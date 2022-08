Blog na SNP (krátky kuk na front)

1. Rusko postavilo novú armádu

Veľká téma toto. Rusko, ktorému bolo predpovedané, že už nebude mať ani ešus nad rámec strát na Ukrajine, postavilo celý nový armádny zbor. V časoch, kedy sa aj geniálny šachista, špičkový archeológ, škrtič medveďov a ekonomický génius bojí otvorene vyhlásiť mobilizáciu a radšej sa tvári, že pre botox v ksichte nevidí realitu, Rusi predsa len naškriabali vybavenie a hlavne dostatok kannonefutteru pre celý zbor!

No lenže rozmeňme si to na drobné. Rusi dali dohromady dostatok ľudí na jeden zbor, ktorý ale je bojaschopný len papierovo. Priemerný vek je tam údajne niekde okolo 40 rokov plus, takže predpokladám, že nadpolovičná väčšina budú päťdesiatnici, čo mimochodom je v Rusku vek, kedy sa dá povedať aj mimo prvého jarného mesiaca „Poberaj sa starec.“ Ruské služby vymietli všetky väznice (a v Rusku je zabásnutá skutočne úctyhodná časť populácie), čo značí, že v novej jednotke bude asi pestrá zmeska narkomanov, dealerov, násilníkov, úchylákov, vrahov a zlodejov, len nie vojakov.

Správy hovoria o pomerne modernej výzbroji z novších typov T-72, 80 a tuším aj 90. Dezoláti všetkých krajín sa spojili a na diskusiách ejakulujú nad tým, ako to Putin celému svetu ukázal a ako ich zbrojné rezervy sú bezodné. Ako každý typický dezolát si však podobný exot nedokáže do svojho výpočtu zaradiť dve informácie: a) nikto zatiaľ nemá presné čísla, koľko percent „novej“ techniky v tejto armáde je novej,

b) ani tá najmodernejšia ruská technika sa na bojisku neosvedčila.

Inými slovami, tretia armáda je v podstate aj tak na smiech. Niekoľko relatívne nových, ale aj tak beznádejne zastaraných strojov mentálne niekde v 80. rokoch, a takisto tankisti, ktorí mali svoje najlepšie roky v spomínaných 80. rokoch. Super.

2. Rusko má nových kozmonautov

Kolaboranti z radov Ukrajincov a ukrajinských Rusov patria k tej najväčšej spodine krajiny. Ruku na srdce, keď vidíte progres Ukrajiny od 2014 dodnes a pokles Mordoru za to isté obdobie, nemôžte kolaborovať, nedáva to logiku. Ukrajinské ekvivalenty Blahu, Chmelára a Miňka Mazureka patria k tomu najväčšiemu odpadu a to je presne ten dôvod, prečo Rusko/ZSSR sa vždy orientovalo práve na takéto filcky.

A Kyjev to zobral do rúk veľmi dobre. Odboj už odpravil niekoľko mužov a tuším aj jednu ženskú, pričom niekoľko ďalších ich bolo zranených. Rôzni pseudoministri a zástupcovia ozbrojených síl v Doneckej aj Luhanskej republike zhoreli či boli zastrelení, presne podľa spravodlivosti. A zoznam utešene rastie, ako každú chvíľu sa dostane na obežnú dráhu nový Quisling (viac v jednom z minulých blogov). Keď nie normálny postup v kozmickom vývoji, tak nech je veľa ruských kozmonautov aspoň takto.

Úprimne si už nepamätám mená ani udalosti, nie je to podstatné a po víkende sa mi nechce googliť každá jednotlivá situácia. Podstatou je, že rodený Ukrajinec, ktorý v roku 2014 zdrhol z ukrajinskej služby k nepriateľovi, bol vyhodený do vzduchu a ešte dva dni zdochýnal s ťažkými popáleninami v špitáli. Karma je zdarma a teší ma to. Ďalšieho zradcu Ukrajiny (Ryžkova) našli obeseného na ulici na kandelábri a neviem si predstaviť jasnejšiu správu o obrate v politickej a vojenskej situácii ako to, že miestni kolaboranti budú nachádzať svojich kolegov visieť verejne na ulici, ako onehdá Mussolini.

3. Zmena politickej situácie

Geniálny šachista to naplánoval na päť krokov dopredu (ale asi z pohľadu slimáka). Kazachstan, kde Rusko intervenovalo pred rokom a pol, sa Mordoru obrátil chrbtom už dávnejšie. Najprv nepodporil ruskú špeciálnu operáciu, načo Rusko zastavilo z „ekologických“ dôvodov a „zamínovania čiernomorských prístavov“ vývoz kazašskej ropy, aby Astana odvetne zhabala chujlom plné vlaky uhlia na export. Jedna jedna. Teraz zasa ruské sily v Kazachstane, ktoré tu chránia mier (rozumej: okupujú krajinu) odmietli premiestniť na Ukrajinu. Oficiálne zdôvodnenie je, že nemajú letecký transport (čo je vcelku vtipné, keďže Rusko má stovky dopravných aj nákladných lietadiel, a navyše ukrajinský front nie je od hraníc Kazachstanu až tak ďaleko (400 km, zhruba dĺžka Slovenska od Záhoria po Sninu). Vlakový transport aj niekde z centra Kazachstanu, kde je asi väčšina rusákov, nebude takisto tragický, hoci je to deviata najväčšia krajina sveta. Prevoz vlakom trebárs aj z hlavného kazašského mesta je otázkou nech 24 hodín, nie otázkou nezvládnuteľnej roboty.

Takže nie, pri okupačných jednotkách v Almate je to otázkou rebélie a uvedomenia si reality. Kedysi mi hovoril týpek slúžiaci na Cypre v mierových jednotkách, či neplánuje aj inú misiu. Odvetil mi jasne: kam by som šiel zo slnečného, pohodového, mierumilovného Cypru, hm? A toto je asi aj príklad vojakov na kazašských základniach. Síce nie je pohodový a slnečný, ale ak sa majú rusáci váľať niekde v kasárňach, kde sa nebojuje, alebo ísť do boja, kde už z diaľky je jasné, že ste prehrali, čo si vyberiete?

Takže Putinovi už ukázala prostredník aj vlastná armáda. Bude to nový krížnik Aurora? Nechajme sa prekvapiť. Ale v každom prípade je to skvelá správa.

Druhá dobrá správa je, že Azerbajdžan obsadil priesmyk, ktorý bol tridsať rokov správe Arménska. Väčšinou je problémom, ak máte za suseda moslimskú krajinu a vy ste kresťanskou krajinou. Tentokrát je to naopak, problémom je, že azerské územie bolo od čias Sovietskeho zväzu obsadzované Arménmi, ktorí si po rozpade ZSSR neuvedomili, že situácia sa zmenila. Kým Azeri investovali svoje petrodoláre do armády a modernizácie, Arménsko urobili tradičnú chybu mnohých postkomunistických krajín, a to, že sa obracalo na väčšie Rusko ako záruke mieru a prosperity. Ani jedno neprišlo. Rusko, oslabené ukrajinským dobrodružstvom, nemá nato, aby pomerne mocnú azerskú armádu mohlo ohroziť, naviac v hornatom prostredí a prevažne moslimskom území. Azerbajdžan stavil presne na toto (a Kazachstan takisto), takže nejakým hrozbám či upozorneniam z Moskvy sa smeje.

Predpokladám, že konflikt Baku-Jerevan čoskoro odzneje v neprospech Arménov a ako dominový efekt si to vyžiada strašné oslabenie pozície Ruska na Kaukaze.

Super, Vladimír Vladimírovič, šachista sa nezaprie.

4. Nová armáda II.

Rusko sa snaží náborovať v zaostalých regiónoch Ruska (rozumej: v celom Rusku) a doteraz sa mu to s veľkou dávkou smiechu darilo. Dnes už nie. Nové správy hovoria o tom, že aj prílev alkoholikov, trosiek, nacistov a obetí gamblerstva už vyčerpali a väznice asi už budú tiež preriedené. Počty nových práporov proste nerastú tak, ako by stratég liliPuťko od svojho dvestometrového stola chcel. Ale...

Ale ani to mu neprekáža. Osobne nariadil, aby boli ozbrojené sily Ruskej federácie rozšírené o ďalšie státisíce kusov. O tomto sme písali viackrát – nemajú pre nich výzbroj, aj samotná výstroj ako nepriestrelné vesty, prilby a podobne sú problémom, no ale nevadí, papierový počet je predsa ten, čo vyhráva bitky, nie? Takže idú náborovať ďalej. Lenže – kde to spravia? Vyššie som napísal, že dobrovoľné nábory medzi členmi piatej cenovej a v druhej nápravnovýchovnej sa mu krátia – bude hľadať na Marse?

Toto Puťko nepovedal a ja len tipujem, že toto tupé, z reality vytrhnuté indivíduum len dosiahne tradičný ruský fakt, že ustrašení a nesvojprávni velitelia jednotlivých vojenských okruhov mu dodajú zoznamy mŕtvych duší, ktoré sa na cvičiskách nikdy nezjavia a peniaze na materiálne vybavenie (uniformy, pušky, obuv a nafta) sa rozkradnú. Ruská armáda je na smiech a pre príčetnejšieho generála je zrejmé, že keď nešlohne zo skladov niečo teraz, čoskoro už nebude čo kradnúť. Asi ako v afganskej armáde pred rokmi...

5. Rusko zlyháva už aj na Donbase

Teda niežeby niekedy malo na vrch, tie útočné operácie v štýle „Dobyjeme jednu dedinku a po týždni ju stratíme,“ resp. „Dobyli sme jednu dedinu a po týždni ju vlastne ešte nedržíme,“ sú viac na smiech ako prejavom poriadnej úrovne. Dedina Pisky, o ktorej som písal minulý týždeň je dokonalým prejavom tohto fiaska.

Britská tajná služba vyjadrila znepokojenie, že Rusáci útočia na Donbas s väčšou vervou preto, aby znížili ukrajinský tlak na Chersonskú oblasť. Moskva si asi myslela, že rozbehnutú ofenzívu Kyjeva za Dneprom preruší tým, že dobyje Pisky a pár kolchozov. Nevyšlo to, Kyjev svoje jednotky z pravobrežného Dnepra nepresunul a napriek tomu sa donbaský front unikátne zasekol. Opice nepostupujú a naopak dostali nakladačku.

A rovnako je to páve pri Chersone. Ako sme už písali viackrát, Chersonská oblasť, prvá obsadená a pre Rusov až mýticky dôležitá (referendá) bola približne z tretiny oslobodená Ukrajinou od konca júna. Dva kľúčové mosty cez Dneper HIMARSy napriek vlastnému opakovanému zničeniu rozorali ako Přemysl Oráč a desiatky tisíc opičákov zostali bez velenia za riekou, bez dostatočného zásobovania, bez materiálu, bez budúcnosti. Rusáci sa síce pokúsili vybudovať pontoňák hneď vedľa zničeného Antonovského mosta, ale úprimne by som radšej spáchala harakiri ako keby som mal pod hľadáčikom Bayraktarov a HIMARSov šoférovať KAMAZ s pohonnými hmotami po takomto moste.

No a základne a sklady okolo Chersonu, resp. aj na ľavobrežnej Ukrajine dostávajú pozdravy z nebíčka ako na bežiacom páse. Čerstvo stratili rusáci veliteľstvo ktorejsi výsadkovej divízie (na rozdiel od vyššie spomínaných posíl sú to asi jediné sily, ktoré majú akú-takú výstroj, výcvik a techniku). Podľa Ukrajiny tam chcíplo až dvesto ruských svíň, čo aj pri bulharskej konštante (čísla sa asi odvodzujú od známych počtov vojakov pred útokom, nezarátavajú prirodzené pohyby jednotiek) budú strašné straty.

Step za stepou (step by step), povedal by kamarát. Dobre vám to ide, untermenschi.

6. Bielorusko modernizuje letectvo...vyradenými lietadlami

Bizarnejšie a tupšie stvorenie od Puťka a jeho análnych kolíkov je už len Alexander Lukašenko. Tento predseda kolchozu si to v mojom blogu zlizol pred mesiacom, takže sa mu nebudem príliš venovať, nech sa neopakujem. Ale aspoň dokáže rozosmiať.

Saško-Šaško povedal, že Bielorusko zavedie do výzbroje Suchoje 24 schopné niesť atómové bomby. Hm, vojenská veľmoc s nukleárnymi zbraňami neschopná vyrobiť nič okrem vodky, zemiakov a draselných hnojív je skutočne na smiech a neviem si predstaviť konflikt Bielorusko-Poľsko v štýle Su-24 versus poľská západná stíhačka – asi ako ja a Federer v tenise. Ale to ešte nie je pointa. Pointou je, že Bielorusko tieto lietadlá vyradilo pred 10 rokmi! Áno, Bielorusko nielenže zavádza desať rokov vyradené stroje, ono sa tým ešte verejne chváli!!! Predstavte si, že balíte ženštinu a ako veľký geroj hovoríte, že síce Mercedes ani novú Oktávku nemáte, ale to nevadí, pretože pred desiatimi rokmi ste do kravína odparkovali staré Žiguli a ste schopní z neho tie vtáčie hovienka omiesť a pomocou susedovho traktora znova dostať na vozovku! A to sa oplatí, dyk more!

Asi takto si predstavujem desať rokov odstavené, 50 rokov staré lietadlá v krajine, ktorá je tiež desať rokov odstavená a mentálne 50 rokov nazad.

Čo nám tento kolchozový vrátnik predstaví nabudúce? Nukleárne Šturmoviky? Laserom strieľajúce tanky T-18? Rádioaktívne luky?

OK, je dovolenka, takže blog je kratší. Pekné SNP bez komunistického a panslovänského pátosu vám želám.