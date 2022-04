Štedrá ukrajinská Pascha alebo ako russkyj korábľ pošól nachuj

Vojna u našich východných susedov trvá už poldruha mesiaca. Teda o trochu viac ako plánované štyri dni, ktoré predpokladalo geniálne ruské vedenie pod taktovkou ešte geniálnejšieho ruského prezidenta. Okrem toho, že HnuSSi museli hanebne ustúpiť (aka zdrhnúť) od Kyjeva a Súm, a nedokázali ani dobyť Mariupol, nedosiahli vôbec nič. Teda okrem rozbitej ekonomiky, genocídy a vylúčenia Bananistanu úplne odvšadiaľ.

Prichádza Veľká noc, pravoslávna Pascha, a HnuSSom sa to pizdrí ďalej. Ruská armáda sa preskupuje do oblasti Donbasu a Charkova, aby prekročila presne tie hranice, ktoré svätosväte sľúbila neprekračovať. Počasie je na strane Ukrajiny, takže celý týždeň hlásia intenzívne zrážky, znemožňujúce presuny tankových kolón mimo spevnené cesty (rozumej: strelnice Bayraktarov). Aby toho nebolo dosť, údajne ruskí partizáni vyhodili dôležitý prístupový most na Donbas do luftu – na ruskom území.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Russkij korábľ pošól nachuj.

Vlajková loď triedy Slava, Moskva, jedna z najväčších a najvyzbrojenejších lodí ruského námorníctva, pošlá presne tam, kam ju námorníci z Hadieho ostrova poslali. Teda na dno. Ukrajinci sa s ňou podľa dostupných zdrojov zahrali mrzkú hru, za ktorú by sa nemuseli hanbiť v žiadnom modernom námorníctve. Najprv zaujali obranu Moskvy dronmi, aby ju potom dorazili dvomi raketami (domácej výroby!) triedy Neptun. Podľa toho, čo sa mi podarilo dopátrať, Moskva je dizajnovaná na obranu vlastnej flotily pred raketovými úrokmi nepriateľa. Ak sa celý scenár potvrdí, bude to značiť ďalšie fiasko do nekonečného zoznamu, čo tá tupá armáda plná tupých ľudí z tupého národa obdržala za šesť týždňov. A ďalšie strašné fiasko, ktoré Moskva (to mesto) najprv zatĺkala.

Trieda Slava je triedou raketových krížnikov, ktorá bola spúšťaná postupne na prelome 70. a 80. rokov. Pôvodne sa jednalo o sériu desiatich lodí, ale pre finančné problémy boli dokončené len tri, Slava (premenovaná na Moskvu, dnes potopenú), Maršal Ustinov a Varjag. Každá slúžila ako jedna z čelných lodí v inej flotile, pričom Moskva (ex-Slava) bola práve v Čiernom mori a terorizovala Ukrajinu a jej prístavy. To ona ostreľovala Hadí ostrov, kde ju poslali Ukrajinci nachuj. A ex-Slava/Moskva skutočne poslúchla. Slava Ukrajine.

P.S. na túto tému: Rusi údajne vyhlásili, že krížnik Moskva nebol potopený, ale pretransformoval sa na ponorku novej triedy. Informáciu overujem.

Sankcie a ekonomika.

Ruský rubeľ posilňuje. Teda... keďže sa s ním neobchoduje, je to umelý kurz, niečo ako keď nájdete na ulici prsteň a v duchu si rátate, koľko miliónov Eur zaň dostanete na eBayi. Áno, proruská dezinfoscéna svoju erekciu o tom, ako sankcie nefungujú, si fotí na každú diskusiu, ale reálne to je o tom, že s rubľom sa takmer neobchoduje a teda jeho nový, posilnený kurz je vlastne len virtuálne číslo. Ruská centrálna banka spotrebováva svoje drahé rezervy cudzích mien na umelú podporu chradnúceho toaletného papiera, ktorý mal už byť jedna ku jednej s americkým dolárom. Super. Už len tá Aljaška.

A samozrejme, tie nefungujúce sankcie – včera skrachovali ruské železnice. Teda neskrachovali, lebo Putin zakázal skrachovať akejkoľvek ruskej spoločnosti. Čiže ak zomierate niekde v Somálsku od hladu, nie že budete ľuďom dávať najesť, vy im zakážte zomrieť od hladu. Je to jednoduchšie. Možno by nebolo zlé to oddnes volať bankrot ale len špeciálna rozkladná krachosmerujúca operácia.

Prírastky do rodiny/ straty.

Ukrajina dostala ďalšie tanky, húfnice, obrnené vozidlá pechoty a rakety, my sme im dodali S300. Dokonca aj drony od Turkov a USA dostanú. Dobrá správa, Ježiško Pascha bude bohatá. O tom, ako sú HnuSSi zúfalí svedčí aj to, že naša S300 mala byť ihneď zničená, a ako dôkaz dodali tri roky staré fotky iného kompletu. Proste lúzri v akcii.

Na Ukrajine pokapalo niekoľko ďalších ruských plukovníkov. Aj keď vrchným veliteľom tejto zbytočnej, krvavej frašky bol vymenovaný nový generál, Alexander Dvornikov, vyzerá to tak, že v armáde čoskoro zostane iba on a ľudia s hodnosťou čatára a menej. Ak teda nerozšíri zoznam mŕtvych ruských a čečenských generálov.

Viktor Medvedčuk, piata kolóna Putina na Ukrajine, bol zajatý v ukrajinskej uniforme na Podnesterských hraniciach. Snažil sa zdrhnúť cez Moldavsko do Mordoru, ale v prestrelke ho SBU zajalo a na fotkách úplne vyčerpaný ekvivalent Vasila Biľaka skončil tentokrát už nie v domácom väzení. Horúci favorit na ukrajinského či vlastne ruského prezidenta schladne niekde v kobke tretej nápravnovýchovnej. Nemusí banovať, krstný otec jeho dcér nemá taký dlhý stôl, aby ho prijal u seba doma.

Ruský konvoj o bližšie neurčenom počte vozidiel bol znova rozstrieľaný. Keďže z druhej strany hraníc sa tvoria fenomenálne dlhé konvoje, Bayraktary a delostrelectvo si už brúsia zuby. Keďže Ukrajina dostala britské Starstreaky, ruské frontové letectvo si pravdepodobne už veľmi nevrzne a roztiahnuté, na hlavné tepny lokalizované konvoje zostanú bez ochrany. Good luck, denacifikátori.

Rusko, známe svojou obrovskou, modernou, neprekonateľnou armádou a technikou požiadalo o dodávku rakiet Irán. Áno, to je presne tá krajina, ktorá 40 rokov lieta na skanibalizovaných F-14 z čias iránskeho šacha a ktorá musí v rámci oblbovania vlastnej mládeže montovať nepoužiteľné plechové makety, ktoré ťahá po uliciach za traktormi. Ruku na srdce – ako zle na tom musíte byť, aby ste žiadali Irán o rakety?

Len pre informáciu, Vietnam už bratsky sľúbil Rusku dodať zo svojich armádnych skladov najmodernejšiu výzbroj – KBT, DBT a DBT-PL*, a to v počte stoviek modernizovaných kusov. Snáď to pri denacifikácii Ukrajiny pomôže.

S ďalším pokračovaním grotesky menom Zvláštna operácia na Ukrajine po Veľkej noci. Pokiaľ teda Ukrajinci HnuSSov nevyšibú priveľmi.

* KBT, DBT a DBT-PL je Krátka bambusová tyč, Dlhá bambusová tyč a Dlhá bambusová tyč protilietadlová.

A ako pozitívna správa na záver: ukrajinský agrárny sektor stihol obsiať v podstate zhodnú výmeru pôdy ako pred vojnou. Ak bude normálna sezóna, nebude síce stopercentná úroda, pretože oblasť Donbasu ešte nie je seriózne denacifikovaná (neboli vyhnaní zachvatčici nazad do Mordoru), ale viac ako 90% pôdy bolo obsiatej podľa plánu. Aj keď sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť, či obilím alebo slnečnicou.