Nezabudnite za ním zhasnúť!

1. Ako jedna mešita robila ruskú jednotu

V Moskve, zhruba desať kilometrov na východ od Kremľa, leží Sväté jazero (Svjatoje ozero). Nepodarilo sa mi zistiť, prečo by mrňavé jazierko podobné Štrkovcu malo byť sväté; na brehu leží malý kostolík, pre mňa ničím výnimočný, miestna časť (Kosino) nie je v sekcii môjho mozgu zahltenom históriou a architektúrou zapísaná nijak obzvlášť. Predpokladám len, že jazierko dostalo svoj prívlastok relatívne neskoro, keď miestne čudské obyvateľstvo bolo prevrstvené Slovanmi a premenované na tento názov. Asi nejaký miestny folklór z neskoršieho stredoveku, nehádal by som niečo v štýle kolísky pravoslávia, nejakú starú byzantínsku lávru alebo niečo spojené s krstom Rusi.

Teraz neznáma vodná plocha trochu zovrela. Miestna moslimská komunita vyhlásila, že tu chce postaviť najväčšiu mešitu v Rusku. Poňať má až 60.000 veriacich, veľká má byť ako štyri ortodoxné katedrály Krista Spasiteľa, čo je inak druhým najväčší pravoslávny kostol v Rusku a najväčší v Moskve. Pre našich dezolátov so slovenským dvojkrížom na vypratom, kedysi zelenom tričku, ktorí veľmi radi na Facebooku zdieľajú kresťanské hodnoty (borovička, nezamestnanosť, dlažobné kocky v kočíkoch a číslo 1488) to musí byť veľmi studená sprcha, že práve ich ruský idol ide mať najväčšiu mešitu Rossiji. Vidím nášho šušľavého poslanca Mazureka, ako už do auta balí dlažobné kocky a ide kameňovať budúcu fasádu mešity a ako rozbíja miestnemu imámovi hubu. Suja akiste vynadá meluzíne a potom si dá kebab u miestneho Tadžika. Hovno, bude si užívať naše dane, hrdina.

A teraz vážne: plánovaná stavba mešity rozzúrila miestnych ortodoxných kresťanov (ortodoxných v zmysle hlboko veriacich, nie pravoslávnych). Podľa nich tu nič také nemá byť, pretože toto je sväté miesto cirkvi a Boh je s Ruskom.

Ich akcia rozzúrila Kadyrova, ktorý vytiahol malého Ramzanka z kozy Rózy a povedal, že ich, Rusov z Moskvy, nechá poslať na ukrajinský front a že Boh je s ním a s jeho spoluveriacimi. Neviem, nechal by som ich pobiť sa navzájom, nech to boh rozhodne. Jeho slovám dali za pravdu nejakí Tiktokeri z frontu (údajne), ktorí sa vyhrážajú Rusom v Rusku a chcú im dať príučku. Stále som nepochopil, prečo by sa Čečenci mali vyhrážať Rusom v Rusku, čo si povolia a čo si nepovolia stavať na vlastnom území, predpokladám, že ani Rusi nejdú do Grozného stavať najväčší monastýr Federácie bez povolenia.

Obhrýzam si zádery, ako to v najbližších dňoch dopadne, predpokladám, že v rámci udržania vazalov na Kaukaze tú stavbu povolia a znepokojení miestni veriaci ich „veriaci“ prezident buď nechá podplatiť, aby pred kamerami nerobili rošambo, alebo v dobytčákoch polifrujú na front. Boh je predsa s nimi, ako tvrdia.

Mimochodom, banda hlboko veriacich Rusov mi príde ako ad hoc pozberaná banda chuligánov zo štadióna, rozhodne nie ako niekto, koho by som stretol v kostole. Jeden sa otvorene rehní nad tým, čo všetci zborovo pokrikujú, podľa mňa je tam stovka protestujúcich so súhrnným obnosom tristo trestných činov za posledný rok. Stavím sa sto ku jednej, že ak by niekto zaplatil za demonštráciu proti stavbe pravoslávneho kostolíka na tom istom mieste, presne táto istá zberba by išla protestovať s rovnakou vervou. Profesionálni komplikátori.

2. Bachmut pomaly ale isto padá

Pôvodne som tvrdil, že Bachmut asi padne niekedy vo februári. Soledar sa zrútil začiatkom roka, ruská armáda nemala až také denné straty ako dnes a navyše bolo dostatočne dlho po prvej mohylizácii Rusov. Predpokladal som, že Bachmut bude nasledovať tak do mesiaca až dvoch po Soledare. A nebol som sám, keď sa pozriem spätne, väčšina ľudí (našich aj dezolátov a trollov) tvrdilo to isté, Bachmut je stratený.

Ale je takmer Veľká noc a Bachmut je ešte z cca tretiny v ukrajinských rukách. Včerajšia Prigožinova zúfalosť, že vyvesí vlajku na MsÚ a povie si, že vlastne už sme tu doma, len svedčí o totálnej zúfalosti Moskvy a jej otrokov.

Keď sa obrátila karta a Rusov začali odvážať z bachmutského perimetru po stovkách denne, stále som myslel, že Bachmut padne, len som sa modlil, aby to bolo po poslednom marci (teda deadline Putina na dobytie celej Doneckej a Luhanskej oblasti). Misia splnená, Pán Boh vyslyšal vrúcne modlitby luteránskeho ateistu.

S pokazeným počasím, zdržanou ukrajinskou ofenzívou a prakticky nehybným frontom v iných oblastiach sa ale pozícia ZSU v meste zhoršuje. Malé potvrdené postupy hlásia Rusi na juhu aj na severe, v závode Azom. Tu som ale na rozpakoch, pretože Azom mal byť podľa Rusákov dobytý ešte pred cca dvomi mesiacmi a akosi ho dobyli znova? Som zmätený, priznám sa. V každom prípade v jednej z budov si Wagnerovci urobili tábor a Ukrajinci logicky spravili z tak lákavého cieľa ekvivalent Vladlena Tatarského, len stokrát viac. Azom leží neďaleko rieky Bachmutky, k včerajšiemu dňu podľa Deepstatemap ZSU stratili prístup k západnému brehu rieky úplne a ustúpili do centra. Aktuálne Ukrajinci držia mesto od železničného nástupišťa na západ, parky v centre mesta východne od nástupišťa a panelákové štvrte na západe Bachmutu, smerom na Chromové.

Otázkou je, ako ZSU udržia parky a železnicu, kde nie je až taká šanca sa opevniť na vyvýšených pozíciách, skôr by som tipoval, že Kyjev svoje pozície masívnejšie opustí v najbližších dňoch a celú východnú a centrálnu stranu mesta nechá nepriateľovi. Ten to samozrejme predá ako neuveriteľné víťazstvo, rozhodujúci zlom vojny a dôkaz katastrofálneho zlyhania Západu v podpore fašistického Žida v Kyjeve. Alebo niečo podobne slaboduché, že to z mnohobunkovcov uveria len Rusi a slovenskí dezoláti.

Aj keď je možné, že ako predtým stokrát, aj teraz Zalužnij sa pleskne po hlave a za pol dňa ZSU prebijú ruské zisky z posledných troch týždňov...

3. Čo prezradil o Putinovi jeho osobný strážca

Každý vysokopostavený predstaviteľ ruskej vlády má svoju ochranku. Tú zastrešuje FSO, Federálna služba ochrany. Podľa dostupných zdrojov má až 50.000 členov, teda je to vcelku slušná armáda. Teda... asi by bola, keby jej nevelil Viktor Zolotov, to tupučké indivíduum s tvárou tupučkého indivídua, ktoré si nakradlo majetok v hodnote desiatok miliónov dolárov a ktoré bolo po vojenských úspechoch začiatkom invázie odstavené spred svetiel kamier. Človek spojený s mafiou asi nie je vhodným kádrom na čele FSO, takže ako v každom ruskom sektore predpokladám pripravenosť danej jednotky ako pofidérnu (osobný názor, potvrdené to nemám. Ak vám ale niečo v Rusku funguje, rozkradnite tú fungujúcu časť a nechajte bežať tú okresanú). Ochranka by mala byť verná až za hrob, no v čase, kedy inteligentný človek vidí, že Rusko padá do čiernej diery, určite nájdete niekoho, komu pretečú nervy a kto poruší pomyselnú hranicu vlastenectva a vernosti.

Teraz prebehol z FSO jej kapitán, Gleb Karakulov. Nepovedal nič prekvapivé, v podstate zhruba toto by som povedal aj ja, hoci liliPuťka som nikdy nevidel a spolieham sa len na skladanie vygooglených informácií. Karakulov vraví, že Putin je od začiatku pandémie Covidu pošahaný, paranoický, nepoužíva zmysluplnú komunikáciu so svetom a bojí sa o život. Púšťa k sebe len pár vyvolených, ktorí musia zotrvať nejakú dobu v karanténe. Putin vraj namiesto relevantných informácií len čumí do RT, kde dostáva ako správny Rus len dennú dávku propagandy. Cestuje výlučne obrneným vlakom

Čo ma ale zaujalo, je vyhlásenie Karakulova, že Puťko používa vo viacerých svojich rezidenciách identické kancelárie. Takže ak vidíme jeho príhovor z Kremľa, dosť možné je to, že v skutočnosti sa nachádza tisícky kilometrov od Moskvy v niektorom z jeho palácov.

V rámci diskusií ma rozosmiala každodenná dávke verejnej kreativity. „Putin má ako správny stratég všetko premyslené na desať krokov dopredu, len prvý krok mu nevychádza.“ Lepšie by som to ani ja nenapísal.

4. Make Trump prisoner again!

Donald Trump je v rebríčku neschopných amerických prezidentov (Clinton, Bush jr., Obama a posledný Trump) čerešničkou na torte. Predchádzajúci prezidenti (vrátane milovaného Obamu, ktorý sa zaslúžil o svoju obľúbenosť tým, že bol čierny...a ešte tým, že bol čierny) nechali na tváre Ameriky šrámy, ktoré sa budú hojiť dlho. Možno je to tým, v akej dobe prezidentovali, teda v relatívne stabilnej, mierovej dobe, ktorá nevyžadovala silných lídrov. Sleepy Joe sa ako dosť starý človek dostal do úradu v čase, keď naopak sa treba oháňať (a nemôžem povedať, že by mu to išlo nejako príliš zle). Je neuveriteľným šťastím, že táto vojna vznikla za Bidena a nie za Baracka alebo Trumpa, jeden aj druhý by Putinovi naservírovali Ukrajinu ako obed a Moldavsko by spadlo ako dezert.

Trump aj v tomto panoptiku vypadá ako boh lúzerstva. Make America great again bolo jeho heslo, a hoci po Obamovi zdedil dobre naštartovanú ekonomiku, neurobil nič, aby hospodárstvo reštrukturalizoval, znížil dlh k HDP alebo aby aspoň reformami odstránil brzdy v niektorých konkrétnych sektoroch. Jeho nabubrelé vystatovanie vecami, o ktorých mal šajnu asi ako Uhrík po lobotómii (teda Uhrík akého poznáme), jeho strápnenie sa pri každej príležitosti, jeho vyjadrovanie sa v štýle, že ja som prezident a kamery sú vypnuté... Och môj bože, keby bol žena, pripustil by som ho k Andrejovi Dankovi a výsledok tejto výmeny génov by opakoval ročník ešte v inkubátore. Pomyselnou poslednou kvapkou bol útok dezolátov na Kapitol, niečo, čo sa naposledy stalo niekde v rovníkovej Afrike, takže Trumpie, naozaj si prepchal USA do popredia. Gratulujem, akurát to great som si predstavoval inak ako v hromade mŕtvych ochrankárov v D.C. Donald ale asi dokváka, čo beriem ako neuveriteľne dobrú správu. Nieže si platil štetky, u nás máme takého dokonca ako za predsedu parlamentu, ale ten aspoň nezaplatí děfke z verejných peňazí a nevykáže to v daňových výkazoch ako náklad na právnické konzultácie. Trump má na krku cez 30 obžalôb, čo mi indikuje, že buď bol dlhoročným členom Smeru-SD alebo sa príliš spoliehal na dementné zásterky, pretože bol predsa prezidentom a tým sa nič nemôže stať. Trump ako správny exot vyhlásil, že jeho konkurenti sú kriminálnici a že nemyslel si, že toto bude v USA možné. Je to možné, Donald, a práve preto, že si v USA a nie Rusku. V Rusku by tvojich žalobcov povyhadzovali aj s celými rodinami z okien a ešte by ťa svätorečili, v demokratickej krajine skončíš v lochu (dúfajme). Takto má USA vyzerať – spravodlivosť pre všetkých.

Jedno ti ale musím uznať: áno, práve ty si urobil Ameriku great again. Len ako lúzer putinovských rozmerov si to nedomyslel do konca. Ako Putin s NATO.

All for Donald!

5. Peskov zasa šteká a karavána ide ďalej

Len stručne: Peskov, jeden člen bizarného panoptika Putinovho okolia, sa vyjadril, že dobrovoľný vstup Fínska do NATO nezostane bez odozvy. Áno, jedná sa o dobrovoľný vstup suverénnej krajiny do organizácie, kde sa vstupuje po vzájomnom súhlase na strane organizácie ako aj vstupujúcej krajiny. Čiže niečo, čo fašistická hlava magora akým Peskov bezpochyby je, nedokáže prehltnúť. Našťastie ruská armáda má problém dobyť ruiny Bachmutu a kým sa im to podarí, pravdepodobne zaokrúhlia svoje skóre na 200.000 mŕtvych a neviem koľko zranených. Nato, aby mohli prepadnúť Fínov alebo im akýmkoľvek spôsobom znepríjemniť život, si môže Peskov akurát nechať zájsť chuť.

Ale objavili sa správy, že Rusko ako odvetu môže začať budovať sériu základní pozdĺž fínskej hranice. Čo je ale málo pravdepodobné, pretože základní je južne od Murmansku hafo aj bez vstupu do NATO, a na druhej strane Rusko nemá prachy, za ktoré by si nejaký ten Camp Bondsteel postavili – iba ak z dreva.

Čo pri pohľade na tanky T-54 zasa nie je až taká zvrátená myšlienka.

6. Nezabudnite za mnou zhasnúť, prosím, good bye!

Vladimír Putin mal dnes dva nové diely svojej stand up comedy (pri jeho zdravotnom stave skôr push up comedy). Najprv obvinil Západ, že to ON môže za rozvrat ruského automobilového priemyslu. Neviem o akom rozvrate ten lemur hovorí, pretože už niekoľkokrát hovoril, že sankcie predsa Rusko prežije silnejšie. Protisankciami aj spontánnymi odchodmi autoznačiek z ruského trhu mala 140-miliónová krajina predsa nerušené pole pôsobnosti, teda priestor bez konkurencie.

Nuž, ale kde je Putin, tam je realita schovaná, takže situácia je presne opačná ako liliPutin chcel. Automobilky západného pôvodu v podstate skrachovali (z technického pohľadu samozrejme nie, beriem to skôr obrazne), ruské značky sú sto rokov za Putinom, a aj tie dokážu z domácich súčiastok vyrobiť tak pár nekvalitných kusov mesačne. Čo mimochodom nestačí ani na pokrytie tých vdovských odmien po veteránoch. Niečo mohla zaplátať Čína, ale čo už je to za „sankcie nefungujú,“ keď namiesto posilnenia domácich fabrík si necháš nahnať do krajiny tisíce čínskych šuntov?

Takže ako vždy, zasa nič. Presne podľa plánu.

No a ešte raz k Puťkovi: je tradíciou, že ambasádorov víta aj lúči sa s nimi hlava štátu, či už prezident alebo kráľ/kráľovná. Aktuálne sa Putin „lúčil“ s 18 veľvyslancami, ktorým nonšalante, so šarmom niečo vysvetľoval. Osemnásť ľudí (podľa mňa po vzájomnej dohode) nehnute na jeho rozlúčku neodvetilo ničím, ani sa nepohlo. Detailný pohľad na zhromaždenie jasne hovorí, čo si o tej malpe myslia, on ale ide ako píla, obviňuje USA zo štartu vojny a tvorby farebných revolúcií. „Nechcem kaziť toto krásne stetnuie,“ hovorí Putin. Až mi slzy vyhŕkli od smiechu, ako neskutočne vykoľajený zostal Puťko s tým nahákizmom, aký mu prejavili ambasádori v zápätí. Snažil sa niečo vysvetliť úplne mimo koncept, zasa takým tým nasilu humorom, asi ako keď Joža Pročka prichytili pri čine, ale zasa nulová odpoveď aúškrny. Putin, zjavne v šoku, sa situáciu snažil zachrániť potretie, ale znova rovnako úspešne ako dobytie Ukrajiny, takže zmohol sa na tiché good bye a odtiahol sa niekam do preč. Žiaden potlesk, žiadne uznanlivé pokyvkávania hlavou, žiadne teplé pohľady ako u Fica na MDŽ. Totálna ignorácia, na čele napísané IDI NACHUJ. A 18 krát!

Toto je tragédiou diktátorov. Ich moc ich tak opije, že oni si ani len nevedia uvedomiť, že celá ich aura je postavená na ich pozícii, nie na ich schopnostiach. Keby Boris Kollár nemal prachy, bol by miestnym čávom, o ktorého by nezavadila ani transsexuálna cigánka z Teplárne. Donald Trump pochopil, že zrazu za ním nie je nik, len stádo neschopných redneckov. Putin chronicky meškal na každé stretnutie so zahraničnými hlavami štátov, či už to bol niemand, Merkelka alebo pápež. Pretože mohol, pretože jeho zakrpatené ego nafúknuté mocou mu to dovoľovalo. A je koniec.

Videjko tu. Za to koktanie tá vojna stála... (nie, samozrejme).

7. Novinky zo sveta aj Ruska

Ministerstvo obrany v Moskve zachvátili plamene. Údajne vadný kotol (asi bojler, no možno kúria trusom jakov ako v Tibete).

Ukrajinu už mesiac nezasiahli rakety. Zmrdi síce sem-tam pošlú nejaký Šahíd a ešte zriedkavejšie aj niečo trafí, ale pre mňa je to dobrá správa. Rakety došli, ďengi došli, partneri došli, autá došli, zachvíľu aj ľudia dôjdu. Podľa plánu, gosudar prezident!

Igor Girkin vyhlásil zaujímavú vec ohľadom ruskej munície: podľa neho Rusko už v júni, teda zhruba štvrť roka po začiatku štvordňovej operácie, začalo pociťovať nedostatok kľúčovej munície. Podľa jeho slov už v lete musela armáda sťahovať obľúbené a rozšírené húfnice ráže 122 mm a nahradzovať ich ťažším 152-mm kalibrom, pretože naň munície bolo v skladoch stále dosť. Avšak aktuálne aj tam cítiť prepad.

Ďalší vplyvný Rus si vzal život. Jakutský oligarcha z Jakutskenergo Igor Škurko bol prichytený pritom, ako preberal úplatok vo výške 5.000 Eur (!!!). Skončil v lochu a tam si vzal život. Zdroj nehovorí, či vypadol z okna alebo vypadol z okna.

Celé to trošku smrdí nesamovraždou (ako sme si samozrejme všetci domysleli), pretože 5.000 Eurový úplatok je v tejto kaste ľudí hodinová norma, a hlavne Škurko sa proti zatknutiu odvolal. Keď sa odvoláte, asi samovraždu nespáchate.

Ja sa len modlím, aby mu pred vypadnutím z okna najprv odmontovali mreže.

Rusko presúva svojich činiteľov z chersonskej oblasti bližšie ku Krymu. Myslím si, že títo dotyční asi frázu „Všetko podľa plánu“ nepapagájujú...

Na východe Ukrajiny pritvrdilo ruské letectvo. Správy sú strohé, podľa všetkého Rusi zmenili doktrínu v oblasti Avdijivky a vybombardovali ukrajinské pozície a spôsobili im ťažké straty. Avšak neviem, po prečítaní týchto informácií som ostal trochu schizofrenický. Poprvé: Rusáci majú lepšie stroje ako Ukrajina, ale akosi som doteraz nevidel nejaké zásadné postupy alebo dokonca vzdušné súboje v štýle druhej svetovej v hĺbke ukrajinského územia.

Podruhé: Rusi majú 150 až 300 potvrdených zostrelených strojov (prvé číslo je vizuálne potvrdené). Pravdepodobne väčšinu dostali MANPADSy, teda z pleca odpaľované rakety. Keďže tieto rakety sú pomerne kompaktné a bojuje sa na pomerne krátkych úsekoch frontu, príde mi to ako samovražedná misia ruských pilotov. Každá čata môže mať jeden kus.

Potretie: bombardovanie miest na ukrajinskej strane v istom okamihu prebrali drony, strategické bombardéry, balistické rakety. Nepríde mi to ako nejaký triumf ruského letectva, naopak, skôr ako medziriadkové priznanie zlyhania.

Vo vojne platí akcia - reakcia a ak skutočne Rusáci zmenili taktiku a front zaplavia svojimi Sučkami, MiGmi a Kamovmi, asi sa rýchlo začnú navyšovať straty letectva.

Dal som si robotu a na Deepstatemap som zmeral, aké úspechy dosiahla ruská armáda na trojici najkrvavejších frontov Ukrajiny – Bachmute, Avdijivke, Vuhledare, a to od prvého marca. Päť týždňov bojov a desiatky tisícok obetí prinieslo pri Bachmute rekordný postup štyri kilometre (na severe klieští) a cca 600 metrov (juh klieští). Avdijivka je patetickejšia, na severe aj juhu frontu Rusi postúpili zhruba kilometer. Úplným víťazom v súťaži „Šampionát kriplov s ťažkou formou dezorientácie v prekážkovom behu na vrchole Mount Everstu“ je ale Vuhledar, kde Zmrdi postúpili podľa odhadu o 300 metrov! Lenže keby tristo metrov mesta – Rustam Muradov za cenu tisícok výsadkárov a stoviek kusov techniky úspešne denacifikoval vetrolam!

Ukrajina ostreľovala dedinu na ruskej strane. Presnejšie: ostreľovala miestne kasárne. Miestni sa rozčuľujú, že čo si to tí Chochli dovoľujú.

P.S.: Dlhodobo sľubujem ďalší blog o Číne, ktorý nie a nie dokončiť. Čas bohužiaľ nedovoľuje si k tomu sadnúť a veľkonočné prázdniny budú asi rovnako biedne. Takže len posledná správa na koniec: Čína de facto ukázala Rusku fuck off a povedala, že nejaká zásadná podpora sa nedá z jej strany čakať. Rusi sa vraj masovo začínajú učiť po čínsky, hoci k tejto správe by som bol dosť opatrný, pretože „masovo“ môže značiť milióny, ale masovo na koncerte Martina Jakubca sú štyri babky, z toho jedna už týždeň v rozklade. Avšak podstatná vec: Macko Pú začína mať agresívnejšiu rétoriku, čím viac sa na svetlo sveta derú správy o biednom stave čínskej ekonomiky. Podľa nových správ (sľubujem, že v tom ďalšom blogu to spomeniem bližšie) sa javí, že Čína dlhodobo zavádzala o raste HDP, no nedokázala zakryť realitu vo výške svojich dlhov. Výsledkom je, že pomer dlhu k HDP je podstatne vyšší a potenciálny bankrot komunistov je bližšie ako sa zdalo („Dávám bolševikovi rok, maximálne dva“). Ak je štúdia založená na viacerých nepriamych dôkazoch pravdivá (príde mi realistická), tak tu môže byť dôvod, prečo Peking Moskve nepomáha viac. Rusko je pre Čínu banánovou krajinou, kde jediným dôvodom na spoluprácu sú lacné suroviny. Čína ale tie suroviny nemôže spracovať na výrobky a predať do Ruska, pretože na niektoré sa vzťahujú sankcie, na iné zasa typický prepitý Rus nemá. Takže v prípade stagnujúceho HDP, prepadajúcej populácie a klesajúcich investícií musí Si Ťin-Pching veľmi opatrne lavírovať medzi prostredníkom ukázaným Bidenovi alebo Putinovi – a rozhodne ho v tomto prípade radšej ukáže smerom na Kremeľ. Výsledkom je – podľa slov čínskeho vyslanca v Moskve – že Peking uznáva Krym ako súčasť Ukrajiny, nie Ruska.



P.S.2: Peter, nie že ťa v tom Užhorode Rusáci znásilnia! A neslop moc!