Semienko populizmu (plus aktualizácie)

1. Aktualizácia Saky a Karabach

Len pár drobností: na letisku Saky údajne zhorelo niekoľko lietadiel, čo značne oslabilo ruské letecké sily v oblasti. najprv PVO, potom flotila a doky, teraz letisko.

Veliteľ pobitých ruských vojakov v Karabachu, ktorých podľa všetkého nechtiac postrieľali Azeri, bol veliteľ ponorky z Murmansku. Takže aktualizujem labyrint myšlienok ohľado zapeklitej situácie ohľadom Kaukazu: Azerbajdžan, šiítska krajina atakuje na kresťanskú krajinu, ktorej spojencom je šiítska krajina, ktorá má problém so sunnitskou krajinou. Celé to má dozorovať kresťanská krajina, ktorá má najväčšiu moslimskú menšinu v Európe, ale snaží sa ochraňovať kresťanov tým, že kresťanov vraždí po tisíckach pomocou moslimov z Kaukazu. A ako dôkaz toho prevelí tritisíc metrov nad morom veliteľa ponorky zo Severného ľadového oceánu, aby zastavil pešie vojsko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Fraška ako Rusko samotné. Možno aj čiernomorskú flotilu nakoniec presťahujú niekde na Ural. Ak teda bude čo. Správy v TV: "Lavína na Urale zasypala ponorku."

Jedna info navyše: do Iránu letel Sergej Šojgu. Podľa názorov na nete sa snaží ukľudniť situáciu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, alebo skôr, keďže ich budú mať úplne na saláme, medzi Iránom a Tureckom.

2. Pohyb na fronte

Na juhu sa dostali ukrajinské tanky za Surovikinovu líniu. Čo to značí? Ešte sa necháme prekvapiť, ale v poslednej dobe sa množia správy o vyčerpaných vojakoch, ktorí sa vzdávajú, sťažujú na hlad a nedostatok munície a nato, že po ich boku bojujú kuchári, lebo iní nie sú. Skutočne už len strihám meter, kedy ZSU prebijú línie tak, aby sa dostali do chrbta Zmrdov ako to robili Nemci v druhej svetovej. Vtedy mal Wehrmacht najviac úspechov práve obkľučovacími operáciami a pri Smolensku, Kyjeve a Charkove im padli do zajatia doslova milióny vojakov. Teraz na juhu je to o čosi menej tragické, Rusáci tam majú možno 200.000 vojakov v tomto sektore a otázkou je, v akom sú stave.

Na severe frontu sa zhromažďujú veľké ruské sily. Už zasa. Stále mi ale nejde do hlavy, čo vlastne týmto chcú dosiahnuť, pretože ak čakajú, že od Svatového dobyjú celú vlani stratenú plochu Ukrajiny, sú na hlbokom omyle. Možno im ide iba o stiahnutie ZSU z juhu (čo je viac ako možné), ale nedáva mi logiku, že sami sebe rozdeľujú sily.

Ako hovorí Lacrimae Mundi, Zmrdi tam majú až 110.000 vojakov a predpokladá sa (neviem na základe čoho), že útok začne 26. – 27. septembra, teda budúci týždeň.

Rusko stiahlo už aj posledné ponorky z Krymu. Takže zjavne boli pohyblivé, nie ako som tipoval včera, že sú asi vykuchané.

Rusi nemajú v posledných dňoch príliš vysoké straty na ľuďoch, rovnako im klesli tanky. Vyzerá to na nižšiu intenzitu bojov. Na druhej strane, denne strácajú rádovo tridsať až cez štyridsať kanónov denne. Aktuálne 6.177 kusov.

Mimochodom, do zajtra bude 275.000 slnečníc. Vytiahnem whiskey? Kopaničárka, kde je repák, ha?

3. Trochu na tému populizmus a pokrytectvo

Neexistuje asi vlastnosť, ktorú by som nenávidel viac ako pokrytectvo. Vo svojom živote som sa niekoľkokrát stretol s človekom, ktorý prišiel vo svojej zúfalosti za mnou, aby som mu pomohol; ja som sa posnažil mu pomôcť (aj som mu pomohol a zachránil ho) a o týždeň nato som zistil, že dotyčný ma roznáša medzi spoločnými známymi na kopytách. Samozrejme, druhýkrát som nepohol ani prstom, proste si to rieš sám. Niečo podobné som mal v bývalej firme, kde niekoľko manažérov bolo extrémne vlezlých voči vyššej pozícii a povýšenecký voči etáži dole; akonáhle sa tam pomiešali karty, zrazu som videl iných ľudí.

Najhoršie je, že pokrytectvo je spoločným menovateľom každej populistickej strany, nielen na Slovensku. Pravicová strana má pravicový program, takže

Aktuálne sa éterom prehnala vlna posmechu na poľskú katolícku cirkev. Na poľskej farnosti si skupinka kňazov zaplatila striptéra, ktorý zjavne nielen striptízoval ale vo svojich službách išiel viac do hĺbky. Počas toho odpadol, kňazi mu zdráhavo privolali pohotovosť. Záchranárom musela pretlačiť cestu polícia (neviem, či kosila vtáky alebo kňazi chceli znásilniť aj policjantov). Celé je to o to vtipnejšie, že sa to udialo v najfanatickejšom a najbigotnejšom štáte Európy, kde cirkev a štát sú prerastené do štádia klérofašizmu. S Poliakmi som žil v Dánsku (kurwa macz, to byłi czasy!) a s Poľkou som tam chodil. Prakticky si nespomínam, že by niekto z nich bol takto postihnutý, a to tam boli Pšonci od povedzme 18 do 55+. Záhadou pre mňa bolo, kto vlastne klérofašistické strany volí.

Niekoľko hlášok na margo poľského škandálu:

„Čo sa do toho polícia miešala? Veď je to vnútorná otázka cirkvi, nie?“ Odpoveď: „V tomto prípade skutočne až príliš vnútorná.“

„Vodu kážu, semeno pijú.“

„Prišiel striptér, kňazi si vyzliekli služobné šatôčky a navliekli si šatôčky...“

„Nič nové v r.k.c. Prišiel striptér, pokľakol a prijal telo pánovo.“

„Bol dospelý ten striptér? Ty kokos, a že r.k.c. je zaostalá. Keby sa vôbec nevyvíjala, tak si pozvú trinásťročného miništranta.“

„Pán farár, zhrešil som s mužom.“ „Ja viem, Jožo. Desať Zdravasov a nabudúce viacej lubrikačného.“

„Bojujte, bratia, bojujte proti hriešnosti LGBTI! Dajte v tomto boji telo aj dušu! Natrhnite mu prdel!“

„Cesty Pánove sú nevyspytateľné. Niekedy vedú do prdele.“

„To všetci tí kňazi boli na chlapov???“ „Nie, uživila sa tam aj striptérka, ale na ňu kukala len farárova kuchárka.“

„Katolícka cirkev v celej svojej nahote!“

„Predtým to bývalo naopak, jeden spasiteľ a dvanásť učeníkov...“

„V podstate boli konzistentní. Z tohto styku nehrozí žiaden potrat.“

„Ach títo katolícki liberáli!“

„Kričal ten striptér pri tom aspoň Ó môj bože!?“

„Bratia v pánu, prídete v nedeľu na párty? Bude riadna prdel...“

„Prečo bola tá hostia taká krikľavo modrá?“

„Nie je tento september príliš teplý?“ „Počkaj na večer, ešte len bude.“

„Dostal aspoň posledné pomazanie?“ „Zhruba trinásť.“

„Podľa správ sa zdravoťáci k striptérovi až potom, čo im cestu prekliesnila polícia.“ „Ty vole, škrtám si zo svojho zoznamu zamestnaní policajt a zdravoťák.“

„A teraz do teba vstúpi duch svätý.“ „No netušil som, že má iba dvanásť centimetrov.“

„Láska k chlapovi je podľa nášho učenia hriechom.“ „A vymrdať ho do bezvedomia je v poriadku, pán farár?“

„Cirkev zorganizovala komisiu, ktorá to celé bude vyšetrovať. Začne sa zajtra večer rekonštrukciou prípadu, zháňa sa nový striptér.“

„Velebný pane, budete členom vyšetrovacieho teamu, ktorý bude skúmať tú hroznú situáciu na fare. Všetko máte pripravené. Akú máte veľkosť kondómu?“

„Pán biskup, vraj vo vašej diecéze sa robia orgie.“ „Iba s chlapmi, pán arcibiskup.“

„Akosi vám ovädol, pán farár!“ „Počkaj do Veľkej noci, na zmŕtvychvstanie.“

„To nevadí, že súložili s chlapom, aspoň to je stále chrám Panny Márie.“

„Kedy budú najbližšie súložby božie?“

„Čo chcete k tým hostiám, kečup alebo tatárku?“ „Ehm, ja tentokrát radšej ten kečup.“

„Ako vysvetlíte verejnosti, že vaši kňazi ušukali striptéra takmer k smrti?“ „no a čo, hlavne že nevolili liberálne strany!“

(Narážka na poslanca Vašečku) „Dúfam, že tomu striptérovi aspoň ejakulovali do pošvy.“

„Posledné pomazanie by nemalo vypadať ako prvé bukkake.“

„Dostal posledné pomaznanie?“

(Mesto Dabrowa Gornicza leží v blízkosti Katovíc) „Jeho prdel spoznala Katovice!“

„Sodoma a Katowice!“

„Pán farár, zhrešil som.“ „Dva otčenáše a dve fajky, ty hriešnik.“

„Veď keď odpadol, mali mu dať umelé dýchanie z úst do úst.“ „To ťažko, stále v nich držal vtáka.“

(Na margo vládnucej klérofašistickej strany PiS): „Dúfam, že mu nedávali PiS-sing!“

„Tak áno, za hriechy sa trestá, ale to neznačí, že mu museli vyšukať mozog z hlavy!“

A teraz vážne. Komédiou je, že na takéto svinské situácie sa reaguje výsmechom a iróniou. Tragédiou je, že takáto pokrytecká organizácia má dodnes veľmi silné slovo a bude zasahovať do života aj svojim nevoličom. Na Slovensku k tomuto nemáme ďaleko, spomínaný traumatizovaný ejakulát Vašečka (ja mám vždycky pri pohľade na neho pocit, že v rámci pohlavných deviácií trpí všetkými a ešte si tri ďalšie vymyslel), Záborská, ktorú si neviem predstaviť ako osobu v politike, ale ak by Steven Špilbergovie natáčal Schindlera II., má tam Oscara za vedľajšiu postavu v role strážkyne plynovej komory, Igor Matovič, ktorý vlastne ani nevie, či je konzervatívec, progresívec alebo len skrátka blbec, to všetko u nás pchá paprče do politiky – a prostredníctvom nej nám do životov. To isté platí pre politikov ľavicového spektra, pretože je fajn zahrať sa na jamkatého Pellegriniho (ozaj, dnes so ho ešte nezachytil pred kamerou. Že on je ten odpadnutý z Dabrowy Gorniczej?), ale každý prísľub socana je ako hranie sa rímskej cirkvi na chrumkavú. Nie. nefunguje to. Čím skôr si to uvedomíme, tým skôr sa budeme mať lepšie. Idú voľby a politici nám sľubujú, čo všetko nám zabezpečia oni sami. Zdravotníctvo, školstvo, silnú políciu, nula migrantov, zastavenie vojny na Ukrajine. nie. Uvedomme si prosím, že pre populistu, prednostne socanov, je každý prázdny prísľub ohodnotený ďalším percentíčkom volebných hlasov – každý hlas má hodnotu jedného ukradnutého milióna. Whiskey za 26.000 Eur (pán Borbély, vidíte? Čakám Vás znova na čerpačke!), zlaté tehličky, byty pod bratislavským hradom v hodnote celoživotného príjmu, vytrhané kachličky na Bonaparte, to všetko má pôvod v predvolebnom sľube o silnom štáte, o sociálnom spoločenstve, v prázdnych bláboloch o zlepšení situácie dôchodcov, maminiek, sociálne odkázaných. Všetko to vyklíčilo z obyčajného populistického semienka...

Fu... semienko v tomto odstavci radšej už nespomeniem.