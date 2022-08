Toto už je asi tretia svetová

1. Prápor z Buče vyhladený

Masaker v Buči bol jedným z tých zlomov, ktorý asi musí prísť v každom konflikte, aby sa tupšia a zbabelejšia časť populácie prebudila. Pearl Harbour, potopenie Lusitanie počas prvej svetovej vojny, prepadnutie Kuvajtu, to všetko spôsobilo efekt studenej sprchy.

Európa je prežratá a vo svojej pohodlnosti žiaľ aj pasívna. Európskou úniou nehýbe Churchill alebo Thatcherová, Európou hýbe Angela, ľavicové populistické telce a Grétka spoza školy. Tragédia, ale je to tak, že nebyť nenávidených USA, asi by sme tu dnes dávno neboli a platilo by sa sovietskym rubľom. Hanba, uznávam.

A k zoznamu vyššie sa pridala Buča. Stovky povraždených civilistov dokázali posmrtne to, čo nedokázali tisícky pobitých Ukrajincov a desiatky zavraždených Rusov za čias vlády neschopného maniaka Putina – konečne aj Berlín, Paríž a Brusel zistil, že je vojna. Vojna, nie televízne noviny so zábermi z frontu, ale vojna. Transsexuálni politici typu Scholtz a Macron, chlapi bez chlapskej výbavy, sa rozhýbali, hoci mimoriadne pomaly.

A tam, kde sa tieto ženské nevedeli ani len vyjadriť otvorene, Ukrajinci konali.

Pomsta je sladká a Buča je pomstená. Ukrajinská armáda zverejnila zoznamy a fotografie podochnutých Rusov a Burjatov zo 64. motostreleckej brigády, ktorí zodpovedali za spomínaný masaker. Nepodarilo sa mi zistiť, koľko týchto ovadov tam chcíplo, ale skutočne to potešilo. Dúfam, že súčet nie je konečný.

A zacitujem jedného z diskutujúcich z portálu idnes: „Putin to spravil geniálne. Celej jednotke udelil vyznamenanie (v podstate za spackanú operáciu, keďže celú oblasť Kyjeva hanebne opustili, ukrajinskej armáde nespôsobili takmer žiadne straty ale obrátili hnev celého sveta na vlastné hlavy, moja poznámka), čo značilo, že ich pošle do prvej línie, aby sa ich zbavili samotní Ukrajinci a neskôr nikto nemohol prehovoriť.

V každom prípade skvelá správa. Veľa šťastia Ukrajinci, pobite ich ešte desaťtisíce prosím. každým mŕtvym ruským vojakom bude o trochu bezpečnejšie na tomto svete.

2. Vyvraždíme Nemcov!

V Rusku je to ťažké tým, že vlastne keď stretnete etnického Rusa, asi to bude sprosté indivíduum a teda ak ho chcete uraziť, len povedzte, že je typický Rus. Ruskí poslanci sú takisto typickým prejavom genofondu svojho národa, tak nemôžme od nich čakať kultúru, inteligenciu alebo nebodaj spôsoby civilizovaného národa. Pomyselné dno klesá každým dňom, takže rovnako ako pri výrokoch Putina, Medvedeva, Peskova ale hlavne Lavrova ťažko povedať, či z týchto untermenschov iba hovorí vodka, senilita, mentálna retardácia alebo ruská duša. V každom prípade doplňujem do zoznamu poslanca Liberálno-demokratickej strany Ruska (ktorá nie je ani liberálna ani demokratická), Alexeja Žuravljova. Netrúfam si povedať, že či je za svoju debilitu platený a je len dobrým hercom dobrého Rusa, alebo je vážne tak pripečený a teda dobrého, poctivého Rusa hrať nemusí.

Čo vygrcala táto opica? Pohrozil, že príde a zabije novinára nemeckej televízie. OK, to by som v niektorých slovenských prípadoch prijal aj ja a osobne by som injekciu zaplatil. Čo ale novinár Bjorn Stritzel také strašné povedal: len to, že Nemecko dodalo svoje zbrane Ukrajine. Žiadne vyhrážky, žiadne strašenie vyvraždením Rusov, proste Bjorn len skonštatoval, že Berlín na front poslal húfnice.

Žuravljov by ale nebol typicky tupým Rusom, keby nepoužil niekoľko typicky ruských tupých fráz. Stritzel je nácko a húfnice sú nacistické. OK. Takže ruský nacionalista, za ktorého vojakmi zostáva toľko mŕtvych, že Adolf sa so závisťou prizerá, niekoho nazýva nacistom a hneď jedným dychom chce zavraždiť jeho aj jeho okolie.

Celkovo táto ruská rétorika je taká infantilná, ako len dokáže byť infantilná táto paródia na krajinu 21. storočia. Ako pri malých deťoch: Nechoď tam, je tam bubulák. Fuj, toto nono. To hovienko je baka, Eričko! To je púúúúha!

Premietam si pred očami, ako vyzerá priemerná ruská rodinka a jej rozhovor:

„Miláčik, ako ti chutí môj obed?“

„Tá polievka je príliš fašistická, ty nacistka. Asi ti denacifikujem jednu ruku.“

„Nebuď prílišne americký, ty nacistický Žid. Lebo ti nasypem do žrádla jed. A deti priniesli zo školy päťky. Mal by si tej vojenskej štváčke urezať hlavu. A vystrieľať jej rodinu, čo nás čo majú terorizovať a vraždiť naše deti, školofašisti!“

„Podľa mňa sú to vyznávači Satana, svine ukrajinské...“

„Oni v škole sú ale Rusi z Novosibirska...“

„To je jedno! Denacifikujem im prdele, buzerantom americkým!“

Bolo by to iba trápne, keby sme tohto dezoláta posudzovali podľa jediného výroku. Lenže Žuravljov je taký Janko Slota ruskej kreténoscény. Týchto výrokov má pomerne veľa, napríklad chcel rozmiestniť ruské nukleárne zbrane na Kube a Venezuele (možno by vydržali cestu loďou, ak by sa teda nepotopila); potom chcel vymazať Nemecko, Britániu a Francúzsko atómovými zbraňami do 200 sekúnd (ktovie, keby si privstal, tak možno aj o pár sekúnd skôr), a na opozornennie, že aj GB má nukleárne zbrane Alexík dodal, že treba teda poslať tie ruské rakety skôr, nech je Británia vymazaná zo sveta predtým, ako dokáže zareagovať. Proste piata cenová, ako vlastne celá Ruská federácia. Dokonca sa nechal odfotiť v uniforme, lebo veď ako inak dokážeš vyjadriť svoju podporu ruskej armáde v blate na Ukrajine ako tým, že vezmeš zbraň a narukuješ na front vyfotíš sa v maskáčoch na Instagram.

Je ale Alexej len človek s nižším IQ a mäkkými guľkami, ktorý sa iba ako zbytočná, treťotriedna troska pretŕča pred kamerami a púta na seba pozornosť, ktorú by si inde ako v Rusku a Burkina Faso nepripútal? Alebo je to vážne geroj a myslí to vážne?

No... Žuravljov sa raz pohádal s bratrancom druhého Tiktokového supermana Ramzana Kadyrova, Adama Delimchanova. Skončilo to niekoľkými vymlátenými ruskými zubami, ruský nukleárny kingkong skončil v špitáli a Čečenec nemal skrivený vlas na hlave. Ale je pravda, že to sa stalo ešte v roku 2013 a Instagram ešte nefungoval tak spoľahlivo...

3. Černobyľ 2.0?

Rusi sú svine ako so sviňami by malo byť s nimi zachádzané. Nech si ktokoľvek opíja vlastné svedomie a presvedčenie nejakými báchorkami o našom oslobodení v roku 1945 či nejakými Puškinmi alebo Gagarinmi, je to proste teroristický národ plný teroristických politikov a podradných, stupídnych a zakomplexovaných ľudí. Táto vojna odhalila reálnu mentalitu ruskej svoloče ako aj tú masku bratského národa, teda národa, ktorý bez mihnutia oka vyvraždi kohokoľvek, kdekoľvek, akýmikoľvek spôsobmi a s akoukoľvek zámienkou, pričom sa dokáže usmiať svojimi vyštrbenými ústami a povedať ti do očí, že to je v mene pokroku, civilizácie a slovanskej vzájomnosti. Doteraz to bolo medzi Ukrajincami a Rusmi, ale sú dve udalosti, ktoré by sa už nemali posudzovať lokálne, ale naopak, od Ohňovej zmene až po Island musia robiť vrásky na čele. Prvou udalosťou je blokácia ukrajinských obilných prístavov a jasné, neskrývané vydieranie celého sveta hladomorom (čo je ruská tradícia so sto rokmi praxe a miliónmi príkladov obetí). To by ešte nevadilo až tak, pretože hladomor sa dá za cenu veľkých nákladov a pomerne nízkych strát na životoch potrieť – celosvetovo je obilia a iných potravín relatívne dosť a ja osobne nemám obavu, že to prerastie do miliónových strát. Čoskoro vojna skončí a príde vyúčtovanie s celou háveďou z Kremľa.

Druhou udalosťou je ale Záporožská jadrová elektráreň. Najväčšia nukleárna elektráreň Európy je prvým miestom histórie, kde sa okolo nukleárneho reaktora odohrávajú seriózne boje – a tragicky si musíme priznať, že to je prvé miesto histórie, kde môže nejaký boj skončiť jadrovou katastrofou nevídaného rozsahu.

Lenže tuto to už prestáva byť záležitosť tupej ruskej armády a prekvapivo schopnej ukrajinskej domobrany a armády. Tu sa jedná o tony rádioizotopov podmínovaných ruskými bombami, ktoré v prípade skutočného prúseru rozpráši vietor po celej planéte, prednostne po Európe. Černobyl skutočne bol problém, lenže explodoval jediný reaktor a ten bol prakticky okamžite hasený – a bol podstatne menší, čiže mal v sebe menej paliva. Toto je Zaporožie, jeden z najväčších kolosov z tejto triedy. Černobyľ sa stal (niekedy prehnaným, priznávam) strašiakom na 4 dekády a i keď si vyžiadal doslova len pár životov, vyhostil státisíce ľudí. Podmínované Zaporožie uprostred frontovej zóny, keď všade naokolo sú tisícky nižších živočíchov vyzbrojených samopalmi, tankami, raketami, to vonia prúserom nevídaných, históriou nepoznaných rozmerov. Hirošima a Nagasaki si oprávnene vybrali daň v podobe stotisíc životov, ale atómová bomba je obrazne povedané škodlivá len chvíľku a obe mestá sú dnes prekvitajúcimi, bohatými usadlosťami bez následkov. Tesná blízkosť Černobyľu je toxická dodnes, hoci celý zapovednik už nemá taký význam ako pred 36 rokmi.

Zaporožje ale s celým potenciálom deštrukcie je miestom v dosahu desiatok miliónov zruinovaných životov. Príliš ďaleko od Moskvy, príliš blízko celej Ukrajiny, Rumunska, Moldavska, Bulharska alebo po vetre napríklad aj čiernomorských krajín. Obilnica sveta, ktorou Ukrajina je, by nebola schopná uživiť ani seba, nieto celú Afriku. Ak by sa niečo takéto podarilo, utečenci by sa nerátali na milióny dočasných, ale desiatky miliónov trvalých. Ceny potravín by vyleteli do závratných výšin – lenže dlhodobo.

Preto toto už je zlom, kedy by malo konať NATO a OSN. Nie sankciami, nie zákazom cestovania alebo obmedzením dovozu ropy – jediným riešením je bezletová zóna, ktorá bude nonstop, 24 hodín denne 365 dní v roku vynucovaná lietadlami NATO; okolie Zaporožskej elektrárne musí byť vyčistené vojskami NATO a akýkoľvek dopad rakety, alebo dokonca aj neúspešný dopad, teda raketa zostrelená PL obranou Ukrajiny alebo NATO, musí byť tvrdo potrestaný protiúderom na ruské územie. Nie na jadrové elektrárne, ale bez mihnutia oka by som bombardoval ruské tepelné alebo vodné elektrárne. Rusi sú bezzubí psi, na protiúder z ich strany voči NATO by nepristúpili, rovnako ako žiaden zbabelec nezaútočí, len šteká a vyhráža sa súperovi, až kým nedostane prvú facku.

Dúfam, že Biden pôjde v stopách Georga Busha staršieho a už sa niekde niečo chystá. Radšej státisíce mŕtvych v regulárnej vojne, ako milióny mŕtvych od hladu a ožiarenia.