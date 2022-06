Veľké slovenské hlasy Slávka Zámečníková a Peter Kellner

V cykle Veľké slovenské hlasy agentúry Kapos sa v pondelok 20. 6. 2022 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave predstavili sólisti Viedenskej štátnej opery, Slávka Zámečníková a Peter Kellner. Koncert sa uskutočnil v komornej verzii s americkým klaviristom Stephenom Hopkinsom.

Reduta je ideálnym miestom pre tento typ koncertu. Aj keď je jej prvoradým cieľom uvádzať veľký symfonický a vokálno-inštrumentálny repertoár a túto úlohu si Slovenská filharmónia plní príkladne, je veľká koncertná sieň postačujúca pre sólové recitály a komorné koncerty. Hlavne v takých prípadoch, keď je očakávaná veľká návštevnosť, ale aj keď ide o napríklad o operné recitály či operný repertoár v koncertnej verzii.

V našom pandemickom medziobdobí išlo o práve takého podujatie – hľadisko sa zaplnilo a nadšenie stúpalo po každom predvedenom diele. Išlo totiž o jedinečný koncert dvojice mladých operných umelcov, ktorí vzbudzujú záujem významných operných domov sveta, Slávky Zámečníkovej a Petra Kellnera.

Slávka Zámečníková (zdroj: PANER)

Mladí umelci majú každý iné vzdelanostné zázemie - Slávka Zámečníková, rodáčka z Bánoviec nad Bebravou, absolvovala VŠMU v Bratislave a Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne a Peter Kellner Konzervatórium vo svojom rodisku, v Košiciach a vysokú školu v salzburskom Mozarteu a na Kunstuniversität v Grazi. Obaja sa stali sólistami Viedenskej štátnej opery. Peter Kellner nastúpil v sezóne 2018/19 po tom, čo pár rokov účinkoval na slovenských scénach, v Klagenfurte a Grazi a Slávka Zámečníková po niekoľkoročnom pôsobení v Opernom štúdiu Štátnej opery v Berlíne, a to v sezóne 2020/21. Kellnera tam bolo možné zažiť v opere Les Troyens, kde účinkoval aj Slovenský filharmonický zbor, v opere Carmen, ale aj ako Leporella, Figara či Basilia, rolách, ktoré mu výsostne sedia. Spieval na salzburskom festivale, jeho cesty vedú stále častejšie do Kráľovskej opery v Covent Garden v Londýne a v januári t.r. debutoval v Metropolitnej opere v New Yorku v postave Collina (Bohéma). Účinkoval aj v talianskych a ďalších európskych mestách, vrátane slovenských.

Peter Kellner, Slávka Zámečníková (zdroj: PANER)

Obaja umelci sú víťazmi medzinárodných súťaží, z toho vyplývajú viaceré angažmány. Pre Slávku Zámečníkovú sa vo veľkom otvára nemecký svet – nedávno sa uviedla vo Wiesbadene ako Grófka (Figarova svadba) a celkom čerstvo v Štátnej opere v Berlíne ako Donna Anna (Don Giovanni). Mali sme ju možnosť zažiť aj na Slovensku – na adventnom koncerte pred tromi rokmi a koncerte BHS (2020) - na oboch vďaka agentúre Kapos. Púta krásnym hlasom s veľkým rozsahom a mimoriadnou svetlou farbou, dobre školeným, ale aj hereckým a tanečným talentom. Vo Viedni debutovala ako Norina (Don Pasquale), neskôr spievala Frasquitu (Carmen), veľkú pozornosť vzbudila v dvoch barokových operách Claudia Monteverdiho - ako Poppea v Korunovácii Poppey a ako Eurydika v opere Orfeus. Je plne vyťažená nielen v lyrickom repertoári, ktorý jej výsostne sedí a zdá sa, že sa ho umne drží, ale aj v náročnej starej hudbe, podliehajúcej pravidlám tzv. informovanej interpretácie. Kellner ukázal v Bratislave svoj zvučný, dobre ovládaný basbarytón v plnej kráse – má peknú farbu, dokáže zvuk zjemňovať a pridávať podľa potreby roly a aj on má veľké herecké nadanie.

Neopakovateľná skúsenosť z rakúskych a nemeckých pódií umelcov teda košatie. Dať dohromady práve týchto dvoch mladých tridsiatnikov, ktorí sú stále žiadanejší a ktorých kalendár sa plní, nie je jednoduché.

Slávka Zámečníková, Peter Kellner (zdroj: PANER)

A málokedy je dramaturgia taká vyvážená, pútavá a svieža a zároveň na vysokej profesionálnej úrovni, ako bola na koncerte v prvý letný večer tohto roka. Mozart a bel canto! Dá sa to vymyslieť lepšie? Obaja protagonisti sú v Mozartovi prvotriedni a zvolili si tie najkrajšie árie a duetá z majstrových opier. Ich koncert bol ako malé divadlo, poslucháč vedel, kedy tlieskať a kedy nie. Sami to regulovali tak, aby sa „dejová línia“ árií nenarušila, ale pôsobila ako malý príbeh. A hoci sa nálady a aj postavy v súlade s dejom jednotlivých opier menia, zaokrúhlenie recitálu sa podarilo a prerušil ho iba klavírny predel. A aký!

Stephen Hopkins, dirigent, pedagóg, korepetítor a v našom prípade klavirista. Je zvyknutý pracovať s oboma sólistami, je ich kolegom v opere, kde je korepetítorom. V prvej polovici si ako sólové číslo zvolil Etudu Op. 10 č. 3 Tristesse Frédérica Chopina a v druhej polovici Liebestraum č. 3 As-dur Franza Liszta. Zvolené diela svojou jemnosťou a krásou dotvorili program, nijako ho nenarušili a ani nemali ambíciu nahradiť orchester. Hopkins je výborný klavirista a aj dobrý a zdvorilý korepetítor.

Stephen Hopkins (zdroj: PANER)

V prvej polovici večera, venovanej áriám z dvoch opier Wolfganga Amadea Mozarta – najskôr z Figarovej svadby, odznelo pôvabné dueto Zuzany a Figara z 1. dejstva Cinque, dieci, venti s okúzľujúcim komickým prejavom oboch umelcov, nosná ária Figara Non più andrai z 1. dejstva, dueto Zuzany a Grófa Almavivu Giunse alfin il momento… Deh vieni non tardar z 3. dejstva a ária Zuzany Crudel perche finora zo 4. dejstva. Slávka Zámečníková sa s postavou plne stotožnila, sedí jej spevácky i herecky. Vždy s radosťou pozorujem, ako sa vie oddať komickým postavám a potom zvážnieť a byť napríklad grófkou. Prevteľovanie je denným chlebíčkom hercov a spevákov a ani Kellnerovi to nerobí problém. Prefíkaný Figaro zmení svoju rétoriku, keď sa vžije do postavy grófa Almavivu. Oboje bez problémov, basbarytónový repertoár je pre neho nadmieru vhodný. V postave Figara ho už obdivoval aj Berlín.

Nasledovali tri árie z opery Don Giovanni – ária Leporella Madamina, il catalogo è questo z 1. dejstva, v ktorej Kellner ukázal svoje dispozície pre jednu z najobľúbenejších postáv Mozartového dedičstva – aj návštevníci Opery SND ho môžu v tejto parádnej úlohe zažiť. Potom zaspievala Slávka Zámečníková Donnu Annu, v ktorej zažiarila nedávno v Berlíne. V árii Non mi dir bell’idol mio z 2. dejstva opery sme mohli obdivovať jej pôvabný, tvárny hlas a legáto. Peter Kellner, nedávno sluha Leporello, potom pán, záletník Don Giovanni. A čo iné by asi patrilo k obľúbeným Mozartovým áriám pre soprán a bas, ak nie dueto Zerliny a Dona Giovanniho La Ci Darem La Mano, priam akoby pre nich ušité. Z dámy bola odrazu mladučká neskúsená Zerlina, krásna sopránová postava práve pre mladú umelkyňu. A Kellner ako skvele spievajúci záletník. Táto rola preverí basistu, aj jeho volumen.



Druhá polovica koncertu patrila trom bel cantovým operám – Don Pasquale a Nápoj lásky Gaetana Donizettiho a medzi nimi Semiramide Gioachina Rossiniho.

Slávka Zámečníková, Peter Kellner (zdroj: PANER)

Slávka Zámečníková debutovala vo Viedenskej štátnej opere postavou Noriny pred dvomi rokmi. Bolo príjemné vidieť ju aj na bratislavskom filharmonickom pódiu šantiť a napokon aj prekabátiť Dona Pasqualeho v opere Gaetana Donizettiho Don Pasquale, obaja umelci sú v období ich umeleckej kariéry, kedy im bel canto nanajvýš sedí. Dueto Don Pasqualeho a Noriny Signorina in tanta fretta z 3. dejstva nás voviedlo do skutočného divadla.





Peter Kellner (zdroj: PANER)

Neviem odolať čaru melódií opery Semiramide Gioachina Rossiniho – tú správnu dávku emócií dodal Peter Kellner árii princa Assura Deh, ti ferma…Quei numi furenti z 2. dejstva. Jeho nosný bas v tomto prípade vo vážnej úlohe ukázal krásu frázy a aj silu výrazu.

Slávka Zámečníková, Peter Kellner (zdroj: PANER)

Záver bol radostný a plný humoru. Na programe boli árie z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. Slávka Zámečníková zaspievala áriu Adiny Prendi per me sei libero z 2. dejstva opery. So šarmom a vkusom a plne v divadelnom švungu. Oficiálny program večera ukončili umelci duetom Adiny a Dulcamaru Quanto amore ed io spietata z 2. dejstva. Vo vynikajúcej forme!

Publikum jasalo a vyžiadalo si 3 prídavky: ten prvý akoby doplnil prvú polovicu večera: Papageno - Papagena z 2. dejstva Mozartovej opery Čarovná flauta. Radosť, zážitok. Slávka Zámečníková siahla po piesni Lea Delibesa Les filles de Cadix, Peter Kellner zaspieval áriu Dona Basilia La calunnia e un venticello z 1. dejstva Rossiniho opery Barbier zo Sevilly. Práve v tejto postave sa nedávno predstavil vo Viedenskej štátnej opere.

Boli to krásne výkony a koncert s výbornou dramaturgiou!