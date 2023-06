Sezóna generálobrania začala

1. Ofenzíva na juhu napreduje

Ako sa dalo čakať, ZSU dobýjajú malé dediny v oblasti západnej časti Doneckej oblasti. O dobytých obciach som písal včera, Deepstatemap nemá aktualizácie k tejto hodine. To neznačí, že postup tam nie je, skôr to, že Ukrajina mlčí o postupoch. Pozitívom je, že ZSU postupujú a že obec Rovnopilia je čoraz viac v zovretí vojakov. Nemáme aktualizácie, ale ak by sa kotol uzavrel skôr, ako by Rusáci stiahli svojich mobikov, bola by to pre nich tragédia a veľké víťazstvo pre Ukrajincov. Rusom chýbajú vojaci a nejaké video, kde vedú pár stoviek zajatých mobikov a plné nákladiaky guľometov a kanónov by potešilo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Novinkou je (v podstate to bolo zjavné už včera, len som to nedopísal do blogu), že Ukrajinci útočia v najzápadnejšom fronte na piatich smeroch. Dva podľa ranných informácií neuspeli, resp. to značí, že nezaznamenali nejaký prelom, ktorý by stál za reč. Tri vektory sú úspešné a posunuli líniu kontaktu hlbšie Rusákom do prdele. Od Dnepra po zlom frontu pri Donecku (teda tam, kde sa front otáča na sever k Bachmutu) je to cca 160 kilometrov, to značí, že ZSU útočia na piatich vektoroch od rieky k Velykej Novosilke a minimálne na jednom mieste pri oblúku pod Donecku (tak sa to javí podľa webu).

Rusko ako typicky luzer vyhlásilo, že znovudobylo Makarivku, čo Ukrajina poprela. Neviem, tí Rusi sú už vážne trápni. A mohli by to pochopiť konečne aj oni.

Malý update: podľa Martina Rotu (profil Tak schválně na Youtube) sú ruské opevnenia až trošku viac na juh, takže Ukrajina podľa všetkého prerazila len prvé slabo opevnené línie obsadené mobikmi z DĽR a LĽR. Mimochodom, na juh od dnešných bojov prebieha hranica Doneckej a Záporožskej oblasti a opevnenia v tomto sektore viac menej kopíruje túto hranicu. Vyzerá to tak, že Rusáci so Záporožím nerátajú. Martin Rota zároveň tvrdí, že keď ZSU prerazia front a zaútočia za pás opevnení, Rusi medzitým vybudujú ďalšie línie obrany. Nesúhlasím, vybudovať líniu zákopov dlhú stovky kilometrov nie je záležitosťou týždňa či dvoch, o to viac nie, keď si predstavíme chýbajúce sily, ostreľovanie (z čoraz menšej vzdialenosti) a nedostatok pohonných hmôt a materiálu kvôli odstreleným mostom a rozbombardovaným cestám. Ďalšia línia nebude, neverím, že Rusi po to všetkom, čo sme videli, majú kapacity na nejakú modernú paralelu Čínskeho múru.

Čo Martin Rota správne dodáva, že ZSU prešli do nočného režimu. Zmrdi nemajú dosť prístrojov na nočné videnie, čo dáva Ukrajincom gigantickú výhodu. Ako som písal už neraz, je jedno, že máte sto tankov starších typov s dostatočne veľkými hlavňami, ale pokiaľ nemáte prístroj na nočné videnie, v noci budete bezbranný. Toto sa dialo v Zálive, kde jediný US tank bol schopný rozbiť doslova celé iracké jednotky tankov.

2. Sezóna mŕtvych generálov znovu začína

Ukrajina zabila v Záporožskej oblasti generálmajora Sergeja Gorjačova. Veterán z druhej čečenskej vojny a bývalý veliteľ ruskej základne v Tadžikistane (áno dezoláti, zahraničné základne nemajú len USA) bol prevelený na front, kde si ho našla ukrajinská raketa. Na začiatku vojny sme sa s dobrými ruskými generálmi stretávali takmer každý týždeň, aj keď teraz spätne podľa zdrojov musím skonštatovať, že veľká časť, zhruba polovica, chýrov bola nakoniec falošná a generáli sú stále zlými Rusmi, živými.

Ale potešujúcou správou je, že Rusko zo zúfalosti prevelilo veľké množstvo generálov na frontovú líniu. Je to v priamom rozpore s tvrdením Kremľa, že všetko je to dobré a že Rusko kráča od víťazstva k víťazstvu (viď nižšie). Dá sa predpokladať, že väčšou prítomnosťou, lepšou rozviedkou a hlavne čoraz menším priestorom na manévrovanie budú straty ruskej generality utešene pribúdať. Ako vravia dnešné správy, podľa Rusov bol na Záporožský front vyslaný aj samotný Valentin Gerasimov (AKA konský ksicht), teda samotný šéf ruských ozbrojených síl. Ukrajinské SBU už rozťahuje siete; nič iné by ma nepotešilo viac ako to, keby Gerasimovovi vyťahovali z toho blbého ksichtu šrapnely. Alebo keby ho v reťaziach doviedli pred Zelenského, ako Vercingetoriga pred Cézara.

Pre pobavenie: Gorjačev značí niečo ako horúci alebo spálený, takže nomen omen. Chýbajú mi do zoznamu ešte generáli Rozsekalov, Odstrelin, Zdochlinskij a Bombardilov. Všetkých pozdravujú plukovníčky Slnečnicovová a Zakopancovová.

A ako bonus treba spomenúť Vladimíra Salda. Tento Quisling je asi to najodpornejšie, čo ukrajinská zradcovská scéna vykotila, dokonca aj Janukovyč je príjemnejším človekom. Ale na každého brava varí sa HIMARS, takže Saldo sa dostal pod paľbu v rezorte Pozitiv v prímorskej obci Zaliznij Port kúsok na juh od Chersonu. Rezort bol celkom krásne vyhladený z povrchu zemského a Saldo má nešpecifikované zranenia. Pred asi pol rokom dostal od Putina metál za zásluhy, takže teraz dostal metál aj od Ukrajincov.

Je inak paradoxné dostať v hoteli Pozitiv šrapnel. Saldo mal šťastie, že FSB mu tam nezaplatilo lacnú kurvu, inak by ten Pozitiv mohol byť doslovný.

3. Ruská logistika dostáva na frak

To už dávno, ale teraz to stupňuje. Ruskí partizáni pokračujú v odpaľovaní mostov a železníc, a keďže ukrajinská ofenzíva prebieha (možno nie v plnom prúde), tak sa zdá, že niektoré tieto straty na infraštruktúre sa ani len nebudú dať zaceliť. Ako v odstavci skôr, ak máte mierové podmienky, strhnutý most alebo odstrelené koľaje zacelíte za rádovo hodiny až dni, v prípade väčšieho mosta nech to trvá týždeň. Ale ak ste pod dostrelom HIMARSov aj konvenčnej artilérie, tak dodávky materiálu asi nebudú práve to, čo zvládnete s ľavou zadnou. Viem si predstaviť, že to skončí ako po operácii Overlord, keď spojenecké letectvo ničilo francúzske a nemecké železnice v takej intenzite, že Wehrmacht a ministerstvo nedokázalo zariadenia opravovať in-time a niektoré dodávky sa proste nerealizovali z časových dôvodov. Akonáhle ZSU prerazí tie tuhšie línie, ruská logistika nedostane šancu. Predpokladám, že ak samovražedný dron v hodnote pár sto eur narazí do lokomotívy ešelónu, celá zásielka napríklad tankov alebo potravín (teda nevýbušného materiálu) dorazí o celé dni neskôr na miesto určenia. Pokiaľ si dobre pamätám, na tomto mieste frontu dáva zmysel zásobovať väčšie uskupenia vojsk nákladiakmi do vzdialenosti cca 70 – 100 km. To síce stačí na línii prístav – front, ale nie na línii ruské územie – Donbas – front, resp. ruské územie – Kerčský most – Krym – front. Bez vlakov to nepôjde a vlaku nepostavíte pontónový most alebo nejakú provizórnu konštrukciu, ako keď vám pri Modre strhlo mostovku pri povodniach v roku 2012. Ešte horšie by to bolo, keby do vlaku narazil dron a vo vagónoch sa vám vezú pohonné hmoty alebo munícia. Tam asi rekonštrukcia by zostávala takisto na Rusov, ale zajatcov po vojne.

4. Ešte raz k Putinovým prejavom (a nielen jeho)

O jednom z liliPutinových prejavov som písal včera. Pobavil ma. Dnes ma pobavil druhý z nich. Podľa jeho najnovších výplodov Rusko kráča od víťazstva k víťazstvu. Áno, veď už dávnejšie som tvrdil, že ruskí vojaci postupujú čelom vzad.

Čerstvo sa dostalo do éteru aj video, kde z dronu točí operátor partiu ustupujúcich vojakov (ruských), ktorých postrieľajú vlastné uzáverové jednotky. Video vzbudilo veľkú pozornosť...ale aj tak je to fejk. Celé to je zinscenované a stavím sa, že to natočili samotní Rusáci, aby to premietali vlastným mobikom. Ustúpite, toto vás čaká. Keď to ale natočili naozaj Rusáci samotní, je to zasa v rozpore s Puťkovými výrokmi. Keď kráčate od víťazstva k víťazstvu, tak nepotrebujete točiť takéto „návody“ na použitie.

A čo ostatní propagandisti Mordoru? Medvedev* ešte stále vidí biele žraloky, takže nič (ozaj, čo je so Zacharovovou? Už dlho nezapotila nič vo svojom permanentnom delíriu tremens. Ešte žije, či iba už pije?). ale nahradilo to Margarita Simonjan. Tá chcela dať ultimátum NATO, čo dáva takú logiku, ako keby zlodejíček v putách dával ultimátum policajtovi. Simonjan sa nechala počuť, že keď na ruské územie budú útočiť stíhačky F-16 z územia krajín NATO, stanú sa tieto krajiny legitímnym cieľom Ruska.

OK. Idem asi vytiahnuť tú chladenú whiskey, nech aj ja mám vidiny. Zajtra som v BA. Nechám sa pozvať na pohárik. Kto sa pridá?

* Aktualizácia: Medvedev asi pretriezvel a na svojom profile zdieľal fotografiu kyjevského Majdanu s ruskou vlajkou. „Toto je ruské mesto, vráti sa k nám.“ OK, to sľubuješ už 15 mesiacov a v skutočnosti už máte Ukrajincami okupované vlastné územia v Belhorodskej oblasti. Ale ako sa uvádza na Facebooku, keď Rusi tak strašne chcú vidieť Kyjev ako ruské mesto, nech sa všetci Kyjevčania dohodnú a na jeden týždeň odmontujú splachovacie vécka a neplátajú asfalt. Bude to ako v Rusku.

5. Drobnosti z frontu a zo sveta

Rusáci stratili niekoľko lietadiel Suchoj 25 a vrtuľníkov Kamov 52. Pri sučkách to akosi nemusí byť Rusákom až tak ľúto, sú to 40-ročné stroje. Kamovy mali byť výstavnou loďou ruského zbrojného priemyslu a zatiaľ sa vyznamenali ako lietajúce krematórium.

Po Saldovom hoteli Pozitiv dostal zásah ďalší objekt na okupovanom území Ukrajiny. Vyzeralo to byť tiež na nejaký typ rezortu, nepodarilo sa mi zistiť miesto. Avšak čo je podstatné, v areáli boli nižšie desiatky kusov techniky a podľa toho, ako to dron zaznamenal, následné výbuchy a požiare svedčia o dobrom love Ukrajincov.

Na záver trochu humoru: Rheinmetall chce na Ukrajine postaviť fabriku na výrobu tankov a munície. Dmitrij Medvedev hneď potom, ako spočítal biele žraloky, v záchvate poloopitosti žiadal o GPS súradnice fabriky (ktorá inak ešte nestojí). Reakcia Ukrajiny?

„Alkoholikov neprijímame.“