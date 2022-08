Quislingovia a gay veveričky

1. Ukrajinci vyhodili Rusom ešelón. A Rusi tiež vyhodili Rusom ešelón.

Ako som písal prednedávnom, Rusom sa po dodaní HIMARSov a spol. značne skomplikovala situácia so zásobovaním svojich jednotiek. To platí pre dva východné fronty, teda ten frontík okolo Charkova a najkrvavejší na Donbase, ale obzvlášť komplikovaná situácia nastala práve na Chersonskom fronte, teda na západe krajiny. Medzi Čiernym morom a samotným miestom kontaktu je približne sto kilometrov a železníc a diaľnic v regióne nie je priveľa, takže dopravné tepny sú ľahko ohrozitelné. Druhou možnosťou je zásobovať ruských vojakov cez Kerčský most, ďalej cez Krym a prostredníctvom dvoch železníc až k Dnepru. Harpoons a Točky držia flotily nakrátko, čiže ani len nejaká doprava člnmi neprichádza do úvahy. Ako vidno, pre Rusov bude veľkým problémom udržať Chersonský front.

Ukrajinci naviac zničili, resp. ťažko poškodili dva mosty cez Dneper, načo Rusi reagovali postavením dvoch pontoňákov, ale s ruskými pontoňákmi máme svoje skúsenosti a ešte teraz nás bolia bruchá od smiechu. Čakám nejaký podobný pokus o premostenie, ako na rieke Siverskij Donec v máji, kde sa vyparili dva batalióny za pár minút...

Takže najlepším, najrýchlejším a (relatívne) najbezpečnejším spôsobom dopravy munície, tankov a jednotiek zostáva asi ten Krym a Kerčský most.

Ale ani tu to nie je až také ružové. USA a GB majú oči všade a dátové linky do Kyjeva musia byť žeravé. Pomocou bodovo presných rakiet sa dá zasiahnuť čokoľvek...vrátane ešelónu plného techniky a munície. Podľa zdrojov až 40 kusov techniky a množstvo ľudí (vraví sa o 80 mŕtvych a až 200 zranených).

Ukrajina ihneď varovala ruských rušňovodičov, aby sa nepodieľali na transportoch podobného štýlu na Ukrajinu, pretože logicky je v záujme Kyjeva odpariť takýchto ešelónov čo najviac. Je otázkou, či tam idú železničiari dobrovoľne alebo na základe nejakého ruSSkého príkazu, ale vo fašistickom štáte rangu Putinovho Ruska asi to nie je o dobrovoľnosti. Tak ako tak, podobných správ asi pribudne v krátkom čase.

Lenže Rusko by nebolo Rusko, keby tam nebol nejaký trapas zo dňa na deň. Tieto opice sa nepoučia snáď z ničoho a čokoľvek im príde pod ruku, zhorí do tla. Tentokrát teda nielen obrazne, pretože ďalší vojenský ešelón z Krymu do Chersonskej oblasti si Rusáci spálili pre zmenu vlastnoručne. A ako trápne!

Pre mňa ako človeka s modrou knižkou je nepochopiteľné, že v roku 2022 sa v najväčšej konvenčne a symetricky vedenej vojne od čias Iraku 1991 snaží niekto maskovať vojenské konvoje dymom. Chápal som zadymovania miest cez WWII, keď technika bola málo vyvinutá a prístroje boli biedne; piloti bombardérov sa orientovali len pomocou očí a to práve nie je ten najpresnejší a najspoľahlivejší inštrument. Dnes ale preboha máme IR a UV detektory, radary rôznych frekvencií a umelú inteligenciu, ktorá dokáže vyhodnotiť rozličné prekážky a maskovacie pokusy – Rusi to ešte nezistili? Takže duraci sa pokúsili maskovať v hrôze pred ukrajinskými raketami vlastný vlak dymom tak dokonale, až nebolo čo maskovať. Vlak s výbavou vyhorel do tla, ohľadom prípadných obetí nemám info, v mieste sa ale ozvali hlasné explózie svedčiace o vykládke munície – obete asi budú.

2. Iránske drony za ruské stíhačky

Irán je podobne ako Rusko krajina neobmedzených nemožností. Jedny z najväčších ložísk ropy, plynu, uhlia a kvôli zvláštnej geologickej stavbe aj miesto s obrovskými zásobami kovov je na pokraji ekonomického kolapsu už celé dekády. 90% exportu tvorí ropa alebo ropné produkty a hoci má Irán pomerne vzdelanú populáciu, prakticky ničím jeho ekonomika svet neohuruje. Za čias šacha patril Irán k obrovským odberateľom Západných zbraní, lenže po revolúcii sa dovoz zastavil a sankcie okresali kedysi slávnu perzskú armádu do stavu rozvojovej krajiny. Nebyť prítomnosti Perzského zálivu ako oblasti s kľúčovým významom pre obchod s ropou, nikto by dnešnú iránsku armádu ako hrozbu nebral.

Lenže každá diktatúra potrebuje armádu a silové zložky. Irán takisto. Keďže flotila F-14, samo o seba už zastaraných a v USA už vyradených lietadiel zastarala a kanibalizovať každú súčiastku sa donekonečna nedá, Irán už pred časom po vzore Ruska predstavil novú stíhačku vyrobenú z dreva a plastu a ťahanú na nejakej výstave či prehliadke po námestí. Komentátori si ihneď všimli, že pilot v makete sedel v tak extrémnej pozícii, že by dlhodobo nebol schopný viesť svoje lietadlo a asi by mu odišiel chrbát.

Inými slovami Potemkinova dedina.

A práve od tejto krajiny ide Rusko kupovať drony! Ihneď na začiatok upozorním: nie som expert na túto tému a nechcem schopnosti vyrobiť prieskumný alebo aj bomby nesúci dron spochybňovať. Pred ukrajinskou vojnou by nikto z nás netipoval, že lídrom v oblasti bojových dronov je práve firma z Turecka – a stalo sa.

Ale aj tak je až zarážajúce, že práve Rusko ako dodávateľ zbraní do všetkých diktatúr a teroristických krajín sveta ide žiadať o podporu do rozvojovej krajiny, ktorej letecké sily sú založené na nekonečnom kopírovaní amerických F-5 starých takmer 70 rokov.

Aby naše počudovanie nebolo až také malé, tak Izrael, ktorý bol prechľastaným Lavrovom označený ako najfašistickejší štát sveta, to dal na V-1 a zaútočil na sýrsku základňu, zabijúc pritom niekoľko sýrskych, zahraničných vojakov a tiež členov Hizballáhu. A údajne zničil desiatky až stovky iránskych dronov... Dobre vám tak, handrohlavci.

Obchod ale vraj prebieha ďalej a krajina morená protiruskými sankciami sa môže na protiiránske sankcie z vysoka vykašľať, takže Irán za obchod dostane stíhačky Suchoj 34. Najmodernejšie stíhačky v ruských službách sú tak skvelé a nebezpečné, že polovicu flotily zostrelili Ukrajinci a druhú polovicu samotní Rusi pri nehodách, takže aj Puťko asi usúdil, že „najmodernejšie“ stroje asi prenechá Iráncom a nebude viac riskovať svojich ľudí, radšej dostane drony. Teherán očividne bude mať veľké zásoby týchto strojov, keď aj po izraelskom zásahu sa rokuje ďalej, ale pri predstave, ako ruskí geroji obsluhujú iránske drony s vysvetlivkami v arabskom abdžáde, sa musím usmievať.

Dúfam, že Teherán si nedá podmienku, že pri tom musia byť Rusi triezvi.

3. Quisling Made in Germany

Vidkun Quisling bol pred druhou svetovou vojnou relatívne svetovo známa postava. Vybudoval si reputáciu na veľkom sovietskom hladomore, kde sa angažoval verejne a odkiaľ vyviezol obrovské množstvá ukradnutých pamiatok a takisto šľohnutých rubľov. Sympatizant boľševizmu aj fašizmu v jednej osobe (ďalší dôkaz, že socializmus sovietskeho typu a fašizmus sú vlastne len odtiene tej istej farby) sa nakoniec dostal do vedenia Nasjonal Samling, nórskom ekvivalente našej ĽSNS alebo Hlinkovej strany. Po okupácii Nórska nacistickým Nemeckom sa stal bábkovým kancelárom, niečo ako náš Jozef Tiso, ale v rámci vliezania do zadnice Adolfovi bol ešte lepší. Jeho servilnosť bola taká povestná, že v nórskych samizdatoch sa objavil karikatúra Quislinga, ako prišiel na stretnutie so samotným Fuehrerom. Hitlerova garda SS sa pýta: „Kto ste?“

„Ja som Qusling!“

„No to vidíme, ale ako sa voláte?“

Vidkun Quisling dostal guľku. Paradoxne sa stal najväčším Nórom druhej svetovej vojny a jeho meno vošlo do slovníka ako synonymum zradcu nielen v Škandinávii, ale aj v Británii a jej ex-kolóniách a dokonca aj v Československu.

Ako to ale vyzerá dnes? Bol Vidkun Quisling pre dnešných politikov mementom?

Sotva. Pozrite si Gerharda Schroedera, bývalého nemeckého kancelára. Čím je známy tento ex-politik svetového formátu? Keď si predstavíte Napoleona, napadne vám prívlastok dobyvateľ a modernizátor. Churchill? Hlavný pilier porážky Hitlera. Thatcherová alebo Reagan? Likvidátori Sovietskeho zväzu. Gerhard Schroeder?

Ehm... preniesol hlavné mesto z Bonnu do Berlína.

Skutočne mi na um nepríde iná myšlienka, ako Bonn presťahovaný do Berlína. Aha, ešte protestoval voči zvrhnutiu Saddáma Hussajna. Na dve volebné obdobia mimoriadne slabý výkon. Takto si ho pamätáme dnes. Ako si ho bude pamätať budúcnosť?

Ako proruského Quislinga. A zjavne mu to nevadí.

Ruský prezident, geniálny šachista, geniálny ekonóm a supergeniálny vojenský stratég nemá príliš veľa priateľov, rozhodne nie zo zahraničia. Je otázkou, nakoľko Gerhard bude reálnym priateľom a nie len filckou vrazenou do Voloďovej rite za Voloďove peniaze, ale to je teraz nepodstatné. Exkancelár bol doslova kúpený svojimi pozíciami v Gazprome, mimoriadne lukratívnym miestom, na ktoré dlhoročný právnik rozhodne nemá predpoklady na vedenie plynárenského/ťažobného gigantu (aj keď nespochybňujem, že manažérske schopnosti asi má, keďže viedol dva kabinety). Skutočne som schopný a ochotný dať pravú ruku do ohňa zato, že jedinou jeho (dobre zaplatenou ) úlohou bolo napojenie nemeckého hospodárstva do stavu totálnej závislosti na Rusku.

A misia bola splnená. Quisling z Blombergu je jeden z architektov Putinovho mafiánskeho vplyvu na Európu a de facto aj jedným z ľudí, ktorému desaťtisíce obyvateľov Ukrajiny najviac ďakujú za svoje masové hroby.

Lenže nemecký Quisling väčšinou nemá pri sebe Boha. O Milošovi Zemanovi nemám ilúzie a jeho obrat po 24.2. som neprijal ako úprimné kajanie sa a priznanie viny (skôr to beriem ako malé optické vyžehlenie na záver svojej vlády, aby si ho história nepamätala ako úplného notorika z piatej cenovej skupiny). Napriek tomu má ožran z Hradčian aspoň malé bezvýznamné plus, že si omyl priznal priamo pred kamerou a Putina označil ako vojnového zločinca. Napriek desaťtisícom mŕtvych, zdevastovanej ekonomike Ukrajiny a čoskoro pravdepodobne aj rozbitej európskej a celosvetovej ekonomike, Schroeder ťahá ruskú pílku očividne mu nevadí fakt, že hrá za nepriateľský team. Dokonca sa tým aj hrdo chváli a neváhal aj šesť mesiacov po napadnutí Ukrajiny prijať ďalší dar, členstvo v predstavenstve Gazpromu. Chrbtová kosť ako vyšitá...

Schroeder toho dosiahol ešte ďaleko viac. Pred pár dňami odišiel na „dovolenku“ (v prípade proruských vší ma zo slovo dovolenkár vždy zamrazí). Práve tento týždeň sa nechal počuť, že ruské najvyššie velenie si želá „diplomatické riešenie konfliktu“. Aha. Takže Rusko osem rokov porušuje všetky možné aj nemožné zmluvy, vyvraždilo desaťtisíce civilistov, pravdepodobne milióny Afričanov pokapú od hladu, ale keď dostane zlé tupé decko na prdel, zrazu sa tu vyplakáva, že chceme to vyriešiť diplomaticky. U Rusov by ma to neprekvapilo, ja ale dúfam, že po tejto slizkosti na úrovni Putinovej kliky to celý svet jasne, otvorene a definitívne Gerhardovi Schroederovi spočíta.

Quisling.de ale nemá sebareflexie ani za necht. „Vojnu som odsúdil a myslím, že je chybou ruského velenia,“ povedala táto filcka, „nikomu ale nepomôže moje dištancovanie sa od Vladimíra Putina. Rozumej: nechcem prísť o prachy z funkcií v Gazprome.

Na druhej strane, nech ma to rozčuľuje akokoľvek, je to pozitívna správa. Už len na základe toho, čo táto nemecká rohožka vypustila z huby (bolo jej umožnené vypustiť z huby) je jasné, že ruské velenie dosiahlo nových dimenzií zúfalosti a beznádejnosti. Cherson je ako úspešná akcia úplne odpísaný, ukrajinská protiofenzíva práve dosiahla istých úspechov pri Izjume, Donbas horí ale nepostupuje sa tam, ekonomika je zjavne pod enormným tlakom, takže aj Putinovi, Larve a Psíkovi je jasné, že ani pol roka ich krviprelievania, propagandistických videí a trollích prsení sa neprinieslo nič. Treba začať hľadať aspoň pre vlastné tupé publikum nejaké bočné uličky v štýle „Navrhli sme rokovania, ale boli fašistami odmietnutí.“ Neverím, že pri ukrajinskej zaťatosti a ruskej debilite by akýkoľvek rokovací stôl priniesol čo len minimálny progres; pokiaľ RuSSi nebudú z Ukrajiny vyhnaní do poslednej nohy, žiaden postup nebude, prímerie detto nie.

Ale Schroeder by už konečne mal vypadnúť z mediálneho priestoru, ideálne do väzenia. Prinajmenšom však na smetisko dejín. Bez recyklácie.

4. Quisling II.

Jeremy Corbyn je také zvláštne čudo. Oproti Gerhardovi Schroederovi to je ešte nepodstatnejšia figúrka, niečo ako u nás Erik Tomáš alebo Eduard Chmelár. Politik, ktorému sa poza chrbát smeje aj vlastná strana, je proste naprd politik, a to je presne príklad Jeremyho. Corbyn je aj na ľavicovú stranu viac vľavo, inými slovami je socan ako vyšitý. Poznávacím znamením každého socana je fascinácia všetkým, čo aspoň trošku páchne totalitou, antidemokraciou, porušovaním každého zákona. Corbyn nie je výnimkou a ani sa tým netají. Jedinú skutočnú demokraciu na Blízkom Východe, Izrael, zasypával antisemitskými výrokmi, neuvedomujúc si, že on, Corbyn osobne, by ako v jedinom štáte na ploche snáď 2.000.000 km2 prežil jedine v Izraeli bez podrezaného hrdla a jeho žena, ak nejakú má, by všade inde asi skončila ukameňovaná a dcéry by boli predané za tri ťavy nejakému o 50 rokov starému paprdovi. Socialisti sú filcky veľmi blízko nasaté k fašizmu a nacizmu, nech sa každý socan sebehlasnejšie oháňa tým, že oni sú na opačnom konci politického spektra.

Čo teda povedal tento dezolát? Podľa jeho logiky, teda logiky anglického politika (a teda logiky politika krajiny, ktorá bola 6 rokov zásobovaná americkými zbraňami a zbraňami Commonwealthu) sa Ukrajina zásobuje zbraňami, čo vyvoláva vojnu. Inteligencia tohto dementa je taká, ako keby som povedal, že pacientovi predlžujeme chorobu tým, že mu dávame lieky, alebo že sadrovaním sa umelo predlžuje zlomenina. Skutočne nerozumiem mozgovým pochodom takýchto tragédov; nechcem konšpirovať, ale okamžite na mieste MI5 by som veľmi podrobne začal študovať okolie tohto indivídua.

Ale Jeremy nie je tupý len jednorázovo. Pre libanonskú televíziu sa vyjadril, že všetci svetoví politici používajú slovo vojna a nikto nepoužil slovo mier.

Nuž, ty tupé socialistické stvorenie: všetci. VŠETCI svetoví politici používali slovo mier PRED VOJNOU, teda pred 24. februárom. Potom už mier NEBOL. Bola VOJNA. Ako chceš o danej situácii hovoriť, keď je už pol roka vojna?

Aha, špeciálna vojenská operácia. To poznáme.

„Pán Corbyn, prečo stále hovoríte, že máte bolesti? Prečo nehovoríte o kvetinkách?“

„No pretože mi z holene trčí kosť a strieka krv, viete? Autonehoda.“

„Pán Corbyn, takto sa neuzdravíte. Do nemocnice sa nechodí hovoriť o zraneniach a chorobách, musíte zmeniť myslenie. Nemáte otvorenú zlomeninu, vy máte len zvedavé kosti, ktoré si chceli trošku popozerať svet. Uvedomte si to a zmeňte svoje myslenie.“

(Corbyn zbledne a vypleští oči) „No ale ak nič neurobíte a nedodáte mi nejako medikamenty alebo aspoň obväz, vykrvácam preboha!“

„Ale pán Corbyn,“ (sestrička už začína zvyšovať hlas) „Vám predsa nemôžeme dávať žiadne medikamenty alebo obväzy. To len predĺži Vaše utrpenie. Nemyslíte si, že vykrvácanie v tomto stave bude trvať maximálne hodinu, pričom ak Vám dodáme prvú pomoc, budete sa úúúúplne zbytočne trápiť možno až celé mesiace? Je Vám to treba?“

(Corbyn zúfalo lapá po dychu) „Ja ale potrebujem pomoc, preboha! Toto nie je riešenie! Musíte ma vyliečiť z môjho zranenia, od toho ste tu!“

(Sestrička zatína päste) „My určujeme, čo musíme! A nepoužívajte termín zranenie, Vy nie ste zranený, Vy ste len neúplne bezškodový, to je rozdiel!“

„Aký bezškodový? Mám zranenie? Strieka zo mňa krv?“

„Snáď nemáte lepšie vzdelanie v zdravotníctve ak ja, pane!“ atď.

Možno to tej svini aj škodoradostne prajem.

5. Quisling III.

Amnesty International je taká chodiaca schizofrénia, niečo ako Greenpiss, hygienici na kontrole, policajná hliadka alebo stará mama tridsiatykrát mi núkajúca tretiu večeru. V istom momente by to mohla byť dobrá organizácia, ale v podstate je úplne zbytočná, miestami otravná a dosť často až škodlivá. Jej význam mi uniká, pretože v časoch internetu sa dokážeme dozvedieť o porušovaní ľudských práv lepšie informácie od iných zdrojov a zatiaľ som nenakúpil možnosť, že AI robí niečo iné ako len bije na poplach.

A ako aj inokedy, aj teraz sa AI vyznamenala. Rusko so 146,000,000 ľuďmi nukleárnymi strelami, bohatou históriou prepadania svojich susedov a fašistickým diktátorom na čele prepadla krajinu 3,5x menšiu, s demokraticky zvolenou vládou a prezidentom a v ktorej sa prepadáva akurát tak z matematiky. Namiesto toho, aby táto zbytočná banda príživníkov a aktivistov bila na poplach 24. februára, tak bije na poplach teraz, keď ruská háveď dostáva na frak, prehráva vojnu a ekonomiku stráca rýchlejšie ako ja libido pri pohľade na Annu Záborskú. Takže čo treba spraviť, aby ste sa zviditeľnili?

Obžalovať Ukrajinu, že sa bráni agresorovi. Logika, né?

Ukrajina podľa Dehonesty International používa civilné budovy ako vojenské ciele, takže preto má veľa mŕtvych civilistov. Neviem, podľa mňa má prednostne veľa mŕtvych civilistov prednostne preto, pretože Rusko prepadlo ukrajinské teritórium, ale je možné že sa mýlim a že občania Mariupoľu alebo Buče sú na onom svete preto, pretože v ich dome sušil trenírky ukrajinský minister obrany. V podstate asi aj Židia za druhej svetovej mali šesť miliónov povraždených, pretože kúsok od ich synagóg stanovali mazáci s pivom.

Amnesty International sa dúfam že naveky diskvalifikovala z akejkoľvek zmysluplnej diskusie. Rovnako ako spomínané Greenpiss, sú to nieže nepotrebné, oni sú výslovne škodlivé organizácie a piate kolóny rôznych populistických hnutí. Rád by som sa dožil štádia, že každé ekohnutie a socanské hnutie bude zauditované do posledného euroobalu – kto vás sponzoroval, kto vám dával mediálny priestor, s kým ste vôbec komunikovali a aké boli naviazania vašich lídrov na politické hnutia. Som ochotný sa staviť, že investigatívni novinári by dostávali Pulitzerove ceny ako na bežiacom páse a polovica rôznych jednonohých lesbičiek, detí prírody a klimaalarmistov by skončila za mrežami a so znárodnenými účtami.

6. Quisling IV.

(Už mi z toho nórskeho slova začína švitoriť). Alex Jones je niečo ako Blboško Blaha, len svetového formátu. Ja nehovorím, že mu nechýbajú schopnosti, na druhej strane, jeho prívrženci patria k tej najstupídnejšej vrstve obyvateľstva, čiže ľudom, kde evolúcia skončila niekde medzi prvým mnohobunkovým životom a trilobitom. Konšpiračné teórie založené na slovách „Soros“ a „sprisahanie“ je tá najjednoduchšia, preto na ňu veľmi reagujú aj voliči ĽSNS, ktorí zväčša nereagujú ani teplo a svetlo.

No a Alex Jones mal dokonca také gule (k nim sa ešte vrátime), že na drzovku tvrdil, že masaker na Sandy Hooks sa nestal a že pozostalí sú platení herci. Masaker, kde zahynulo 26 detí, je už príliš aj na liberálnu Ameriku a Alexa si podali. Jones na rôznych predajoch zarobil milióny a o rovnakú čiastku ho nasraní pozostalí žalovali. Lenže ako každý srab mentálneho a chlapského rangu typu ale-ja-neviem-robiť-na-počítači-Mizík, 88-je-predsa-Ď-Ď-Kotleba a do-môjho-Facebooku-má-prístup-úplne-každý-okrem-mňa-Mazurek , aj Jones zrazu nevedel o čo sa jedná a že vlastne nič nespravil.

Až ho sudca konfrontoval s tým, že Jonesov právnik mu omylom poslal skopčený celý telefón s komunikáciou za dva roky. Ups, stáva sa aj v lepších rodinách...lenže tam nejde o X miliónov dolárov. Jones vraj nepoužíval emaily, neposielal SMS ohľadom masakru a spol. Stačil jeden omyl (ak to bol omyl) a zrazu konšpirátor Nr. 1 sa začal zajakávať, tristo krát pil z poloprázdneho pohára a nevedel odpovedať. Výraz jeho mastného ksichtu je krásny, niečo ako keď práve prídete o štyri melóny...a ešte niečo.

Jones sa ako každý dezolát notoricky navážal do LGBTI ľudí, lebo veď keď ste prechľastaný, trikrát rozvedený retard, ktorého aj tretia manželka z Letanoviec opustila s miestnym bezdomovcom, technické služby Rudňany vás prepustili kvôli mesačnej neprítomnosti (zlacnela Alpa) a exekútor rozmýšľa, že vám zhabe aj poslednú nederavú ponožku, tak na niekoho to zhodiť musíte. A kto je najviac odlišný od vás, keď černochov tu ešte nemáme a Židov sme dobrovoľne vyvraždili? Buzny!

Ono to teda neplatí úplne presne. Veľká časť homofóbov sú v skutočnosti len nevysporiadané buzny, ktorých okolie im nedovolilo urobiť coming out v detstve a malé, ochablé guľky zasa v dospelosti. Takže zostáva im iba šikanovať tých, ktorí nato gule mali.

A Alex Jones patrí hádajte kam? Ušetrím vás googlenia: v telefóne mu našli dôkazy, že náš konšpirátor sledovával transsexuálne porno ako na bežiacom páse. Po extrémnych anti-homo kazateľoch ako Ted Haggard, ktorého našla polícia v posteli s latinským gigolom sfetovaného na sračky (áno, bojoval aj proti drogám), je toto ďalší fľus do ksichtu tejto pokryteckej lúze – verím, že nie posledný. Len nerozumiem jednej veci. Ako sa rozprávajú dvaja takýto exoti navzájom? Stretne latentný homosexuál druhého a hovorí mu: „Počuj, zašukáme si, alebo na teba napíšem nenávistný príspevok, ako si zaslúžiš urezať hlavu?“

„Oboje, zlatko. A buď pritom nežný, OK?“

7. O HIMARSoch a veveričkách

Rusko sa stiahlo z ISS (teda ešte nestiahlo, ale prachy čoskoro dôjdu) a jediné ruské veci na orbitálnej dráhe budú už len veže ich tankov po stretnutí s Javelinmi. Kedysi istý americký generál či konštruktér dostal za úlohu postaviť prvú americkú ponorku a požiadavky na ňu boli také rozporuplné, že sa rozčúlil a vyhlásil, že v ďalšej špecifikácii bude určené, že ponorky sa majú šplhať po stromoch (nakoniec ju zostrojil a nemusela sa šplhať).

To, čo americký konštruktér nevedel, Ukrajinci dokázali za mesiac. Teda aspoň tak to tvrdia Rusi, pretože údajne zničili dva HIMARSy, tentokrát na vrchu poschodovej budovy. Ťažko si predstavujem transformera, ktorý so sebou nesie tony munície, sám váži možno dvadsať ton a ešte použije výťah na desiate poschodie (Brano zavírá samo), aby pri dostrele 300 km dostrelilo ešte o sto metrov ďalej. Opomenúc fakt, že Ukrajinci dostali dokopy tuším tucet HIMARSov a Rusi im ich zničili 3.753 alebo viac, mohli by byť hnusáci trochu ohľaduplní a aspoň ich neničiť pri pozíciách okolo odkvapových rúr. Neexistuje nikto taký sprostý, aby im HIMARS v paneláku uveril

Aj keď sa zdá, že Amnesty International tomu uverila.

Nabudúce o ukrajinskej lietadlovej lodi v bazéne u Zelenského, satanistoch pijúcich menštruačnú krv tehotných nemluvniat a o heterosexuálnych gay-liberálnych fašistoch z Tel Avivu. A o Červenej čiapočke žijúcej zo Sorosových petrograntov. A gay veveričkách strieľajúcich rakety z pivnice.