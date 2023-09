Ešte raz o Kryme

1. Suchý dok

Celkom ma potešili výsledky útoku na suchý dok v Sevastopole. Potvrdené sú dve zničené plavidlá, z toho jedna Ropucha (plavidlo Minsk) a jedna dieselelektrická ponorka Kilo s menom Rostov na Donu. To sa vedelo ešte včera. Dnes prišlo pár aktualizácií, ktoré proste musím doplniť. Poprvé: obe lode sú úplne na odpis. Hlavne z Minsku zostala akurát tak vyhorená konštrukcia, takže ide na odpis. Je to trochu irónia ale vlastne za zhruba rok a pol išli nachuj Moskva aj Minsk, čo Putina a Lukiho nepoteší.

Podruhé: mŕtvi a ranení nebolo robotníci, ako papagájovali trollovia, pretože v doku sa nerobili nočné. Všetko sú to ruskí mariňáci, ktorých samozrejme slušnému človeku ľúto nie je. Dokopy by to malo byť okolo tridsať ľudí Rusov.

Potretie: Ponorka asi nejako zásadne nezhorí, keďže jej trup by mal byť z pevnej ocele (len je otázne, či Rusáci v dokoch oceľ neprechľastali a Rostov nebude náhodou z dreva alebo hliníku). Otázkou je, ako niekoľkohodinové sálanie zamiešalo s kvalitou ocele. Narážam presne na ten hoax, ktorý aj 22 rokov po dvojičkách stále dezoláti opakujú, a to, že v Dvojičkách nebola dostatočná teplota na roztavenie ocele a teda nemohli spadnúť bez riadenej demolácie. Áno, pri horení kerozínu nevznikne teplota ako vo vysokej peci, ale oceľ sa robí zámerne s nejakými vlastnosťami, ktoré ju od bežného železa odlišujú. Akonáhle oceľový nosník zaťažený desaťtisícami ton budovy „uvaríme,“ stratí pevnosť ocele a stane sa z nej práve to normálne, menej odolné železo. Otázkou je, ako to bude v prípade ponorky, ale nemyslím si, že ponorka vypláva na nejakú denacifikačnú plavbu, teda ničiť obilie pre černoškov. Hoci je pravda, že prvé, čo mi napadlo, bol asi takýto rozhovor: „Plukovník, čo sa stalo s našou ponorkou Rostov? Bude funkčná?

„Pán prezident, ak pošlete kýbel vodky a kýbel tmelu, tak to vyspravíme.“

Osud dvoch zvyšných plavidiel je neznámy, ale zjavne sú v kvalitatívne takom stave, ako novšie albumy Elánu alebo horná pera Matoviča po včerajšku.

Len pre info, cena ponorky Kilo je nad 300.000.000 USD, takže rátajúc Minsk a dve ďalšie mašiny plus zariadenie doku môžeme vyčísliť niekam vysoko nad pol miliardy dolárov. A znovu sa opakujem, z ukrajinskej strany išlo o pár dronov a rakiet.

2. S-400 išiel na 200

Gruz 200, ako čitatelia mojich blogov vedia, je kódové označenie mŕtvych vojakov (hmotnosť tela a cínovej rakve je +- 200 kg). Naopak, S-400 je raketový komplex, ktorý mal byť nezničiteľný a neprekonateľný. Aspoň tak to papagájovali dezoláti a trolli. Systém mal také PR, že dokonca aj Erdogan ako člen NATO ho kúpil a USA mu preto zabanovali export stíhačiek piatej generácie F-35. Ergo teda drží komplex S–400... ktorý dostáva na Ukrajine na frak rýchlejšie ako preferencie Hegerových pseudoOĽANO-oviec.

Nad jedným komplexom sa ešte nestihol rozfúkať dym a dnes išiel ďalší komplex do nebíčka. Cena tohto kompletu aj s raketami je 500 – 600 mega, takže Rusko stratilo odhadom 1,200,000,000 (to je osm nul, synku) doláčov len na dvoch raketových komplexov, plus odhadom do miliardy na dokoch, ktoré mali chrániť. Taký malý čistý zisk, nie?*

Kde vlastne sa nám S-400 zmenila na Gruz 200? Znova na Kryme. Jevpatorija je prímorské mesto severne od Sevastopola a letisko Saki, kde Ukrajinci lovili ruské lietadlá vo svojich prvých úspešných útokoch na krymské letiská, leží neďaleko. Vyzerá to na geniálnu operáciu ZSU, pretože najprv bola vyradená PVO a až potom sa podnikli následné útoky na sklady v okolí. Nočné zábery ukazujú značné výbuchy, takže asi za vlasť padol muničák.

Ruská PVO bude asi vážne tragédom a jej Triumfy, Triumfátory, Víťazi a spol. asi ternom nebudú. Ešte niekto hovorí, že Turci sú vážne dobrí obchodníci?

* Niektoré zdroje hovoria ale o cene násobnej, presnejšie o 1,2 giga za komplex).

3. Ruské straty

Okrem dvoch - štyroch lodí sa hovorí o potopených ruských člnoch z minulého týždňa a o jednom neurčitom dnes. Otázkou je, či to je pravda, nedarí sa mi podrobnosti vygoogliť. Mordor stratil stíhací bombardér Su-24, ktorý je, bol, jebol niekde pri Volgograde. A teraz pozor: hovorí sa, že jeden pilot na rovnakom stroji utiekol na Ukrajinu. Volgograd ale nie je až tak ďaleko od pôvodných ukrajinských hraníc a tak je možné, že informačný šum si pletie to isté lietadlo a jeho osud. Počkáme na správy.

Ak by ale bola pravda, že ďalší ruský pilot prešiel na stranu Kyjeva, tak podľa mňa to Zmrdi môžu s letectvom zabaliť, z ruského letectva sa stane cestovná kancelária.

15 tankov, 18 BVP, 42 kanónov. Dosť husté straty hlavne na artilérii. Lacrimae Mundi (resp. ich zdroj) musel do tabuľky zaviesť novú kolónku, ponorky. Rehot.

Ukrajina zničila 47 dronov. Celkom husté. Čo zostrelili Ježiškove sane s nákladom darčekov? Alebo dodávka z Aliexpresu nabehla na mínu?

Podľa toho istého zdroja Rusku ubúdajú samohybné delá Tulipán a Pivónia a musia ich nahradzovať delami Hyacint. Trochu ma to zmiatlo, vraj ale je tu značný rozdiel v dostrele (necelých 30 versus 40 km). Čo je samozrejme dobré pre Ukrajincov a teda pre svet.

Ešte malý postreh jedného diskutujúceho: Rusko od čias Petra Veľkého držalo náskok alebo aspoň popredné miesta v delostrelectve. Kde sa Západ/Wehrmacht spoliehal na obratnosť na bojisku, Rusi sa zmohli akurát na jeho rozstrieľanie. Ak je pravda, že Zmrdi dochádzajú o kvantá relatívne kvalitných, hoci starších typov diel, tak značí to, že čoskoro vyhasne ich najväčšia karta. Ukrajinské, teda vlastne západné kanóny, majú pomerne vysoký dostrel a hlavne presnosť. Okrem toho sa spoliehajú na

271.000 je číslo dňa a ja si možno dnes dám pivo. A whiskas.

4. Ešte pár noviniek zo sveta a Mordoru

Včera som zachytil správu o chýbajúcich pohonných hmotách, napísal blog a dnes už má článok Denník N (Petra Procházková). Zaujala ma v ňom jedna vec: za rastúce ceny (resp. nedostatok) pohonných hmôt môžu ruskí turisti cestujúci na Krym. Trošku ma zalial pot. Mojou otázkou je, koľko turistov teraz, v polovici septembra, cestuje na Krym. Predpokladám, že veľa nie, pretože je školský rok a po sezóne. Ak teda nejaká tento rok bola. Druhou vecou je, že oni vraj vedia, že na Kryme palivo nie je, tak sa predzásobia. Neviem, mne to nepríde ako normálna výhovorka, pretože ak je niekde veľká spotreba paliva a je zdravý trh, tak predajca sa zásobuje, takže napríklad v Tatrách sa asi počas leta resp. lyžiarskej sezóny budú točiť cisterny Slovnaft častejšie; ak sa niekde na konkrétnom mieste benzín minie, je to vyslovene následok náhody a rýchlo sa to zmení. Krym je od Rostova na Donu (prepáčte, nie tej ponorky) 600 - 700 kilometrov po juhu Ukrajiny, a neviem si predstaviť, ako nejaká Lada si dočapuje hektoliter benzínu, aby to zvládla tam a naspäť. Je vlastne možné naplniť nádrže a rezervu tak, aby auto prešlo 1400 km? Sem z odpoveďami, víťazná dostane odo mňa...deci benzínu v obálke.

Leda že by som to o tých ruských turistoch pochopil takto: „Nataša, ideme dovolenkovať na Krym. Natankovala si plnú nádrž?“

„Natankovala. Aj do T-80-ky, aj do raketometu.“

Mimochodom, vláda v Mordore vraj plánuje zákaz vývozu ropných produktov do zahraničia – čo ako som neraz písal, je jedným z hlavných zdrojov Money pre Moskvu.

Ruská obrana vraj zničila všetkých 5 ukrajinských dronov, ktoré zaútočili na hliadkovú loď Sergej Kotov (písal som už o nej). Kotov bol vraj nepoškodený.

Posledná rozlúčka s námorníkmi ruskej lode bude v pondelok v konzervárni sardiniek.

Elon Musk predá časť Starlinku americkej vláde. Nebude tak zodpovedný za prípadné škody z titulu vojny. Inak by som slovo srab zamaskovať* nevedel.

*zaMuskovať.

„Bola to chyba.“ To povedal Chujlo o invázii do Československa v roku 1968.

Samozrejme, že to veríme práve jemu. Smajlík.

Ukrajinci začali masovo loviť ruských operátorov dronov. Podľa nových správ síce drony Lancet nie sú až také ničivé ako sa myslelo (nuž, sú ruské), ale minimálne pri stratách húfnic Cézar som tieto mašinky zachytil. Zaujímalo by ma, koľko je v tomto sektore vojska nasadených skúsených vojakov, ale ja by som to netipoval na veľké číslo a každá takáto strata asi zabolí armádu podstatne viac ako strata šikmookého mobika z Bajkalu.

V Rusku znova horia fabriky a sklady. Už to ani nesledujem.

Ešte P.S.: Elon Musk bol konfrontovaný novinárom v sprievode svojich bodyguardov. Novinár mu položil zo desať otázok v štýle „Ako sa cítite, že vďaka vašim rozhodnutiam umierajú na Ukrajine civilisti?“ „Vladimír Putin vás pochválil. Ako sa cítite s týmto ocenením?“

Pohľad na Muska s tým gumovým ksichtom, bez slova nasadajúcim do auta, bol neoceniteľný. Kolesík v juhoafrickej koži.

Ešte malý vtip: Aký je rozdiel medzi pesimistom a optimistom.

Áno, síce máme mínus dve lode, ale na druhej strane máme plus dve ponorky!