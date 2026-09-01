Geopolitická slepota

Súčasná politická garnitúra sa radšej prikláňa k Rusku. Podpredseda Smeru Gašpar považuje možný útok na fabriku s dronmi za legitímny cieľ Ruskej Federácie.
Naproti tomu Poľsko otvorene hovorí, že je tu hrozba útoku na Pobaltie. Donald Tusk povedal, že by Poliaci bránili územie NATO i svoju krajinu. Poľsko sa už dlhodobo pripravuje na obranu. Do roku 2035 chce investovať 5 percent HDP na obranu do roku 2035.
Buď sme strategicky slepí, alebo nechceme vidieť súčasnú realitu. Pritom o možnom útoku na NATO sa hovorí už aj v Európskej Únií.
Máme sa báť, že sa naozaj stane nejaký útok či už na civilnú a vojenskú infraštruktúru ?