezkou...

4. Vitajte v elitnom klube, rozvojové krajiny!

Joe Biden zorganizoval Sumit za demokraciu... a nepustil tam Maďarsko ani Turecko. Au. Ak by ste si mysleli, že počet členov tak bude zredukovaný, mýlite sa, bude tam až 120 krajín a Joey pozval namiesto Erdogana a Orbána krajiny prospešnejšie pre planétu, konkrétne Honduras, Pobrežie Slonoviny, Gambiu, Mauretániu, Mozambik, Tanzániu a z Európy Bosnu a Lichtenštajnsko. Oboch neschopákov musí drbnúť.

„Jó napot, prisziel som szem na sämit pre demokräcija. Vraj tu je grátiš jedlő.“

„Excuse me, kto ste, sir?“

„Orbán Viktor, prezidentoš Hungaryországhu.“

„Aha, postavte sa tam za pána Erdogana. Vy idete do Disneylandu. Á, hallo Mister Aadama, čo nového v Gambii? Vitajte a posaďte sa vedľa Bidena, rád sa s vami zoznámi.“

„A cső moje jedlő, őrőmű*?“ hlesol vypasený Viktor.

„MacDonalds je vedľa, ale pripravte si hotovosť, sir.“

„Bazd meg a jegesmedve! Berú tam aj Eurofondy?“

* Pozeral som sa do slovníku, v preklade to značí elektráreň.

5. Bachmut sa drží, ale...

Jevgenij Prigožin vyhlásil, že jeho Wagnerovci dobyli Bachmut. Iste, hovoril tu asi tristokrát, čo je asi rovnaký počet, ako Medvedev spomenul jadrové hlavice namierené na Západ, a asi o stokrát menej, ako ten istý „človek“ povedal, že Rusko nikdy nikoho neohrozovalo. Tentokrát to ale Prigožin povedal smrteľne vážne. Ako dôkaz, že Bachmut padol, ukázal video dobytej budovy v centre Bachmutu. Jednej. Mestského úradu.

Nikdy v živote som nemal pocit, že dobytie mesta značí vyvesenie vlajky nad mestským úradom, skôr som doteraz veril tomu, že dobytie mesta rovná sa prebranie celého mesta do svojich rúk a eliminácia celého nepriateľského odporu tak, že sa moje vojsko môže presunúť na plnenie iných úloh. Asi som sa mýli a Prigožin mi to vysvetlil.

Nuž, nad bachmutským MsÚ vlaje vlajka Mordoru a Wagnerovcov. Úspech, pretože ôsmych mesiacoch a 50.000 chcíplych Rusákov konečne dobyli tak nepodstatnú budovu ako mestský úrad neexistujúceho mesta. Zatlieskame? Budova vraj krátko nato bola rozstrieľaná Ukrajincami, čo je presne to, čo by som urobil aj ja – dobyli ste vyvýšenú budovu, odkiaľ by ste vedeli viesť ostreľovacie akcie proti ZSU, tak budovu znížime na úroveň IQ voliča Smeru-SD, teda na suterén. V existujúcej budove sa viete skryť pred dažďom, mrazom, vetrom a ostreľovaním, cez hromadu nasekaného betónu sa horko-ťažko preplazíte a ukrajinský ostreľovač s IR kamerou vás ľahšie zotne.

Rusi ale oslavujú, pretože keď sa vám nepodarí dobyť do februára 2022 Kyjev, tak vystačí do apríla 2023 dobyť emenvé bývalého okresného mesta. „Jožo, ošukal si na diskotéke tú ceckatú Anču, čo spievala v Superstar?“ „To nie, ale aspoň som sa dobre vygrcal do pisoáru. Dobrá bola tá didžina.“

Lenže kukol som si Deepstate map a zistil som trošku horkú príchuť toho náhradného dogrcania do pisoáru: Mestský úrad je tristo metrov od rieky Bachmutky, ktorej pozície ZSU evakuovali už pred mesiacom - mesiacom a pol. Tristo metrov je vzdialenosť severného a južného brehu Dunaja pod Bratislavským hradom, čiže niečo, čo sa preplazíte so štvorkou v krvi, zlomenou nohou, v silnom protivetre a orientačným zmyslom mamičky Kollárových deciek, a aj v tejto kombinácii to dáte do štvrť hodiny.

Proste neuveriteľný úspech. Ako keď smerácky policajný prezident odhalil závažný korupčný škandál, fľašu rumu v hodnote milióntine podpriemernej okresnej smeráckej kauzy.

Prigožin zasvätil „víťazstvo“ v Bachmute Tataráku z Petrohradu a nechal sa počuť, že z právneho hľadiska teda jeho jednotka Bachmut dobyla. Ja sa len neprestávam smiať tomu, že keď teda z právneho hľadiska je Bachmut jeho, prečo tú vlajku vešal uprostred noci a namiesto normálneho svetla mu video nasvecovali infračerveným svetlom.

„Z právneho hľadiska som nevinný, viete?“

„Veď my nenamietame. Len to mydlo v sprchárni dvíhaj opatrne.“

Čo by nato odkázal Prigožinovi náš prezident Harabin?

6. Najhoršie bude, keď sa Rusko rozpadne

Teda toto začínajú vo zvýšenej miere tvrdiť dezoláti na iDnes (trolli). Príspevky trollov na diskusiách beriem vždy ako lakmusový papierik toho, čoho sa Rusáci boja (ako keď sú po uši posraní z dodávok západnej techniky, ale zbrane podľa diskusií nezavážia nič, a ešte aj budú neskoro a bude ich málo). Pred pár mesiacmi bolo in tvrdenie, že Rusko sa predsa nemôže rozpadnúť (asi nato existoval nejaký fyzikálny zákon). Teraz sa móda trollov zmenila a pre zmenu papagájujú, že je vo všeobecnom záujme, aby Rusko ostalo v plných hraniciach, teda aby neskončilo ako Juhoslávia po Miloševičovi. Federácia má nukleárne zbrane... ach áno, V Mordore majú štiepny materiál, takže sama sa nemôže rozpadnúť! Logika!

Nie, faktor nucleus mi v tejto diskusii nehovorí nič. Rusko má tisícky jadrových hlavíc, ktoré so šancou limitne sa blížiacou k 100% sú z veľkej časti nepoužiteľné a ich nosiče detto. O rozpade Ruska som písal viackrát a neželám si nič iné, aby toto hnojisko planéty ostalo rozkúskované ako malomocný Parkinsonik, ale nemám obavu z toho, že by to nakoniec skončilo nejakou jadrovou vojnou medzi následníckymi štátikmi alebo následníckym štátikom a USA. Mám preto viacero pádnych dôvodov:

a) ak nejaký novopečený prezident ujde spod moskovského jarma, nebude mať záujem vyvolať tretiu svetovú vojnu s NATO, ale šafáriť si na svojom území. Myšlienka, že šikmooký Burjat z tajgy zdedí stovku hlavíc a hneď ich mrdne na Washington, je scestná. Burjati môžu na samostatnosti zarobiť, nie jedinú šancu si rozmetať v jadrovom výbuchu cez pol planéty.

b) Obsluha nosičov je väčšinou etnicky ruská. Ivan, ktorého som pred desiatimi rokmi prevelili niekde od Smolenska a dali mu na ruské pomery dobrý plat, nemá záujem na tom, aby poslúchal Džingischána, ktorý vie po rusky len lámane a v tajge sa klania nejakým animistickým duchom.

c) Jadrové hlavice treba obnovovať, na čo republiky nemajú zariadenia ani prachy. A ani dôvod. Rovnako aj rakety asi nie sú ako sekera, že vydržia večne. Súčiastky, tesnenia a spol. treba asi recyklovať. Ako prezident Sachalinskej republiky máte motiváciu robiť to nulovú.

d) Rozpad ZSSR priniesol jedinú krajinu s jadrom, Rusko. Dokonca aj Ukrajina sa žiaľ vzdala svojho nukleárneho arzenálu, čoho dôsledok vidíme dnes. Nevidím dôvod, prečo by sa pri rozpade Mordoru nemohol, zopakovať ten istý scenár a nástupnícke republiky by nemali odovzdať svoje jadro niekam. Či už do Ruska alebo trebárs krajine NATO.

e) Keby dva následnícke štáty mali medzi sebou nevyjasnené územné otázky (ako trebárs dnes Arménsko a Azerbajdžan), rozhodne by najprv nevypálili toto územie jadrom a potom by ho víťazne neobsadili (aj keď u Rusov by som predpokladal aj takto extrémne nepredpokladateľný scenár).

Takže nie, nemyslím si, že rozpad Ruska v hraniciach spred 2014 by spôsobil tragédiu. Regióny so svojim gigantickým, no Moskvou rozkradnutým bohatstvom by sa ekonomicky prudko pozviechali, Moskovsko by sa muselo spoliehať na seba, nie na sibírske zdroje a ruky otrokov. Ani jedna z republík by nemala veľkopanské maniere. Otázkou by zostal Čína, no to je iná téma.

7. Novinky z frontu

Ruský aktivista a kamarát nebohého Tataráka, Michail Lučin, objednal za peniaze donorov pre ruské jednotky flotilu dronov. Ukrajinskí hackeri objednávku z Číny hackli a Lučin dostal vibrátory v hodnote 25.000 dolárov. Dúfam, že aspoň baterky budú rovnaké.

„Generál, poslali ste konečne tých Ukrajincov do prdele?“ „Ukrajincov? No práve Ukrajincov nie, pán prezident...“

Napadá mi ešte: „Třikrát, Bohuši!“

Ukrajinský veterán, podľa všetkého na dovolenke, sa zúčastnil omše v cerkvi v Chmelnickom na západe Ukrajiny. Pop bol zjavne proruský a veterán si neodpustil rýpavú no slušnú otázku, či popovi nevadia tí mŕtvi na fronte. Pop sa nasral a vojaka zbil aj so svojimi poskokmi do krvi. Nuž, ako typická ruská filcka to nedomyslel, takže večer ho občania mesta vytiahli z chrámu pokoja a mieru a mašíroval do Moskvy.

Ak boh dá, dostane povolávací rozkaz a tí mŕtvi na fronte mu už teda že vadiť budú.

Pred týždňom prebehlo svetom internetu video, kde ukrajinský vojak za chvost vyťahoval zo zákopu bobra. Bobor sa vzpieral, buď bol nejako dezorientovaný streľbou alebo tam vojaci mali nasekané čerstvé drevo a zviera bolo hladné (to asi nie, ale napadlo nám to). Vojak bobra vytiahol a pustil, ale zviera okamžite vbehlo naspäť do zákopu. Zvyšní vojaci sa išli zadusiť od smiechu. A ako to v prípade takýchto videí býva, virálna scéna zafungovala a vyskytlo sa nám sto paródií. Úplne ma dostal článok na Wikipédii (reálne ale asi nie je tam, len niekto použil dizajn stránky) o Bitke o zákop. Dátum: 27 – 28. 3. 2023. Miesto: niekde na ukrajinskom bojisku. Strany konfliktu: Ukrajinská armáda pod vedením generála Valerija Zalužného o sile viac ako šesť mužov. Nepriateľská strana: jeden bobor. Výsledok bitky: Rozhodujúce víťazstvo bobra. Ukrajinci museli opustiť zákop.

Spomínaná paródia tu.

Nemecký Rheinmetall vybuduje fabriku na opravu v rumunskom Satmáre, teda blízko ukrajinsko-maďarskej hranice. Zasa je NATO o kúštičok bližšie k Rusku...

Ešte k Vladlenovi Tatarskému a kaviarni: netom prebehla fotka jeho ohoreného torza ležiaceho v rohu miestnosti. Keďže nás influencer trpel dosť výraznou nadváhou, výbuchom do trenírok vyzlečené telo evokuje...no, opekané mašurko. Internety zareagovali a už sa objavila kuchárska kniha, kde well done pripraveného Vladlena servíruje nejaká gazdinka. Čierny humor (vzhľadom na dvesto gramov trhaviny doslovne). A ešte jeden gól: ktosi na margo ležiaceho dezoláta na nete napísal, že slovné spojenie kaviarenský povaľač touto nedeľou získalo nový význam.