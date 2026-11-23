1. Včera Charkov. Dnes?
Včera som písal o tom, že ZSU prešli do ofenzívy okolo dediny Vodiane, SV od Charkova. Napriek veľkohubým ruským vyjadreniam, že tu obkľúčili značné ukrajinské sily, vyzerá to napokon, že v lochu sa ocitnú dosť veľké ruské sily. Ale stalo sa ešte niečo.
Večer som dostal správu, že Ukrajinci prešli do útoku v oblasti Súm. Malá časť Sumskej oblasti je pod okupáciou od skončenia Kurskej ofenzívy, teda cca dva roky. Ak si dobre spomínam, vrchný Chujlo Mordoru prikázal dobyť Sumy do – teraz trepnem – januára tohto roka, neberte ma doslovne, no ako inak, ZZmrdi tam ostali pribetónovaní a nepohli sa už ani o centimeter. Celý triumf Rusákov sa teda scvrkol na aktuálnych 250 km2, teda zhruba ako päť až šesť katastrov Brezovej. Dosť bieda na tie desiatky tisíc denacifikovaných Orkov.
Ak by sa podarilo ZSU zničiť Rusov na tomto fronte, bol by to ťažký reputačný blow pre Kremeľ a Putina, ale na fronte by to bolo len také malé prdnutie.
No ale tuto to ešte nekončí. Dnešné ranné správy hovoria, že ZSU znovu vstúpili do Kurskej oblasti! Ak toto nie je ťažké spláchnutie hovna menom Putin, tak potom neviem čo to môže byť. Podľa všetkého sa jedná o malý vpád, no to je jedno. Zbrojné sily Ukrajiny sú v Rusku, zas a znova, a namiesto dobytia zvyšku Donbasu sa Kozáci pohybujú v Mordore!
Správy sú samozrejme ešte strohé. To ale nevadí, blog si to zaslúži. Budem to sledovať.
Ale aby som vás nenapínal ako gumu v trenkách: Ukrajinci útočia na šiestich frontoch naraz (!). Ak sa im podarí tlak udržať aspoň do konca mesiaca, pre Rusákov to bude strašný úder, nech oslobodia akokoľvek zanedbateľné územie Ukrajiny. Len včera som povedal, že Rusi nie sú schopní tlačiť viac ako na jednom mieste naraz. Akonáhle ZSU podniknú tlak na jeden bod, Rusáci de facto zastavia operácie niekde inde, pretože im na to chýbajú sily. Lenže ak ZSU vyvinie tlak na šesť bodov naraz, tam podľa mňa bude poprask aj v severokórejských sirotincoch. Keď Putin nevie obstáť jeden tlak, šesť tlakov...????
Dnes by som mal hovoriť s otcom Juliánom. Bojuje na Sumskom fronte a popýtam sa ho o pár foto alebo informácií, ktoré nepodliehajú utajenia. Snáď vám dačo dodám.
2. Horúca noc v Mordore
A Ukrajinci ZZmrdom zatápajú aj mimo front. ZSU zasiahli dokonca dve rafinérie naraz, jednu v Novošachtinsku pri Rostove a druhú až v ďalekom Perme. Správ y hovoria o pomerne veľkom táboráku, takže fámy o mínus 65% rafinačnej kapacity asi už nie sú pravdivé.
Dokonca sa zjavila informácia, že Ukrajinci niekde na Sibíri odpálili jednu fabriku vyrábajúcu okysličovadlá pre raketové palivo. Údajne je to jediná fabrika v Mordore a dokonca dodávala nejakú túto chemikáliu aj do Iránu. Toto by mohlo potešiť Mr. Trumpheimera.
Len tak som sa bezplatne zamyslel. Ak po cca roku intenzívnych úderov v štádiu ešte ako-tak dobrej PVO neboli Rusáci schopní posilniť obranu a kapacita rafinérií im neustále klesala po jednotkách percent, tak teraz, v čase, kedy PVO je ohlodaná ako chlebíčky u Huliakovcov a kedy má Rusko k dispozícii pomaly len tretinu rafinérií, tak si neviem predstaviť, čo bude teraz. Môj tip: ZSU vymláti tie rafinérie, ktoré sú okolo Uralu a trochu severnejšie. To značí,že také zariadenia v Uchte na severe alebo Antipinsk neďaleko Tjumenu – obe už dostali pozdrav predtým – by mohli zahorieť láskou k dronom takisto.
Mimochodom, Ukrajina pred rokom zasahovala rafky do cca 600 – 800 km od svojich hraníc. Neskôr to prekročilo tisícku. Teraz majú schopnosti zasiahnuť ruské mestá cez 2000 km. Lenže toto je údaj spred štvrť roka. Koľko dostrelia Ukrajinci dnes?
Ak sa teda všetko podarí, Vianoce nebudú na ľade ale na suchu. Aspoň v Mordore.
3. Drobnosti zo sveta
Viaceré zdroje hovoria, že námorný dron, ktorý potopil ruské lode pri Líbyi, bol vypálený z oblasti Albánska. Nezdá sa mi to, je to príliš ďaleko a príliš na očiach. Skôr mi to príde ako falošná dezinfo na zmätenie Rusákov. Ale i tak je to jedno, Rusáci sú medzi rybičkami.
Zdá sa, že ZZmrdi skutočne prestávajú platiť svojim vojakom. Správy sú kusé ale zhodujú sa. Iste, možno sa jedná o malé jednotky, ale nie je to dobrá správa. Inak, toto omeškanie mali spustiť až od decembra, teda vianočná výplata by bola v januári (nebolo upresnené ktorého roka). No ale v Rusku hodinky nie sú štandard, takže asi to je o mesiac skôr.
https://buymeacoffee.com/johny1981aa
Heslo: Karavána. Aj keď mám nutkanie napísať „Heslo šesť ofenzív, blyať.“
Rýchly update: Ukrajinci zničili spolu s korvetou Merkuryj aj helikoptéru Kamov. Predpokladám, že zajtra bude v číslach dňa prirátaná.
A ešte jeden update: Koniarova konštanta sa vrátila zjavne do normálu. 2471 ZZdochlín, nadpriemerné numero zničených kanónov (až sedemdesiat), a až 651 zničených vozidiel. Ak bude takéto číslo na logistike niekoľko dní, tak som sa mýlil s mojou tézou, že Ukrajinci ZZmrdom vymlátili prakticky všetko, čo Opičáci mohli použiť.
Pche, a ešte jeden update! Trochu neskoro som kontroloval Deepstatemap. Ten kotol, ktorý som spomínal neďaleko Vodiane a Milove, tam skutočne Ukrajinci dokázali spraviť. Ruské vojská v hrote výbežku pri Vodiane sú odrezané od zvyšku, teda sú obkľúčené.
Podstatné je, že podľa Deepstateu je Rusákmi držané územie veľké len zasraných 9,72 km2. To je v podstate ako intravilán nejakého mestečka alebo väčšie pole.
Takže predsa len heslo „Šesť ofenzív, blyať!“