Pochvala mestu za rekonštrukciu Levočskej ulice

Rád by som sa poďakoval mestu za rekonštrukciu Levočskej ulice. Tá smeruje z námestia na cintorín. Je teda frekventovaná a zub času sa na nej veľmi podpísal. Obrubníky a betón sa rozpadal. Prejazd invalídnym vozíkom, či kočiarom bol nepohodlný a nebezpečný. Oceňujem, že sa mesto pustilo do tejto rekonštrukcie a verím, že pre starších obyvateľov, ako aj pre občanov so zhoršenou schopnosťou pohybu bude nový povrch pohodlnejší a v konečnom dôsledku aj krajší. Teší ma, že poukazovanie na predošlý nevyhovujúci stav nevyšlo na zmar. Verím, že nový povrch nepokazia holuby hniezdiace na budové múzea rovno nad chodníkom.

Rekonštrukcie infraštruktúry by mali pokračovať aj po nasledujúcich komunálnych voľbách. Ako to už však tradične býva, na konci volebného obdobia sa mesto snaží ukázať že jeho predstaviteľom záleží na obyvateľoch Spišskej Novej Vsi. Ako som spomínal vyššie, rekonštrukciu si zaslúži Sládkovičová ulica, alebo napríklad Rázusová ulica smerom od Emkobelu k Bille. Ulíc je však o mnoho viac. Sám ich všetky nemôžem prejsť a práve preto prosím občanov o zasielanie fotiek na môj email : pamulaviktor@gmail.com. Pomôžme spoločne Spišskú Novú Ves posunúť dopredu