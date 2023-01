Dobytie Donbasu ako rozkaz!

1. Rozkaz zněl jasně!

Putin je stratég, akého Andrea Bocelli ešte nevidel. Po pol roku bitky o Bachmut (jedinej skutočnej bitky na východnom fronte) Bachmut je kompletne v ukrajinských rukách a po síce prudkej a rýchlej, ale predsa krvavej bitke sa druhej najsilnejšej armáde na Ukrajine podarilo dobyť Soledar, a aj to je otázne, či celý. Podľa najnovších vyčíslení Rusi stratili v tejto oblasti až do 20.000 mŕtvych a počty zranených, zajatých a dezertovaných presiahnu asi 50.000. nato, že dobyli mestečko o desiatich tisíckach obyvateľov, je to vcelku vtipné numero; škoda že sa Moskva nepokúša znovu dobyť Kyjev, žoldnierov by musela dodávať Čína. A teda hoci Soledar padol, ono sa to v rámci Ukrajiny ani nedá považovať za stratu, keď si predstavíme tú zem vyhnojenú ruskými telami.

No a stratég Vladimír Vladimírovič sa po prvou vlastnou erekciou od začiatku štvordňovej operácie rozhodol momentálne šťastie extrapolovať na trend. Ako každý diktátor vytrhnutý z reality, povedal si, že keď padlo jedno mestečko o 100 km2, Donbas je ako keby už jeho, len treba na to nástojiť. A tak čerstvý staronový veliteľ, Valerij Gerasimov AKA Ten-čo-má-mimoriadne-tupý-ksicht dostal od fuehrera befehl.

Lenže... Stále sa šíria chýry o skorej mobilizácii číslo 2. Pôvodne ukrajinská rozviedka tvrdila, že sa uskutoční okolo našich Troch kráľov, teda zhruba dva týždne dozadu. Neprebehla, aj keď na internete sú videá o doslova unášaných mladých mužoch. Únosy z ulice však môžu pomôcť k mobilizácii tak pár tisíc mužov, nie pár stotisícok, ktorých treba na doplnenie strát. Ak by trebárs mobilizácia verzia 2 prebehla aj dnes, tak do konca marca sa podarí ruskej armáde (možnože) zohnať dostatok uniforiem a dve tretiny spacákov, nie vystrojiť spomínaných 500.000 mužov komplet výstrojom. Nevravím o výcviku, za dva mesiace som sa v autoškole ani nenaučil zaraďovať rýchlosti.

Takže máme befehl, ktorý bude viesť... k ničomu. Putin má extázu, pretože po takmer 11 mesiacoch svojho blitzkriegu, počas ktorého spôsobil ruskej armáde väčšie straty ako všetci jeho predchodcovia po druhej svetovej vojne dokopy, dobyl bezvýznamné mestečko. A keby len to – on sa ešte nechal počuť, že všetko ide podľa plánu! Skutočne sa mi zastavuje rozum, keď počúvam tieto ruské lži (teda ruštinu samotnú). Hitler a Goebbels sa nehrali na postup, hoci každý neúspech maskovali nejakým newspeakom typu skracovanie frontu (eufemizmus pre ústup), čakalo sa na Wunderwaffen (krycie meno pre „Nemáme dosť zbraní na akúkoľvek ofenzívu) a „rozdrvili sme nepriateľské sily v Ardenách“ značilo v skutočnosti, že zničili sme pár desiatok amerických lietadiel, ktoré Amíci dokázali nahradiť, ale vlastných pár desiatok zničených už nie. Rusi sa s tým nepárajú; keby Putin zdochýnal na rakovinu maternice a Lavrovovi namiesto tých konských zubov vymenili silikónové implantáty veľkosti propán-butánových bômb, presne podľa plánu by bolo asi aj to.

Takže rozkaz znel jasne. Do marca. Ešte že Putin zabudol dať letopočet.

2. Rusko stráca 800 mega týždenne

Dnes ráno som na Joes Blogu videl video, kde sa samotný autor pokúsil zhrnúť ruskú ekonomickú situáciu po prelome rokov. Nebola veselá, ale to nie je nič, čo by nás prekvapilo, však? Podľa dostupných údajov na prepade cien ropy Ural Rusko denne stráca viac ako 110 miliónov dolárov (niekto povie, že to na ruské pomery nie je až tak veľa ale pozor, to je jedna z mnohých ekonomických rán v čase, kedy výdavky sú kvôli štvordňovej operácie násobné). Naša zima 2022/2023 je krutá, ja som si napríklad musel vyzliecť košeľu a píšem v krátkych rukávoch a pred chvíľou som bol na mestskom úrade len vo svetri a aj to som sa vrátil spotený (polovica januára!). Zlatá Gréta Thunberg, navrhnem ju na blahorečenie. Takže plyn je tiež v strate, čo sa dalo čakať.

No a presne podľa plánu sa ruská ekonomika dostala do najväčšieho deficitu od rozpadu ZSSR. Pre krajinu, ktorá chcela svojim rubľom zosadiť dolár a diktovať podmienky v Európe, to je vcelku vtipný výsledok. Podľa toho istého zdroja Rusko spotrebovalo za december 2022 až 6,9 bilióna rubľov, teda 22% ročného rozpočtu. Nie som na túto tému expert, predpokladám, že skokovité číslo je asi spojené s nejakým koncoročným nákupom, ako keď živnostník nakupuje posledný mesiac materiál na sklad, aby si znížil dane. Len samotný deficit v tomto mesiaci dosiahol takmer 4 bilióny rubľov. Sám ruský minister financií Siluanov odkázal, že vyrovnaný rozpočet Rusko dosiahne až v roku 2025, teda prakticky o dva roky (nedosiahne, tomu verte, v tomto čase bude Federácia na kolenách a pravdepodobne rozpadnutá). Už v uplynulom roku si muselo ministerstvo požičať z národného fondu blahobytu (zhruba takto som to preložil) 3,1 bilióna rubľov – inými slovami, štvordňová operácia prežrala rezervu pre dôchodcov, deti a chorých.

No a ešte k tej rope. Podarilo sa mi dopátrať, aké náklady má Rusko na vyťaženie jedného barelu Uralu. Kým Saudská Arábia má náklady na ložisku Ghawar, teda najväčšom ložisku sveta, náklady od 4-12 USD/bbl (kvôli inflácii asi to vyššie číslo), Rusko sa hýbe okolo 40 USD/bbl. Samozrejme že Rusko nevyváža ropu len s jedného konkrétneho náleziska, takže konkrétne polia sa môžu líšiť aj o desať či viac dolárov, ale toto je dobrá správa, pretože pri aktuálnej cene Uralu (pod 60 dolárov za barel) a pri podstatne zníženom odbere v Európe a ďalekom východe sú Rusi v strašnej strate oproti akýmkoľvek vlhkým snom Kremľa. Len pre info, rozpočet rátal s cenou za vyvezený barel na úrovni 70 dolárov a viac; odhady Kremľa o objeme vyvezenej produkcie sa mi nepodarilo dohľadať.

A teraz malý, krátky prepočet. Rusko má dlhodobú produkciu ropy niekde nad 10 miliónmi barelov denne, je teda Nr. 2 na planéte, po USA (tí mávajú 11-13 miliónov denne produkcie). Ročne je to teda približne 3,65 miliardy barelov produkcie z ruských zdrojov. Ak by sa sny Kremľa splnili, Moskva by dosiahla tržby 255,5 miliardy USD – len ropa, bez plynu, bez spracovania ropy na finálne produkty. Lenže pri cene za barel na úrovni 50 USD je to len 182 miliárd USD. Ak odrátame náklady na ťažbu (dám okrúhlych 40 USD/bbl), je tam ziskovosť len púhych 36,5 miliardy USD – veľmi orientačne ekonomika Zimbabwe. Áno, priznávam, že porovnávať HDP štátu a zisk energetického sektora krajiny je jablko versus hruška, ale má to slúžiť na porovnanie, nie ako vysokoškolský príklad.

Inak podľa správ z Ruska niektoré ekonomicky slabšie regióny prakticky už krachujú. Keďže oblasti, kde nie je ropa ani iné zdroje sú závislé na rukách svojich mladých mužov, ktorí chodia na montáže do iných, pokročilejších republík, v prípade, že títo mladíci namiesto montáží hnoja slnečnice na Ukrajine, nemá kto zásobovať rublíkmi domácnosti. Tým pádom ekonomická aktivita ako maloobchod a remeslá stagnujú takisto – nastáva prakticky kolotoč vedľajších efektov, každý znásobujúci túto tragédiu.

3. Vzbury v Rusku

Partia dôchodcov v Baškortostane sa nechala natočiť na video, ktoré poslali Putinovi. Vyzerá to tak, že odvaha mužov v Rusku klesá klesajúcim vekom, čo je paradox, pretože väčšinou viedli konflikty mladíci, nevybúrení, oblbnutí, nemajúci čo stratiť. Dnes nie, v Rusku majú gule tí, ktorí ich už v reálnom živote nepoužívajú.

No a dôchodcovia veľmi mastne naložili Puťkovi; vidím to na niekoľko desiatok otvorených okien. Samotný dedko mu vysvetlil nie až tak diplomaticky, že čo to je za izolovaného kreténa, keď nevidí ten rozvrat, utrpenie a množstvo zmarených životov v krajine. Keby to takto urobilo stotisíc ľudí v Moskve a Petrohrade, bolo by to na svete hneď trošku optimistickejšie. Ale dedkovia v Baškortostane neboli jediní.

Líder Tatarstanu sa obrátil na Puťka s tým, že chce v rámci Federácie zmysluplné podmienky, nie druhotriednu úlohu a diskrimináciu. Vyjadril tiež, že z jeho strany to neznačí separatistické úmysly, ale tomu asi neverí ani on sám (a rozhodne nie FSB).

Ďalšia poistná udalosť teda bude v Kazani.

No a do tretice jedno neoverené video z Ingušska: nejaký muftí, ktorého meno sa mi nepodarilo dopátrať, vyhlásil verejne na kameru nezávislosť na Ruskej federácii. Samozrejme, ja môžem do kamery vyhlásiť novovytvorené Spojené brezofské kalifáty s hlavným mestom v mojom ateliéri, a nebude to značiť, že Biden ku mne pošle nového veľvyslanca ani Čaputová armádu... ale je to pozitívne. Ak sa bude situácia hrotiť (bude), takýchto tendencií bude viac a viac, až sa to zomelie ako kedysi v Ríme. Mimochodom, aj Sovietsky zväz sa nezosypal nejakým systémom, proste sa osamostatnilo Pobaltie a potom to už išlo ako na bežiacom páse v Amazone. A takýto Amazon asi bude veľmi skoro po celom Rusku. Ukrajina už uznala nelegálnu okupáciu Čečenska Moskvou, a so situáciou v Čečensku má armáda Kremľa nočné ucvrnkávanie dodnes. Veľa zdaru na Kaukaze.

4. Arestovyč sa vzdal mandátu

Arestovyča vnímam od začiatku vojny ako dosť aktívneho človeka, a čo je paradox, samotní Ukrajinci ho vnímajú dosť rozporuplne. Podľa viacerých zdrojov ej to trošku taký Matovič, teda sebastredný človek, ktorého privátna povesť je niekedy nadradená samotnej službe vyplývajúcej jeho postaveniu. No a po aktuálnom útoku v Dnipre, kde sa počty mŕtvych a ranených dostanú niekam k stovke, urobil typicky matovičovský brept, kedy na sociálnych sieťach tvrdil, že panelák v meste nezasiahla ruská raketa CH-22 ale ukrajinská PVO obrana. Neviem, ja nevidím v tom nejaký zásadný problém, ale Rusáci sa hneď po tomto teroristickom útoku vyhovorili práve nato. Samozrejme, že je to nonsens, pretože raketa PL systémov nie je schopná vybagrovať rozsiahly panelákový blok, kým ťažké ruské protilodné rakety s obrovskou náložou sú na tak veľké útoky stavané.

Na tomto prípade je ale vidno to, aký je obrovský civilizačný rozdiel medzi Ukrajinou a Ruskom. Kým slovenskí dezoláti sa odvolávajú nato, že sa jedná o bratské štáty a bratské národy, Ukrajina zjavne patrí do Európy, kým Rusko je aj v 21. storočí len mentálnym ekvivalentom nejakej stredovekej ázijskej satrapie.

5. Ešte k tým ch-áčkam

Spomínané rakety, ktoré boli v hlbokom komunizme plánované ako prostriedok na zastavenie amerických zväzkov lietadlových lodí, sú celkom zaujímavým úkazom. Mali byť vyzbrojené nukleárnymi hlavicami menšieho rozsahu (lietadlovú loď netreba potopiť bombou veľkosti hirošimskej) a preto neboli príliš presné. Rusko použilo takýchto striel viacero, predpokladám, že aj v prípade Dnipra je to len omyl, pretože rozhodne nechceli trafiť nejaký panelák, zabiť desať spiacich detí a pár dôchodcov raketou za milióny dolárov. Špekuluje sa, že cieľom bola v skutočnosti elektráreň v meste, ale pre onú nepresnosť netrafili cieľ.

Svedčí to o tom, čo sa hovorí už dlho – Rusom sa mimoriadne tenčia zásoby zbraní. Tak ako v delostrelectve, kedy zo 60.000 výstrelov denne sa dostali na 5.000 (nemyslím si, že dokážu vyrobiť tento počet denne). Niektoré zostrelené rakety dokonca ukazujú dátum výroby jeseň 2022, teda pár mesiacov dozadu. Pravidlom vo vojne je, že sa najprv použijú staré zásoby, teda v tomto prípade munícia z rokov vlády Brežneva a Gorbačova, nie teplé rožky z linky. Ak teda Ukrajinci našli štvrť roka starú raketu, tak to značí pre Rusákov katastrofálne vyplienenie skladov a pozíciu na okraji zastavenia akejkoľvek, nielen ofenzívnej činnosti.

6. PAKFA na fronte

Nie, robím si srandu. Suchoj 57 PAKFA (v preklade perspektívny letecký komplex frontového letectva) bol síce videný nad Ukrajinou, ale nie nad frontom. Lietadlo tak dokonale neviditeľné, že ho nikto nevidel celých desať mesiacov bezmála ani v počítačovej hre, sa nejako dostalo na prvé stránky novín. No lenže potom sa prevalilo, že rovnako ako Sergej Šojgu, ktorý je na fronte, aj keď na fronte nie je, aj toto lietadlo patrí do kategórie Schroedingerových javov, keď síce na fronte nie je, ale zároveň podľa ruských médií je. Lietadlo podľa presnejších a uveriteľnejších správ bolo nafilmované rovnako ako Šojgu niekde 50 kilometrov od frontu, trochu si tam zašaškovalo, možno zhodilo nejakú cvičnú bombu, hoci len niekam do poľa, a hrdinne odletelo do bezpečia.

A ešte jedna Schroedingerova zbraň: generál Koňašenkov, známy aj ako popredný ruský rozprávkar, sa chválil zničením štyroch bojových vozidiel pechoty Bradley. Takou malou traumou pre neho asi bude fakt, že Bradley do jeho brífingu nedorazili a najbližšie k frontu boli niekde na vlaku na území Rumunska. Takže Koňašenkov Bradley zničil, hoci na Ukrajine neboli, PAKFA bola nad frontom, hoci nad frontom nebola.

No a fčil buc múdry!

7. Last but not least

Nemecká ministerka obrany, ktorá bola tak nevýznamná, že jej meno si ani nepamätám a odmietam si kvôli jeho googleniu míňať dáta, rezignovala.

Dobre. Konečne sa Nemecko prestane zvíjať medzi Moskvou a Západom a vyberie si to, kde geograficky, kultúrne a ekonomicky patrí – na Západ. Putina musí šľak trafiť, ale na druhej strane ušetrí korupčný budget na niekoho iného. Mohol by mi niečo poslať, už v nedeľu budem robiť prvé ilustrácie do dlho rodenej knihy. Dotácia by mi pichla...

Na margo dodávania zbraní pre Kyjev: Rusi sú takí lúzri, že nielenže ničia neexistujúce dodávky, oni dokonca vedia, že tie dodávky zničia aj dodatočne. Síce na Ukrajine ukázali len to, že záhradné grily Mountfield majú v Rusku od výroby 125-milimetrový kanón, dva pásy a zvládnu ugrilovať naraz štyroch Rusákov, ale zasa rozbitie celej britskej armády v talkshow nestojí nikoho nič.

Post scriptum: kto by chcel vidieť niečo prehistorické, tak v piatok 17.00 ZŠ Brezová pod Bradlom. A ďakujem Mirovi tu z diskusií za plachtu ;)