streda, 4. november, 2026 |  Meniny má Karol
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
4. nov 2026 o 21:06
Prečítané: 0x

Pomalé umieranie

V tomto článku vám odhalím svoju dušu.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Budúci rok budem mať tridsať rokov :). Prídem si už trochu staro. Často premýšľam o dianí okolo seba. Som spoločenský človek, milujúci úplne bežné veci. Ako som napísal v jednom z mojich starších článkov.

Túžim ísť von sledovať hviezdy večerať ako úplne normálny zaspať niekomu na nohách hrudi. Milujem poéziu, knihy, futbal, hudbu sledovanie hviezd. Kokosový koláčik. Zmrzlinu so slaným karamelom, hudbu Eda Sheerana.

Túžim sa s niekym smiať dlhé hodiny. Rozprávať sa sa o histórií. Fandiť futbalistom, ležať pod perinou a počúvať tlkot jej srdca . Krok po kroku ju spoznávať. Pozvať na pizzu. Túžim, aby nemala problém posunúť mi nohu, dať mi odkusnúť z trojuholníka pizze.

Túžim s ňou pretancovať celý ples a vrátiť sa až ráno, alebo ísť k nej. Túžim, aby ma brala ako človeka. Túžim, aby sa ma nebála vyzliecť z vetrovky, aby sa nebála ma dať cikať, potom tú fľašu vyliať. Túžim aby ma vzala k sebe a dívali sme sa na film. Túžim po týchto krásach, áno je to so mnou ťažšie. Život však treba žiť, nikdy nevieme, čo sa stane zajtra.

Ľudia nevedia, alebo možno aj nechcú vedieť, že ja tieto bežné veci zažiť bez pomoci neviem.

Videl som pred pár rokmi jeden nádherný Poľský fim s výstižným názvom "Chce sa mi žiť." Takisto aj ja túžim žiť. Túžim žiť normálny život plný prechádzok objatí, smiechu, bozkov. Stretnúť ľudí, ktorí objavia krásu mojej duše, budú sa so mnou smiať, tešiť sa z mojej prítomnosti a robiť zaujímavé veci.

Prečo som tento príspevok nazval pomalé umieranie ? Roky sa snažím odbúravať bariéry v spoločnosti. Či už ide o bariéry technické, ako sú schody, obrúbniky, boj za prístupnú dopravu, kultúru a mnoho iného. Prístupnosť a bezbariérovosť duší je však omnoho ťažší boj a niekedy už nevládzem.

Neustále vysvetľovanie to, že tu sú ľudia, ktorým pomôže k zlepšeniu života bežná prechádzka, smiech, posedenie pri nealku, alebo občas aj alku je veľmi frustrujúce.

Pre človeka s hendikepom je potrebná socializácia, tá mu zlepšuje psychickú pohodu a aj fyzický stav.

Áno, mám rodičov, ktorí ma vezmú von, ale viem, že tu nebudú večne.

Preto chcem spoločnosť poprosiť. Som človek, ako vy a bez socializácie človek s hendikepom pomaly umiera.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  508
    •  | 
  • Páči sa:  13 442x

Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

348 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

799 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu