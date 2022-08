Prvý krok k denacifikácii Krymu! (Edit)

1. Fajčenie škodí zdraviu. A letectvu.

Základňa Saky (v reči okupantov Saki) je umiestnená neďaleko mesta Novofjodorovky na Kryme. Cez oblasť prechádza jedna z kľúčových tepien poloostrova, medzi Jevpatorijou a Simferopoľom. Tie patria k tým väčším z krymských miest. Celá oblasť je asi pol hodinu jazdy od Sevastopoľu ako najväčšieho mesta polostrova.

A včera práve v Saky niečo vybuchlo. Keby len raz, dokonca dvakrát. Zábery ukazujú, že detonácia zdevastovala rozsiahlu časť okolia, spálila desiatky či asi skôr stovky áut a podľa ruských správ si vyžiadala jednu obeť a trinásť zranených.

Celá švanda by bola jednou z množstva pozitívnych správ za posledné dni, keby sa nejednalo o pár drobných maličkostí: Rusi tradične mlžia a Ukrajinci takisto nepovedali pravdu. Pozrime sa nato, čo to asi znamená a prečo to nie je len tak nejaký výbuch.

Explózia rozdrvila údajne až deväť ruských lietadiel, ktoré boli na základni zaparkované mirnix-dirnix na povrchu plochy. Podľa dostupných zdrojov sa jednalo o Suchoje 30 a 34, teda tie lietadlá z najmodernejších sérií Suchoju 27. Plus Su-24, staršie, v podstate v normálnom bojisku už nepoužiteľné stíhacie bombardéry. Dvadaťštvorky neboli podľa mňa ktovieako cenné, ale na druhej strane tie vyššie Sučká boli stroje v hodnote desiatok miliónov dolárov nákupnej ceny, čiže Hnusom to spravilo prievan v peňaženke.

Páčila sa mi reakcia oboch strán. Tuším Arestovič alebo Podoljak za Ukrajinu ironicky prehlásili, že Rusi by už konečne mali prestať fajčiť v muničákoch, čo je presne ten typ humoru, ktorým dáte najavo debilnému národu, že je debilný národ.

Rusi povedali, že sa jedná o nehodu (podľa mňa aj ten mŕtvy iba umrel na chemoterapiu alebo dačo také). Úplne odlišné vyhlásenia prídu do týždňa; naši dezoláti a platené trollovia budú zasa zapečení, prečo dostávajú manuály A a potom B.

No a toto je to vtipné. Rusi nepovedali de facto nič, Ukrajinci sa iba zákerne usmievajú. Predstavitelia Kyjeva odmietli zodpovednosť za útok, no a špekulácie o tom, že to vyhodili do luftu partizáni situáciu trošičku komplikujú-

Lenže ako sa vyjadril jeden z diskutujúcich: Rusi proste nemôžu pripustiť, že im muničák, letisko a deväť špičkových lietadiel (a vojenskú a civilnú infraštruktúru za desiatky miliónov USD) spálili ukrajinské rakety zem-zem. Tým by pred celým svetom povedali, že protivzdušná obrana celej federácie stojí za milú Jarmilu, teda je hodna ruskej úrovne. Tak, ako krížnik Moskva najprv bol poškodený, potom ho odtiahli, teda neodtiahli ale potopil sa, ale v dôsledku fajčenia na záchode, potom ho niečo zasiahlo, potom to bola ukrajinská raketa, potom ale nebol na vojenskej misii ale len tak chytal ryby, potom v podstate sa aj tak nič nestalo, pretože väčšina prežila, ale potom boli problémy s vyplácaním odškodného pre pozostalých, lebo toľko prachov nemali, no proste sa tešme na nové Slovenské ľudové rozprávky; v žiadnom prípade ale nečakajme prehlásenie, že PL obrana zlyhala.

Pritom je ale extrémne vtipné, čo tí predstavitelia tupého národa vlastne hovoria (popri tom, čo hovoria oficiálne): „Ukrajina týmto prekročila červenú čiaru!“ Neviem si predstaviť, čo akože urobila Ukrajina iné ako to, čo Rusko robí na Ukrajine už pol roka (len v tisíckrát menšom rozsahu) a takisto nechápem, čo by Mordor akože chcel spraviť za reakciu? Pošle svoje najnovšie zbrane? A všetky tri, alebo len jednu, len čo ju dokončia? Alebo má Putin už spísaný zoznam všetkých ukrajinských škôlok a nemocníc, hm? Predpokladám, že najbližšie dva alebo tri dni „náhodou“ dopadne nejakých dvadsať striel na civilné ciele a bude sa to tváriť, že v tej nemocnici predsa na šiestom poschodí operujú ukrajinské HIMARSy alebo nebodaj v akváriu v škôlke pláva ukrajinská ponorka...?

Tak ako tak, v každom prípade je to k popukaniu a úprimne Rusom prajem veľa tuhých fajčiarov a protichodných správ z frontu.

P.S.: k tejto téme ešte jedno info: tak ako celá ruská flotila bola stiahnutá zo Sevastopolu (len tak, akože mimochodom) ihneď po dodaní HIMARSov, a tak ako Deň ruského námorníctva bol trápne ukončený ešte pred začiatkom (z toho istého dôvodu), tak aj teraz očakávam veľké rošády na vojenských bázach na Kryme. Háveď bude po novom dochádzať električkami do Sevastopolu asi z Kamčatky, či čo.

Edit 11. augusta: Podľa dostupných zdrojov nakoniec nebol jeen mŕtvych a pár ranených, rovnako ako tam nebolo zničených 8 či 9 strojov. Podľa čerstvých správ (neoverených!) tam bolo zničených alebo poškodených 8 Suchojov 27, 5 Su-24, 4 moderné Su-30M, jeden nákladný Iljušin 20, šesť vrtuľníkov Mil 8. Podľa toho istého zdroja pri výbuchoch chcíplo až 60 pilotov a personálu letiska,zhruba stovka sa denacifikuje na chirurgiách.

Keď je to pravda, tak sa jedná o brutálny úder letectvu tej smečky.

2. Rusi dostali nečakanú pomoc

Nebolo by to Rusko, keby nemalo po celom svete veľké množstvo dobrých, úprimných spojencov. Teda asi troch a aj to pofidérnych. Spolužiak zo základnej okolo puberty začal akosi uvädať, slopal ako dúha, cigy v čase, kedy sem do dospelosti mali ešte ďaleko, potom drogy a podobne, poznáme takých všetci. Postupom času prišiel o všetkých kamarátov, ale raz mi argumentoval tým, že skutoční kamaráti mu zostali a tí falošní v čase jeho „problémov“ odišli a nechali ho na holičkách.

Akurát tí noví kamoši boli zbierkou kriminálnikov, alkoholikov, narkomanov a neschopných trosiek, kým tí starí sa stali normálnymi občanmi, otcami a podobne.

Podobnosť s Ruskom asi čisto náhodná, však? Spojenci Putina a Moskvy sú výkvet 21. storočia ako Eritrea, Severná Kórea, Venezuela, Bielorusko, Irán a Sýria, čiže krajina, ktorej kvalitu života spoznáte podľa toho, že tretina obyvateľov odtiaľ utiekla už dávno, druhá by chcela takisto ale nemôže, a tretia už pomrela od hladu. Skutočne good company.

No a práve Severná Kórea, highlight a stelesnenie všetkého dobrého, čo prinesie komunizmus, pokiaľ mu necháme plnú moc, ponúkla Rusku pomocnú ruku (!). Má to byť vo forme 100.000 profesionálnych vojakov na boj proti Ukrajine. Nebudem spochybňovať – severokórejský vojak, zocelený desiatkami rokov hladu, strádania, zimy, chorôb, šikany, vymývania mozgu a udupanej inteligencie (ďalej už len komunizmu) môže byť dobrým strojom na zabíjanie. Kalašnikov dostávajú Kimove deti namiesto angličákov, takže nebudem sa hádať, ako pechota by to mohla byť pre ruskú armádu zdecimovanú štvordňovou špeciálnou operáciou posila. Iné je, ako by šikmookí komanči obstáli pred HIMARSami, Bayraktarmi a na mieste, kde sa nehladuje. Podľa mňa do troch dní by spásli ako kobylky všetku trávu naokolo, pribrali by šesťsto kilo a potom by si dali spoznávací výlet po ukrajinských toaletách (ak tam teda nejaké zanechali Rusi).

Táto správa má ešte jeden aspekt. Medzi riadkami čítam, že Kim už nemá ani prachy nato, aby uživil svoju vlastnú armádu, a je ochotní posadiť stotisíc mužov na vlaky, poslať ich na dvojtýždňovú jazdu Transibírskou magistrálou niekam do ukrajinských stepí, aby odľahčil rozpočtu a už tri dekády na prasknutie napätým sýpkam. Skvelé, na jednej strane... Ale na druhej strane, logika mi hovorí, že síce za nejaký bakšiš tam síce 100.000 chudákov pošle, ale ako krajina, ktorá je už formálne 70 rokov vo vojne, nepošle práve elitu, skôr niečo ako trestné prápory (PTP-áci), ktorých sama postrádať nebude. Vlk (Rusko) bude najedený aj ovca celá (Kórea dostane od rusov nejaký ten prídel), spolupráca bude prekvitať, moderátorky oboch krajín dostanú pred kamerami tri nefalšované orgazmy, voliči ĽSNS a Smeru si znova zoderú dlane a preťažia na dva dni pečeň, no proste svet bude krajší. A v podstate aj Ukrajina z toho vyjde silnejšia – ryžožrúti (či v severokórejskom prípade skôr ryžo-nežrúti) im pravdepodobne veľké vrásky nespravia, Rusáci znova utŕžia hanbu, a úroda slnečnice o rok bude ešte o trošičku bohatšia.