Run, ruská banka, run! (mikiny needed)

1. Run na ruské banky
Znova sa dotýkam ruských bánk a ich „sankcie nám pomáhajú“ systému. Ako pri všetkom, čo spraví alebo povie Putin alebo tá banda degenerátov okolo neho, aj pri bankách to ide od desiatich k piatim, a ako vždy, aj tu každá záchranná záplata v podstate situáciu zhorší.
O Vneštorgbanke a jej financovaní rýchlostnej železnice Moskva – Píter som už písal. Banka dostala štátnu injekciu na „rozvoj“ rýchlostného cestovania medzi dvomi najväčšími ruskými mestami, čo je presne to, čo počas štvrtého roku vojny chcete najviac, však? Už vtedy analytici hovorili o inom, presnejšie, že VTB je pred kolapsom a Kremeľ si nemôže dovoliť priznať de facto default druhej najväčšej banky. Takže ako vždy to vyriešili šalamúnsky (v tom ruskom podaní) spôsobom, a to, že si vymysleli bizarnú hovadinu (teda rýchlostnú železnicu v hodnote desiatok miliárd USD, ktoré samozrejme nemajú), za prostredníka zvolili krachujúcu banku, do ktorej vliali prvú tranžu prostriedkov. O rok alebo dva si na rýchlostnú železnicu medzi Pítrom a Blatami nespomenie nik, pretože každý bude mať problém zohnať si chleba alebo zohriať sa uprostred zimy bez toho, aby na siedmom poschodí neinštaloval gamatky. VTB dostala záchranné koleso, panika sa síce iba odložila, no a štátny rozpočet AKA peniaze daňových poplatníkov sa znova vysypali nesprávnym smerom. Ako u Kamenického.
Lenže „železničným tunelom vo VTB“ to ešte neskončilo. Rusko zavrelo od začiatku roka 2026 dosť nepredstaviteľných 1400 prevádzok bánk – to je takmer dvesto mesačne, resp. šesť na každý kalendárny deň. Iste, aj na Slovensku sa banky zatvárali, najmä počas korony, ale je rozdiel keď zalomíte pobočku v Hornej Dolnej, pretože tam klesla populácia a kúpna sila (viď príklad našej Brezovej a Sl. Sp.), alebo zatvárate plošne kvôli trojdňovky.
Ironicky, najviac zatvorených pobočiek hlási ruská jednotka, Sberbank. Ak zatvára Nr. One, tak to je z môjho pohľadu veľmi zlý obraz ruského bankového sektora. Jedným z dôvodov je run na banky ako taký. Rossneftbank hlási nárast nesplácaných úverov na nepredstaviteľnej miere 1700%, teda sedemnásť krát oproti minulému roku. 17x!!! To je niečo, čo sa podľa mňa opakovalo naposledy dakedy v roku 2008, kedy k tomu boli ale objektívne príčiny.
Teraz to nebudem googliť, ale zdá sa mi, že bezpečná miera týchto zlých úverov je niekde okolo troch percent z celkového množstva. Ak máte 17x nárast, tak to značí, že predtým bolo v Rusku niečo ako bankový a úverový raj bez dlžníkov, alebo naopak – a to je pravdepodobnejšie – aktuálne sa v sektore v Mordore vytvorilo peklo.
Zdroje hovoria o tom, že v Bezbenzinistane sa dokonca vytvoril rebríček najhorších bánk čo sa týka toxických úverov. Vedú Alfa Bank a – čudujsasvete – Gazprombank.
Malá odbočka do roku 2008. Vtedy skrachovali alebo takmer skrachovali viaceré veľké banky, najokatejšie Lehman Brothers a Bear Sterns. Dôvodov bolo viacero, prednostne socialistické rozhodnutie Billa Clintona dekádu predtým, ktoré viedlo k brutálnej bubline na trhu s hypotékami, prehriatie trhu a následnému kolapsu stavebného sektora. Teraz chcem ale o inom. Áno, v USA padlo vtedy niekoľko veľkých bankových domov; celkovo medzi 2008 – 2011 zalomilo 414 bánk. Lenže v drvivej väčšine sa jednalo o pomerne malé spoločnosti, prinajmenšom na USA. Len možno tucet spoločností bol skutočne veľký aj na americké pomery a len pár mamutov malo skutočne gigantický objem kapitálu aj na celosvetové pomery. Len na príklad: Bear Sterns držal vo svojich rukách v čase krachu 395 miliárd USD, teda prakticky toľko, koľko má teraz, po 18 rokoch, HDP Česko. Washington Mutual vlastnili o štvrtinu menej, všetko ostatné malo hlboko pod sto miliardami USD v assete.
Ak si odrátame tie veľké skrachované banky, teda povedzme 10 Giga a viac, tak väčšina skrachovaných spoločností vlastnila jednotky miliárd alebo stovky miliónov USD. A teda ich krach nespôsobil vôbec nič, ak teda nerátame šedivé vlasy naivných Amíkov, ktorí držali svoje imanie v banke z Hornej Dolnej s hodnotou luxusnejšej vily v Kalifornii. Ako bizár uvediem len firmu Ideal Federal Savings Bank z Marylandu, ktorej asset bol púhych šesť miliónov USD, čo mi v súvislosti s jej názvom Ideal Saving nepríde ako v poriadku (chápete, že aj na Slovensku sú podnikatelia, ktorí 6 Mega odvedú na daniach ako súkromné osoby???).
Kríza v rokoch 2008 – 2011 teda preriedila americký trh. Ktorý nemal sankcie. Ktorého biznis, priemysel, obchod, automotive, výstavba a hlavne populácia až na výnimky prosperovala. Iste, boli tam problémy, veľké problémy, ale realita je taká, že kríza bola dočasná, spôsobená jednorazovým zlým rozhodnutím Billa Clintona a následnou vlnou krachov.
Vrcholy krachov zažili USA v rokoch 2009 – 2010. V rokoch 2011 – 2012 sa už situácia stabilizovala a počty krachov podliezli sto. Odvtedy dodnes sú roky bez krachov alebo s jednotkami (napríklad tento rok), resp. tesne po sledovanom období niekde na úrovni 20 pádov bankových domov. Podotýkam, všetko okrem krátkeho obdobia v roku 2023 to boli menšie domy, tri naopak dosť veľké v stovkách miliárd USD.
2008 – 2011 je rámcovo rovnako dlhé ako Putinova trojdňová operácia. V roku 2011 bola vlna zažehnaná. Teraz, v roku 2026, sa ešte len tsunami rozbieha.
Len malá úvaha. Run na banky v Mordore bol podmienený výpadkami internetu a teda potrebou hotovosti a mimo iné prejavom Gennadija Zjuganova, ktorý sa vyjadril ako správny komunista, teda že bežného človeka treba okradnúť, aby mala vrchnosť AKA ruský štát AKA politici na čele štátu sa mali bezpečne. Samozrejme, babušky na Urale sa toto nedotkne, ale ak niekto v Moskve celý život hrdlačil (alebo kradol) a má v banke nastrádané celoživotné úspory ako napríklad Slovák 100.000 Eur na dôchodok, tak je to pre neho zlé. Ihneď vyberie všetko a kúpi si radšej predražené auto alebo prerobí byť, kým je začo.
Lenže prichádza zima, kedy je otázne, či ZSU nevymláti ZZmrdom polovicu elektrární. Benzín nebude vôbec, o tom sa ani nebavme, a či bude žrádlo v prijateľnom množstve, kvalite a hlavne vždy načas, to je tiež diskutabilné (môj tip: 3x nie).
Ak teraz, počas leta a tesne po začiatku palivovej krízy v Mordore, sa ruské banky ohýbajú, čo bude po tom, čo bežný Otrok nebude mať PHM, elektriku a žrádlo?
Moja stávka na túto zimu: Putin bude musieť vymyslieť veľa rýchlostných železníc.
2. Ešte niečo k nacionalizácii
V Rusku dochádza k presunu kapitálu od oligarchov starej generácie k oligarchom novej generácie. Rozumej: od starých otrokov k tým novým, lojálnejším.
V roku 2025 sa znárodnilo 4,5-násobne viac majetku ako v roku 2024. Osem miliardárov v Rusku vypadlo zo zoznamu miliardárov za tento rok, ale len štyria kvôli prepadu majetku na hodnote. Zvyšok bol proste zabásnutý a majetok ukradnutý.
Podľa zdrojov majetok po obžalovaných preberá FSB, resp. vysokopostavení ľudia naviazaní na tajnú službu. V podstate takto Putin robí novú vrstvu oligarchov, bez podnikateľského zázemia, skúseností, ktorí sa dostali k majetkom vďaka známosti a sile. Inými slovami: mafia. Keď sa niečo udeje s vojnou, teda Rusáci budú vykopaní z Ukrajiny, tak to bude značiť desiatky, možno stovky nových miliardárov a milionárov, ktorí nebudú vedieť nič, len mlátiť demonštrantov a odpočúvať konkurentov. Predpokladám preto, že vlastne ruská ekonomika sa nenadýchne ani len skončení vojny a aj firmy, ktoré vojnu prežijú, neprežijú prvé roky po vojne. Niečo ako slovenské firmy za Mečiara.
Môj záver: Po skončení vojny by si Západ mal dať sakra bacha na ruské firmy a ich vedenie, ktoré sa dostali k moci v týchto rokoch. To nebude len tak nejaký niemand – vo vysokej miere to budú zločinci, mafiáni a ľudia, ktorých bude musieť Západ, Kyjev alebo nové ruské vedenie, pokiaľ bude k čomu hodno, zlikvidovať. Nie obrazne. Fyzicky.
3. Šéf CIA v Moskve
Nevieme, čo Ratcliffe v Moskve rokoval, ale teórie sú o tom, že tam bol pohroziť Putinovi a jeho zberbe ohľadom útokov na členov NATO.
K celej téme iba toľko, že USA žiadali o bezpečie v Moskve a Petrohrade počas Ratcliffovho pobytu...Ukrajinu. Zdá sa teda, že Moskovčania vďačia za pokojnú noc... Amíkom.
Ak ste sa teraz dosmiali, poďme k vážnejšej téme.
Vďaka všetkým za dary. Odchádzajú kompy, oblečenie (presne to, ktoré malo byť v Slavjansku a Izjume v júli, ale kvôli extrémne blbej zhode okolností, teda zdravotného stavu, stavu automobilov a nevpusteniu Patrika na Ukrajinu sa tam zatiaľ neostali. Pizdec).
Budeme musieť vyzberať civilné oblečenie na vojakov. Jedná sa o pulóvre, svetre, mikiny, bundy (jesenné aj zimné) a nohavice. Podmienka: nie kamuflážované!!!
Ak by ste si vedeli predstaviť byť trochu proaktívni a vyzberať vo svojom okolí trochu takéhoto oblečenia, tak dajte prosím echo. Začiatkom mesiaca pôjdu tie nešťastné tričká, ktoré mali vojakom pomôcť v lete, krátko nato jesenné a zimné veci, asi v dvoch zásielkách. Medzitým naplánujeme, ako to zmanažovať, aby to nebolo také zdĺhavé fiasko ako teraz.
Ešte jedna prosba. Vojaci zo Slavjanska ma poprosili o zbierku na drony. Odmietol som. Nemáme splnené záväzky na autá a trebárs aj tie tričká, ďalšia sekera na drony v hodnote tisícok Eur by ma zahltila. Takisto som odmietol vyzberať peniaze na automaty, proste mi dáva väčší zmysel vyzberať tritisíc Euro na 6 EcoFlowov alebo 12 čujok ako jeden Daniel Defence automat v rovnakej hodnote (mal byť pre Serhija Halahana a napokon mu možno niečo prispejeme, ale nie celú sumu). Teraz sa vyzberalo na šesť EcoFlowov a spomenuté notebooky, ale následne budeme zberať na autá, drobné košty okolo toho (prepisy, malé opravy plus PHM na cestu na Ukrajinu). Dal som nášmu teamu interný záväzok dokončiť to do konca septembra, nech sa neopakujú tieto zdržania ako v lete.
A teraz výzva: potrebujem vyzberať do budúceho týždňa pár stoviek Eur, v podstate niekde okolo tisícky, na drobnosti okolo Slavjanska: PHM, uniformy, drobné opravy.
Takisto potrebujem niekoho z čitateľov, kto sa vyzná v autách. Chalani v Izjume a Slavjansku budú kupovať „nové“ autá a ja sa do toho prd rozumiem. Je tu nejaký dobrovoľník? V ďalšom blogu by som dal parametre a snáď sa celý proces urýchli (a mne padne nepríjemná povinnosť zo srdca). Skúste prosím, pomôže to veci.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: chujovinky. Snáď sa tisícka vyzberá čoskoro.
A ešte budeme zberať na čujky, ale až od ďalšieho týždňa.
Ďakujeme v mene Ukrajincov a tentokrát aj nášho teamu!