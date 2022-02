Astro pohľad na vpád Ruska na Ukrajinu

Často nevieme o tom, že vieme veľmi veľa. Len nevieme, čo je pravda a čo sú ilúzie, alebo na čom je založený omyl. Podobne pochybnosti ma pred rokmi viedli k záujmu spoznať viac z okruhu parapsychológie, kam patrí aj astrológia, numerológia či tarot. Nie, nie som žiadna bosorka, len sa nebojím „pozrieť na koreň veci“. K tomu si prizvať starú náuku, ktorú v rámci svojich medicínskych postupov využíval aj švajčiarsky psychológ Karel Jung. Poznanie je ako diamant. Má veľa plôch a tým aj pohľadov na ne, obrovský objem rokmi znásobených dát. Človeku má často len "svoj" pohľad. Preto je dôležité situáciu zhodnocovať z viacerých pohľadov. A k tomu slúži aj astrológia.

V procese uvažovania často uprednostňujeme rozumové hľadisko. Aj z toho dôvodu citujem vyjadrenie jedného diskutéra: „V čase sľubov nerozširovania NATO bola situácia taká, že s reformovaného Ruska nehrozilo reálne nebezpečenstvo. Studená vojna bola skončená a neskoršie šialenstvo štátov s moslimským fundamentalizmom ešte nebola realita. Vtedy rozširovanie NATO nedávalo zmysel. Súdruhovia, čo obviňujú západ z klamstva, by si mali uvedomiť, že Rusko je opäť reálnou hrozbou a náš vstup do NATO je jedným z najlepších krokov, aké sa kedy urobili. Bola prezieravosť politikov, že videli neskoršiu hrozbu Putinovskej imperialistickej politiky.“

Kain zabil svojho brata Noema. Rodinná tragédia, známa z biblie, sa vymyká rozumovému chápaniu. Aj v tomto prípade (rovnako ako pri rozhodovaní o vstupe do NATO) je rozumové zhodnocovanie historických chýb zbytočné. Pretože, ako naznačuje radix - horoskop vzťahujúci sa k rozhodnému okamihu mediálneho vyhlásenia ruského prezidenta Putina dňa 24.2.2022 o 6:00 ráno, má pravdu skôr bývalý prezident ČR Václav Klaus tvrdiac, že ide o oživenie nevyriešených vzťahov republík bývalého Sovietskeho zväzu. Trpí tým Rusko a bývalé zväzové krajiny, ktoré nedokázali nájsť vnútorný pokoj a rovnováhu v základných životných hodnotách typických pre demokraciu lebo došli k tomu príliš neskoro.

Bývalý novinár sme.sk Nicholson v Kanade konštatoval, že je to neuveriteľné, ako dlho trvá proces prechodu od totalitnej spoločnosti k demokracii. Tento proces nezávisí od jednotlivých ľudí, ale viac od ich „vodcov“ manipulujúcich mienku národa. Často aj od takých, ktorí rýchle vystúpia na vrchol, ale rovnako rýchle po krátkom čase z neho padajú. Ako Hitler. V radixe so Saturnom v 10. dome, mieste vyžadujúcom zodpovednosť v každom ohľade a smere a sľubujúcom dôležitý spoločenský post. Ako vzor uvádzam Hitlera, pretože pri jeho nástupe k moci bola planéta Urán v znamení Býka, rovnako, ako je tomu dnes. Planéta Urán je planéta univerzu (rovnako ako Neptún a Pluto), pôsobí na nás bez našej vôle, t.j. či chceme alebo nechceme (tak ako pandémia), ničí všetko staré a prináša nové, pričom ale nič nestabilizuje. Chová sa jednoducho ako blázon a je našou povinnosťou zmeny zvládnuť a nastoliť nový poriadok.

Základné informácie o 22. februári 2022 možno vyčítať z kríža radixu podľa nasledovnej formuly: DC = motív, AC = osobnosť, IC = prostriedok na dosiahnutie cieľa, MC = cieľ. Motívom, pre ktorý problém vznikol, je teda vlasť, osobnosť tvorí komplikovaný súbor protirečení vyjadrených kritickými vzťahmi mnohých planét, nástroj na dosiahnutie cieľa je matéria (chuť vlastniť) skomplikovaná blízkou polohou nestabilnej planéty Urán (spochybňuje všetko, čo je k dispozícii), pričom cieľom je nové psychologické poznanie hlboko zviazané s vlasťou (Mesiac je planéta vládnuca práve domovu, rodine a vlasti) a historicky zviazanou skúsenosťou – so životom za éry Zväzu sovietskych socialistických republík.

Európa má jasno vo svojej stratégii Európskeho spoločenstva. Je to kontinent (bez Veľkej Británie ako „overseas“ krajiny) veľmi konzervatívny, zároveň však sociálne zameraný a schopný prijať liberálne riešenia v rozumnej miere. Karel Jung povedal, že krajina má svoje čaro – Švajčiarsko je „Panna“, realistická, zviazaná s pôdou a sama sa rozhodujúca, kam patrí. Rovnako sa zdá, a to potvrdí každý, ktorý pobudol určitý čas mimo Európu, že aj jednotlivé kontinenty majú svoje charakteristické vlastnosti formulujúce spoločnosť ako takú (planéty Saturn a Jupiter sú spoločenskými planétami). Preto aj spoločnosť v Rusku, ako takom (vrátane európskej a ázijskej časti), by sa mala rozhodnúť o najzefektívnenejšom štátnom usporiadaní. Naznačuje to postavenie Jupitera (ohnivá planéta vládnuca znameniu Strelca – liberálna a humánna) a Mesiaca umiestneného v znamení Strelca (planéta vládnuca 4.domu a znameniu Raka, t.j. aj vlasti). Samotné postavenie Saturna v znamení Vodnára (vládne mu planéta Urán) potvrdzuje trenie medzi starým, konzervatívnym náhľadom na štát, na jeho štátne usporiadanie a liberálnym, sledujúcim spoločenské pomery v EÚ. Niet sa preto čo čudovať, že ruský prezident Putin vyzval štáty NATO, aby sa nemiešali do vnútorných záležitostí – veď – z pohľadu Ruska - ide o riešenie vnútorných väzieb bývalého socialistického zväzku. Prajme si, aby prišiel rýchle okamih konečného vyrovnania vzájomne odlišných štátotvorných predstáv medzi Rusmi a Ukrajincami. Nielen medzi štátmi, ale aj medzi ľuďmi oboch štátov navzájom. Veď koľkí ľudia na Slovensku dodnes ľutujú rozpad bývalého ČSFR! Je našim šťastím, že rozpad bol nenásilný (aj keď delenie spoločného majetku prebehlo často nekontrolovateľne) a že oba štáty sa rozhodli vstúpiť do EÚ a do obranného systému NATO. Tým sa odstránili možné trecie plochy medzi občanmi bývalej federácie.

Ruská federácia agresívne napadla Ukrajinu. Je to historická chyba. Nech si bývalý prezident Václav Klaus hovorí čo chce, zo strany Ruska sa jedná o vojenskú inváziu. Neospravedlniteľnú všetkými pokrokovými štátmi sveta. Hovorím o pokroku, pretože život beží kontinuálne a so sebou prináša problémy, ktoré treba riešiť. Často novými prístupmi, novými rozhodnutiami, v súlade s pokrokom, ktorý prebieha v každej spoločnosti.

Že zo strany Ruska ide o agresívnu, bezohľadnú, nehumánnu, cieľavedome pripravovanú akciu s vopred stanoveným cieľom, s pevným rozhodnutím vytrvať pri jeho dosahovaní, potvrdzuje tzv. Stellum planét (neobvyklé zoskupenie planét v 1.dome ovládanom bojovou planétou Mars, ináč charakterizujúcom aj osobnosť „Ja som“. Takí sú aj ľudia, ktorí sa stotožňujú s vodcom). Rozpor medzi planétou Slnko (aktivita, otec) a Mesiac (minulosť, pasivita, matka) len potvrdzuje nezhody v rodine, t.j. aj ródine ako vlasti, V tomto spojení naznačuje vysoký stupeň tyranie a moci. Riešením tejto nerovnováhy je sebakontrola, posilnenie pocitu zodpovednosti a zmyslu pre spravodlivosť, opustenie od nereálnych ideálov (konjunkcia Jupitera a Neptúna), pre Slovanov tak typických.

Položenie planéty Mars, vrátane jeho vzťahov k iným planétam (podporujúcim silu túžby po moci, dominancii), neponúka dobré vyhliadky na skoré riešenie vzniknutého ozbrojeného konfliktu. Rozhodovať budú dni, mesiac, možno mesiace, ba aj rok či dva. Ak sa konflikt dovtedy nevyrieši, je možné, že sa situácia bude vyvíjať podobne ako v 2.svetovej vojne. Planéta Urán (všetko mení a nestabilizuje) obíde mandalu za 84 rokov. V tom čase (1938) bola podpísaná Mníchovská dohoda, v roku 1940 začala druhá svetová vojna (jeden okruh planéty Mars), ktorá trvala do roku 1945 (t.j. od roku 1938 je 7 rokov = Saturn na tranzite prvý krát preveruje správnosť pôvodného rozhodnutia, známe aj ako 7 rokov nešťastia pri rozbití zrkadla).

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou by sme mali nazvať pravými slovami, ináč konflikt ohrozí svetový mier. Jeho riešenie podporujeme my všetci na tejto zemi, ale rozhodujú o ňom samotní Rusi a Ukrajinci.

Samotní občania bez ohľadu veku by sa mali vyjadriť k štátoprávnym predstavám politických špičiek , ktoré sa stali príčinou vojenskej agresivity a porušili platnosť medzinárodných zmlúv. Tí, ktorí vyvolali agresiu, musia mať jasno, či zastupujú vôľu občanov alebo len svoje vlastné ideály.