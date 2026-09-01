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1. sep 2026 o 10:24
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Geopolitická slepota

Slováci si neuvedomujú čo znamená príprava na obranu krajiny.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Súčasná politická garnitúra sa radšej prikláňa k Rusku. Podpredseda Smeru Gašpar považuje možný útok na fabriku s dronmi za legitímny cieľ Ruskej Federácie.

Naproti tomu Poľsko otvorene hovorí, že je tu hrozba útoku na Pobaltie. Donald Tusk povedal, že by Poliaci bránili územie NATO i svoju krajinu. Poľsko sa už dlhodobo pripravuje na obranu. Do roku 2035 chce investovať 5 percent HDP na obranu do roku 2035.

Buď sme strategicky slepí, alebo nechceme vidieť súčasnú realitu. Pritom o možnom útoku na NATO sa hovorí už aj v Európskej Únií.

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Máme sa báť, že sa naozaj stane nejaký útok či už na civilnú a vojenskú infraštruktúru ?

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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