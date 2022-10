Meky na veky

Vystúpila na ňom Katarína Knechtová + Lukáš Adamec s piesňou Atlantída. Ďalej Marta Jandová s piesňou cesta zakázanou rýchlosťou. Slovenskú časť doplnil taktiež Zlatý slávik Peter Nagy s piesňou Zažni. Koncert doplnila aj najmladšia generácia v podobe Tamary Kramár, ktorá naspievala pieseň Jesenná Láska

Koncert poctil návštevou aj Jiří Macháček s piesňou Miliónkrát. Koncert obohatila aj česká kapela Mirai, česká speváčka Lenny s Mekyho piesňou All my days, Hit Nejsi sám zaspieval David Žbirka so speváčkou Marthou. Martha zaspievala taktiež spolu s Adamom Ďuricom a to hit Co bolí to přebolí. Z českej scény sa predstavil aj Michal Hrúza s piesňou Možno sa ti zdá. Petr Fiala prispel piesňou 22 dní. Petr Ostrouchow pridal ďalší hit Dr. Jekyll Mr Hyde. Koncert spestrila aj Ráchel Skleničková, tá spolu s Mekym vo videoprojekcií, zaspievala hit Čistý svět.

Zlatým klincom večera bolo vystúpenie Janka Lehotského s piesňou Veľký sen mora. Následne prišlo prekvapenie večera. Na pódium prišla Marika Gombitová, ktorá zožala potlesk v stoji. Spolu s Davidom Žbirkom.

Koncert ukončil Lukáš Adamec s piesňou Mám rád, počas nej s ním spievali všetci účinkujúci.

Tento Koncert ukázal, že Meky a jeho skladby tu budú s nami na veky.