O harpúnach, Islamskom štáte a troch percentách daní.

1. Bachmut sa drží, Avdijivka tiež

Už len tento nadpis stačí k tomu, aby sme boli pokojní. Boje v Bachmute sa preniesli viac do centra, k železničným násypom. Ukrajinci úspešne ničia zachvatčikov, podľa správ podmínovali niekoľko vyšších budov, kam sa Orkovia nasáčkovali akonáhle ich ZSU opustili. Taký premrznutý Ork sa teší na strechu nad hlavou, ako si vysuší ponožky, a zrazu hľa, Ork si skutočne vysuší ponožky. Aj s nohami v nich. Otázkou je, ako sa dokazujú takéto straty, pretože ani ruská ani ukrajinská strana nebude dokazovať počas trvania bojov padlých v takejto budove. V centre mesta bojujú Wagnerovci, takže stavím sa, že Prigožinove vkusné cintoríny p všelijakých zapadákovoch sa budú rozširovať ešte dlho po skončení bojov, keď začnú železobetónové skelety Ukrajinci rozoberať.

Pri Avdijivke ZSU podnikli protiútok, pričom Zmrdov vytlačili u kusa poľa, načo ich ale Rusi znova zatlačili späť. Bolo by to smutné, keby to nebolo vtipné, že jedným útokom trvajúcim pár hodín Ukrajina dobyla miesto, ktoré Opičáci dobýjali zhruba týždeň. V okolí frontu zároveň HIMARSy denacifikovali niekoľko muničných skladov, čo Prigožina rozhodne poteší. Logistika je kvôli blatu pomalá aj na ruskej strane, v čase pred hroziacou ofenzívou Ukrajincov niekde na Rusákov toto musí bolieť obzvlášť tvrdo.

2. Kto je najväčším nepriateľom Rusov?

Blbá otázka. Predsa Rusi samotní. Pred týždňom som písal, ako ministerstvo obrany začalo distribuovať povolávacie rozkazy elektronickým spôsobom, teda v podstate prišla do emailu „pozvánka“ na prehliadku. Ak ste chceli odmietnuť povolavák, mohli ste zamietnuť prijímanie elektronických pozvánok osobne na úrade (kde vás čakali uniformovaní páni).

Aktuálne sa tí, ktorí odmietli prevziať povolavák, stali občanmi nie druhej ale dokonca tretej kategórie. Iste, ak si počas vojny a nestabilnej politickej a ekonomickej situácie nevybavím hypotéku, pretože som na blackliste, tak mi to až tak nevadí, prežijem to do tej občianskej vojny a potom uvidím. Ale na druhej strane, takýmto mužom úradne zakázali sa ženiť! Môžeme sa chytať za slovíčka všelijako, ale títo ľudia sa stali de facto otrokmi v Matičke Rusi! Dokonca zobrali právo viesť motorové vozidlo odmietačom!

Na druhej strane, ak by som ja bolo mobikom, tak by som to stavil na skoré skončenie štvordňovej špeciálnej operácie. Si zoberte tú situáciu, štvrť roka nebudete môcť viesť auto a predať či kúpiť dom, a potom nakúpite dva v cene jedného. Aj s mladými vdovami, ktorým ešte snáď zostane doma nejaký ten pelmeň...

Inak si viete predstaviť, ako doručujú elektronickú prihlášku nejakému pastierovi sobov z Jakutska? Najprv mu asi pošlú korešpondenčný lístok, kde mu vysvetlia ako si založiť emailovú schránku, potom katalóg z Alza, kde si kúpi router, nakoniec mu prídu z elektrárne s novou elektrocentrálou a tonou nafty, aby mal router a komp čím napájať. Potom mu ešte Lada dodá jeden tereňák, aby ho dieselgenerátor mohol sprevádzať po pasienkoch rozľahlej Jakutskej oblasti.

„Prosím vás, a nebolo by lacnejšie, keby ste za mnou poslali súkromný tryskáč?“

3. Niečo sa chystá...

Ale veď to viete aj bezo mňa. Ale na druhej strane sa to zjavne melie v inom zmysle. Doteraz ZSU ničili muničné sklady, veliteľské centrá alebo kasárne Zmrdov. Pred asi dvomi týždňami som postrehol, že by mali mať značný počet veľmi lacných a nezachytitelných dronov z kartónu s nejakými drobnými motorčekmi. Takýto dron má dostatočne veľký dolet, rýchlosť a nosnosť hlavice nato, aby zničili ľahšie pancierovaný cieľ ako trebárs nákladné auto, cisternu, bunker či kanón. Teraz ale ZSU urobilo vlnu útokov voči radarovým staniciam umiestneným na strechách Bachmutu. Tieto pomerne malé stanice boli určené na detekciu delostreleckej streľby z ukrajinskej strany, čo umožňuje Rusom odpovedať z vlastných pozícií. Zdroje hovoria len o „veľkom“ počte podobných útokov, pričom radarové stanice tohto typu sú dostatočne drahé a ukrajinské drony dostatočne lacné, aby sa dalo bez preháňania povedať, že sa jedná o ťažký fľus do Prigožinovho hnusného ksichtu.

A ešte k téme dronov: pred chvíľou som komunikoval s kolegom, ktorý rovnako ako ja má ženu z Ukrajiny a sleduje diskusie na túto tému veľmi podrobne. Cez sviatky bol na Zakarpatí, so ženinou famíliou preberali rôzne scenáre nasledujúcej ofenzívy. My sme dnes telefonovali dobre vyše hodinu a došli sme na zaujímavú myšlienku, ako by mohol útok vyzerať. Vo veľkej miere bude prebiehať vojna dronov voči zvyšným zložkám armády, hoci si myslím, že počas prielomu samotného ani nie tak voči napríklad ruským tankom, ako skôr voči zákopom, delostreleckým pozíciám, guľometným hniezdam alebo „brlohom,“ ktorých je v každom zákope množstvo slúžia ako nocľah ale aj sklad. Diskusia nastala ohľadom útoku na Krym (s Petrom sme sa zhodli, že vylodenie alebo normálny frontálny útok na polostrov je dnes nemožný a Krym bude treba len vyhladovať, znovu rozbiť Kerčský most, tentokrát už definitívne, zničiť Rusom toľko trajektov a rybárskych lodí, koľko bude možné. Pád Krymu bude rovnaký ako pád Japonska – vyhladovaná zem, kde sa nikto necítil bezpečne a kde aj pohyb medzi jednotlivými prefektúrami nebol už bezpečný. Krym má dve šije, s ktorými je spojený so samotnou „kontinentálnou“ Ukrajinou, takže akonáhle by ZSU chceli zaútočiť na polostrov, museli by prekročiť jednu z dvoch tepien. Tá väčšia, západná, má v priemere cca 8 kilometrov, teda je relatívne dobre prechodná aj pre kolóny tankov... keby niekto prerazil línie odporu. A toť problém v čase, keď sa nepriateľ na inváziu chystá už pol roka.

Možnosťou by bolo prebiť front úzkym klinom, ako to za druhej svetovej vojny robil generál Guderian. On do čela zväzku postavil ťažké tanky, po bokoch stredné tanky a vzadu za nimi išli zraniteľnejšie ľahké stroje. Akonáhle ťažké Tigre prebili nepriateľskú obranu, rýchlejšie stredné a ľahké tanky zmenili smer a napravo a naľavo prienik rozšírili. Keďže Ukrajina má teraz stovky tankov, ale len menšia časť je v istej miere nadradená ruským strojom, dalo by sa to asi spáchať s istými stratami takto. Ale na druhej strane, prielomy tohto typu väčšinou nastávajú uprostred noci (Indiáni vraj najčastejšie útočili na belochov niekedy okolo tretej v noci, keď je najhlbší spánok). Stráže Rusákov v zákopoch, kde sa čvachcete po kotníky v blate, ste uzimení a asi aj večera za moc nestála (a asi sa nájde aj nejaké to promile samohonu, však?) proste z princípu nemôžu byť extra čulé. Vidím možnosť, že nad líniou zákopov (ako som písal predtým, tento tupý národ dokonca aj zákopy musel vybudovať amatérsky, teda rovné) sa vznáša kŕdeľ dronov s podvesenými bombičkami. Denne sa na Telegrame zjavia tucty takýchto videí, kde quadrukoptéra zhodí jednu či dve kilogramové bomby na hlúčik Orkov. Nemusí ich zabiť, stačí keď im šrapnely dotrhajú nohy alebo prešpikujú brucho, v podmienkach zákopov je to infekcia jak prasa a vojak musí do špitálu inak zdochne neprirodzenou ruskou smrťou, teda nie na cirhózu.

A teraz: nad polkilometrovovu líniou zákopov stoja zavesené desiatky quadrukoptér, každá má dve či viac bombičiek. V noci zákop nebude plný, v podstate tam budú len hliadky, zvyšok bude spať alebo sa bude schovávať pred počasím v brlohu. A zrazu bác, bez toho, aby nepriateľ videl na horizonte stovky delostreleckých zábleskov, v rozpätí sekúnd dopadne kanonáda na ich hlavy. Ticho...a zrazu salva výbuchov, škrek ranených vojakov a na minútu ste otrasený, ohlušený. To už nastupujú ukrajinské tanky, najprv západnej výroby, ktoré sú rezistentnejšie na RPG a priamu paľbu z ruských tankov, potom tie staršie sovietske. Vzdialenosť zo zhromaždiska prekonajú rádovo za päť minút, to už druhá vlna dronov dočisťuje zákopy nanovo. Bombička síce mobikovi utrhne ruku, ale nezničí terén ako by to spravila delostrelecká baráž; tanky sa môžu hýbať bez problému.

Fikcia? Nuž, toto bola len taká úvaha, ale dávala nám nemobikom zmysel (smajlík).

4. Teším sa na deviateho mája!

Podľa sviatkov poznáš charakter režimu. Američania si cenia slobodu, 4. júl je tam jedným z najväčších sviatkov. V náboženských spoločnostiach sú náboženské sviatky, u nás ako malého a žiaľ zakomplexovaného národa máme také bizarné a nič nehovoriace sviatky ako trebárs deň ústavy (schválne, povedzte mi, kedy taký sviatok je a skúste mi povedať, čo taká ústava hovorí!). V Rusku, militantnom, fašistickom režime logicky musí byť vojenský sviatok nadradený čomukoľvek inému, takže dá sa povedať, že sviatky ozbrojených síl, výsadkových vojsk, námorníctva a čojaviemčoho je v Rusku ako u katolíkov svätých. Deviaty máj sa dá v Mordore považovať za druhé Vianoce; je tomu prispôsobené všetko. Ako si pamätáme z minulých rokov, Červeným námestím sa na tento deň premáva čokoľvek, čo je vo vyššom štádiu rozkradnutia zdrojov ako model na rysovacej doske.

No lenže posledný deviaty máj bol ešte v limite štvordňovej operácie, takže Putin musel výrazne okresať predvádzané stroje, hlavne letectvo (čo keby paranoikovi spadlo na hlavu). Údajne sa jednalo o zlé počasie, no ako si dobre pamätáme, v Moskve v tom čase bolo čokoľvek len nie zlé počasie (čože, Rusi klamali???).

Tento rok to začína mať grády už v apríli. Pohraničné mestá Belhorod a Kursk museli zrušiť prehliadky, údajne kvôli ohrozeniu bezpečnosti zo strany Ukrajiny (všetko podľa plánu, blyať!), a ja si obhrýzam nechty, čo bude v Moskve. Na mieste generála Zalužného by som na deviateho mája nepraskol nič na Belhorod ani Kursk, ale drbol by som im letku dronov priamo na Amon Amarth, teda Moskvu. Už to vidím, ako Putin stojí niekde za rečníckym pultom, dezolátom hovorí o svojich úspechoch aj o tom, ako je dobré dostať za jeden dolár nie 40 ale 4.000 rubľov, keď tu zrazu bum! a na oblohe sa zjaví stovka papierových dronov a vypráši polovicu Červeného námestia nejakým ohňostrojom. Nejde o pozabíjanie čo najviac dôchodcov, to by si Ukrajina naštrbila povesť, skôr o tú paniku. Pionieri by si natrhli šatky, dôchodcovia by sa uchniapali barlami, nasilu nahnaní zamestnanci ministerstiev by pozahadzovali hotdogy a ušľapali veteránov druhej svetovej... proste chaos.

Prepáčte, nechal som sa uniesť. Putin tam osobne nebude, podľa mňa tam bude mať dvojníka, alebo dvojník tam bude mať svojho dvojníka.

A ako hovoria diskutéri na iDnes: predstavte si, čo tam vlastne Rusáci nechajú premávať po tej Plóščadi. Všetko modernejšie by museli spätne odkúpiť z ukrajinských šrotovísk, tanky T-54 a 55 treba na fronte, Armata im niekde zdochla... Alebo žeby usporili zo tri T-54, ktoré by za sebou ťahali Armaty? A teraz si predstavte prezentáciu letectva: „Áno, teraz vidíte vrtuľníky Kamov 52, posledné dva, ktoré nám Ukrajinci ešte nestihli zostreliť... teraz zasa stíhačky Suchoj, ktorých vidíte preto až päť kusov, pretože to sú tie indické, ktoré sme im neodovzdali... no a teraz zlatý kliniec programu, neviditeľné stíhačky PAK FA! Potlesk prosím, potlesk! Nie, to bol kŕdeľ holubov, ale teraz hľa! Vidíte ich? Nie? No vidíte, akú sú neviditeľné! A teraz pozrite na čatu najmodernejších tankov Armata. Nie, to s tými kosnými lištami nie sú oni, to sú len kombajny, ktoré tie Armaty ťahajú. Takisto si to zaslúži potlesk! A teraz vážení návštevníci sledujte prehliadku veteránov špeciálnej operácie na Ukrajine – áno, v popredí idú digitálky bez rúk, teraz skackajú muchotrávky bez jednej nohy, no a tí so všetkými štyrmi končatinami sú pozošívaní z dvoch či viacerých tiel! Potlesk gerojom. Ak ste veteránom štvordňovej, stačí, keď zostavšou rukou budete klepať o stôl!“

Zhruba takto to tam asi bude vyzerať...

5. Ruský rubeľ to dáva na asteroid

Zlatý dvojhlavý rubeľ, ktorým nás dezolé scéne oblbovala celé roky, sa nekoná, rozbitie amerického dolára skupinou BRICS sa nekoná, ropa a plyn nie a nie vymieňať za ruble, juany ani zlato, takže celá legenda o ruskom rubli sa končí presne tak, ako sme my príčetnejší čakali – kolapsom a transformáciou na toaletný papier. Ruský rubeľ sa vymieňal až do vojny v pomere rádovo v desiatkach za USD, akonáhle prišla vojna, kurz prepadol nakrátko na trojciferné hodnoty a vďaka intervenciám sa vrátil späť zhruba na pôvodnú hodnotu. Lenže tým, ako ruská ekonomika ide do hajzlu, ide s ním aj rubeľ. Devízy došli, prílev dolárov a Eur sa spomalil, takže Naibullina (guvernérka centrálnej banky Ruska) nemá priestor na ďalšiu záchranu meny. Ako som písal posledný týždeň, Rusi robia run na bankomaty, čo situáciu asi ešte zhorší. No a aktuálne sa znovu po roku blíži výmenný kurz USD versus ruský rubeľ na trojciferné hodnoty. Putin už raz v legendárnom interview v roku 2014 tvrdil, že sankcie bežných Rusov len posilnia, pretože odteraz budú mať ďaleko viac rubľov za dolár (skutočne to povedal, a nenašepkával mu Kažimír!), takže teraz to ide dotiahnuť ako všetko do dokonalosti. Len sa čudujem, prečo sa politik takéhoto rangu tak hrozne trochári a nechce, aby za jeden dolár bežný Rus dostával aspoň miliardu rubľov – viete si predstaviť, čo by to bolo za pecku?

A teraz seriózne: akonáhle by nastal skutočný run na banky, predpokladám, že bankový systém vo Federácii by skolaboval dominovým efektom. Sberbank ako najmocnejší ruský finančný dom dostal na frak už v roku 2014 (v biznise som od roku 2012 a ako čerstvé ucho som zachytil, že náš finančný partner, Volksbank, sa predáva ruskej Sberbanke. Keďže som ju považoval (úplne presne) za banku napojenú na mafiu a Kremeľ, moji klienti v nej neobdržali jedinú hypotéku a dokonale som ju ignoroval. Rok nato nastal Krym, v zapätí sankcie, na čo sa manažment Sberbanky začal vyhovárať, že od vedenie Volksbank dostali polobanku, nie reálnu banku. Ale keďže sú to Rusáci, neveril som im ani slovo. Napokon Sberbank predala svoje pobočky Prima Banke, v Čechách skrachovala po vlaňajšom februári). Ak teda niektorá zo štyristo ruských bánk, ktoré dnes operujú, dostane asteroidovú trajektóriu rovnako ako rubeľ, predpokladám z toho veľký prúser pre celý sektor.

6. Sankcie nás posilnia!

Dosmiali ste sa? Ja ešte nie. Rozvojovú zem ruského formátu výpadok každého sektoru hospodárstva musí postihnúť veľmi silne. Výpadok všetkých sektorov v čase vedenia vojny by bolo devastačné aj pre typicky západnú krajinu. Ruský fond blahobytu by mal byť pred Veľkou Nocou vyprázdnený, viac peňazí v ňom nebude.

Ako to zafixuje Rusko? Nuž, zvýšením daní. Na prvý pohľad to vyrieši zlú situáciu prílevom peňazí, ale pozor, dvíhať dane dokáže každý komanč, nepotrebuje na to ekonomickú školu. Zdvíhanie daní je niečo ako legálna krádež, ale teraz takéto definície nechajme tak a pozrime sa na efekt tohto opatrenia priamo v Rusku.

Akonáhle zodvihnete dane, logicky vám v prvom roku príde viac peňazí. Lenže dlhodobo to takto nefunguje, pretože každý rubeľ, ktorý (v priemere chudobná) ruská populácia zaplatí na nákup zbraní a čiernych sáčkov pre vojakov, nepoužije na nákup vecí, ktoré sú podstatné pre neho samotného. Menej jedla/lacnejšie jedlo, neprerobený dom, staršie oblečenie, odložená kúpa elektroniky alebo auta. A samozrejme šetrenie na službách, čo sa prejaví asi najskôr (reštaurácie odrážajú kúpnu silu obyvateľstva). Takže ďalší rok sa vyzbiera menej peňazí, pretože sa na trhu menej točia. A čím vyššie dane, tým viac ľudia prechádzajú do čierneho alebo šedého trhu. Ak teda dáme 0% daň, klamať na daniach sa nebude chcieť nikomu. Ak dáme 100% daň, klamať budú všetci. Easy.

Ale presne toto si žiaden ľavičiar (a čo je smutnejšie, ani jeho volič) neuvedomuje a zdvíhanie daní bohatým je obľúbenou mantrou blbečkov červeného a hnedého odtieňa. V Rusku kvôli drastickému výpadku verejných financií sa snažia zachrániť situáciu zdvihnutím daní z príjmu o cca 3% plošne. Inými slovami, ak si priemerný ruský roboš a zarábaš typických 500 USD/mesiac, más problém vyžiť aspoň na úrovni podpriemerného Slováka, tak teraz budeš prispievať na popravu svojho syna na ukrajinskom fronte zhruba desiatimi dolármi mesačne. Desať dolárov je pre podobného človeka pomerne veľký peniaz, u nás je to lepší denný obed s kávou, ale ak si ruský roboš niekde na Sibíri, zabolí to. V Rusku mimo pár miest prakticky neexistuje stredná trieda v našom ponímaní, pomocný robotník u nás ma vlastne lepšie podmienky ako tam typický štátny zamestnanec, robotník, učiteľka, sestrička alebo predavač. Desať dolárov od tejto dosť biednej triedy (desiatky miliónov ľudí) armádu na istý čas nasýtia, ale zbedačia priemerného Rusa ešte viac.

7. Novinky zo sveta

Egypt mal predať 40.000 rakiet ruskej armáde. Neviem ako to skončilo, toto tvrdí USA. Keďže Egypt je spojencom Západu a vcelku sekulárna zem, ktorá má ale napriek miliónu kilometrov štvorcových plochy a sto miliónom obyvateľov ornej pôdy zhruba rovnako ako má maličké Srbsko, prekvapuje ma, že práve oni nahrávajú Rusku, ktoré svojou akciou vyhnali ceny obilia na celej planéte do nevídaných výšin. Mimochodom, práve Egypt je najväčší importér obilia, o to čudnejšie mi to príde. Keďže Rusko a Ukrajina používajú rovnaké kalibre rakiet, prišlo by mi celkom vhodné, keby sa jedna loď s raketami po ceste stratila o pár kilometrov západnejšie...

Ukrajina zháňa pilotov F-16 zo zahraničia. Dezoláti nám dlhodobo tvrdili, že výcvik na F-16 trvá celé roky, čo ale nie je pravda, pretože Kyjev LOGICKY nepôjde na západné stroje zaškoľovať traktoristov, ale preškolí existujúcich stíhacích pilotov. Prvá várka pokiaľ viem sa už buď cvičí alebo dokonca aj výcvik dokončili (čitatelia ma snáď opravia). Stavím sa o svoju pravú ruku, že veterána Mig-u 29 preškolíte na iný stroj za nižšie mesiace.

Do Poľska sa nám presunuli stíhačky Raptor. F-22 sú niečo ako ruské PAK FA, lenže o čosi menej neviditeľné (Raptory môžu zbadať aspoň piloti). Dávam tomu taký malý tip, že keby chceli Rusáci strašiť jadrom už aj prakticky, Raptorkovia v Kaliningradskej oblasti by spravili s odpaľovacími zariadeniami veľmi krátky proces.

„Čo nám to tu jeblo, vojak Ivan?“

„Naše rakety na pľaci, pán plukovník!“

„Videli ste nejaké lietadlo, Ivan?“

„Nie, pán plukovník!“

„No tak to museli byť naši!“

V Rusku to vybuchuje nielen pozdĺž ukrajinských hraníc. Sopka Šiveluč, jedna z najaktívnejších sopiek Ázie, sa rozhodla drbnúť práve vtedy, keď to v krajine exploduje kde-kade. Sopečný popol rozhodil leteckú dopravu v regióne veľkom asi ako dve Slovenská, čo asi nebude taká tragédia, keďže týmto smerom (ponad Kamčatku) asi po sankciách toľko strojov nelieta. Už len čakám Solovjova, ako za toto obviní ukrajinskú armádu alebo Bidena.

Ruskí vojaci začali zajatcom urezávať hlavy. Jasné, toto sa často stáva na akomkoľvek fronte a v akejkoľvek armáde. Problémom je to, že u tých ruských špín to začína byť normou. Video na Twitteri má množstvo lajkov, čo značí, že Rusi ako mierumilovný národ brániaci sa pred zlou Ukrajinou má vlastne zlo v krvi. Aktualizácia štvrtok: Video bolo podľa všetkého točené dávnejšie, na stromoch je obrast a scéna je zelená. Podľa najnovších správ sa podarilo vojakov identifikovať a jednalo sa o Wagnerovcov. Dúfam, že to nedajú pred Haag, tichučko nehumánne by som sa modlil za odovzdanie spolubojovníkom zavraždeného Ukrajinca. Takisto by stratili hlavu, ale ešte predtým by tak dvadsať kilo schudli. Nebolo by mi ich ľúto.

(pôvodný text). Keďže ale niekto, kto bol prítomný a točil videjko telefónom, určite zanechal na zázname nejakú stopu, nechcel by som byť v jeho koži po vojne. Alebo ešte horšie, nechcel by som sa dočkať prešetrenia zo strany Ruska – povýšenie, metál, prvá línia, čierny sáčok.

Ešte stále čakám na medzinárodný olympijský výbor, ako zareaguje na prítomnosť ruskej a bieloruskej svoloče na hrách mieru. Asi by som pontentátov aj z tejto organizácie poslal na front, nech sa nabažia ruského mieru.

Mimochodom, diskusie hovoria to, čo ja vravím už celé roky. Toto nie je problémom a zlyhaním konkrétneho jednotlivca. Toto je zlyhaním kompletného systému, kompletnej ruskej armády, kompletného Ruska a jeho velenia. Ihneď potom, ako Rusko padne a nebodaj sa k správe krajiny dostane vyslovene prozápadný hegemón, krajina musí byť vyčistená ohňom a mečom. Skorumpovaní velitelia, skorumpované administratívne zložky, nacionalistické organizácie, toto všetko musí byť v budúcnosti vylúčené z akejkoľvek štátnej služby. Podľa počtu lajkov, smajlíkov a srdiečok musí byť tento národ brutálne vytrestaný, bez amnestií, bez privretých očičiek, bez zľutovania. Sibír, zhabanie celého majetku, doživotné tresty, celá rodina po jednu generáciu na blackliste v štátnych službách, bez prístupu k benefitom spoločnosti (napríklad bezplatnej zdravotnej pomoci, dôchodkom a podobne). Stará garda KGB po páde ZSSR prešla veľmi promptne k mafii, takže každý z dnešnej starej gardy musí byť veľmi pozorne sledovaný. Budeš sa živiť vlastnými rukami, každý kus majetku spred vojny na Ukrajine musí byť zoštátnený, bez ohľadu nato, či si Deripaska s miliardami dolárov v majetku alebo miestny FSB-áčik s ukradnutými zásobami z armádnych skladov. Žiadne výnimky, žiaden podporovateľ Putina, ktorého rovnako postihnutý synček zostane žiť niekde v Londýne a užívať si výdobytky demokracie za prachy ukradnuté z rozpočtu hospodárstva celej Federácie.

Ukrajina zažíva dva mesiace bez výpadku elektriky. Ruské (Surovikinove) ťaženie proti energetickej infraštruktúre sa minulo účinkom, aj keď treba povedať, že to bolo tesne a za cenu obrovských nákladov z celej Európy. Tak ako tak, Ukrajinci to prežili v zdraví.

Aktuálne začína Ukrajina vyvážať energiu do Európy, čo posilní jej ekonomiku a hlavne ako bočný efekt zlacní naše energie. Nárast cien energií je hlavným motorom inflácie, takže môj skromný odhad je ten, že čoskoro sa nám inflácia skrotí na normálnu mieru, teda nižšie jednociferné číslo (a klienti sa s úrokovými sadzbami hypoték vrátia do normálu). Začína takisto ďalšia poľnohospodárska sezóna, keďže vlani bol potravín dostatok ale Rusáci trh s agrokomoditami rozbili, predpokladám, že aj potraviny tento rok klesnú.

Južná Kórea odmietla Ukrajine dodať svoje delostrelecké náboje. Ako sa dalo čakať, pol milióna kusov nakúpilo USA a odovzdali ich ZSU. Pol milióna kusov takejto munície je množstvo, ktoré už dokáže na fronte niečo urobiť, takže akonáhle ich tankisti a delostrelci dostanú, ruskí obrancovia zakopaní v ich nešťastne riešených bunkroch zažijú peklo.

Španielsko dodalo ZSU rakety Harpoon. Slúžia na ničenie ruských lodí, dolet má približne 130 kilometrov a pre akúkoľvek loď je smrteľne nebezpečná. Ukrajinský minister obrany Reznikov pred týždňom vyhlásil, že Ukrajina niečo má pre ruské námorníctvo a ak myslel toto, je to skvelá správa. Krížnik Moskva by mal schudnúť, Čierne more zasa nie je až také veľké. V kontexte, že Rusi práve dokončujú posledný segment Kerčského mosta (to je ten segment, ktorý podľa dezolé bol funkčný už tuším v novembri) je to skvelá správa, pretože rátam, že tento segment pôjde dole hneď po spustení ofenzívy. Krym je aktuálne zásobovateľný autami po moste a trajektami – trajekty sa Harpoonam potešia...

Nepotvrdená správa: vzácne systémy rušičiek ruskej armády vydala ich ruská posádka Ukrajincom. Vzdala sa tak nielen posádka ale aj dva systémy. Nemám prehľad, či tieto stroje má vo výzbroji Ukrajina a či USA už stihla niečo podobné skúmať, ale v každom prípade to ich inžinierov poteší. Alebo posilní ZSU.

Ministerstvo obrany Ruskej federácie a FSB sa hádajú. Nič nové, ČEKA a armáda sa sekali odjakživa, o čom svedčili rozsiahle čistky v Červenej armáde v 30./40. rokoch a po Stalinovej strane recipročná čistka maršala Žukova proti Berijovi a KGB.

Uniknuté dokumenty, o ktorých som písal minule, sa vraví o zlej krvi medzi oboma zložkami. Kým armáda Sergeja Šojgu hovorí o zanedbateľných stratách podobných skôr vojne v Afganistane, samotná FSB tvrdí, že na fronte padlo až 110.000 vojakov. Toto je číslo veľmi podobné číslam, ktoré zverejňuje ukrajinská strana (aktuálne až vyše 180.000). Poznámka: uniknutý email vychádza zo zimného stavu, Ukrajina zverejňuje dnešný, aprílový stav, preto ten rozdiel; na druhej strane rozdiel oficiálnych pár tisíc a FSB číslo 110.000 je úplne iná galaxia. Plač dezolátov a trollov, že Rusi nemajú až také straty ako klamú Ukrajinci, je týmto pádom bezpredmetný. Ozaj, ako zareaguje taký trollko, ktorý verí iba ruským číslam? Uverí ruskému číslu alebo ruskému číslu?

Čerstvá správa: Rusko musí zaplatiť za ilegálne vyvlastnenie majetku ukrajinského Naftogazu na Kryme po roku 2014 5 miliárd dolárov. Skvelé. Zdvihnite dane ruským učiteľkám o ďalšie tri percentá. Alebo lepšie: nedajte im pol roka výplaty.

Otázka na mojich ctených čitateľov: kedy Rusi prerazia méty 200.000 slnečníc? Stotisíca bola po 10 mesiacov, tesne pred Vianocami. Ja tipujem dvojnásobok na prelome apríla a mája, teda do cca 3 týždňov. A teda už po štyroch mesiacoch. Stávky?

Viktor „Karpatský génius“ Orbán aj so svojou mafiánskou perepúťou bude zavalený sankciami rovnako ako ruská zberba v Kremli. Och bože, aký krásny deň! Otázkou zostáva, prečo to trvalo až 14 mesiacov. Touto skvelou správou sa s vami dnes lúčim.