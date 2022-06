Agentúra Kapos reštartuje svoje unikátne projekty

Koncert sa uskutočnil na pozvanie umeleckej agentúry kapos v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 10. júna 2022.

Za 11 rokov priviedla agentúra Kapos rad skvelých svetových operných spevákov, a to do dvoch cyklov – Svetové operné hviezdy a Veľké slovenské hlasy, ktorí účinkovali na pódiách Slovenskej filharmónie a Slovenského národného divadla. K programom s problémami zápasiacej Opery SND je to viac než vzácny bonus vysokej kvality. O pár dní, 20. júna 2022, prídu do Reduty slovenskí sólisti Viedenskej štátnej opery Slávka Zámečníková a Peter Kellner.

Pretty Yende (zdroj: Foto PANER)

Dva roky pandémie poznačili oficiálne inštitúcie, ale najmä súkromných podnikateľov. Ten, kto mal do činenia so špičkovými umelcami, ktorí sú na vrchole svojej kariéry, vie, čo to je pre ich agentov nájsť voľný termín, prípadne ho prehadzovať, posúvať, prispôsobovať. O distingvovanosti publika svedčí skutočnosť, že napriek tri razy odloženému termínu lístky nevrátilo a trpezlivo čakalo na príchod umelkyne. Zatiaľ sa však pre organizátora mnohé zmenilo. Pôvodne schválenú dotáciu Fondu na podporu umenia musel pre nemožnosť uskutočniť projekt vrátiť a na ďalší raz ju nedostal. To je veľmi smutné konštatovanie preto, že vklad tejto agentúry je jedinečný a v slovenských pomeroch ojedinelý. Kapos sa sústredí na vysokú kvalitu a reprezentatívnosť a dôsledne sa venuje operným spevákom, opernému a piesňovému repertoáru. Koncert v Bratislave prijala Pretty Yende do programu pred 3 rokmi. Usudzujúc podľa nadšenia publika v Slovenskej filharmónii, aj tento koncert sa zaradil do úspešných podujatí agentúry.

Koncert sa teda uskutočnil v komornej verzii s klavírom. Tá mne osobne vyhovovala. Veď aj Edita Gruberová mala v La Scale recitál s klavírom a mnohí si iste pamätajú, že aj na svojom prvom ponovembrovom vystúpení v Bratislave zažiarila v Redute taktiež v sprievode klavíra (Friedrich Haider). Organizátor dokázal vypredať takmer celú koncertnú sálu aj napriek tomu, že publikum u nás, ale aj vo svete, sa po pandémii len veľmi ťažko vracia na kultúrne podujatia. A koncert podporilo aj niekoľko sponzorov.

Pretty Yende, Vanessa Garcia Diepa (zdroj: Foto PANER)

Pretty Yende pochádza z Južnej Afriky. Vyrástla v malom meste Piet Retief v rodine, kde matka každý večer pustila hudbu a Pretty spievala v kostolnom zbore a aj sóla v chráme. V Južnej Afrike je silná tradícia zborového spievania, ale v zásade bola dievčina v agrárnom prostredí bez prístupu k opere. Ako 16-ročná počula v televízii reklamu, sprevádzanú Kvetinovou áriou z opery Lakmé. Tam niekde prepukla v nej zvedavosť a láska k opere, ktorá ju už nikdy neopustila.

Kariéra Pretty Yende nabrala obrátky aj vďaka obrovskému úspechu na medzinárodnej speváckej súťaži Belvedere vo Viedni, kde bezprecedentným spôsobom ako prvá speváčka na svete vyhrala prvé miesto vo všetkých kategóriách (2010), ako aj na súťaži Operalia Placida Dominga a hrnuli sa jej pozvania na všetky dôležité scény sveta.

Akoby sa vo výškach cítila najlepšie, vracia sa k nim, pridáva ich, hrá sa s tónmi, hudbou a je zrejme taká, aká bola, keď po prvý raz počula opernú áriu. Pretty Yende je aj odvážna – keď ju agent ako 28-ročnú volal na záskok do Metropolitnej opery, povedala áno a za týždeň sa naučila rolu Adèle z opery Comte Ory Gioachina Rossiniho. Je to jej doména – bel canto a skladateľ, ktorého diela jej najviac svedčia. Tesne pred vstupom na pódium dokonca od strachu padla na koleno. Vstala, vyšla a zažiarila.

Pretty Yende, Vanessa Garcia Diepa (zdroj: Foto PANER)

Dnes 37-ročná umelkyňa má svoje miesto predovšetkým vo svete koloratúry a bel canta. To sú domény, kde sme sa začali orientovať hlavne v druhej polovici 20. storočia a úroveň interpretácie dospela na Olymp. Umenie však znamená denný boj o hlas, o techniku, o výraz, publikum vie byť neľútostné. Pretty Yende spieva vo všetkých svetových operných domoch, je žiadaná a milovaná. Má sugestívny spôsob, ľahko nadväzuje kontakt s publikom, ktoré si váži a snaží sa ho získať. Je koketná, ale nie lacná a dáva si pozor na frázy, hoci ich skrášľuje, doslova vyvádza – pridáva si ozdoby, skočí o oktávu vyššie, ale stále to ostáva vkusné a publikum to oceňuje.

Pretty Yende som pred filharmonickým koncertom zažila vo Viedni so Slovenskou filharmóniou na jar tohto roka. Chýr o nej živia hlavne festivaly bel cantového spevu, kde žiari svojím krásnym hlasom so suverénnymi výškami, schopným akrobacie. Je oceňovaná v dielach Gioachina Rossiniho, W. A. Mozarta, spieva aj taliansky a francúzsky romantický repertoár, ale rada má aj americkú hudbu. Jej prirodzený herecký talent a humor dopĺňa obrovský šarm. Najlepším vyjadrením atmosféry jej koncertov je, že sú čítankovým príkladom radosti z hudby. Má veľký rozsah hlasu a aj náležitý volumen, niekedy je menej disciplinovaná v prechodoch do nižšej polohy.

Zaspievala osem árií! Bol to veľký výkon. Prvá polovica boli diela talianske, druhá francúzske a v prídavkoch aj americká hudba.

Začala áriou Noriny Quel quardo il cavaliere z 1. dejstva opery Don Pasquale Gaetana z Donizettiho. Ária jej hlasu sedí a očividne sa v nej cíti dobre. Koncertná sála Slovenskej filharmónie je prívetivá, umožňuje umelkyni vidieť reakcie návštevníkov a to ju povzbudzovalo. Pretty Yende je ostrieľaná, ale každý koncert berie vážne a aj nové prostredie si musí najprv oťukať. Zdá sa, že ju vyrušili viacerí nadšenci, ktorí si ju fotili a filmovali. Možno však práve oni privedú svoje deti do opery, zívajúcej prázdnotou. Po upozornení Dr. Jána Koreckého pred začiatkom druhej polovice, sa to, predpokladám, neopakovalo. Pretty Yende však po celý čas nestratila svoj pôvabný úsmev.

Jednou z jej kľúčových postáv je Elvíra v opere Puritáni Vincenza Belliniho. Zaspievala áriu z 2. dejstva opery Ah! Rendetemi La Speme... Qui la voce sua soave… Vien, diletto a ukázala na kvality svojich výšok i na svoj spôsob čítania partitúry, ktorú sa jej nie vždy chce dodržať.

Akoby splnila moje želanie, keď zaspievala áriu Lindy di Chamounix z 1. dejstva rovnomennej opery Gaetana Donizettiho Ah! Tardai troppo – O luce di quest’anima. Pretty Yende má nesporné kvality – jej výšky sú úplne bezproblémové, žiaria, ona ich priam vystrelí, ale ťažšie sa vracia a možno je ešte v štádiu akejsi detskej radosti a interpretácie. Som presvedčená, že práve tým si získava publikum, ktoré vlastne nechce žiadne hlboké analýzy charakterov. Veď, ide o spievanie a koloratúra a bel canto sú hlavne o tom.

Ária Rosiny Una voce poco fa z 1. dejstva opery Barbier zo Sevilly Gioachina Rossiniho rozveselí všade a každého. Pretty Yende ju opäť spevácky okrášlila a herecky obsadila polovicu pódia. Odznela na záver prvej polovice recitálu, predeleného klavírnymi vstupmi.

Pretty Yende (zdroj: Foto PANER)

Druhú polovicu začala Šperkovou áriou Margaréty O Dieu, que de bijoux z 3. dejstva opery Faust Charlesa Gounoda. Pôvabná Pretty si ako Margaréta áriu doslova užívala a aj hlasovo a herecky bola excelentná. Svoj komediálny talent ukázala ako Mária v árii Chacun le sait z 1. dejstva opery Dcéra pluku Gaetana Donizettiho. Nohavicová rola je senzačná práve pre tento typ speváčky. Aj túto osviežila vstupmi do partitúry, ktoré urobili radosť jej i publiku. V druhej polovici odznela ešte ária Júlie Je veux vivre! z 1. dejstva opery Rómeo a Júlia Charlesa Gounoda a ária Violetty È strano… Ah, fors’è lui… Sempre libera z 1. dejstva opery La traviata Giuseppe Verdiho. S rolou Violetty je už silne stotožnená, spievala ju v Paríži i vo Viedni a je akýmsi prechodom smerom k mlado dramatickému repertoáru.

Pretty Yende, Vanessa Garcia Diepa (zdroj: Foto PANER)

K programu známych árií, ktorý dopriala Bratislave, veľkoryso pridala po opakovaných standing ovations áriu Lauretty O mio babbino caro z opery Gianni Schicchi Giacoma Pucciniho, áriu I Want to Be a Prima Donna z opery The Enchantress Victora Herberta a baladu Over the Rainbow Harolda, ktorú skomponoval pre film The Wizard of Oz (1939). Naďalej v ľúbivom štýle, ale možno to bolo presne to, čo sa publiku žiadalo.

O predely sa postarala španielska klaviristka Vanessa Garcia Diepa, známa najmä ako mimoriadna korepetítorka. V súčasnosti pracuje v Gran Teatre del Liceu v Barcelone. Hrá profesionálne a s podobným temperamentom ako Pretty Yende. Išlo o populárne orchestrálne skladby Intermezzo z opery Cavaleria rusticana Pietra Mascagniho, Meditáciu z opery Thaïs Julesa Masseneta a Intermezzo z opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho.

Verím, že brava na konci koncertu odmenili organizátora za vytrvalosť a oddanosť opere i za získanie Pretty Yende a jej umeleckej partnerky Vanessy Garcia Diepa pre Bratislavu.