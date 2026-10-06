Ako v Rusku nie je MOR.

1. Protesty v Moskve – začiatok konca alebo výstrelok?
Komunistická strana v Mordore je také čosi ako morské prasiatko. Ani morské, ani prasiatko. Komunistom NIKDY neišlo o blahobyt bežného človeka, to len ich rétorika bola mierená na drbnutú a negramotnú zložku populácie. Ani teraz ich fungovanie nevidím ako proľudové, hoci asi sa bez toho slova nedokážu vysrať. Za Gennadija Zjuganova, človeka, ktorý kandidoval toľkokrát za prezidenta Ruska, že aj Mikloško by to trikrát vzdal, sa zo strany postavenej na vlastných tradičných základoch stala poslušná onuca diktátora (teda vlastne nič sa nezmenilo, len mafia na čele krajiny) a Zjuganov na rozdiel od iných politikov bol ako pre Putina potenciálne nebezpečný súper hýčkaný v prepychu a prežil. Výmenou za luxus a beztrestnosť je poslušným panáčikom a na Chujla neútočí.
Tragédiou Komunistickej strany je, že jej voličské jadro je hlavne starý a neschopný človek. Stará generácia ľudí, čo nič iné nikdy nezažila, je z väčšej časti vymretá, senilná alebo prechľastaná do vegetatívnej fázy, takže KS prežíva asi ako KDH na Slovensku. Mladých Rusákov takéto niečo nemastné a neslané dnes asi oslovia ťažko, hoci neklamme sa, nejaký Ľuboško Blablaha alebo Lukáš Perný sa asi nájde aj tam. Takže či sa niekto sebaklame alebo nie, pod Zjuganovovom je kedysi mocná strana odsúdená na druhé, veľmi druhé husle.
Paradoxne by som si trúfol povedať, že práve otrocká mentalita súdruhov by mohla byť potenciálnou rozbuškou. Komunisti boli infiltrovaní myšlienkou sebaobetovania a spoločného hnutia proti cárovi a mocnosti, takže prejav odporu zo strany KS (ak by napriek Zjuganovovej pozlátenej reťazi k nemu došlo) by som bral ako vážnejší ako prejav zo strany Jabloko. Definoval by som to tak, že odpor zo strany fanatikov a radikálov, hoci trebárs dôchodcov, ktorých vojna obrala o všetky úspory a dokonca aj tú malú nákupnú silu, je asi tvrdší ako odpor demokraticky zmýšľajúcej, v rukavičkách jednajúcej menšiny ako Jabloko (a nemusíme ísť ďaleko, viď príklad čajového PS a Miša Šimečku).
Presne toto sa ale udialo. Ak sa nemýlim, v Moskve sa zomleli dve demonštrácie proti Putinovi. Jedna pred pár dňami, kde vyšli dôchodcovia aj mladí a požadovali zvrhnutie cára. Teraz vyšli druhýkrát (ak sa mýlim a médiá zverejňujú tú istú udalosť pár dní po sebe, tak sa ospravedlňujem). V každom prípade je pozitívom to, že k tomu došlo.
Update: podľa zdrojov v samotných Blatách boli tri demonštrácie po sebe, 3., 4 a 5.
Ako inak, proti demonštrujúcim zasiahli bezpečnostné zložky. Tie odvádzali údajne až stovky mužov a žien do väzby. Presne toto je ono, čo môže potenciálne odštartovať problémy. Pokiaľ despota útlak pretlačí za prijateľnú mieru, môže vypuknúť rebélia. Presne toto nepochopil Mikuláš II. po prelome storočí a namiesto povoľovania niektorých (alebo všetkých) aspektov politického a občianskeho života zbytočne uťahoval skrutky. Ako to skončilo, všetci vieme. Detto Assad, detto Ceausescu.
Lenže je tu malý problém. Zatiaľ protest bol malý. Údajne sa na ňom zúčastnilo len 2000 demonštrujúcich v Moskve plus nešpecifikované množstvá na vidieku. Na 16-miliónovú Moskvu je to extrémne málo, to už viac zoženie Šimečka v Bratislave. Na druhej strane, ak to je lastovička a Putin to preženie s tlakom, tak aj to je dobrá správa.
Demonštrujúci prevolávali slogany ako „Preč s cárom,“ „Chceme slobodu (!),“ „Osloboďte politických väzňov (!),“ „Férové voľby (!),“ „Preč s politickým útlakom (!!!).“
Mne to príde ako nejaká šaráda zo strany Putina, niečo, ako keď Fico by zorganizoval nejakú čiastočnú demonštráciu v štýle „Chceme vyrovnaný rozpočet!,“ Boris Kollár by zvolal na ulicu dvesto babičiek so sloganom „Jednému mužovi len jedna cundra!“ alebo šušľavý Miňko by demonštroval na námestí „Slobodný prechod rodinke s deťmi bez ohľadu na náboženské vyznanie!“ a pritom by hádzal dlažobné kocky hlava-nehlava. Prípadne, ak by tá striga z KDH chodila po Bratislave s transparentom „Potrat je vec každej ženy!“ Alebo Matovič by sa snažil svojou demonštráciou prejaviť ideu, že do politiky patria iba psychicky zrelé osoby.
Takže je to podľa mňa trochu podozrivé. Komunisti okrem toho vždy protestovali proti vojnám a konfliktom v svetovej politike, teda s výnimkou tých, ktoré začali oni sami (teda 90% v dvadsiatom storočí). Podľa správ teraz žiadnu vojnu a ani znižovanie životnej úrovne neskandovali, čo mi príde také...ehm....čo ja viem? Divné? Keďže bežného človeka trápi v Rusku to, že mu na fronte pochcípala polovica rodiny a druhá je bez PHM, tak videl by som tam brutálnu tému práve tieto dve scény. Ale nie, preč s cárom stačí.
Celé mi to teda trochu – a áno, možno trochu konšpirujem – príde ako zinscenovaná fraška. Bárs by som sa mýlil. Bárs by som vrátil z Ukrajiny tak ako pred dvomi rokmi, že večer ideme spať u babky Oľhy a na druhý deň hľa, ZSU vstúpila do Kurskej oblasti.
Čo som si všimol rozdielne oproti pro-Putinovským pochodom: každý si niesol SVOJ transparent, ak teda vôbec nejaký niesol. Tak rozdielne oproti tradícii niesť ČB fotky „svojich“ predkov na deň víťazstva nad fašizmom, kde všetci majú dokonale rovnaké transparenty, dokonale sú zosúladení a navyše sa potom vždy nájdu tony transparentov a plagátov nahádzaných vedľa kontajnerov (čo by akiste vnuk hrdinu z Berlína neurobil).
Podľa správ odvedení z ulice dostanú trest do jedného mesiaca v lochu. Na videu som videl niekoľko mladých mužov, čo teda bude značiť asi povolavák a trest smrti na Donbase.
Čo to podľa mňa značí? Nuž, neviem. Ak by som si mal vybrať medzi tým, že je to spontánny protest proti Putinovi a celkovej situácii a zinscenovaným divadlom, dal by som tak 55:45 zato, že je to spontánny protest. Ale ani náhodou za to nedám do ohňa ruku.
2. Straty na fronte
Piaty krát počas posledných troch dní chcíplo viac ako 2000 ZZmrdov. Presne 2020.
Za tanky a BVP je to priemer, ľahký nadpriemer je to pri PVO a raketometoch (2 + 3).
Ale je tu pecka: straty na nákladných a cisternových vozidlách sa za jeden deň dostali na nepredstaviteľné číslo 727 denacifikovaných kusov! Takmer trištvrte tisícky áut sa vyparilo! Ak si to neviete predstaviť, podľa mňa na Slovensku neexistuje sólo firma vrátane kolosov ako trebárs Slovnaft alebo VW, ktorá by mala čo len porovnateľnú flotilu vozidiel.
Stále mi to vŕta hlavou. Ak má Rusko tento typ strát denne, ako dlho to môže vydržať? Pýtal som sa sám seba niekoľkokrát, ale odpoveď som nedostal. Jednou vecou je dať do mundúru povedzme ďalšieho pol milióna vojakov, ale druhou je pokrývať tie straty priebežne. Ako za druhej svetovej vojny – síce vojakov do mundúrov dostali (populačné ročníky okolo konca WWI boli dosť veľké), no do Berlína sa Rusáci dostali (a reálne aj ubránili Moskvu a Kursk) len vďaka západnej pomoci čo sa týka techniky, lietadiel, PHM a žrádla.
Ako to vykrývajú teraz, to mi je skutočná záhada.
3. Drobnosti zo sveta
V padnutom Tupoleve 95 Bear spred týždňa nebolo šesť dôstojníkov ale až osem. Minimálne traja boli ukrajinskej rozviedke známi ako vojnoví zločinci a boli medzi nimi plukovníci. Takže nielenže drblo lietadlo ale aj posádky majú v tomto ťažké straty.
Ruská produkcia ocele, inak jeden z pilierov ekonomiky, prepadáva ôsmy kvartál po sebe. S tým je spojený prepad ťažby rudy, uhlia, doprava vlakmi...
Export slnečnicového oleja, v Mordore pomerne významná komodita, prepadol o dosť drastických 98%, na 5.000 ton. Znovu opakujem, bude vlna bankrotov farmárov.
Mordor chce brániť rafinérie nafukovacími balónmi. Toto sa reálne robilo cez WWII, ale podľa mňa je na toto neskoro a kým sa baráže dokončia, nebude príliš čo brániť.
Situácia s morom na Sibíri sa zlepšuje. Teda z pohľadu nás. Päť špitálov v meste je v karanténe, univerzity zastavujú vyučovanie. Pred dvomi dňami bola jedna mŕtva, práve tá holka, ktorá roztĺkla skúmavku s baktériou a za dva dni odobrela. Medzitým som sa nedozvedel o ďalších obetiach, ale pokiaľ Rusáci hovoria, že sa nič nedeje, ale miestne úrady zatvárajú krista krížom všetko, tak ja radšej idem kupovať toaletný papier.
A ešte postreh k moru. Mor, ktorý prebehol Európou pred 700 rokmi bol tzv. bubonický. Nemal nič spoločné s CK Bubo, ale volal sa tak preto, pretože pri ňom v podpazuší vznikali akési hľuzy, niečo ako arašídy alebo nádory. Smrtnosť aj úmrtnosť bola v tom čase gigantická a prakticky zmenila chod dejín, bez preháňania. V časti európskej populácie si paradoxne vydobila istú mieru rezistencie na patogény, preto je priemerný beloch menej náchylný na vírus HIV/AIDS ako priemerný černoch a Aziat. Neplatí to 100% ale je to tak.
V Irkutsku ale Rusáci chcípajú na pľúcny mor. Ten sa prenáša z človeka na človeka priamo, ako chrípka. Teda je nebezpečnejší ako ten bubonický v stredoveku.
Stále sa modlím, aby to skončilo ako Černobyľom – nič sa nedeje a zrazu hľa, Sovietsky zväz sa rozpadol. Zatiaľ to úrady zatĺkajú rovnako. Dokonca aj lekári vraj majú zakázané diagnostikovať priamo pľúcny mor a namiesto toho sú nútení hovoriť o zápale pľúc neznámeho pôvodu. Keby to tak bolo na Ukrajine.
„Môjho muža na Donbase nezabil ukrajinský dron ale lietajúce štvorrotorové zariadenie neznámeho pôvodu so žlto-modrou vlajkou na motorčeku.“
Poďme vo výpočte ruských kalamít ďalej. Údajne až šesť
ľudí Rusov zabili medvede v jednom z miest neďaleko Krasnojarsku. Miestni dokonca hovoria, že isté mesto je „v obliehaní“ medveďmi. Ja len dodám, že Huliak by akiste vedel pomôcť. Len ho nevracajte.
Rusi ostreľovali ukrajinsko-moldavský hraničný prechod. Jeden z colníkov je zranený, mimochodom, nie je to Ukrajinec ale práve Moldavec. Až päť dronov dopadlo na moldavskú pôdu. Ak mám tipovať, bude to pribúdať, pretože ZZmrdi proste skúšajú naše hranice.
V septembri Putin – hovoriac ruským jazykom – získal pomerne veľký negatívny zisk územia. Hovoriac jazykom príčetného človeka, Orkovia stratili 190 km2 plochy.
Dnes sme dostali pre vojakov maskovaciu sieť a zohnal som štyri notebooky. Dva budú slúžiť smutnému účelu, registrácii mŕtvych a nezvestných vojakov. Odvoz v utorok.
Zozberali sme cca 2/3 prostriedkov na PHM a náklady na ceste. Ak niekto chcete muničnú bedničku z plechu aj s podpisom 60. Brigády, dajte vedieť. Cena je 200 Eur/40 káv a zhruba toľko nám ešte treba na prenájom dodávky a PHM.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Na pobavenie pri téme mor v stredoveku: album Plague angel (morový anjel) od kapely Marduk. Keby ste nechceli zaspať za volantom, tak odporúčam.
Alebo nórska kapela s menom 1349 (rok, kedy v Nórsku zahynuli dve tretiny populácie práve na mor. Albumov majú viac a pozor, aby sa vám z nosa nepustila krv.