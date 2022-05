Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe

To je tým, že veľa píšem o Rusoch. To klamstvo sa na vás proste nalepí...

1. Všetko podľa plánov, verzia 3.028.106

Všetko v ukrajinskej špeciálnej operácii sa vyvíja podľa plánov. Teda aspoň slovami Ramzana Kadyrova, človeka dobýjajúceho Ukrajinu tak úspešne, že mu museli už trikrát photoshopovať fotky, aby aspoň on uveril tomu, že je hrdina. Samozrejme, celé dva batalióny Čečencov boli rozprášené aj s generálom hneď na začiatku vojny tak, že si Ramzan v priamom prenose trošičku poplakal a nechal sa dokonca počuť, že vojna je zlá. Aby ale všetko šlo podľa plánu, tak pár kadyrovovcov sa postavilo s kalachmi pred kamery a zastrieľali si aspoň do stromov, pretože tie sa nebránili a neurobili im bobo. Tiktok síce nerozoznáva fejky od pravých frontových videí, ale na rozdiel od priemerného Rusa priemerný pubertiak má rozum a preto rozozná bitku od šaškárne.

2. Nie všetko podľa plánov, verzia 1.0

Takže podľa Ramzana ide všetko podľa plánu. Úplne niečo iné si však myslí Michail Chodarjanok, plukovník ruskej armády vo výslužbe. Chodarjonok má v ruských silách pomerne silných kritikov, pretože si vo svojej práci dovolil kritizovať takú náboženskú postavu ako maršala Koneva a jeho taktiku, pričom si pobúril jastrabov v armáde. Chodarjonok zároveň tesne pred ukrajinsko-ruskou vojnou napísal, že ruská armáda je v dezolátnom stave, Ukrajinci majú Rusov aj Putina plné zuby a že (v tom čase ešte len potenciálna) vojna je plánovaná s príliš veľkým a nerealistickým optimizmom. Tým si zjavne nevyslúžil žiaden obdiv od oponentov, keďže vojna sa odohrala.

Teraz však Chodarjonok dostal priestor na prednes svojich názorov, a to dokonca aj v priamom prenose v ruskej televízii, kde ho hostila sama Putinova bohyňa nenávisti a klamstva, Oľga Skabajeva. Kto by nevedel, o koho sa jedná, o nič vlastne neprišiel a len pre priblíženie, jej program je zmeskou Norimberských pochodov pred druhou svetovou vojnou, nepríčetného kričania, vyhrážania sa ruskou mocou celému svetu a trochu dokorenené ťažko hranými kamennými tvárami (viackrát bolo zrejmé, že samotní prednášajúci neveria tomu, čo vlastne cucajú z päty). Čiže niečo ako Mojsejovci, snem ĽSNS a traja Andrejovia Dankovia dohromady. Akurát scenzurované...lenže tentokrát nie.

Plukovník vo výslužbe naložil Rusku, jeho silám, nepriamo aj politickým špičkám tak, že Skabajeva, inak známa svojim neustálym skákaním do reči, sa zmohla iba na pár neurčitých poznámok, ktoré boli tak generické, že aj Andrej Retardanko by sa zmohol na viac. Chodarjonok podotkol, že RuSSko nemá technologickú ani priemyselnú základňu nato, aby porazilo Ukrajinu podporovanú celým svetom a hlavne Západom. Spomenul tiež fakt, ktorý síce celý svet vie už tisíce rokov, len v Rusku ešte nie, a to že sa na vedenie vojny musíte pozerať realisticky a akonáhle nato zabudnete, vypomstí sa vám to. Chodarjonok použil výraz informácie so sedatívami, čo každý chápe niečo ako „Neverte štátnym blábolom“. Ďalej uviedol do reality stav ukrajinskej armády a trendy jej sily, hlavne čo sa týka výzbroje, morálky a aj to, že profesionálny vojak (teda zazmluvnený) nie je profesionálom aj z pohľadu schopností a vedomostí (čo je po Kyjeve a Charkove zrejmé asi už aj Kadyrovovi). Plukovník Chodarjonok to teda dal na rebela a povedal to, čo v diktatúre umiera ako prvé – pravdu.

Lenže celé to je trošičku komplikovanejšie. Chodarjonok vystupoval v ruskej štátnej (rozumej propagandistickej) televízií, kde všetko je cenzurované a človek sa nedostane pred kameru ani na sekundu, pokiaľ nemá základné myšlienky schválené zhora. Hostia sú striktne preosievaní, takže aj TA3 a jej dno moderátorstva politických relácií je vyváženejší. Možnosť, že tam príde nejaký rebel a bude tliachať neoficiálnu verziu je mizivá.

Ešte zarážajúca je pasívnosť zúrivej fúrie Skabajevy. Žena, ktorú by ste doma chceli iba v prípade, že ste masochista, sa de facto až na spomínané ojedinelé vstupy neozvala. Trápna poznámka, že ak zajmete jednu čatu zle vyzbrojených Ukrajincov, značí to, že zle vyzbrojený je každý Ukrajinec, mi prišla vážne len ako pro forma reakcia. Pritom aj posádka štúdia sú starí známi tragédi, ktorí sú schopní s tupými tvárami prikývnuť aj na tvrdenie, že Rusko bude mať do dvoch rokov splachovacie záchody na školách a naopak do krvi sa hádať zato, že konflikt medzi dvomi suverénnymi krajinami s už možno 50.000 mŕtvymi nie je vojna ale niečo-úplne-iné. Tentokrát boli tichučko ako poslanec Krupa pred kamerou a ani sa nepohli. Zvláštne. Ako si to vysvetliť, hm?

Jednoducho. V Kremli pochopili, že vojnu prehrávajú a prehrali. Médiá tri mesiace, a vlastne aj predtým, razili oficiálne postoje Kremľa, že Ukrajina je hromada nacistov bratov v podstate Rusov amerických útočníkov doplňte si čokoľvek a že všetko bude jasné, akonáhle sa neporaziteľná ruská armáda zastaví niekde na Dnestri. Lenže ruská armáda sa nielenže nezastavila na Dnestri, ale ani na Dnepri a vyzerá, že ani na Donci. Armáda prehrala dve bitky, tretiu prehráva so strašnými stratami a ešte hroznejším fiaskom, ekonomika ide dole (a bude ešte horšie, pretože ropa a vo veľkom ani plyn už nepôjdu von z Ruska). Kazachstan ani Bielorusko neposlali Rusom do frontovej línie ani človeka (ako lepšie si predstaviť súdržnosť Spoločenstva nezávislých štátov, však?), takže celý Russkyj mir je na rozpadnutie. Den pobjédy bol dňom strašného trapasu. Celé zle.

A tu treba zmeniť rétoriku. Svet sa obracia do protismeru aj pre ruské médiá. Ako najlepšie zmeniť plebs zložený z poloopíc a negramotných dôchodcov prilepených na svojich čiernobielych televízoroch ako opatrným „prebudením sa“ a podsúvaním mu nového naratívu? Plukovník, ktorého síce asi medzi davom nepozná nikto, ale ktorý má za sebou dokázateľnú kariéru v hodnotení reálnej vojensko-politickej situácie, je skvelou voľbou na takýto obrat. Kým diskusné krúžky aj sociálne siete sú plné vtipných – a žiaľ trefných – postrehov, že Michail Chodarjonok asi čoskoro vypadne z okna alebo nech si kontroluje čaj dozimetrom, ja mám skôr pocit, že jeho na jednej strane trefná, na druhej veľmi uhladená kritika kremeľskej operácie, jeho naratívov, politických ťahov a ukrajinských úderov je len vopred pripravený scenár. Som presvedčený, že plukovník Chodarjonok nie je žiaden rebel, geroj ani obroditeľ ruského myslenia – on je pravdepodobne len jednou z figúrok na šachovnici, kde mu (možno) dali predpripravené mantinely, kde sa môže pohybovať, ale skutočné udretie do stolu sa nekonalo. Povedz svoj postoj, povedz to dostatočne diplomaticky, ale hlavne neštekaj proti Putinovi, inak uvidíš.

Výstrel z Aurory sa teda nekonal a plukovník sa novičoku nemusí obávať. Zohral –a dobre – svoju životnú rolu pripraviť ruský národ zblbnutý svojou propagandou do štádia takmer kanibalizmu na totálny obrat. Čoskoro už nebude Ukrajina, Azov, nacisti, sfetovaný Zelenskij, stavím si krk, že do prázdnin sa tieto slová používať nebudú a naopak ich vystriedajú naratívy ako celý svet sa spikol, vnútorne to XYZ nezvládol treba sa prispôsobiť situácii. Plukovník je predzvesťou tejto zmeny, ale povestný Churchillov prejav „Na plážach aj mori“ to nebol. Len náznak odbočenia, rozhodne nie kritika režimu.

3. Vpred za rokom 1970!

Posledná automobilka v RuSSku to vzdala a Rusko podľa pravdy oznámilo, že kvôli sankciám prestane vyrábať autá s airbagmi, čiže technologicky sa vrátia tridsať rokov nazad. Srandujem! Nič také neoznámilo, pretože sebareflexia je od Donu na východ rovnako vzácna ako pri voličoch Kotlebu formálne vzdelanie. Ruskí predstavitelia iba stroho vyhlásili, že ruské autá boli dostatočne technologicky vyvinuté ešte pred rozpadom ZSSR nato, aby nemuseli spĺňať nejaké emisné normy, bezpečnostné požiadavky a podobne. Proste nevadí, že auto má spotrebu ako krížnik Potemkin, dymí ako lietadlová loď Admiral Kuznecov a bezpečná je ako ruské tanky pred Kyjevom, hlavne že sa dusíte ruskými splodinami, čapujete každých sto kilometrov ruských pätnásť litrov nafty a hlavu si rozdrbete o ruský volant aj pri jazde v meste. Proste takto vyzerá vlastenectvo!

Takže možnože sa čoskoro dožijeme aj ruských oslíkov na diaľniciach, alebo možnože dostatočne uvedomelí nacionalisti budú chodiť ruskými sandálmi po ruských mačacích hlavách (ak tie sandále ale vedia vôbec vyrobiť).

4. CoolCola, Street, Fancy

Ľudia sú celkovo takí divní národ (nie žeby sme to nevedeli). V podstate jediné, čo dokážu poriadne, je spáchať genocídu a vyvraždiť si polovicu národa, ale všetko ostatné je síce zo Západu, ale zato nenávidené. A to nenávidené až tak, že keď vám to kvôli sankciám zoberú z rúk ako neposlušnému decku, tak sa a) najprv hodíte o zem

b) poviete, že vám to vôbec nechýba

c) prehlásite, že to viete spraviť lepšie

d) spravíte to nahovno

e) v rámci toho, že vám to vôbec nechýba, pomenujete to čo najviac podobne a logo pre zmenu len prevrátite o 90°, nech je to čo najpodobnejšie

Rusi teda v rámci tejto matrice dekokalizovali a defantovali ruskú ekonomiku. Rovnaká fľaša, malá zmena dizajnu, názvy ako Fancy, CoolCola, Street. Po zmene IKEA na IDEA (prakticky s rovnakým logom) a MacDonalds na Ďáďa Váňa (s logom MacDonalds otočeným o tých 90°) je to ďalšia ťažká rana pre západný imperializmus a drastický spôsob, ako rozplakať zahraničných výrobcov domácich spotrebiteľov. Ešte sa nevyjadrili, či bude aj Abibas, Mike, Skoba Fedya alebo iȹöƝƐ od firmy Jabloko.

5. Fínsko a Švédsko sa denacifikovali v NATO

Ako som písal v tomto blogu, Putin je veľmajster šachu, lenže pri hre používa len pravidlá Človeče nezlob se, a aj to len v štvrtej tretine polčasu vodného póla. Jedným z (v podstate bočných) dôvodov útoku na Ukrajinu bola neochota Ruska akceptovať na svojich hraniciach člena NATO. Nič na tom nemení ani to, že od samotného vzniku NATO je členom zoskupenia Nórsko, teda priamy ruský sused. Ja teda nemienim akceptovať, aby zajtrajší deň mal 24 hodín, pretože to bude zlé. Mám síce 41 rokov a každého 365 dní malo 24 hodín, ale takýto fakt ma predsa rušiť nemusí, však?

Takže Ukrajina musela byť denacifikovaná pred NATO, ktoré síce nemá nič spoločné s nacizmom a potenciálny členovia musia spĺňať striktné kritériá, ale ani to nás nemusí rušiť. Pomenujme si rezeň ako maslový chleba a hneď sme vegetariáni...

Putin ako jasnozrivý génius a stratég dokonca rezolútne prikázal, že z NATO musia vystúpiť všetky krajiny, ktoré vstúpili v posledných dvadsiatich rokoch. Neviem, či mu botox v hlavičke natoľko nahradil mozog, že reálne očakával vytúženú reakciu, alebo si robil prdel, alebo len chcel svoju vojnu a denacifikáciu a tá trápna požiadavka bola len takým akože-požiadavkom (ja vám za ten sústruh nenastúpim, pokiaľ nedostanem aspoň 50.000 Eur čistého a služobný Bavorák!). Vovka ešte pritvrdil, že Švédsko a Fínsko do NATO nevstúpia.

Výsledkom – kto by to bol povedal – je totálny zvrat v geopolitike Európy. NATO je silnejšie ako kedykoľvek predtým a dve síce populačne neveľké, no vojensky mimoriadne vyspelé krajiny podali do Severoatlantickej aliancie prihlášku. A tá im odpovedala, že to nebude dlho trvať. Ak sa to v priebehu mesiacov stane, Baltické more sa stane takmer dokonalým vnútro-NATOvým-morom (áno, je to bizarný novotvar) a z 8.000 km pobrežia len cca 100 km okolo Kaliningradu a 300 km okolo Petrohradu a Vyborgu bude ne-NATO pobrežie. Nevraviac o tom, že fínsko-ruská hranica bude zároveň NATO-rusko hranicou (1.300 km). A demilitarizovaný ostrov Gotland sa stane baštou Aliancie. Bravo, Voloďa!

Neboli by to RuSSi, keby v rámci ich (de)mentality nezačali hroziť smerom k obom dosiaľ neutrálnym krajinám svojimi pästičkami. Čo je po troch mesiacoch vojny ale novou realitou, že ani Svenskerne ani Suomalaineni si z toho nerobia ani prd. Dokonca len pre vyhladenie Puťkových vrások usporiadali spoločné cvičenie s vojskami NATO; fínsky minister obrany (nie som si istý) sa vyjadril, že ak chcú RuSSi prísť, nech len prídu, pretože ich tam už čaká 200.000 rodákov – dva metre pod zemou.

Nabudúce by mohol Vladimír Putin z titulu svojej nekonečnej múdrosti prikázať zväčšiť sa ozónovej diere, roztápať sa ľadovcom alebo nech sa viac šíri AIDS – garantujem vám, že do troch mesiacoch by sme mali po troch problémoch...

Ešte doplnok tejto téme: v posledných rokoch sa stala Arktída tŕňom v päte vzťahov Rusov a USA, Rusov a Kanady, rusov a Nórov, Rusov a Dánov a vlastne Rusov a všetkých (chudáci, všetci im chcú zle). Problémom je akási dohoda z čias studenej vojny, kde sa presne píše o výsostných vodách v tomto regióne, rozumej ich rozsahu. Zmluvu podpísali všetky zainteresované štáty, teda aj vtedajší ZSSR a pokiaľ viem, Rusko podpis zopakovalo.

Lenže zmluva s Rusom to je ako manželstvo s Borisom Kollárom – na papieri môže byť čokoľvek, ale prax je úplne inde. Výsledkom je, že Rusko (ako inak) trápne (ako inak) porušilo všetky zmluvy a vyhlásilo, že je síce pekné, že výsostné vody sú definované vzdialenosťou od pobrežia, ale veď keď pobrežie klesá na morské dno, tak vlastne sa nedá povedať o takejto vzdialenosti, ale o vzdialenosti od ruského morského dna.

Čokoľvek spraví alebo povie Rus nemôže mať logiku už z princípu, a tak sa pokúsme si to predstaviť v praxi. Keď prídete do Chorvátska, vidíte pred sebou šíre more, ktoré niekde v diaľke za horizontom sa mení na talianske pobrežie. Medzi tým je morské dno, ktoré čiastočne patrí chorvátsku (resp. leží v jeho teritoriálnych vodách), potom je kus medzinárodných vôd a potom znova sa to mení na talianske vody. A keby bol chorvátskym prezidentom etnický Rus, tak by povedal, že veď chorvátska pláž sa prepadá pod more, ale na druhej strane Jadranu sa znova vynára von, takže LOGICKY je teda aj protiľahlý breh niekde pri Rimini a Bari Chorvátskom! Zmluva-nezmluva!

Takže aby tomuto mimoriadne logickému konštruktu Russi pridali na logike ešte dačo, vystavali v ruskej Arktíde veľkú supermodernú vojenskú základňu a na dne šelfu ponorili ruskú zástavu. Arktída patrí k najstarším častiam kontinentov, takže sa tu predpokladajú rozsiahle ložiská ropy a plynu; samozrejme, krížom cez Arktídu je to najbližšie k susedovi. Tak či tak pre Rusov to bolo zásadné rozhodnutie.

A tu sa dostávame k rovnakému logickému konštruktu ako v prípade toho dna, tentokrát od slovutného génia a majstra logiky, Sergeja Lavrova. Ten v reakcii na avizovaný vstup Fínska a Švédska do NATO prehlásil, že to nie je dobrovoľný ťah oboch krajín na vstup do zvolenej organizácie, to vlastne NATO vstúpilo do týchto krajín preto, pretože chce strategicky rozhodovať o Arktíde. Lavrov zjavne na základnej škole chýbal, pretože ani Fínsko, ani Švédsko neležia v tomto kontexte v Arktíde. Možno aj Ukrajine by sa malo zabrániť vstúpiť do NATO preto, aby sa Zelenskij nerozťahoval v Arktíde, alebo dačo také... Len pre info, všetky ostatné zúčastnené krajiny (Mórsko, Dánsko prostredníctvom Grónska, Kanada a USA prostredníctvom Aljašky) v NATO sú... a teda NATO nezíska vstupom Helsínk a Štokholmu ani tak veľkú plochu, ako je rozsah Putinovho rokovacieho stola. Aj keď to zasa nie je až tak málo...

6. Ruský tank ťahá ukrajinský

Názov kapitoly je trochu mätúci, pretože video v skutočnosti ukazuje ukrajinský tank T-95 ťahajúci opustený ruský tank T-80. Rusi asi chceli dodať tupému ruskému davu trochu adrenalínu, tak video ukradli a pustili ho pospiatky – len teda zabudli nato, že na tanku je vidno vojaka, ktorý ide chrbtom vpred. Po zelených parochniach, ťuk-ťuk-kto-je-otvorte-polícia, troch Sims hrách, amerických veteránoch na ruských bilboardoch a homosexuálno-satanistických Bidenových hniezdach fašistov je toto ďalší z nekonečnej série faux pas, ktoré ruská propaganda vyprodukovala na pobavenie celého sveta. Nebude dlho trvať a môj rebríček najgeniálnejších komikov/komediálnych skupín, ktoré dávam v poradí Divadlo Jári Cimrmana – Monty Pythons – Radošinci, sa premieša novým členom z Ruska.

7. Ak sa bránite nepriateľom, ste hrdina. Ak Rusom, tak terorista

Azovstal sa po takmer troch mesiacoch vzdal a Mariupoľ teda padol. Tentokrát definitívne, ak teda nerátame možnosť, že časť vojakov unikla do mesta, kde budú vraždiť vojakov (ako sa to tam aj robí stále). Ťažko skúšané mesto, kde sa podľa starostu budú civilné obete rátať na desaťtisíce, je „oslobodený“ a bude sa tu konať referendum o pripojení sa k Rusku. Ruský predstaviteľ ešte neprezradil, či budú možnosti DA alebo guľka do hlavy, v každom prípade toto je cynizmus vážne ťažkého kalibru. Zároveň jej to ale dobré gesto, pretože ak niekto dodnes pochybuje o superťažkej debilite Rusov, toto je už posledný klinec. Rozmýšľal som, prečo Josef Mengele nerobil referendá o inštalácii výkonnejších pecí v Osvienčime, pretože v rámci relativizácie holocaustu by to mohol byť skutočne logický argument, no nie?

Ruský reprezentant Voloďov sa nechal počuť, že každý azovstalák má byť posudzovaný ako terorista a tak s ním má byť nakladané. Veď logika, nie? Keď bráni Ukrajinec na ukrajinskom území Ukrajinu, tak je terorista. Keď vybombarduje Rusko ukrajinské územie tak, že tam zostane ležať 20.000 mŕtvych civilistov vrátane detí, tak to je špeciálna vojenská operácia. Mimochodom, spomínaný „človek“ je údajne kamarátom Andreja Danka, ak toto indivíduum má vôbec kamarátov.

Ďalší blog na tému „Ako RuSSko preráža mentálne dno“ bude čoskoro, hneď po ďalšom vystúpení Putina, Peskova alebo Lavrova v televízii.