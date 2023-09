Personálne otázky na fronte

1. Rusko začalo unášať ľudí do uniforiem

Je to easy. Do uniformy nemôžeš navliecť kohokoľvek, hlavne nie v Rusku. 140-miliónová krajina plná dezolátov, alkoholikov, negramotných ľudí a mentálnych trosiek, nemá po zhruba milióne mŕtvych, zranených, zajatých a nezvestných, plus zhruba rovnakom počte dezertovaných (ak sa dá toto slovo použiť pre utekajúcich civilistoch s povolávacím rozkazom) koho poslať do beznádejných pozícií na fronte. Je v tom samozrejme stará známa logika, teda napriek Putinovým hrdinským slovám a sfalšovaným poolom, kde má podporu k vedeniu špeciálnej operácie od 101% populácie, do armády nechce nikto a vojnu rozhodne nepodporuje väčšina obyvateľstva - ani zďaleka.

O nútenom verbovaní kriminálnikov, notorikov, ktorých pečeň by armáda mohla používať namiesto ochudobneného uránu v prierazných granátoch, rôznych Tadžikoch a Kirgizoch, ktorí si Rusko zvolili, pretože inam ich nepustia, sme už písali.

Teraz podľa neoverených správ Sergej Poseriem-čo-môžem Šojgu podpísal príkaz o ďalšej vlne mobilizácie, ktorá má prebehnúť koncom septembra a v októbri. Týkať by sa mala do štvrť milióna mobikov a oficiálne ruské miesta mobilizáciu potvrdili tým, že ju oficiálne popreli. Takže –násťroční sa môžu tešiť na peknú jeseň, pravdepodobne poslednú.

To, že mobilizácie bude, vieme dávno. Ministerstvo upravilo vek prípustný na mobilizáciu, čo by samozrejme nerobilo, keby netrpelo núdzou živej sily. Toto sa udialo ešte v lete, takže prvý krok k jesenným náborom je vykonaný a čaká sa na definitívny oznam.

No a teraz jeden zo spojencov otrokov Ruska, Kuba, rozbila sieť doslova že s obchodníkmi s ľuďmi. Kubánci sa po 70 rokoch komunistickej revolúcie a proľudových vlád dostala do takého zúfalého štádia, že miestna populácia ide na montáže do tak rozvojovej krajiny, akou je Rossija. Platy nepustia, čo platí pre Kirgizov aj pre Kubáncov. Ak je v Rusku niekde v Moskve plat na stavbe 500 Eur, je to o polovicu viac ako u nás doma. Ak nedajbože narazím na dobre platený flek a dostanem až nepredstaviteľných 1000 Eur, som big boss.

Lenže Juan Carlos z Kuby to teraz prehnal a dostal sa do armády. Rusko ako krajina neobmedzených nemožností si so zákonmi nerobí ťažkú hlavu a dokonca nasilu zverbovala takýchto Carlosov, bez toho, aby aspoň nejako informovala Havanu o svojich úmysloch. Zdá sa, že Moskva je ovládaná masochistami a po odpadnutí Strednej Ázie, Arménska (o ktorom budeme písať neskôr) a už aj Činy a Indie si chce rozosrať vzťahy aj s Kubou.

O počtoch, osude ani ďalších plánoch s doslova unesenými Kubáncami nemám správy, ale pravdu povediac, nemyslím si, že ich Rusko pustí zo svojich pazúrov.

Ako len ľahko sa dýcha v Sovietskom zväze!

2. Ukrajina má problém s ľuďmi...

...čo sa mi moc nezdá. Cez ruky mi u nás doma na Brezovej prešli vyššie desiatky Ukrajincov a opakovaná mantra bola, že manžel/brat/otec dotyčnej bol na zozname armády, ale neznáborovali ho, proste čaká, až armáda bude potrebovať. Ukrajina sa bráni, takže má diametrálne odlišnú situáciu ako Mordor, kde musia mladých mužov do armády nútiť. Samozrejme, ani na Ukrajine (s úplne inými guľami ako u nás, na holubičom Slovensku plnom chcimírov, honelníkov a facebookových regrútov) nemôžme naivne čakať, že každý muž a každá mladá slobodná žena bude šprintovať pred odvodovú komisiu. Osobne poznám niekoľko mladých mužov, ktorí sa neznámo ako dostali cez hranicu až k nám, pričom rozhodne nemajú zdravotné problémy ani tri deti (minimum na vylúčenie z armády). Avšak viem z druhej ruky, že hneď po vypuknutí vojny sa vrátili desaťtisíce Ukrajincov domov, aby nastúpili do armády – aká by bola štatistika u nás?

Na Ukrajine teda svietia na čakačkách pravdepodobne státisíce mladých mužov schopných služby v armáde, rozhodne by sa našli aj tisícky žien. Volodymyr Zelenskij však vyhlásil, že by bol rád, keby susedné krajiny odovzdali „svojich“ ukrajinských mužov naspäť do vlasti, aby aj tí mohli narukovať a slúžiť v armáde. Nedáva mi to zmysel, keď raz sú na čakačkách masy bojaschopných, tak netreba šíriť paniku, že Kyjev nemá z čoho. Na Západe sú desaťtisíce vojakov vo výcviku, takže neviem, nerozumiem tejto žiadosti. Tak ako tak, prilieva to benzín do ohňa tým ľuďom, ktorí vidia Ukrajinu na kolenách. Teda Rusom.

3. Ruské légie slobodných sa znova ozývajú

Od fenomenálnych spanilých jázd Slobodných Rusov uplynul už nejaký ten piatok a úprimne povedané mi začali chýbať. Ich prechod hraníc bol taký šokujúci, že Rusko sa de facto nezmohlo na odpor a pri druhej jazde okupovali niekoľko dedín tuším vyše týždňa. Následne sa s pravdepodobne minimálnymi stratami stiahli, pričom rozdrvili pohraničné oddiely a nechali na ruskej strane spúšť a paniku. Práve toto bol jeden z útokov, kedy odhalili absolútnu neschopnosť Rusákov, mimo iné kvôli zlým výsledkom ruských pilotov, ktorí napriek absencii PVO na Slobodnej strane neboli schopní zasiahnuť ciele, a to ani pri lete v nízkych výškach. Komentátori to vysvetľujú tým, že Rusko proste rozkradlo zdroje na výcvik svojich pilotov, ktorým potom chýbajú elementárne skúsenosti.

Tentokrát Slobodní prekročili hranice v oblasti Brjansku a postrieľali členov FSB. doteraz nie je známa dĺžka trvania útoku ani ciele alebo počty strát na oboch stranách, ale vyzerá to, že Rusi majú o vrásku navyše a Putin musí dostať extra dávku botoxu.

4. Rusko podľa všetkého napadlo člena NATO

Nadpis je samozrejme trochu clickbaitový, Rusko zámerne nenapadlo Rumunov. Podľa ukrajinskej strany pri opakovanom bombardovaní ukrajinských obilných terminálov dopadla jedna strela alebo dron na rumunské územie, kde explodovala. Vzdialenosť terminálu na jednom brehu od druhého brehu sú stovky metrov, čo je pri presnosti ruských zbraní takmer typická miera rozptylu. Rumunsko síce tieto tvrdenia poprelo, ale príliš presvedčivo mi to neznelo. Lenže Ukrajina trvala na svojom tvrdení.

Aktuálne sa vyrojili informácie z súkromných zdrojov, ktoré potvrdzujú alternatívu, že dron/raketa vybuchli predsa len na rumunskej strane Dunaja, teda na brehu patriaceho do NATO. Iste, nejedná sa o zámerný útok na Rumunsko, ale ako sa hovorí, toľko chodíš s džbánom po vodu, až krížnik Moskva skončí na dne mora.

5. Ako generál Surovikin zmizol a našiel sa

Generál Armageddon po Prigožinovej vzbure zmizol ako proruskí trollovia po nejakom ruskom fiasku. Hovorilo sa o jeho mučení, čo by som bral ako tradičný spôsob odstránenia človeka na jeho pozícii. V každom prípade bol odstránený z velenia čohokoľvek, vrátane postu pre mňa tak prekvapivého, ako velenie ruských vzdušných a kozmických síl (nemám totiž pocit, že on bol v tomto segmente varený a pečený).

Surovikin sa však už objavil. Bol odfotený v spoločnosti svojej manželky, v elegantnej čiapke, slnečných okuliaroch a akomsi nevkusnom oblečení vrátane mokasín. Manželka vyzerala tak akosi nasrano, on tak nejako neopísateľne neutrálne. Zaujal ma priestor, kde ho cvakli, konkrétne nejaký brečtanom alebo viničom zarastený múr; celý priestor mal tak odhadom desať krát desať metrov, niečo ako terasa v reštike. Príde mi to ako skryté nádvorie niekde vo väznici alebo v nejakom izolovanom objekte. Surovikin – teraz varím z vody, ale nedá mi to – prešiel nejakým masakrom, pretože je tak zababušený ako v zime a tipoval by som, že keby sa vyzliekol do treniek, tak by vyzeral ako mapa Malých Karpát. Možno je to môj pocit, ale vyzeral byť pochudnutý (atletickou postavou predtým nevynikal). Bol Surovikin mučený? Ja by som tipol, že hej. Celé mi to pripadá len ako taká typická ruská mediálna fraška, niečo ako keď nafotia jeden Leopard z dvadsať uhlov a budú tvrdiť, že Ukrajina už prišla o všetky svoje tanky. Ak moja fantázia pracuje dobre, stavil by som sa o pravý ukazovák, že okolo fotografa bolo desať maskérov a kostymérov a dvadsať členov FSB, no a milý Armageddon putoval krátko nato naspäť pod zem.

Na druhej strane sa udiala taká nemilá vec a Surovikina vymazali zo všetkých

6. Ruský mir má ďalšie trhliny

Rusko sa klamlivo a dlhodobo pasuje do pozície akejsi kvočky, ktorá prichyľuje pod svoje krídla všetky slovanské národy (snáď okrem Poliakov) a všetky ex-sovietske národy. Kedysi sme sliepky doma chovali, ale nikdy som nevidel kuriatka s vyškriabanými očami, podvyživené a dokatované od dobráckej maminky sliepočky. Toto je najlepší príklad, ktorý mi napadá v súvislosti s tou kvočkou. Neexistuje ani jeden národ vrátane samotných Rusákov, ktorý by si od Rusákov nevypil svoj kalich horkosti /mimochodom, odporúčam skvelý blog od Ďura Kumičáka s titulom „Ako Američania vraždili indiánov.“ Presne toto je téma, ktorú som chcel niekedy na jeseň využiť a napísať o nej blog, ale Ďuro ma predbehol.

Čerstvé novinky z tejto snahy: Arméni odstupujú od dohody s Mordorom a nechcú ich ako garantov mieru. No to trvalo, Arméni! Tí majú dlhodobé skúsenosti so sadistickými susedmi, pretože tzv. arménska genocída bola predskokanom holocaustu a za Sovietov si tento starobylý národ takisto vytrpel svoje. Arménsko-azerbajdžanská vojna bola jednou z prvých, ktoré sa prehnali krachujúcim Sovietskym zväzom, a Arméni nad zle vyzbrojenými a vedenými Azermi vyhrali a uchvátili si Náhorný Karabach. Teraz, po rokoch spoliehania sa na Mordor (a po rokoch spoliehania sa Azerov na preháňanie miliárd z ropy a plynu cez turecké zbrojárske firmy) sa karta obrátila a Karabach je takmer úplne v rukách Azerov (čomu rozumiem, historicky je to ich územie a ani diaspóra Arménov by nemala značiť, že to bude súčasť arménskeho štátu). Arméni plačú, ale holt, za chyby a blbosť sa platí.

Arménsky premiér Pašinian si ale u mňa spravil veľké plus, keď na stretnutí Spoločenstva nezávislých štátov pred cca pol rokom poslal Lukašenka aj Putina nachuj aj s celými ich bezpečnostnými zárukami. „Net, sposíbo!“ skríkol vtedy Armén na Lukašenka a bieloruskému bastardovi skoro od prekvapenia vypadali vlasy chlpy z nosa. A Pašinian na nervy tigrovi brnká ďalej. Na tento mesiac ohlásil spoločné cvičenie s vojskami... USA.

Bude to zaujímavé a podľa mňa si to vyžiada strašnú kadenciu vyhrážok a podráždených komentárov Lavrova, Peskova a ak bude triezvy menej opitý, tak aj Dymu Medvedeva. Cvičenie na zraniteľnom podbrušku Ruska je pekná vízia. Azeri asi tiež budú škrípať zubami, no neviem si predstaviť, žeby poslali do D.C. významný a hlasný protest. Azeri sa veľmi spoliehajú na príbuzných Turkov, ktorí sa zasa vyhlasujú ako druhá najsilnejšia armáda NATO (v tomto by som bol opatrný. Už jedna armáda sa za druhú najsilnejšiu raz vyhlasovala a výsledkom je zlacnenie slnečnicového oleja v Lidli). Turecko ale asi chápe, že prítomnosť USA na Kaukaze nebude značiť útok na Baku, takže tipujem to na krátky pobyt pár stoviek Rangerov alebo niečoho podobného, pár tlačoviek a koniec. Ako casus belli je to málo pre kohokoľvek, o to viac Zmrdov, ale práve pre nich je to určené.

Inak Rusi sa nechali počuť, že zo strany Arménov je to strašná chyba a že oni na Kaukaze zostávajú, či sa to Arménom páči alebo nie (Rusi sa nemenia).

No a ešte jeden prejav súdržnosti kuriatok s kvočkou: Moldavsko nedostalo od Zmrdov sľúbené zásoby plynu. Tým pádom porušili Rusáci svoje záväzky a Moldavci teda logicky povedali, že nezaplatia Moskve niekoľko stoviek miliónov USD.

Čo s tým preboha bude Putin robiť? Pošle na Moldavsko zelených mužíčkov? Medvedev sa povyhráža Kišinevu atómovkami? Alebo radšej zrovnajú so zemou ukrajinskú škôlku? Srandy preč, Putinovi od jedu musí aj botox skysnúť.

7. Pár drobností zo sveta

Rusko poslalo v noci z letiska Engels 9 bombardérov Tupolev 95. Tie vystrelili na Ukrajinu sedem rakiet Ch-101 (všetky boli zostrelené). Prečo deväť strojov vystrelilo sedem rakiet neviem, ale pripomenulo mi to situáciu spred cca 7 rokov, kedy som kúpil skriňu z IKEA a spolu s kamarátom sme ju zmontovali. Dali sme síce namiesto dna vrch, ale keďže sme mali tak tri promile, bolo nám to jedno a zhodli sme sa, že spoločne sme práceschopní.

Jediným dôvodom podľa mňa je strach, že by Ukrajina mohla niečo z toho nejakým spôsobom zostreliť. Aj tak by som sa stavil, že letisko v Engels navštívi čoskoro roj sťahovavých vtákov. Je čas tiahnutia do iných krajín, viete...

Ukrajina začína útočiť v okolí Vuhledaru. Lacrimae Mundi to tvrdilo zhruba týždeň dozadu, že ruské sily v tejto oblasti sú dosť slabé a ZSU by mali zaútočiť na tomto mieste.

Ruský prezident povedal tomu tureckému, že Ukrajina by mala svoj postoj voči Rusku „zjemniť.“ Neviem ako by som zjemňoval svoj postoj voči krajine, ktorá opakovane vyvražďuje moju populáciu, znásilňuje moje ženy, rabuje celú krajinu, rozmiestnila tu milióny mín, ktorej obeťou sú už tisícky detí a desaťtisíce civilistov, ktorá opakovane hovorí, že si nezasluhujem žiť, ale ja by som takejto krajine asi zjemnil rétoriku tankami Abrams a strelami Taurus. Na druhej strane je fakt, že ma tento Puťkov výrok potešil, pretože z neho srší zúfalosť so situáciou, s ktorou nie je schopný urobiť vôbec nič.

„Rozbijeme vás za štyri dni“ sa zmenilo na „Buďte nežní, prosím!“

Rusáci opravili segmenty Kerčského mosta. No comment.

V Moskve sa zjavili PVO systémy s arktickou kamuflážou. Značí to, že ruské velenie je na smrť zúfalé s nedostatočnými výkonmi „riadnych“ PVO systémov a nenamáha sa túto skutočnosť ani skryť prestriekaním mašín.

Zaujímavá stránka ukazuje počty zničených vozidiel/lietadiel/slnečníc od začiatku invázie. Ráta s pôvodnými počtami, teda iniciálnou masou každého segmentu armády. Podľa týchto čísiel Rusko stratilo viac vojakov (v zmysle mŕtvych) ako na začiatku vôbec na Ukrajine malo (190.000 nasadených versus 266.000 zdochlých). Z 330 lietadiel je dole 315, a pozor, pri lietadlách je to najoptimistickejšie číslo, totiž straty na úrovni 95%. Pri tankoch je to 4500 na 1200 nasadených, vrtuľníky 316 na 240, delostrelectvo hlási straty 5700 na 1600 nasadených a bojových vozidiel pechoty majú 8700 na 2900 nasadených na začiatku vojny. Ešte späť k personálnej stránke: 190.000 vojakov prekročilo hranice 24. februára 2022, ale k dnešnému dňu je minimálne pol milióna ranených (sú aj väčšie odhady).

Celkom husté straty na štyri dni vojny, čo?

Európska únia zvyšuje výrobu delostreleckých granátov. Po tragických rokoch, kedy sme si mysleli, že v časoch islamského štátu, Si Ťin-Pchinga a Putina nám nič nehrozí, sa zdegenerované vedenie konečne prebudilo a začalo investovať týmto smerom. Nie, na jednej strane nie som rád, že sa prachy budú vyhadzovať týmto smerom, radšej by som videl pár miliónov Eur vo svojom vačku, aby som dal vykopať polovicu slovenských mamutov a hradísk do konca desaťročia, ale nie som naivný a chápem, že časy sú také aké sú.

Takže za mňa to rozhodne zlá investícia nie je a snáď po páde Putinovho režimu sa Brusel a ľavicová scéna nenechá ukojiť rožkom a nezaspí v naivnom spánku.

Ďalší ruský Kamov 52 padol. Tento typ vrtuľníka je asi prekliaty, pretože si neviem vybaviť letúň s podobným pomerom strát, snáď len legendárny Suchoj 2. Najnovšia strata sa dá pripísať na vrub hmle (aspoň to tvrdí Moskva). Ak ale supermoderný stroj sa stratí v hmle a praskne do Čierneho mora, je to brutálne fiasko na strane výrobcu alebo posádky.

Volfrámové guličky z HIMARSu zlikvidovali pár nákladných áut s prekladanými raketami Vichr pre vrtuľníky. Na záberoch vidno muža hore bez, ako z auta do auta niečo prekladá, a následne je celé miesto pokropené drobnými projektilmi.

Akurát následne to exploduje ako v Hirošime, čo značí, že v najbližšej dobe budú ruské Kamovy padať do Čierneho mora bez výzbroje.

Rusi denacifikovali ďalší brloh ukrajinských banderofašistov. Teraz sa jednalo o trh so zeleninou v mestečku Kostiantynivka, ktorá leží 20 km západne od Bachmutu. Výsledkom sú 16 mŕtvi civilisti a desiatky ranených, trh zasiahla raketa z komplexu S-300, teda protivzdušná strela. Samozrejme, ruské neschopné špiny sú zúfalé po nejakom frontovom úspechu, takže sekajú aspoň civilistov (a nie je im to tradične trápne).

Nuž, lakonicky musím skonštatovať, že vojna je vojna a straty počas vojny proste musia byť z logiky veci. Ale úprimne dúfam, že do pár dní ZSU spravia na bachmutskom smere taký nátlak, že tam Rusov vyhladia do posledného muža (Putin má teda pravdu, prístup Ukrajiny k Rusom sa musí zjemniť. Strieľajte ich bez výnimky).

A pri fašistoch zostaneme: Ukrajina je nacistický štát, povedal génius 20., 21. aj 14. storočia, Vladimír Vladimírovič Putin (alebo jeho klon). Na otázku, ako je možné, že v demokratických voľbách bol na čelo Ukrajiny zvolený židovský prezident, keď sa jedná o fašistickú krajinu, génius a stratég Nr. 1 odpovedal, že fašistický Západ dosadil do Kyjeva Žida preto, aby zmiatol svetovú verejnosť.

Takže si fašistický, preto máš demokratické voľby.

Si nacista, preto si vyberieš Žida.

Západ je demokratický, preto dosadil cudzieho prezidenta.

Západ chce niekoho zmiasť, takže nedosadí toho, koho by chcel, ale toho, koho by z logiky veci nechcel mať.

Podľa mňa vlastne Hitler bol demokratický a liberálny LGBT kandidát, pretože Západ chcel zmiasť Stalina a preto na čelo Nemecka dosadil práve transsexuálneho Hitlera nenávidiaceho Židov a demokraciu, pretože Západ chcel vyvraždiť LGBT a Židov... alebo to bolo možno úplne inak a Hitelr Židov v Osvienčime klonoval, aby ich bolo viac?

Neviem, som z toho trošičku konfúznutý.

Putin toho vypotil v poslednej dobe viac a ja si myslím, že ten botox by mu mali vpichovať do čela, nie desať centimetrov pod čelo. Podľa jeho najnovšieho výplodu nie Rusko prepadlo Ukrajinu, ale Ukrajina prepadla Ruskú federáciu.

Ako ale obhájil fakt, že v jeho realite by boli ukrajinské tanky na ruskej strane a nie naopak, to som sa nedozvedel. Možno Ukrajina prepadla ruské jednotky zákerne na svojom vlastnom území a civilisti v Buči na protest proti tomu hromadne páchali samovraždy, neviem...