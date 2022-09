Pár postrehov a podnetov k Ukrajine

Po sérii blogov na tému aktuálnej situácie na Ukrajine sa mi vynorilo od kamarátov aj diskutujúcich pár otázok a pripomienok. Skúsim ich zhrnúť.

1. Rusi skutočne len ustupujú, neutekajú

Toto ma vždy pobaví. Organizovaný ústup (alebo taktický presun) je skutočne vhodnou taktikou pri niektorom type konfliktov. Viliam Dobyvateľ nariadil taktický ústup pri Hastings, keď jeho nedisciplinované bretónske pluky nad rámec kompetencií zaútočili na saské vojská Harolda Godwinssona. Dostali na frak, ale Sasi začali pošramotených Bretóncov prenasledovať a vtedy normanská jazda zaútočila. Sasi sa stiahli so stratami nazad. Viliam Dobyvateľ vyhodnotil tento postup ako výhodný pre neho a jeho oddiely ešte dvakrát akože ustúpili v zmätku, aby jazda udrela na Sasov znova a znova a doslova ich zosekala. Harold s preriedenými jednotkami čoskoro dostal šíp do oka a Británia skončila svoju anglosaskú éru.

Podobne to urobil Scipio, keď stred svojej armády stiahol v predstieranom ústupe dozadu. Pravé a ľavé krídlo zostalo na mieste a kartáginské vojská sa dostali do obkľúčenia z troch strán. Krídla Rimanov udreli na Afričanov a rozdrvili ich.

A o predstieranom ústupe mongolskej jazdy a opakovaných porážkach ich nepriateľov by sa dali písať celé stohy kníh, ostatne aj pre Slovensko mala krvavý následok táto taktika po bitke pri Lehnici v Poľsku, kde Mongoli rozbili spojené sily Poľska, Moravy a Nemeckých rytierov a následne spustošili Poľsko.

Ale vo všetkých troch prípadoch sa jednalo o rovnaký scenár: ústup bol plánovaný, nacvičený, ustupujúce vojská mali perfektnú disciplínu a naviac nenechávali za sebou len tak pohodené vybavenie, prípadne celé jednotky. Ústup bol baletom, nie atletikou.

Ako to teda dnes vidíme medzi Rusmi na Donbase a Charkove?

Dokonale naopak ako pri Scipiovi, Viliamovi a Subutaiovi. Rusi nemali napísaný scenár, kto, kedy a na ako dlho urobí krok nazad. Rusi zdrhli so spustenými gaťami, nechajúc za sebou tanky, samohybné delá, nákladné autá a dokonca celé sklady munície; ich vojaci utekali po tisíckach v panike a na Ukrajincami oslobodených územiach zostali kotle vojakov zalezených v kríkoch a roklinách, ktoré sa dodnes ešte nevzdali. Ani jedno z toho nie je dôkazom plánovanej taktiky, naopak, dokonalým príkladom paniky. Koňašenko klame, ale veď je Rus, naviac Rus celému svetu na smiech, takže čo mu iné zostáva.

Nie, Rusi z Charkovskej oblasti neustúpili. Boli vyhnaní. A dezoláti ako aj rôzni prokremeľskí špekulanti sa s tým musia zmieriť. Žiaden majstrovský štyk Kremľa sa nekoná.

2. Rusi proti moderným americkým zbraniam nenasadili to pravé orechové!

Argument tak dementný, ako keď trikrát po sebe prepadnem v treťom ročníku ZŠ, ale som si istý, že ešte som neukázal svoj pravý inteligenčný potenciál. Veď ja ten červený diplom dám, vy uvidíte a budete čumieť; len čo sa po troch rokoch reparátov doučím tú malú násobilku, príde pozvánka z Oxfordu, vážne!

Vážne, nepríde. História pozná množstvo príkladov, kedy jedna armáda obetovala svoje horšie jednotky, resp. podradné jednotky svojich spojencov, aby ušetrila svoje elitné jednotky, vyčerpala nepriateľa a zároveň previedla finálny úder. Práve preto mali Rimania svoje auxiliárne jednotky, teda žoldnierov z rôznych kmeňov, ktorí boli horšie platení, horšie vycvičení a boli postrádateľný ďaleko viac ako rodení rímski legionári.

Ako to je v Rusku? V Rusku sa znova nejedná o nejakú taktiku, kedy naženiete pred ukrajinské hlavne tisíce holotrtov z Kóreje alebo džungle, aby vyčerpali potenciál a potom by ste víťazoslávne narukovali vy. Rusko vedie štvordňovú operáciu už skoro 7 mesiacov, za ten čas je vidieť krásny „postup“ od elitných jednotiek (Hostomeľ) cez akože elitné jednotky (čečenskí tiktokáči po Hostomeli), cez normálne vojenské jednotky (všade) až po zmesku prostatikov, kriminálnikov, alkoholikov, bezdomovcov, nasilu unesených mužov z Luhanska a podobných chudákov, z ktorých by ste nezostavili ani futbalový klub Paraolympionik Priepasné, pretože polovici by chýbala noha, druhej polovici pečienka a tretia polovica by prišla podnapitá dve ročné obdobia po zápase (a štvrtá polovica by nevedela rátať do dvoch polovíc). Proste evolúcia armády v priamom prenose, však?

To isté platí pre techniku. Bolsaja russkaja technika išla nachuj ako pred tridsiatimi rokmi moje sľuby o dobrých známkach z matiky; postupne sme boli svedkami veselého lietania helikoptér pomedzi paneláky Kyjeva, cez postupné sťahovanie elitnej techniky do úzadia (a miestami na dno Čierneho mora) až po lietanie vrtuľníkov a stíhačiek tesne k frontu, vymetanie raketníc niekam do kríčkov a panický návrat na základne. Tu sa ale výpočet nezastavil, evolúcia pokračuje: čerstvo Rusom padá viac lietadiel ako ich stíhajú strácať nad bojiskom. Dôvodom je to, že frontové lietadlá, najmä ich motory, potrebujú mimoriadnu údržbu, pri Suchojoch 25, teda veľmi hojne užívaných frontových stíhacích bombardéroch, sa udáva 500 hodín do kompletnej výmeny motora.

A tie Rusko kurva nemá! Obežník, ktorý sa teraz dostal z Ruska na svetlo, hovorí o tom, že piloti majú zniesť svoje nepohodlie a opravovať si lietadlá sami! Neviem si predstaviť väčšie nafľusanie do ksichtu ruského pilota ako to, že mu niekto oznámi, že svoju stíhačku, teda stroj, v ktorom môže každú chvíľu zahynúť, si bude opravovať on sám a nie profesionálny technik. „Ivan, nemáme náhradné diely na tvoje Sučko. Ale neboj, máme motorovú pílu (ukradli sme na Ukrajine, poznámka prekladateľa), kladivo, šesť klincov stoviek a tubu kanagónu. To dáš, len nesmieš byť lenivý!“

„Sergej, a kerozín do nádrží sme vôbec dostali? Minule nebol...“

„Ani nebude, ale to je len taký malý detail. Postoj, Váňa, chce to postoj!“

Nie náhodou teraz zaplavili web zábery padajúcich strojov – hneď po štarte.

Čerstvo sa dostali na front jednotky novonamiešanej tretej armády, spomínanej jednotky namiešanej zo všetkého, čo Putin našiel v lochoch, tretej cenovej a pod mostom. Keďže starší Rusi si prešli armádou vcelku tuhou, veľká časť z nich mala nejaké skúsenosti prinajmenšom ako bývalí slovenskí vojaci – nejaké Téčko alebo bévepéčko vedeli ovládať, v ruskom prípade ho možno aj niekde použili proti afganským alebo čečenským civilistom. Takže Rusom ostalo na výzbroj čo? No presne tie tanky, ktoré jazdia počas vojenských prehliadok po Červenom námestí! Dezoláti, vysvetli mi prosím, ako môže mať Moskva v rukáve ešte mnoho es, keď v zúfalosti už vyťahuje takéto vozidlá, hm?

Len pre info, podľa dostupných správ Moskva odložila (rozumej: zrušila) nasadenie famóznej tretej armády alkoholikov na ukrajinskom fronte. Problémom bolo, že veľa z tých, ktorí už nasadení boli, sa vzdalo alebo utieklo bez toho, aby zničili svoje tanky. Čiže NEnasadenie cirhotikov s týmito zvyškami techniky svedčí o tom, že skutočne ide o zvyšky techniky, milí dezoláti. Posledné zvyšky techniky.

3. Ukrajinci majú strašné straty a dlhodobo to nedajú!

Ale jasnéééé, veď aká iná armáda ako melúca z posledného dobyje 8.500 km2 z týždeň, že? Pred akou inou armádou sa rýchlo prezlečieš do civilu a utekáš na čorknutom bicykli ako pred úúúúplne zdecimovanou, všakže? S akou armádou vyjednávaš o (svojom) vzdaní sa ako s takou, ktorá už nemá s kým bojovať, pravda?

OK, to by sme mali vyargumentované, aj keď argument pre dezoláta je ako vajíčko na teflón – otrasie sa z neho a ide ďalej rozprávať o tom, ako Kyjev stratil štyri miliardy vojakov a troch Zelenských v ofenzíve, ktorú Putin geniálne naplánoval ako pascu.

4. Moskva získava za ropu a plyn viac ako pred vojnou

Neuveriteľné ale je to pravda. Teda bola. Už to neplatí. Čerstvé správy hovoria o tom, ako v prvých cca 5 mesiacoch vojny Kremeľ naozaj zarábal na rovnakom či dokonca nižšom množstve vývozu vyššie prachy. Lenže India, ktorú dezoláti často používali ako príklad toho, ako majster z Kremľa geniálne obišiel sankcie, rapídne znížila dovoz ropy od Ruska. Dezolát navyše nevie pochopiť jednu vec: ťažba a transport ropy niečo stojí, takže ak vy hypoteticky vyprodukujete barel ropy za 30 USD, preveziete ho za 5 USD a predáte ho za 35, zarobili ste na tom konský natrasák a nie majland. Čína a India dostali výrazné zľavy na nákup, čo aziatická obchodnícka mentalita využila na úplné ošklbanie tupého mužíka. Nevravím, že Rusko bolo na predaji týmto dvom krajinám v strate alebo na nule, ale vlhké sny dezolátov typu BlaBlaha a Chmelár o tom, ako Rusi vyvezú všetku ropu a plyn (neexistujúcimi) plynovodmi a tankermi do Indie a Číny a my budeme hladní, smädní a pomrzneme zababušení vo svetroch. Lenže vyviezť a zarobiť viac ako v čase mieru sú dve rozdielne muziky. Čína začína mať hospodárske problémy a podľa správ vyzerá, že čoskoro sa dostane do situácie ako USA pred 15 rokmi, v časoch Lehman Brothers. India po istom náraste z malých čísiel sa dostáva nazad na tie isté malé čísla a Rusko buď bude musieť ešte viac znížiť ceny komodít, alebo sa s tržbami rozlúčiť.

Rusko skutočne malo obchodný prebytok, lenže okrem vysokých cien energonosičov, ktorým veľmi pomáhala manipulácia trhu Putinovými poruchami čerpadiel, poruchami potrubí, poruchami Putina a spol., k tomuto viedla aj nemožnosť doviezť do Ruska čokoľvek. Opakoval sa covidový scenár – ľudia boli lockdownovaní doma, nemíňali prachy na dovolenky, pivo, zbytočné nákupy, takže ušetrili prachy a konečne boli v pluse. Lenže čerstvá správa pre Rusko: pozitívna bilancia sa vyparila. Rusko je v deficite 6 miliárd dolárov. A podľa expertov deficit bude narastať. Obzvlášť preto, lebo...

5. Ruský plyn už netreba!

Európa je pripravená prežiť zimu bez ruského plynu. Zásobníky sú plus mínus naplnené, dovoz diverzifikovaný, úsporné opatrenia majú hmatateľnejšie kontúry. LNG plyn, trollmi a smeráckymi expertami z tretej cenovej označovaný ako predražené riešenie, je podstatne lacnejší ako neplyn z Ruska. Máme terminály, máme nové prepojenia, ktoré ešte pred rokom sa „nedali“ spraviť, a ak nebude zima vyslovene krutá, bude krutá pre Rusov. Uhlie z Ruska je už minulosť, ropa a plyn budú čoskoro. A keby aj zima bola tuhšia ako minulé roky (vivat globálne otepľovanie), tak myslím si, že znížením spotreby v domácnostiach a priemysle tú jednu sezónu prežijeme. Ale Rusko nie.

Goldman Sachs: ceny zemného plynu pravdepodobne bude čakať strmý pád – už túto zimu. Firma očakáva prepad o približne polovicu alebo dokonca viac.

6. Ešte update k vyššie písaným kapitolám

Keďže nemám veľa času a dostal som pár podnetov, len rýchlo:

a) Na portáli iDnes sa objavila správa, že Ukrajincom po fenomenálnom postupe hrozí Stalingradský scenár. Článok je trošku zavádzajúci, nepíše sa tam o Stalingrade ako takom ale o sovietskej ofenzíve PO Stalingrade, tzv. Tretia charkovská operácia (áno, charkovská). Rusi po porážke Paulusa v Stalingrade precenili svoje sily a prekonali obrovskú vzdialenosť medzi mestom a dnešnou východnou Ukrajinou. Oslabené nemecké sily zahnali ako zajace...až do náručia mimoriadne schopného generála Mansteina, ktorý s čerstvými jednotkami Sovietov rozdrvil. S tretinovými silami spôsobil Sovietom desaťnásobné straty (!) a Charkov definitívne padol až o pol roka neskôr, po Kursku.

Nemyslím si, že dnes máme (znova) pri Charkove tú istú situáciu. Poprvé: Rusi nenarastajú na sile, ale tragicky padajú. V 43 proste boli sily po Stalingrade vyrovnané, resp. Nemci ešte nepadli hlboko a elitné jednotky stále stáli s dobrou morálkou. Rusi dnes nie.

Podruhé: Sovieti vtedy natiahli front o stovky a stovky kilometrov. Ukrajina (aj keby dosiahla priamo najvzdialenejšiu hranicu spred 2014 roku) by sa hýbala na svojom území, a to cca 140 – 150 km od svojich hraníc spred ofenzívy. Majú leteckú a protileteckú prevahu, majú lepšiu artilériu a podľa všetkého oveľa lepšiu výstroj a zásoby.

Potretie: Manstein nebol len tak nejaký generál, bol Napoleonom svojej doby. On dokázal z hovna upliesť bič a proti vyčerpaným sovietskym silám zakročil geniálnym spôsobom. Majú Rusi Mansteina? Posledný polrok ukazuje, že majú skôr veľa Putinov.

Poštvrté: sovietska generalita nemala šajnu o tom, že Hitler dokázal pred ich jednotkami postaviť 70.000 odpočinutých, dobre vystrojených vojakov. Dnes, keď Zmrdi ani nespozorovali, že Ukrajina im posiela jednotky na člnoch cez vcelku patetický Severný Donec, a kde USA/GB informuje Kyjev aj o kolísaní promile ruských generálov, je nejaké sústredenie elitných, dobre sformovaných, disciplinovaných a dobre vystrojených ruských oddieloch (všetky štyri podmienka hahahaha) záležitosťou sekundy, že Zelenskij a Zalužnij o tom vedia. Náhly a prekvapivý útok niekde od Belogorodu alebo Donecku sa nekoná.

b) Zmrdi sťahujú svoje rodiny už aj zo samotného Krymu. K tomu netreba nič dodať, len to, že podľa mňa už vážne každý potkan opúšťa russkij korábľ.

c) Ukrajinci sústreďujú ďalšie (!) sily pri Záporoží. V čase, kedy cepujú bez odporu Rusákov na severovýchode, vcelku dobre na východe, otázka zrútenia sa Chersonského frontu na západe sa ráta v dňoch skôr ako v týždňoch, je toto sranda správa. Od Huljajpoľa (dnes ukrajinské mesto) po Mariupoľ je to cca 65 km, teda niečo, čo teraz dali Ukrajinci za týždeň. Po Berdjansk detto, po Melitopoľ, kde sa okupantom vyhrážajú rozsiahlym povstaním, je to o čosi menej. Atómová elektráreň Enerhodar je v rámci 30 km. Pretnutie ruských pozícií pri Čiernom mori bude mať okrem devastácie nízkeho sebavedomia strašné konzekvencie: a) Rusi stratia zásobovacie tepny mimo Kerčský most

b) Dostanú si Kerčský most na dostrel z pobrežia

c) po strate jedného aj druhého stratia možnosť zásobovať svoje jednotky na Kryme – viď Chersonský scenár. Dosiahnutím Čierneho mora sa ruská armáda položí úplne, bez ohľadu na straty, nálady v spoločnosti alebo sankcie.

Ale možno Koňasenko vystúpi pred kamerou a povie, že vlastne o Mariupoľ a Krym nikdy ani nešlo a oni sa len preskupujú na Kurily.

7. Západ stráca svoj arzenál tiež

Nonsens jak Brno. Priemyselný potenciál Západu je podstatne väčší ako ruský a to z niekoľkých dôvodov: nemá sankcie, má inovácie, je kapitalistický, morálka západného robotníka a inžiniera je niekde inde ako na Sibíri a priemerný západný robotník ma inteligenciu a promile v krvi niekde inde ako Ivan. Naštartovanie liniek napríklad na výrobu PL striel, o ktorých dezoláti hovorili ako o vybrakovaných skladoch, ktoré mnoho rokov nedoplnia, sa istotne začalo okamžite po začiatku vojny. PL raketa nie je raketoplán ale prenosné zariadenie s relatívne málo súčiastkami. Kým Jumbo od objednávky po dodanie stroja zákazníkovi trvalo dva roky, tuto to bude rozhodne rádovo v mesiacoch. Vojna trvá sedem mesiacov, som si istý, že NATO dodáva prvé podobné zbrane (nehovorím o munícii) do skladov už teraz. A rozhodne sa nejedná o malé množstvá. Som presvedčený o tom, že aj keby napríklad Čína dnes podnikla útok na Tchajwan, Západ nebude bojovať starými zbraňami a uloženkami z čias studenej vojny, ale zbraňami a muníciou ešte teplou od výrobnej linky.

8. Ruské zbrane nemali šancu proti najmodernejším americkým!

Tu je pekne vidieť ťažká retardácia dezolátov. „Rusi sú tridsať rokov pred Západom!“ sa zmenilo na „Rusi nemali pred supermodernými zbraňami Západu šancu“ a konkrétnej (ne)inteligenčnej skupine to ani neprišlo divné.

Lenže aj toto tvrdenie má háčik: Západ nedodal Ukrajine najmodernejšie zbrane, milí dezoláti. HIMARS, Stinger ani Gepardy/Zuzany/Kraby a spol. nie sú systémami, ktoré používajú rytieri Jedi. Všetko sú to systémy, ktoré vo svojej základnej podobe používal Západ už na sklonku studenej vojny. A keď najmodernejšie ruské zbrane milióntej generácie, ktoré mali oslniť celý svet, kým v reále oslnili iba svojich vodičov, prehrávajú v súbojoch s 30 rokov starými zbraňami zo skladov NATO, tak toto je memento jak prasa. Na Ukrajine nebojujú dve generácie zbraní v nerovnom boji, ale tá istá generácia v regulárnom zápase. A vážne sa len smejem popod fúzy, keď si predstavím, že by sa druhá najsilnejšia armáda „na svete“ postavila zoči-voči tej skutočne najsilnejšej. Týždeň či dva, hm?



P.S. Keďže ma čaká pár náročných dní vykopávky, firma, ilustrácie pre pripravovanú knihu), asi trošku zmiernim intenzitu mojej grafománie. Dúfam, že sa nezbláznite a diskutujúci emčo emčo si svoje skryte homosexuálne pudy vybije inde J