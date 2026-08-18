Čo pre mňa znamená futbal ?

Už takmer 20 rokov fandím Manchestru United. Začalo to Fifou 07. V tom čase hrali za United Giggs,Scholes, Ferdinand, Vidič, Ole Solskjaer a ďalší. Roky som túžil dostať sa na slávny štadión Old Trafford, vidieť hráčov, ktorí ma priviedli k tomuto skvelému klubu. To sa podarilo v roku 2013. Videl som hráčov ako Wayne Rooney, Robin van Persie, Luis Antonio Valencia, ktorý mi po zápase venoval svoj podpis. Vtedy to bol zápas Ligy Majstrov.
Dnes sa tam Manchester United opäť vracia. Pod taktovkou Micheala Carricka, ktorého som mal možnosť vidieť hrať v spomenutom zápase Ligy Majstrov.
Prečo som si vybral práve Manchester United ? Možno práve preto, že ho založili pracovníci železníc . Sám pochádzam z rodiny železničiarov. Samotné mesto Manchester je a vždy bolo mestom priemyselným. Fanúšikovskú obec tvorili rôzne remeslá. Robotnícka tradícia je tak v klube zakorenená už od jeho začiatkov.
Mám rád históriu, preto som sa v začiatkoch fandenia pozrel na dejiny klubu. Jednou z najvýznamnejších postáv klubu je nesporne Sir Matt Busby, ktorý trénoval generáciu Busbyho detí. Rozvoj talentu tejto skupiny hráčov zastavila v roku 1958 tragédia v Mníchove. Lietadlo sa vracalo z Belehradu do Manchestru. Pri vzlete sa neodlepilo od zeme a narazilo do domu za dráhou. Zomrelo 23 ľudí, z toho osem hráčov A mužstva. Hviezdny tím sa tak rozpadol.
Satisfakciou pre Manchester United bolo víťazstvo v Lige majstrov desať rokov po tragédií.
Manchester United vždy vychovaval mladé talenty, hral dravý útočný futbal. Práve preto som si ho vybral.