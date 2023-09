1. Je ruská PVO v koncoch?

Keď sa vrátite v zozname mojich blogov na úplný začiatok, do marca minulého roku, tak by ste sa dočítali o fenomenálnych ruských protivzdušných systémoch. U nás sa pred rokmi zdvíhali vášne ohľadom S-300, pričom v tom čase som mal pocit, že to je superzbraň, ktorá nás spasí asi aj pred ponorkami maďarskej armády (ak si dobre spomínam, jednalo sa o obdobie Mečiara, kedy slovo Maďar muselo byť zamontované aj do kuchárskej knihy). Odvtedy prebehlo snáď štvrťstoročie a téma je... vypelichaná ako všetko ruské.

Kamarát mi kedysi hovoril, že keď chceš získať prehľad o samotnej firme, s ktorou sa chceš dostať do kontaktu, pozri si jej meno. Ak ideš do firmy (vymyslím, si, snáď nič také neexistuje) Fair Finance, tak má v názve slovo fér, takže komodita, čo jej bude najviac chýbať, je férovosť. Ak má v názve pro-customer, bude zákazník na poslednom mieste. A tak ďalej. Mimochodom, od tých čias si to všímam a vážne to funguje.

Prečo to spomínam v súvislosti s ruskou PVO? Všimnite so označenia modernejších typov týchto strojov: S-400 Triumf (rok 2007), S-350 Víťaz (2019), S-500 Triumfátor (rok 2021; doteraz jeden vyrobený kus). Všimnite si tie nadržané mená: triumf, víťaz, triumfátor. Vždy, keď mi padnú do očí články o tomto vývojom rade, spomeniem si na Petra, ako to je s tým Fair-play alebo pro-customer označením. Ako vždy, Peter sa nemýlil. Ruské PVO systémy sú k hovnu. Jediná úloha, kedy sa osvedčili, je vraždenie ukrajinských civilistov na trhoviskách a ničenie škôlok. Zbrane hodné komunistov a fašistov, nie moderného bojiska.

K dnešnému dňu sa uvádza 507 kusov zničených PVO systémov na ukrajinskom bojisku. Samozrejme, nejedná sa v každom prípade o výlučne spomínané systémy, Rusko má obrovské zásoby systémov ako Buk a Kub, Pancir a podobne. Nominálne by rovnako ako v prípade tankov mala mať Moskva tisícky takých strojov.

A teraz pár postrehov (niektoré som už spomínal): a) Rusko stiahlo z Ďalekého východu množstvo systémov do priestoru Moskvy a frontu. Svedčí to o kolapse protivzdušnej obrany na ruskej strane a nutnosti plátať diery ako sa len dá.

b) Rusko nie je schopné zničiť ukrajinské útoky na hlavné mesto, a to ani v prípade, že útočia opakovane na tú istú budovu. A to napriek tomu, že:

c) Ruské velenie muselo Moskvu doslova obložiť systémami. Nové systémy sa objavili dokonca v blízkosti Putinových rezidencií, čo si môžeme vysvetľovať hocijako, ale nie dôverou v existujúci systém. Je teda zjavné, že ani prezident armáde v tomto neverí.

d) V poslednej dobe sa množia videá, kde ruský supertrupersystém S-XXX dostane zásah a v obrovskom výbuchu ho rozmetá po fronte. Samozrejme, PVO nie sú stavané do tesnej blízkosti zákopov ale desiatky kilometrov od frontu, takže nejedná sa o zásah delostrelectvom alebo nebodaj nejakou pancierovkou, ale o útok dronom. Teda lietadlom. Teda mašinou, ktorou by podobný systém mal z princípu svojej existencie bojovať.

e) Ukrajina po istej odmlke nasadila (a úspešne) Bayraktary. V novej vlne záberov sa samotné ruské systémy protivzdušnej obrany dostávajú pod útok neznámych dronov, asi zasa nejakých papundeklov. Čo je ale podstatné, celý útok zaznamenával iný dron vznášajúci sa odhadom kilometer až dva nad lokalitou s PVO systémom. Podľa jedného z blogerov sa jednalo o Bayrakta. To by značilo, že Rusi si už nevedia rady ani s týmito strojmi. Bayraktary sa vyznamenali na začiatku vojny, kedy im zložili aj hymnu, ale neskôr sa Zmrdi naučili proti nim bojovať a ich sláva (dočasne) pohasla. Turci dodali zadarmo niekoľko kusov, iné Ukrajina zakúpila, podľa všetkého sa majú buď oni alebo nejaký iný produkt od firmy Baykar vyrábať priamo v ukrajinských prevádzkach. To by zlepšilo logistiku a počty v ZSU.

f) Rusi nespúšťajú v Moskve sirény. Vysvetlenie je, že nevedia drony vôbec zachytiť, ale to sa mi v miliónovom meste nechce veriť. Alebo nechcú plašiť populáciu, čo je pre mňa pravde bližší argument. Alebo proste Rusi vedia, že majú problém, takže sirény nespúšťajú zámerne – útoky sa budú opakovať a my nebudeme schopní zareagovať opakovane, tak načo sa namáhať, nechajte to v tichosti.

g) Rusko začalo stavať Flakturmen. Flak (PL kanón kalibru 88 mm) bol legendou Nemecka za druhej svetovej a vďaka nemu Wehrmacht zostrelil tisícky nepriateľských lietadiel. Keď sa začali útoky na Berlín, Nemecko nemalo ako reagovať na britské a americké bombardéry a bolo donútené vybudovať niekoľko železobetónových monštier, veží s vyvýšenými batériami Flakov. Do veží sa mohli zároveň schovať tisícky ľudí a dokonca aj umelecké diela z múzeí. Rusi začali Flakturmen budovať teraz v lete – lepší prejav neschopnosti brániť Moskvu pred náletmi nenájdete.

h) Šéf ruskej PVO v oblasti Moskvy bol zabásnutý. Generál Konstantin Ogienko a jeho pravá ruka údajne prebrali úplatok za pozemky pri Moskve. Za tie dostali podľa správ 300.000 USD, hoci inde sa hovorí o dokázaných pár tisíckach. A teraz pozor: 300.000 doláčov na pozícii generálmajora v ruskej armáde je dýško, rozhodne nie niečo, čo by budilo vrásky na čele vyšetrovateľom alebo dokonca v botoxe Putina. To je naozaj len strašne malá čiastka nato, aby Rusko zatklo generála len tak. Samozrejme, mohol to byť jeden z mnohých úplatkov, o to pokoj. Ale pravý dôvod jeho zatknutia považujem práve neschopnosť Ogienka vysporiadať sa s ukrajinskými dronovými útokmi na Moskvu, a teda nutnosť hodiť na niekoho vinu. Generáli Ogienko aj Belajev sú teda zatknutí a niečo sa na nich vyleje.

i) Posledným postrehom, o ktorom som už písal, je rozmiestňovanie PVO systémov s arktickou kamuflážou uprostred augustového hlavného mesta. Značí to znova zúfalosť ruskej armády a jej potrebu doplniť systémy tam, kde zlyhávali doterajšie. Či im to pomôže neviem, ale krikľavá zimná arktická kamufláž môže mať na civilistov pozitívny vplyv, pretože budú z diaľky viditeľné a teda populácia bude ukojená.

To ale značí, že o to ukojenejšie budú špeciálne ukrajinské jednotky, ktoré na tieto systémy vysielajú kartónové drony.

2. Postrehy zo sveta aj frontu

Minister obrany RF, Sergej Šojgu, sa vyznamenal. Zasa. Oznamoval počty zničených tankov ZSU, pričom ukázal na šesť zničených kusov na jednom mieste a šesť na druhom. Víťazoslávne teda zhrnul, že Rusko zničilo 11 tankov v jeden deň.

Jednou vecou je, koľko z toho si vymyslel, druhou ako to spočítal. Tentokrát už mi dávajú tie štyri dni jedenapolročnej operácie zmysel. Rátal to Šojgu.

Ukrajina postupuje, hoci pomaly. Postupy sú južne od Bachmutu aj na juhu. Rusi útočia na severe, ale ako sme čakali, nejaké zázraky nečakajte.

Ruské straty tankov, BVP-čok a kanónov s držia na vysokých číslach. Nákladiaky a cisterny sa hýbu na numerách okolo 50 kusov denne. Ako som spomínal neraz, ruská schopnosť doplňovať straty tankov sa hýbe v jednotkách nových strojov mesačne plus nižšie desiatky (podľa niektorých zdrojov len 7 – 10 kusov) mesačne. Len pre info, posledný deň sa Zmrdom vyparilo 23 tankov a rovnako BVP-čok, takže za jediný deň stratili viac ako mesačnú produkčnú schopnosť. Ako keby ste za mesiac zarobili tisícky, ale hneď prvý deň po výplate nahádzali do automatu 2 – 3 mesačné mzdy.

Podľa Lacrimae Mundi jeden z elitných výsadkových plukov RF dostal v posledných týždňoch takú nakladačku, že ho zlúčili s cvičnými oddielmi.

Vtipná situácia: ruskí náckovia prepadli ruského chalana a zmlátili ho do krvi. Lenže chlapík bol členom nacistickej skupiny Rusič a oni teda bili svojho. Dokrvavený chlapík im znadal do náckov, lebo on je nácko a nácko nácka by mal predsa poznať, nie? Už len počkať, kedy sa začnú navzájom rezať lemuri z ĽSNS a Republiky. Potom by sa pomerili a spoločne by skončili vo vani hajlujúc a masírujúc si rany...

Podľa správ sa Kadyrovovci sťahujú od Kliščijivky. Okolo Bachmutu sa zatvára kordón a ako sa zdalo, kozomrdi dostali na frak.

Nepríjemná informácia: ruskí diverzanti prešli cez hranice v Sumskej oblasti a pobili niekoľko ukrajinských vojakov a zničili pár armádnych áut. V podstate odkukali ukrajinskú taktiku a treba povedať, že zatiaľ im to vyšlo.

Na druhej strane, ja ako optimista vravím, že toto nebude mať dlhé trvanie a tieto svine budú chytené a pobité ako na porážke. Ukrajinská hranica je dlhá, ale v čase dronov to tipujem na rýchly proces a úspešný lov na Orkov.

Dúfam, že ZSU nebudú brať zajatcov.

V ruskom ovládanej chersonskej oblasti partizáni zničili auto s členmi FSB.

Elon Musk, ktorý je pre mňa niečo ako Igor Matovič svetovej politiky a biznisu, odpojil počas ukrajinských útokov družice Starlink. Ukrajinské vodné drony tým pádom stratili signál a zbrane v hodnote miliónov narazili na plytčinu alebo sa potopili. Musk je chujlo par excellence, debilko a psychopat posadnutý predstavou o vlastnej dôležitosti, pritom ako dôvod odpojenia bola jeho myšlienka, že Rusko po útoku na svoje lode vyvolá jadrovú apokalypsu. Musk mal dlhodobo podobný status ako spomínaný Magor Matovič, teda suitu oviec bez vlastného názoru, pre ktorých bol guru bez ohľadu na to, čo povedal, kedy povedal a čo spravil. Muskova sekta sa teda od voličskej základne OĽANO príliš nelíšila.

Jednou pozitívnou konzekvenciou tejto vojny ale bude, že tento nesympatický chujko sa odkryje a aspoň časť jeho ovečiek sa konečne zbadá. Dúfam, že mu tá jeho na dotáciách závislá automobilka skrachuje a prestane sa tu smrdieť pochvalnými ódami o tom, ako Musk ide zachrániť planétu. Nejde. Keby nebolo štátneho socanského krivenia trhu, Tesla by bol dnes rovnako uznávaný startup ako Wywar – akurát ten by mal viac fanúšikov.

Aktualizácia: Musk vraj nikdy signálom zo Starlinku nepokrýval Krym. Verím mu to, pretože ZSU sú dlhodobo tak tupé, že by poslali svoje superdrahé drony len tak na odpis do oblasti, kde signál chytiť nemôžu. A Rusom sa určite milióny mín rozsypali len tak, po ukrajinských poliach.

USA pošle na Ukrajinu takmer dvesto kusov obrnených vozidiel odolných voči mínam, MRAP. Dúfam, že Američania nemajú chcimírov, pretože by mohli reptať, že koľko veľa vozidiel sa USA zbavia. Faktom je, že Pentagon ich má 20.000, jedná sa teda o 1%.

Znovu trošku o zdrojoch. Česká republika nepatrí k najviac obdareným krajinám, čo sa týka fosílnych palív, aj keď prinajmenšom čo sa týka uhlia je na tom podstatne lepšie ako my. Je pravdou, že fosílne palivá tu budú s nami ešte véééľmi dlho, nech sa Grétka Thunbergovie rozčuľuje koľko chce. Na druhej strane, nepríjemne veľké objemy ropy a plynu ovládajú práve nespoľahlivé krajiny ako Saudská Arábia, Katar, Venezuela alebo samotné Rusko. Je preto v našom záujme diverzifikovať zdroje energií. Jednou z možností sú zelené energie, ktoré sú dobrým doplnkom energetického mixu (aj keď ja nadšenie z nich nezdieľam, pretože sú čiernou dierou na dotácie a bratríčkovské kšefty).

Ak chceme prejsť vo väčšej miere na zelené energie, musíme mať schopnosť uskladňovať elektriku z časov prebytku produkcie, napríklad počas veterných nocí alebo keď vodné elektrárne majú prebytok. A nato treba batérie. Dnes sú v kurze lítiové batérie, ktoré by mali byť relatívne lacné a dostatočne efektívne (neviem to posúdiť, diskusia by sa tu zišla). Lítium je ale pomerne vzácnou komoditou, ani nie tak kvôli jeho fyzickému nedostatku (lítium je jedným z iba troch prvkov, ktorý je tu s nami prakticky už od Veľkého tresku) ale kvôli tomu, že jeho koncentrácia je v zemskej kôre pomerne nízka na priemyselnú ťažbu. Viac sa ho dá nájsť okolo termálnych prameňov.

Na rozdiel od ropy, Saudami lítia budú juhoamerické štáty, prednostne Čile, Bolívia a Argentína, ktoré majú na svojom území milióny ton potvrdených zásob (holt, seizmická oblasť plná termálnych prameňov). Isté rezervy sú v Afganistane, kde sú ale aktuálne nedostupné, niečo je v Austrálii a Číne.

Čo je zaujímavé, rozsiahle náleziská sa potvrdili na samotnom západe Čiech na hranici s Nemeckom. Celé Krušné hory sú podľa odhadov položené na horninách s istým výskytom lítia a podľa odhadov sú české zásoby na úrovni 3% svetových zásob. Podstatné je, že Česká republika a Nemecko sú automobilové veľmoci, takže zdroj a odber je relatívne blízko. Česká ekonomika podľa posledných správ dosiahla svoj vrchol a nemá kam rapídne rásť (v krajine je de facto nulová nezamestnanosť, dokonca zvládli aj nápor ukrajinských utečenkýň) a nemožno sa spoliehať nato, že niekam do Znojma alebo Blanska (okresov s najvyššou nezamestnanosťou) príde veľký investor. Spracovanie troch percent svetových zásob lítia by značilo značné nakopnutie ekonomiky, vybudovanie pracovných miest mimo krajské mestá (Cínovec je okres Teplice, kde je nezamestnanosť tiež na české pomery vysoká (hýbe sa okolo 5% - čo by za to dal Gemer!) a diverzifikáciu českej ekonomiky. Samozrejme, ako vždy sa zodvihol odpor, pretože ľudia chcú najradšej všetko, ale najradšej mimo svoje susedstvo, takže miestni protestujú a nepriamo tvrdia, že radšej budú mať 5% nezamestnanosť ako keby im mal plat narásť o polovicu a nemuseli by dochádzať 30 km do roboty.

A k lítiu je ešte jedná správa: na hraniciach Nevady a Oregonu existuje tzv. McDermittova kaldera, čo je prvý kráter v sérii kráterov Yellowstoneu. Dnešný Yellowstone je výsledkom dvadsaťmiliónročného putovania tzv. hotspotu popod Skalnaté hory, pričom prúd magmy zakaždým vypálil do nadložia nový kráter veľkosti nejakého slovenského okresu. A ako v prípade čílskych a českých zdrojov lítia, aj tuto po erupciách nasledovala etapa mnohých výdatných termálnych prameňov (podobne ako v dnešnom Yellowstone). Čo viedlo k tomu, že USA s doteraz pomerne skromnými zásobami lítia sa jediným nálezom dostali na popredné miesta v overených zásobách. USA potrebujú desiatky miliónov áut ročne, čo značí, že presunom automobilizmu z benzínu k elektrike bude treba milióny ton batérií. A tým pádom sa Spojené štáty odpútajú od dovozu tejto komodity.

Ja som skrátka optimista a celá táto vojna mi príde ako oprášenie sa zo štádia „všetko ide dobre a vždy tak pôjde“ do štádia „treba konečne zasa zamakať.“ Kríza je predzvesťou posunu a tak ako pri vojenskej téme, aj hospodárske témy sú tu nato, aby ich kríza vyriešila. Čím voľnejší trh a čím menšie štátne zásahy, byrokracia a vplyv záujmových skupín, tým bude každá kríza slabšia a tým skôr sa riešenie ne problém nájde sám.

Nezabudnime na to pri voľbách. Silný štát? Zabudnime. Keby sme nechali dnešné krízy iba na štáte, kúrime ešte stále rašelinou. Treba sklárka zamakať.

Idem si dať šlofíka ;)