Šesť mesiacov štvordňovej operácie - EDIT

Čo povedal Albert Einstein na otázku, ako vysvetlí relativitu času? „Minúta je inak dlhá, keď ju čakáte na autobusovej zástavke a inak, keď čakáte s plným močovým mechúrom pred obsadeným záchodom.“ Vysvetlil to skvele. Génius.

Ako by potom Einstein vysvetľoval štyri dni operácie, ktorá sa natiahla od konca februára do konca augusta? Podľa mňa by aj on ostal stáť v nemom úžase.

1. Put-In. And Dug-In. (Pozor: odstavec obsahuje extrémnu škodoradosť)

Alexander Dugin je v Rusku taká obskúrna postavička. Poprvé: je členom extrémne tupého a zbytočného národa, ktorý nedokázal nič a ktorý zmrzol niekde pred 150 rokmi. Národ, ktorý si sám sebe odpravil toľko ľudí, že keby Američanom vybuchli všetky atómové bomby naraz, nepreriedia si svojich natoľko, koľko si vyvraždili za sto rokov samotní Rusi. To Duginovi nevadí stavať tento autokanibalský národ na nejaký záhadný piedestál, kde sa cíti nadradený všetkým tým, ktorí majú splachovacie záchody, zákony a charakter. Predstavujem si vajdu z Letanovského Mlyna, ako napíše dvestostranový elaborát na tému „Prečo cýgaňi z osadi budú vládnut celému kontynentu, dyk more!“ – asi takto musí vypadať Duginovo dielo o extrémnom ruskom nacionalizme v 21. storočí.

Podruhé: je poradcom prezidenta Putina. Už aj toto ho diskvalifikuje z kategórie mentálne zdravých ľudí. Nemôžte sa tváriť ako filozof a radiť Hitlerovi 2.0.

Potretie: Dugin bol za komančov disidentom, aby potom založil...Národnú bolševickú stranu. Ktorú potom aj opustil. V podstate neskrývaný nacista, presadzuje neo-euroaziatizmus, ťažko definovateľnú zmesku názorov, ktoré v podstate len dokazujú to, že považovať rusov za bratský slovanský národ je chujovina ako mraky a že bez pochýb sú Rusi v podstate len aziatickým kmeňom mimo európske hodnoty. Samozrejme, aj v rámci tejto detinskej ideológie je treba rátať s tým, že Rusko bude centrom tejto „federácie“ alebo ako to definovať. Kým na jednej strane je Európa zmeskou rôznych národov a jazykov, Grék či Slovák má k Dánovi či Islanďanovi ďaleko bližšie ako ruský vazal na Ukrajine a ruský vazal niekde v Mongolsku alebo Laose. Dokonca aj ekonomicky je menší rozdiel mať v Únii Rumunsko a Belgicko, ako mať Estónsko a Nepál alebo Tadžikistan.

Takže propagoval nacistický nonsens, niečo ako „za komunistov nám bolo lepšie.“ Nefungovalo by to ani sekundu, ale liliPutinovi z toho akiste nahrnul botox do vtáčika.

Poštvrté: Dugin bol zametačom ulíc, tatičko (generálplukovník) ho ťahal iks-krát z problémov zo zákonom. Bol vyrazený z leteckej akadémie, potom sa dostal k fašistom, satanistom, okultistom a dokonca adoptoval pseudonymum Hans Siever, podľa nemeckého nacistického pseudovedca, ktorý bol za zločiny proti ľudskosti popravený (!).

Len pre info: Dugin si vzal manželku, z ktorej sa vykľula lesbička.

Takže zhrnutie: ste vlastne neschopák, ktorý sa vždy dostane do problémov, vo svojej politickej kariére lavíruješ medzi komunizmom, antikomunizmom, fašizmom, ruským fašizmom, satanizmom, nacionalizmom, zoberieš si lesbu, ale bojuješ za tradičné ruské náboženské hodnoty. Proste stelesnenie Putinovho režimu ako z kopírky.

A tento hybrid s mozgom pubertiaka sa stal poradcom a šedou eminenciou Kremľa.

Dugin sa nikdy netajil radikálnymi myšlienkami. Vyzýval na vyvraždenie Ukrajincov a v podstate jeho detinský mozog sa vyžíval v štvaní do vojny.

A jeho dcérka Darja, čoskoro 30-ročná, sa potatila a ostala rovnako retardovaná. Len to stihla v podstatne kratšom čase (a podstatne kratšie). Darja sa rada fotila v Mariupole, kde jej horda nenechala tehlu na tehle, pričom podľa správ zahynuli desaťtisíce civilistov, väčšinou etnických Rusov (viď moje tvrdenie vyššie). Je to typ ženskej, ktorá by v normálnej rodine musela byť bitá ako žito a nikto z okolia by ju ani nepoľutoval.

A práve preto ju nikto neľutuje ani dnes. Darja nastúpila do otcovho Range Roveru (prečo každá proruská lúza jazdí na zahraničných autách?) a autíčko urobilo barabum! a z Darje bola omáčka do ruského MacDonaldu. Poľutovať ju? Ani náhodou. Je (bola) síce ženou, nežným pohlavím, ale ani náhodou netreba ľutovať niekoho, kto by pred 80 rokmi bol schopný posielať Židovky do plynovej komory a tváriť sa vyvrcholene.

Na videu z miesta činu je vidno rozflákané auto a šokovaného Dugina, ktorý sa neveriaco drží za hlavu a hľadá jednotlivé skladačky puzzle po ceste. Dal by som si ruku amputovať zato, keby na druhej strane cesty stál bilboard s nápisom „Takto skončilo niekoľko desať tisícok ukrajinských žien a detí, Saša! Karma je zdarma!“

V aute sa medzi rečou mal viezť samotný Dugin, len na poslednú chvíľu prestúpil do iného auta a zlizla si to tá mladá čubka. Škoda, ale veď noc je mladá.

Kto ale spáchal takýto atentát? Vyrojilo sa niekoľko teórií: zabila ju Ukrajina, atentátnici z radov odporu, ruské tajné služby, dokonca aj on sám (tomuto neverím, ale dobre, bolo to v éteri). Pri troche uvažovania som vylúčil Ukrajinu – Dugin bol možno mocným ideológom niekde za oponou Kremľa, ale na druhej strane z pohľadu Kyjeva je to totálne nezaujímavou figúrkou, taký Banáš, Chmelár alebo Rostas Moskvy. Zabitím Dugina by sa vojna neurýchlila, nespomalila, nenastal by zvrat. Neverím teda, že v jeho (jej) smrti má prsty Zelenskij alebo ktokoľvek z jeho okolia. Odboj je horúcejšou stopou. Mnoho Rusov prešlo zo strany ruskej armády na ukrajinskú stranu, pretože nie sú OK s tým vyhladzovať bratský národ (Ukrajinci boli druhým najpočetnejším národom v ZSSR, mnoho dnešných Rusov má ukrajinskú krv). Aj samotní „ruskí“ Rusi nie vždy súhlasia s Putinom, rovnako ako tisícky Bielorusov prešli na stranu Ukrajiny a vyhrážajú sa debilkovi z Minsku, pretože rozumejú voľnému pádu vlastnej krajiny. Ďalšou možnosťou je false flag operácia FSB, kde proste po pol roku tragikomického zlyhávania ruskej armády, devastácie ekonomiky a (predpokladám že jasného) ochladnutia ruskej verejnosti treba nájsť novú motiváciu. Putin ma s takýmito operáciami dostatok skúseností, veď k moci sa inak ani nedostal.

Neskôr sa zjavili informácie, že za výbuchom stojí predsa len akási ruská odbojová skupina, ktorá prostredníctvom svojho hovorcu (?) podala výpoveď a manifest. Dugin sa podľa iných zdrojov dostal do špitálu so srdečným zlyhaním, a ak je to pravda, je to mňamka pre celé Rusko, celý Putinov chliev a hlavne jasné našťanie do ksichtu všetkým dezolátom, čo hovoria o Rusku ako jednotnej mase pod vedením neomylného Putina. Nie, rozhodne nie celé Rusko je z vojny nadšené a hoci o Rusoch ako etniku nemám valnú mienku, osobne oným 80% percentám podpory špeciálnej operácie neverím. V Rusku to proste tlie a aj do vzduchu rozmetaná druhotriedna sviňa ako Darja Dugina môže byť celkom dobrým štartérom zmien. A hlavne sa to dotýka vcelku úzkeho kruhu samotného Fuehrera.

Good job, molodci. Dúfam, že na Semtex ešte máte prachy. Svet sa vám ochotne vyskladá kľudne aj na vagón trhavín, len sa posnažte.

Ale ešte malá odbočka: Dugin sa zúčastnil nejakej šaškárne neďaleko Moskvy. Auto mal odparkované na stráženom parkovisku, kde dva týždne predtým prestali fungovať kamery. Na poslednú chvíľu prestúpil do iného auta (čo bola motivácia náhlej zmeny? Prečo nešiel svojim autom?). Zaujímalo by ma, kedy Dugin prikývol na účasť na danej show – tipujem si, že dva týždne nazad to potvrdzoval („Áno, prídem, istotne, pre vlasť.“ „chalani, vypnite s predstihom kamery, OK?“). Možno napíšem príliš veľkú špekuláciu, ale mám taký malilinký tušák, že Dugin ako zákulisný hrdina už začal mať hanebnej vojny plné zuby, tlačil na svojho padawana Putina, aby ju skončil, a ten sa ho rozhodol napomenúť.

Neviem, som zvedavý. Ale pár bombových okamihov na ruskej strane by som ešte privítal. Ak sa odpor neozve, asi to bude predsa len Putinom iniciovaná akcia FSB.

Edit 23.8.2022: Po zelených parochniach, hrách SIMS, a "Dobrý deň, otvorte, tu FSB", teda trapošinách, ktorých sú schopní iba Rusi, sa dnes udialo ďalšie dno ruských tajných služieb. Darja išla nachuj, jej báťuška si skoro odšróboval hlavu, a ako som včera písal, hneď sa vyrojilo niekoľko teórií o tom, čo sa vlastne stalo a kto stojí za útokom.

Zhrnutie po 24 hodinách: ukrajinské tajné služby nemajú dôvod vyhadzovať nejakého mentálneho tragéda ukotveného v pubertálnych témach - ani náhodou. Samotný otec (napriek podozrivému zmiznutiu z auta na poslednú chvíľu) určite nebol za atentátom na vlastnú dcérenku. Zostávajú dve entity: nejakí povstalci bojujúci proti Putinovi a jeho nohsledom...alebo naopak, niekto z Putinovho vlastného okolia.

Čokoľvek spraví Ukrajina, Rusi automaticky poprú (story o fajčiaroch sú legendárne). V prípade Darje, jej jednotlivé súčiastky ešte ani nedopadli na zem a Rusko okamžite vyhlásilo, že za útokom stojí Kyjev. Rozumej: Kyjev za tým nestojí ani náhodou.

FSB prebili vlastné dno a dokázali, že to naozaj urobili Ukrajinci. Na mieste našli pas (!) Ukrajinky, ktorá si kúpila byt v dome Dugina v júni a s dcérou (tuším dvanásťročnou!!!) spáchali atentát na Dugina, resp. omylom na jeho dcéru.

Pas danej Ukrajinky vyzerá, ako by som ho vo Photoshope vyrobil ja osobne, neštimuje ani pečiatka ani nič. Ukrajinka vraj ihneď po atentáte emigrovala do Estónska, čo je ďalším dôkazom, že Darju poslalado nebíčka ona.

O tom, že tupá Rus klame äako inak, že?) svedčí aj to, že na ruských televíziách sa strhla argumentačná bitka (rozumej: banda prostatických kokotov trpela verejnou samomluvou) a medzi podozrivých spadali britské tajné služby, ukrajinské tajné služby a vlastne ktokoľvek, kto nepodporuje Rusko (čiže všetci vrátane tuleňov a prokaryotov na Marse). Jasný dôkaz, že Rusko nemá jedinú stopu a celá mysteriózna Ukrajinka, ktorá izolepou prilepí na paket ekrazitu svoj pas, ktorý bol zhodou okolností z azbestu, je fikcia.

Na druhej strane, celá akcia (Dugin bol zjavne predtým odvolaný, bomba nikoho nezranila) mi príde ako hra samotnej FSB - a s touto témou sa vyrojilo niekoľko verzií na diskusiách. a) varovanie FSB (máme plné zuby vojny, plné zuby zatýkania našich predstaviteľov, chceme zmenu, očakávajte ju)

a potom verzia b), protirečivá: chceme vojnu eskalovať, potrebujeme martýra, resp. martýrku.

Keďže Dugin na poslednú minútu z auta vypadol, príde mi to ako verzia B a teda nejakí jastrabi okolo Putina obetovali jeho dcérenku, aby sa nálady v Rusku zomkli ešte viac a ruský národ, masochistická zmeska opíc topiacich sa v minulom utrpení svojich otcov, takejto reči rozumie. Potom teda žiadna ruská armáda osloboditeľov neexistuje, resp. nemá v tomto čine prsty. Čo je škoda a zároveň hrozba. Ak jastrabi v Kremli chcú vojnu eskalovať, je to zlé znamenie, pretože potom všetky reči o rastúcej nespokojnosti sú asi plané.

2. Rusi si chcú kúpiť nehnuteľnosti na Ukrajine

Aspoň takto sme sa to dozvedeli zo správ, ktoré citovali nejaké ruské médiá. Podľa tohto zdroja záujem o kúpu ukrajinských bytov a domov narástol o stovky percent a predávajúci tvrdil, že je to preto, pretože aj na Kryme narástli ceny veľmi krátko po okupácii o stovky percent, teda jasný kauf jak sviňa.

Iba žeby nie a žeby to bola tupá propaganda a typické ruské klamstvo. Videá ukazujú, ako Rusáci utekajú zo samotného Krymu so slzami v očiach a portál predávajúci nehnuteľnosti na polostrove je preplnený panickými predajmi, hlavne pozdĺž pobrežia. Prečo práve tam? Krym a jeho pobrežie bolo vždy istou výkladnou skriňou ZSSR a ja sa len domnievam (a asi sa nemýlim), že po 2014 sa najkrajšie nehnuteľnosti okolo brehov Čierneho mora dostali z vďaky za pomoc FSB a Kremľu správnym ľuďom, teda kolaborantom, agentom FSB, zradcom, informátorom a možno dôstojníkom ruskej armády. Každý z nich asi pochopil, že je koniec a či už etnický „ruský“ Rus alebo miestny zradca, po dobytí Krymu Ukrajinou, resp. po štarte operácií ukrajinských špeciálnych síl a partizánov, každého z nich bude čakať guľka alebo okamžitá deportácia do Ruska, bez nároku na odškodné. Radšej teda predajú každú daču v hodnote státisícov Eur za pár šupiek, ako prísť o všetko.

Takže nie, žiaden Rus si neobjednáva vilky a bytíky v Chersonskej oblasti, ako sa nám to snaží nejaký ruský realitný agent nahovoriť – opak je pravdou, aj krymské predaje idú ku dnu. A bude húř. Mimochodom, u národa, ktorý vymiera rýchlosťou cca 1 milión ľudí ročne, nevidím dôvod hľadať si nový Lebensraum. To by malo význam v Afrike alebo Číne, nie v najväčšej krajine sveta, kde sa vyľudňujú celé oblasti.

3. A ešte raz Krym

Krym sa stal dnes najväčšou strelnicou sveta. HIMARS, ten stroj, ktorý nefunguje lebo ho je málo, lebo ho aj tak Rusi zničili, dokonca každý z nich desaťkrát, urobil skutočne čítankovú službu. V istej miere by som to prirovnal k zavedeniu stíhačiek Hellcat a Corsair za druhej svetovej vojny v Pacifiku – dovtedy staršie americké Wildcaty a Buffalo nestíhali japonským stíhačkám Zero a súboje boli vykúpené krvou. Následne dorazili spomínané lietadlá novej generácie a japonskí piloti sa premenili na skúšobné terče. Akákoľvek námorná operácia s pomocou lietadlových lodí sa obrátila na fiasko.

Americké HIMARSy sa stali ekvivalentom. Vojenské základne a armádne sklady na Kryme, okupovaných územiach a dokonca aj na ruskom teritóriu sa stali strelnicami; zásobovanie zachvatčikov je čoraz ťažšie. Ukrajinská ofenzíva pri Chersone bude mať o dosť ľahšiu štartovaciu pozíciu, keď sa ruskej hávedi nedostane dosť munície, náhradných dielov, nafty ani žrádla pre radových vojakov. Taká alternatíva k legendárnemu Stalingradu.

Ruské mesto Belgorod, len kúsok cez hranicu od ťažko skúšaného no nepokoreného Charkova dostalo už niekoľko zásahov a ak si dobre pamätám, vyhorela tam rafinéria, zásobníky paliva a niekoľkokrát aj munícia a náhradné diely. No a teraz tupý ruský mužik, neschopný reagovať na teplo a svetlo ani na úrovni baktérie, ako inak, priviezol z celej krajiny nové palivo a muníciu...na to isté miesto, kde už raz o komplet zásoby prišiel.

Veľké barabum! náhrada náhrady asi tak skoro nepríde, takže ďalšie stovky či tisícky ton munície rozprášených po meste asi nebude možné nahradiť skôr ako o týždne od výbuchu. Lenže Ukrajina pokračuje v malej, no istej ofenzíve, čo sa asi opiciam páčiť nebude. Bude to ako vo filme Stalingrad, kde jeden dostal pušku a náboje a druhý len náhradnú sumku? No, necháme sa prekvapkať... Generalita už je od Chersonu preč.

4. A ešte jeden krát ten Krym

Veliteľstvo čiernomorskej flotily zničilo ukrajinský dron....samotnou budovou. Tupý, neschopný národ ochľastov a zdegenerovaných mužíkov si ani nedokáže priznať, že v podstate najdôležitejšia budova na Kryme, veliteľstvo celej flotily, nedokáže svojou PVO ochrániť a že vrtuľový dron kúpený v Číne (!!!) za 9.000 USD (!!!) bez problémov zasiahol onú budovu. Je čas mobilných telefónov, takže každý z nás je v takomto okamihu reportérom – a internet bol zaplavený videami dronu z každého uhlu, ako nerušene letí rýchlosťou Babetty do cieľa. Rusi síce spustili paľbu z Kalašnikovov, ale kalach nikdy nevynikal presnosťou a Rusi triezvosťou v službe, takže posádka ISS na orbite možno prelepuje dierky v plášti stanice, ale čínsky dron presne trafil to, čo mal. Hríb nad budovou indikoval, že hovorca Krymskej samosprávy robil to, čo ide Rusom najlepšie – klamal.

Neviem si predstaviť, čo sa stane s morálkou okupovaného polostrova po takejto explózii, pretože toto je jasný dôkaz nielen toho, že ruské super-PL zbrane stoja za hovno, ale navyše ani tak primitívne ciele ako dron z Alibaby sa nemusia obávať. Zas a znova sa potvrdilo, že neexistuje ruská dobrá zbraň, nieto ruská výborná zbraň svetovej úrovne. Čokoľvek chamraď tvrdí opačné, to je do pár dní vyvrátené ako obed v školskej jedálni.

K tomuto momentu som nezachytil, aké straty na ruskej strane sú (Ukrajina má škodu 9.000 USD, teda doslova nič), ale aj keby nechcípol nikto a neboli by žiadne veľké straty, povesť PVO na ruskej strane a jej kompetencie a schopnosti sú narušené. A Ukrajina znova zistila, čo si môže v budúcnosti dovoliť. Všetko.

5. Niekoľko lodí asi pôjde nachuj

Blíži sa deň nezávislosti Ukrajiny, ktorý vychádza zhodou okolností na deň výročia štvordňovej operácie (24.). Internetom blúdia prosby, aby Kyjev na tento deň zhodil Kerčský most (takisto by ma to potešilo) a s istotou predpokladám veselie vo forme odhodených špakov po celom fronte. Na druhej strane, drbnutý národ si iste nedá nič páčiť a pripravuje nejaké denacifikácie škôlok a nemocníc po celej Ukrajine.

A práve preto je fakt, že okolo pobrežia Ukrajiny sa začali zhromažďovať ruské plavidlá (tie, ktoré ešte nelovia perlorodky na dne mora), veľmi podozrivý. Predpokladám, že Moskva niekde naškriabala ešte nejaké tie strely s plochou dráhou letu, ktoré nepoužila doteraz, lebo ich potrebovali okartáčovať od hrdze a zistiť, kto ukradol v týchto strelách kľúčiky zo zapaľovania. Tipujem na niekoľko desiatok výstrelov a podľa slov mojej priateľky, ktorá pochádza z východnej Ukrajiny ale na Slovensko došla zo severnej časti štátu (Kyjevská oblasť), na tri dni dostali obyvatelia zákaz vychádzania, pracovné voľno a odporučenie nasťahovať sa do pivníc a bunkrov. Bude to jedná z mnohých náhod, ktoré sa prihodia Ukrajine vždy, keď opiciam nakopú prdel.

Ja len dúfam, že ukrajinské Točky už sú pripravené a letectvo tiež. Okrem Moskvy sa na dno mora dostali väčšinou menšie plavidlá. Pár fregát alebo dokonca ponoriek by ešte medzi rybičkami svoje miestečko našli. V Čiernomorskej flotile je sedem ponoriek, žiadna nukleárna, Kremeľ by sa nemohol vyhovárať na únik rádioaktivity (aj keď on mohol).

6. V Piskoch po ruských pyskoch

Malá dedinka Pisky, dvojtisícová osada na predmestí Donecka, je totálne rozbombardovaná a zrovnaná zo zemou. Dnešná populácia je nula podľa Wikipedie, a túto usadlosť by si nikdy nikto nevšimol, nebyť toho, že sa o ňu vlastne už osem rokov bojuje. Dedina bolo obkľúčená rozsiahlym systémom opevnení, ktoré svetovú ruskú armádu zadržali na hanebne dlho. Podľa správ z netu je skutočne každá budova v dedine zdevastovaná, ako keby ju dostali do rúk Rusi a tí tu skúšali aj termobarické strely.

No minulý týždeň Kremeľ vyhlásil, že Pisky predsa len dobyli. Lenže ako to už v Mordore býva, dobyli iba časť a Ukrajina sa s nimi o tento drobný kúsok stepi tlčie celé dva mesiace bez toho, aby geroji urobili definitívny krok.

Dvetisíc ľudí! Schválne som googlil, ktorá zo slovenských dedín, ktoré poznám, má dvetisíc obyvateľov a leží na rovine. Madunice. Druhá najsilnejšia armáda na svete a rozhodne na Ukrajine dobýva od júna Madunice bez toho, aby ich reálne zobrali pod svoju vlajku definitívne. Ak Putin, Šojgu, Medvedík alebo ktokoľvek zo slovenských dezolátov ešte stále dúfa, že Rusi hrajú v tejto vojne prvé husle, tak prosím, uvedomte si, že dobýjať štvrť roka Madunice je vlastne ekvivalent čakania pol roka na erekciu (a pritom sa chválite, aký kňúr ste). Je to o to tragikomickejšie, keď si uvedomíte, že okolie tejto dediny musí byť doslova vystlané ruskými telami a polia plné vrakov tankov.

Ale aj dobytie samotných Piskov nebude znamenať ruský úspech. Počas prvej svetovej vojny takto vyčerpali v poslednej nemeckej ofenzíve Spojenci Ríšu tak, že ďalšie tri mesiace im doslova padali do rúk státisíce vyčerpaných, otrasených, vyhladovaných vojakov Nemecka (stodňová ofenzíva) – a nasledovala kapitulácia a koniec Ríše.

Takých Piskov prosím viac – možno na jeseň sa takto bude bojovať o jedinú ulicu, ako pred 80 rokmi pri Stalingrade. Mesiac bojov o pár domov. A potom Paulus.

7. Strely nám fungujú. Všetky tri.

Šojgu vyhlásil, že strely Kalibr, s ktorými sa tak nadržane chválili už asi za Stalina, fungujú skvele. Všetky trafili daný cieľ. Trápne je, že ich použili tri. Slovom TRI. Znova použijem prímer z predchádzajúceho odstavca (dnes som nejako fixovaný na mužské pohlavné orgány, ale je to náhoda, sľubujem!): „Ja môžem trtkať kedy chcem. Aj v januári, aj v júli, aj na Vianoce som nemal problém. To je, čo?“

