Rekonštrukcie sídliskovej infraštruktúry 1

V Spišskej Novej Vsi sa za posledné roky investovalo zvýšené množstve do infraštruktúry na sídliskách. Veľký počet obyvateľov to určite potešilo. Zrekonštruované chodníky na sídlisku západ alebo na Matúškovej ulici na najväčšom sídlisku Mier iste potešia. Stále je to však pomerne málo. Dôležitou spojnicou medzi autobusovou stanicou a už spomínaným sídliskom je Sládkovičova ulica. Chodník na nej je nerovný a na niektorých úsekoch má aj výtlky.



Ďalšie úseky v nevyhovujúcom stave sa nachádzajú na danom sídlisku. Problémy sú viditeľné aj pri prechádzaní cez cestu. Chýbajúci alebo rozpadnutý obrubník sťažuje prechádzku človeku na vozíku alebo rodičom s kočiarom. Riešením by bola rekonštrukcia vstupu na chodník, alebo celková výmena povrchu ako celku.

Úsekom vhodným na rekonštrukciu je aj Rázusová ulica, kde nebol urobený chodník vyše 50 rokov. Taktiež by bolo vhodné zrekonštruovať cestu od Emkobelu ( mestský podnik, ktorý má na starosti kúrenie) smerom k nákupnému centru Billa.

Ďalšou komunikáciou, ktorá by v dohľadnej dobe bola vhodná na zlepšenie je panelová cesta pri futbalom štadióne a blízke parkovisko. Počas dažďov je zablatené a vstup na štadión nie je vhodný.

Verím, že spomenuté úseky v dohľadnom čase zrekonštruujú a zlepší sa tak komfort obyvateľov nášho mesta.