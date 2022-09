Denacifikované kormorány a úspešná ruská protidefenzíva

1. Rusko denacifikovalo kormorány

V ruskej televízii sa objavili infračervené zábery, ako úspešne zasiahli ukrajinskú loď v Čiernom mori. Posádka to nemohla prežiť, tak silný výbuch to bol. Zábery to boli efektívne, taký ten sexi pohľad, ako niečo nič netušiace si spokojne pláva, a zrazu bum! dostalo to zásah a kamera je výbuchom oslepená.

Lenže pravda a Rus idú dohromady asi ako ortodoxný vegán a tatarák, čiže vôbec. Nejednalo sa o loď ale o nedostavaný mostný pilier. Nebol ukrajinský, stavali ho Nemci za druhej svetovej a nebol v Čiernom mori ale na Dnepri.

Ale v jednom Rusi pravdu mali. Posádka to neprežila. Na pilieri totiž celé desaťročia žilo niekoľko stoviek kormoránov, ktorých hrdinný ruský pilot denacifikoval.

2. Všetko ide podľa plánu, verzia XYZ: stiahnite ponorky

V Rusku vždy ide všetko podľa plánu, pretože v Rusku sa všetko plánuje na hovno. Ak máte zlý plán, nie je toho boha aby ste ho nesplnili. A tak aj teraz sa všetko Rusom fantasticky darí až do štádia vyvraždenia svojej armády.

OK, toto je z mojej strany oplieskaná pesnička, ospravedlňujem sa za opakovanie toho istého do haleluja. Ale proste inak sa pri Rusoch nedá.

Po novom Putin prikázal pokračovať v ofenzíve podľa plánu (o tom som písal včera) a aby toho nebolo dosť, tak z prístavu Sevastopoľ evakuovali svoje ponorky triedy Kilo. Kilo je označenie NATO, v ruskom námorníctve sa táto trieda označovala ako Paltus, platesa. Pokiaľ je mi známe, v Rusku je to najpočetnejšia trieda ponoriek, vyrobili ich totiž 73 (takmer o polovicu viac ako splachovacích záchodov). Jej pohon je dieselelektrický, teda žiadne jadro, a pre Rusko sa dodávali od roku 1980. Čo je prekvapivé (aj keď v rámci posledných mesiacov vlastne až tak nie), Kilo sa vyrába aj 40 rokov po zavedení do výzbroje. 40 rokov výroby zbrane komplikovanejšej ako revolver si príliš neviem predstaviť, aspoň nie na Západe, no sme v Rusku a teda to beriem len ako tradíciu. Kilo sa pomerne dobre vyvážalo a okrem Ruska/ZSSR ich používalo 8 ďalších krajín a pár ich zvažovalo kúpu.

V Čiernomorskej flotile je podľa Wikipédie 7 kusov týchto strojov, jedna z pôvodnej podtriedy Kilo, šesť v rámci upravenej, upgradeovanej triedy. V podstate by to bola nevyužiteľná zbraň, pretože námorné boje sa v Čiernom mori neodohrávajú, Turecko nepustí ruské vojnové lode cez Bospor a Dardanely a navyše potopením Moskvy a pár ďalších plavidiel, vyhnaním Smradov z Hadieho ostrova a obdržaním rakiet Harpoon a ďalších striel stratil pre Rusov zmysel nejaký námorný výsadok pri Odesse, ktorý zjavne plánovali.

Na druhej strane, ponorky Kilo nesú rakety s plochou dráhou letu, ktorou dokážu na veľkej časti Ukrajiny denacifikovať škôlky a pôrodnice. Pre mňa z neznámeho dôvodu sa nedá na každom kuse ponorky viezť viac ako štyri kusy Kalibrov, čo zasa príliš veľa škôlkarov a prvorodičiek nedenacifikuje. Takže je to skôr taká zbraň do počtu, asi ako keď Severokórejci zapriahli za 60-ročné traktory vlečky s osadenými raketami typu Kaťuša.

No a práve tieto zbrane Rusi v rámci stále platného plánu z februára (hahaha) museli presunúť zo Sevastopoľa preč, konkrétne do Novorossijsku, 250 km na východ.

Ako sa hovorí pri Eduardovi Chmelárovi, počkaj si, čo predpovie a ty sprav dokonalý opak, musíš vyhrať; pri Rusku platí, že počkaj, čo vyhlási Rusko a čakaj, že urobí opak. Takže všetko ide podľa plánu a Krymu sa nevzdajú, len v júni evakuovali hladinové sily, v auguste letectvo, začiatkom septembra všetkých rodinných príslušníkov a dnes aj ponorky. Super, nie je lepším dôkazom, že s Krymom Kremeľ ráta dlhodobo.

Protidefenzívou k víťazstvu! (© Ján Valchár)

3. Nasadení kriminálnici zabodovali

O regrutovaní kriminálnikov v ruských väzeniach som písal minimálne trikrát a od prvého momentu som hovoril ako o ďalšom ruskom fiasku, ktoré sa tvári ako triumf. Kriminálnik mohol mať vojenský výcvik na vcelku dobrej úrovni, lenže asi sa tak stalo veľmi dávno a po troch rokoch v base nebude na tom dobre morálkou, kondične ani schopnosťami dané zbrane ovládať. A čo je úplne logické, aj keby ich znáborovali tisícky, zle vyzbrojené a vystrojené jednotky (pravdepodobne nie najmladších) mužov nebudú mať na fronte dlhú životnosť. Podľa zdrojov obdržali len týždňový výcvik - ja som sa za týždeň nenaučil ani zaviazať šnúrky, nieto ešte prežiť v zastaranej armáde útok HIMARSami.

A práve pred plánovaným nasadením novostvorených trestných bataliónov Ukrajinci podnikli fenomenálnu ofenzívu, rozdrvili charkovský front a miestne jednotky doslova zutekali, bez toho, aby aspoň po sebe zničili zbrane a muníciu. Posily spomedzi alko-regrútov a špeciálnych prostatických jednotiek Kremeľ radšej otočil na päte, pretože nielenže by ich Ukrajinci utĺkli čiapkami, jednotky by sa vzdali možno ešte na ruskom území. Moskva nemohla dopustiť, aby sa Ukrajincom dostali do rúk aj ďalšie tri stovky vozidiel, a to bez jediného výstrelu. Preto ich radšej ani nenasadili.

No a teraz sa kriminálne jednotky vyznamenali. Pri Donecku sa kompletne vzdali. Správy sú pomerne stručné, takže neviem aká veľká a silná jednotka sa vzdala, takisto neviem po akom dlhom čase na fronte sa to stalo. Sľubovaných šesť mesiacov služby a potom oslobodzovací príkaz, bez ohľadu nato, na koľko rokov a za aký zločin(y) ste sedeli, sa rozhodne nekonal. Jevgenij Prigožin, Putinov kuchár a de facto veliteľ týchto wagnerovských beštií, sa prerátal. Skutočne si nemyslím, že keď oficiálna, riadna ruská armáda nedokázala na Ukrajine nič len podrezať si žily, nejakí feťáčikovia, pedofili a domáci bitkári dokážu čo len posliniť armádu, nehovoriac o zvrátení výsledku vojny.

No čo, aspoň zvyšní väzni budú mať o lôžko viac.

4. Orbán chce rozbiť Európsku úniu. A k tomu potrebuje prachy Európskej únie.

Ako rozoznáte nacionalistického socana od zlodeja a klamára? Načo ich rozoznávať, veď to je to isté! Keď to kecá o národe, ktorý dlhé roky okráda, keď to kecá o tom, ako vás ohrozujú emigranti, hoci milión prevažne mladých ľudí vypadlo z krajiny preč, keď to blábolí o tom, že Európska únia je zlo, pred ktorým vlasť chránite, ale reálne aj tie bilboardy máte preplácané z fondov EÚ, tak musíte byť socialista stredoeurópskeho typu.

Orbán celkovo je boh pokrytectva, pred ktorým aj Fico je len tovarišom. Putinova handra, ktorá si nevie/nechce uvedomiť, že ak by sa Maďarsko orientovalo na hypotetické Kremľofondy namiesto Eurofondov, tak od Šoprone až po Oradeu dnes nie je ani zavedená elektrika a Maďarsko by zďaleka nebolo lídrom vo výrobe pneumatík, resp. na tie desiatky kúpeľov a akvaparkov by mohli zabudnúť, pretože by tam postavili maximálne latríny. Pripadá mi to ako pubertiak, ktorý príde za mamou „Maminka, požičaj mi dvadsať Eur, úlohy mám už urobené a smeti vynesiem večer, keď sa vrátim,“ ktorý hneď pred panelákom povie kamarátom „Nenávidím tú lakomú puču, nechcela mi dať tridsať Eur!“

A problém je aj na strane Bruselu. EÚ je zväzok s nejakou filozofiou a nejakými hodnotami, ktoré tým pádom vyžadujú dodržiavanie nejakých pravidiel. Maďarsko je na strane čistých prijímateľov dotácií, teda jednoduchšie povedané žobrákov domáhajúcich sa peňazí Západných daňových poplatníkov, a teda nie že by mali držať hubu a krok, oni by mali prinajmenšom dodržiavať pravidlá tých, kto im posiela prachy. Lenže nie, povestná maďarská zakomplexovanosť, keď sa malý, stredoeurópsky národ bez prístupu k moru a s populáciou menšou ako 10.000.000 (čo je zhruba toľko, koľko má Veľký Paríž), sa stále cíti ako kmeň, ktorý devastoval Burgundsko a kvôli ktorému sa vo Francúzsku mnísi modlili A sagittis Hungarorum, libera nos Domine! (pred maďarskými šípmi ochraňuj nás ó Pane!). Opak je pravdou, Maďarska sa nebojí nikto a tie povestné výšplechy, že treba zjednotiť Maďarov v celej Karpatskej kotline, že EÚ sa rozpadne do roku 2030 a potom V4 preberie velenie Európy, že treba nasledovať Rusko, pretože v Putinovi je budúcnosť, sú každému na smiech. A Brusel sa po snáď dekáde Orbánových excesov zobudil a začal konať.

Konečne, baszmeg! Chceš žobrať naše prachy ale nemáš záujem dodržiavať naše pravidlá? Viszontlátásra, barátom! Nech ti diaľnice, školy, nemocnice, akvaparky platí Putin! Chceš voľný trh s Európou? Bezvízový styk? No tak tu máš pravidlá EÚ a drž sa ich. Myslíš si, že nemeckí daňoví poplatníci peniaze serú a ty si ich môžeš rozkradnúť? Vytlč si to z hlavy! Toto sú pravidlá Bruselu, ty malý populista, takže ich akceptuj.

A tak sa ujovia v Bruseli (za predsedníctva ČR, teda jedného z členov V4) rozhodli, že koniec a Orbánova mafia má štipec. Dotácie už nebudú v takých hojných množstvách – a to značí, že Orbánovo kupovanie tupých voličov, ktorí nevedia zrátať 2 a 2, skončilo.

A je to memento pre Brusel. Orbán, Fico, Babiš, potenciálne aj Okamura v Čechách, každý z nich musí mať nad hlavou Damoklov meč, ktorý mu musí dopadnúť na šiju, keď začne hrať na opačná stranu. Náš vzťah s EÚ je ako vzťah so ženou – ak vyžaduješ, aby si mal na stole teplé jedlo, opraté a ožehlené handry, plnú chladničku, ale ty budeš chodiť pred polnocou ožratý a so stopami Putinovho rúžu, asi to fungovať nebude. Únia nie je gulag či žalár národov, kde ti budú diktovať čo máš robiť. Toto je dobrovoľný zväzok, ktorého pravidlá si sa ty vlastnoručne a dobrovoľne zaviazal dodržiavať v nádeji, že to pomôže tvojej ekonomike (a v prípade NATO bezpečnosti). Nechceš, nechaj tak, ale povedz to otvorene a okamžite nes svoje následky. Ok, Viktor? Žiadna ruská zbabelosť.

P.S.: V DĽR a LĽR chcú urýchlené referendá o pripojení k Rusku. Lebo ve´d keď vás ruská armáda nedokáže ubrániť teraz, po referende to pôjde lepšie.

A týmto končím dnešný blog. Držte mi palce na zajtrajšom neolitickom pohrebisku, nech sa nehrabem v blate naprázdno. Možno tam nájdem nejakého starého Maďara na škaredom krivom koníkovi, ktorého platili fondy EÚ.