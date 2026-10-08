I Capuleti e i Montecchi na festivale BHS

Pod vedením renomovaného talianskeho dirigenta Gianlucu Capuana účinkovali v Redute Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, so sólistami - Janou Kurucovou, Simonou Šaturovou, Santiagom Ballerinim, Markom Mimicom a Jozefom Bencim.
Výborná myšlienka uviesť dielo, ktoré znelo na Slovensku po prvýkrát a pokračovať tak v pred tromi rokmi začatej dramaturgickej línií koncertných uvedení opier, ktorú po veľkom medzinárodnom úspechu Slovenského filharmonického zboru v Nemecku pred štyrmi rokmi naštartoval festival Čajkovského operou Jolanta a po hosťovaní Košickej opery so Szymanovského Kráľom Rogerom.
Opera I Capuleti e i Montecchi (Kapuletovci a Montekovci) Vincenza Belliniho je jednou z najhranejších skladateľových opier. Je výkladnou skriňou bel canta, štýlu, ktorý zdôrazňuje krásu kantilény, prirodzenosť spevu a ľahkosť ozdôb či koloratúry. Viaže sa na 19. storočie. Premiéra tejto opery sa konala v marci 1830 v benátskom divadle Teatro La Fenice. Libreto Felice Romaniho spracúva legendárny príbeh lásky Romea a Júlie, vychádza z predlohy Luigiho Scevolu, opierajúcu sa o historické a literárne pramene. Slávne dielo Shakespeara nebolo v tom čase v Taliansku známe. Autor, ktorý sa dožil iba 33 rokov, skomponoval operu iba za niekoľko týždňov.
Festival si týmto večerom uctil slávnu slovenskú sopranistku Editu Gruberovú, ktorá vyryla výraznú stopu vo svete opery a bel canta. "Diva assoluta" si na svojom pôvode veľmi zakladala. V emigrácii vždy zdôrazňovala, že je Slovenka a že pochádza z Rače. Tam sa aj po zmene režimu často vracala. Zomrela tragicky pred 5 rokmi. Jej nedožité 80. narodeniny si pripomenieme 23. decembra. Edita Gruberová sa v roku 1997 stala členkou čestného predsedníctva BHS a v rokoch 2001 – 2013 bola čestnou prezidentkou festivalu.
https://blog.sme.sk/vierapolakovicova/kultura/kralovna-belcanta-a-koloratury-slavna-slovenka-edita-gruberova-zomrela-v-pondelok-18-oktobra-2021
Všetci umelci sú etablovaní v medzinárodnom opernom svete. Pôsobivé spievanie Simony Šaturovej, slovenskej sopranistky udomácnenej v Prahe, mi počas večera nejedenkrát pripomenulo Editu Gruberovú – Šaturovej krásne kantilény, zrozumiteľný prejav, ozdoby, ale aj patričný hlasový volumen a dráma, ktoré stvárnila s absolútnou ľahkosťou a suverenitou skvelej umelkyne. Ako Giulietta ukázala, že je ideálnou predstaviteľkou bel canta a že má veľkú zásobu krásy a výrazu a stále ešte nevyčerpaný potenciál.
Ďalšia protagonistka, slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová, ktorá žije v Nemecku, sa ujala svojej nohavicovej roly s patričnou oddanosťou, prenikavým výrazom, skvelým herectvom a pôsobivým speváckym výkonom. V postave Romea účinkovala pred piatimi rokmi v Dortmunde . V Bratislave bola dráma dokonalá. Až neskôr som sa dozvedela, že spievala chorá a v indispozícii, všetka česť!
Krásne mužské hlasy hostí - v postave Tebalda argentínsko-taliansky tenorista Santiago Ballerini, ako Lorenzo chorvátsky basbarytonista Marko Mimica a ako Capelio slovenský basista, sólista Opery SND, Jozef Benci - prispeli k farebnosti hudby a aj celkovej dráme.
Perfektná mužská časť Slovenského filharmonického zboru a neskôr aj celý zbor boli tentokrát výsledkom práce hosťujúceho českého zbormajstra Michaela Dvořáka. Zbor bol veľmi pôsobivý.
Rovnako orchester podal vysoko profesionálny výkon, pod vedením skúseného dirigenta Gianlucu Capuana bol strojcom mäkkého a poddajného zvuku oboch domácich telies a aj výbornej spolupráce so sólistami. Bol to kvalitný hudobný večer.
Ocenila som skutočnosť, že v programovom bulletine boli uverejnené originálne texty libreta a preklady.
Po 12 rokoch skvelých koncertov agentúry Kapos so svetovými a domácimi opernými hviezdami, pokračuje v podobnom duchu festival BHS. Pekná vizitka!
Vincenzo Bellinini
Kapuletovci a Montekovci / I Capuleti e i Montecchi
koncertné uvedenie opery
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 4. 10. 2026 o 19:30
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Gianluca Capuano – dirigent
Michael Dvořák – zbormajster
Jana Kurucová – mezzosoprán / Romeo
Simona Šaturová – soprán / Giulietta
Santiago Ballerini – tenor / Tebaldo
Marko Mimica – basbarytón / Lorenzo
Jozef Benci – bas / Capellio