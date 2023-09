Lucia Popp Tribute

Ostatné roky sa darí spomínať na tých najvýznamnejších – najskôr na Petra Dvorského, potom na Editu Gruberovú a tento rok na Luciu Poppovú, v zahraničí udomácnenú ako Lucia Popp.

Viacerí z nás si ešte pamätajú jej vystúpenia spoza železnej opony z Rakúska, Nemecka a iných zahraničných pódií, predovšetkým Rakúska televízia a rozhlas boli cenným prameňom informácií aj z oblasti opery a dodnes vlastne sú. Pamätníci si dokonca spomenú, že obe slovenské divy Lucia Popp i Edita Gruberová spievali v jednom predstavení Netopiera Johanna Straussa, jedna ako Rosalinde, druhá ako Adele. Unikátna nahrávka je dodnes prístupná aj na internete.

Lucia Popp sa špecializovala na W. A. Mozarta a Richarda Straussa, preto aj dramaturgia opery zvolila program pozostávajúci z diel týchto jej dvoch najobľúbenejších skladateľov. A je potešujúce, koľko výborných sopranistiek si prišlo uctiť Luciu Popp v krásnych áriách a piesňach. Počnúc Simonou Šaturovou, s ktorou sa spája moja osobná spomienka, cez Adrianu Kučerovú, Slávku Zámečníkovú a Petru Alvarez Šimkovú, až po na ostatnú chvíľu zaskakujúcu nemeckú sopranistku Maidu Hundeling. Sólistky pohladili dušu, ale všetky v SND hosťovali, žiadna z nich nie je členkou sólistického ansámblu našej prvej scény.

Jana Kurucová, Simona Šaturová, Tomáš Netopil (zdroj: Zdenko Hanout)

Pánske roly boli v rukách mezzosopranistky Jany Kurucovej, bravúrne spievajúcej duet so sopranistkou Simonou Šaturovou v Mozartovej opere Idomeneo a aj finále z ikonickej opery Richarda Straussa Rosenkavalier / Gavalier s ružou, kde tercet doplnila skvelá česká sopranistka Petra Alvarez Šimková a v drobných rolách spievali vaj Pavol Remenár, Peter Račko, Ivan Livch a Michal Onufer.

Kurucová so Šaturovou akoby dýchali v jednom spoločnom tele, súlad bol dokonalý a aj náznaková herecká akcia pútavá.

Muselo byť pre Šaturovú dosť náročné spievať áriu Idomenea na úvod, ale profesionálka s citovou náložou a jemným tónom, ktorý vie vygradovať do akejkoľvek hlasitosti a objemu a farby, to zvládla so cťou.

Slávka Zámečníková, Tomáš Netopil (zdroj: Zdenko Hanout)

Slávka Zámečníková s áriou grófky okamžite zaplnila javisko svojím prirodzeným tónom a zvučným volumenom. Nehovoriac o jej sugestívnom výraze. To bol brilantný výkon.

Nasledovala ária Zuzanky v podaní Adriany Kučerovej, veľmi pekne a s hravosťou i nadhľadom odspievaný part.

Adriana Kučerová, Tomáš Netopil (zdroj: Zdenko Hanout)

Pôsobivo vyznelo svieže finále z opery finále z opery Figarova svadba, kde sa k Zuzanke Adriany Kučerovej a grófke Slávky Zámečníkovej pridali ďalší sólisti.

Slávka Zámečníková, Róbert Pechanec (zdroj: Zdenko Hanout)

Hlas je najcitlivejší hudobný nástroj, a preto musíme počítať s tým, že to niekedy náhle nejde. Veľmi som sa tešila na Štyri posledné piesne Richarda Straussa v podaní Kateřiny Kněžíkovej. Pre zdravotnú indispozíciu ju na poslednú chvíľu nahradili Maida Hundeling a Slávka Zámečníková, ktoré s jedinečným klaviristom Róbertom Pechancom uviedli šesť Straussových piesní, a tak umožnili vnoriť sa do poézie tohto nemeckého velikána, ktorý tak učaroval Lucii Popp.

Maida Hundeling (zdroj: Zdenko Hanout)

Druhá polovica koncertu vyvrcholila impozantným finále z Gavaliera s ružou Richarda Straussa. Tercet v podaní Šaturovej, Kurucovej a Alvarez Šimkovej bol naozajstným umeleckým zážitkom. Dámy súladili hlasmi, expresivita skladateľovho odkazu im veľmi dobre sedela.

Petra Alvarez Šimková, Jana Kurucová, Simona Šaturoá, Tomáš Netopil, Orchester SND (zdroj: Zdenko Hanout)

Orchester SND si pod vedením skvelého českého dirigenta Tomáša Netopila počínal veľmi profesionálne. Obe predohry – k operám Figarova svadba a Gavalier s ružou - boli osviežujúcim momentom programu. A nútili k zamysleniu, či by nestálo za to naštudovať v SND Gavaliera s ružou. Zámečníková sa pre svoju domovskú scénu, Viedenskú štátnu operu, pripravuje na rolu Sophie a Jana Kurucová z Hamburskej štátnej opery by bola skvelým Octavianom.

Lucia Popp Tribute, Slovenské národné divadlo 9. 9. 2023 (zdroj: Zdenko Hanout)

Pár technických detailov – úplná tma v hľadisku neumožňovala nazrieť do programového bulletinu. Azda sa mohlo využiť titulkovacie zariadenie a uviesť mená interpretov. Bolo by poslúžilo aj na uvedenie autora videa o Lucii Popp a herca, ktorý s trochu prehnaným pátosom čítal texty.

Ešte dodám, že vo foyer SND je nainštalovaná pôsobivá výstava venovaná Lucii Popp, ktorá potrvá do 30. 9. 2023.

K mojim osobným zážitkom patrí koncert, ktorý som s rakúskymi a slovenskými partnermi pripravila počas mojej diplomatickej misie vo Viedni v Brahmsovej sále Musikvereinu : Hommage na Luciu Popp k nedožitým 70. narodeninám. S Martinou Masarykovou, Denisou Ślepkovskou, Tomášom Juhásom, Štefanom Kocánom a klaviristom Danielom Buranovským. Bolo to gesto .na správnom mieste, veď Viedeň Luciu Popp skutočne milovala.

A aká spomienka ma viaže na Luciu Popp? Bola som sa na ňu pozrieť, keď hosťovala v Prahe a neskôr som ju oslovila po koncerte s Bamberskými filharmonikmi na BHS v roku 1990, na ktorom uviedla Štyri posledné piesne Richarda Straussa. Túžila som, aby sa ujala vynikajúcej mladej sopranistky, vtedy štipendistky Slovenského hudobného fondu, Simony Šaturovej. Bez zaváhania povedala, že si ju rada vypočuje a požiadala ma o jej nahrávku. Nezabudnuteľný rozhovor. Napísala som jej teda list, poslala nahrávku a Lucia Popp odpovedala, že Simona Šaturová má zrelý hlas a sugestívny výraz. Hodnotila ju veľmi vysoko a chcela sa jej ujať. Žiaľ, osud jej ďalšie roky života nedoprial, a tak odišla na vrchole kariéry – krásnej kariéry sopranistky s nežným a jemným hlasom, s ktorým pracovala umne v lyrických partoch, ale aj v dramatických rolách, vyžadujúcich silu a a energiu. Simona Šaturová je dnes jej dôstojnou pokračovateľkou. A nielen ona. Koncert ukázal, čo dokážu vzory a najmä, aká je sila hudby. Tentokrát Mozartovej a Straussovej.

Program 9. 9. 2023:

Wolfgang Amadeus Mozart IDOMENEO

predohra

ária Ilie Solitudini amiche... Zeffiretti lusinghieri

Simona Šaturová

dvojspev Ilie a Idamanteho Principessa, a' tuoi sguardi...

Simona Šaturová, Jana Kurucová

Wolfgang Amadeus Mozart LE NOZZE DI FIGARO / FIGAROVA SVATBA,

ária Grófky E Susanna non vien... Dove sono i biei momenti

Slávka Zámečníková

ária Zuzanky a

finále opery Giunse alfin il momento... Pian pianin le andrò più presso

Adriana Kučerová, Slávka Zámečníková, Jana Kurucová, Pavol Remenár, Michal Onufer, Veronika Bilová, Peter Račko, Ivan Lyvch, Dominika Mičíková

Richard Strauss PIESNE SO SPRIEVODOM KLAVÍRA

Ständchen, Op. 17 č. 2

Befreit, Op. 39 č. 4

Seitdem dein Aug’, Op. 17 č. 1

Morgen, Op. 27 č. 4

Maida Hundeling

Róbert Pechanec, klavír

Zueignung, Op. 10 č. 1

Cäcilie, Op. 27 č. 2

Slávka Zámečníková

Róbert Pechanec, klavír

Richard Strauss DER ROSENKAVALIER / GAVALIER S RUŽOU

predohra a

finále opery Marie Theres'!... Hab'mir's gelobt

Simona Šaturová, Jana Kurucová, Petra Alvarez Šimková