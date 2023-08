Osobnosti odporúčajú liečivá – zachráň sa kto môžeš

Stal som sa už niekoľkokrát obeťou ako „propagátor“. Chcem poradiť ako reagovať na bombastické články v online médiách o zázračnom lieku na všetky srdcové ochorenia, všetky druhy bolestí, hlavne kĺbov a chrbtice, na pokles mužskej „sily“ a pokles hormónov v krvi, na liečbu depresií a mnohé iné. Herci, herečky, speváci, speváčky a iní sú atrakciou na pritiahnutie pozornosti. Neverte ani lekárom v online priestore. Už Voltaire hovoril, že lekári liečia chorých o ktorých vedia málo, na choroby o ktorých vedia ešte menej, pomocou liekov o ktorých nevedia vôbec nič.

Každá bolesť má rovnaký základ: na periférii tela vznikne rôznym spôsobom podráždenie nervových zakončení (zápalom, mechanickým, chemickým poškodením), elektrický signál ide cez nervy a miechu do mozgu, ten zmení elektrický signál na pocit bolesti. Nasleduje obranná reakcia, uhneme, pofúkame, vyroníme slzu, opatrne hýbeme. Prečo je na jeden mechanizmus bolesti toľko liekov-analgetík? Len voľnopredajných, t.j. bez predpisu lekára je ich v lekárňach stovka. Preto, lebo každý človek je individuálny a to, čo zaberie na bolesť chrbta jednému, vôbec nezaberie inému. Rozdiely sú aj medzi bolesťou rôznych častí tela, orgánov, systémov. Keď vám aj ten najznámejší a najsympatickejší človek bude v článku tvrdiť o jednom konkrétnom lieku, že vyrieši všetky bolesti, tak je to nehorázny podvod.

Kĺb je spojenie dvoch kostí, ktoré sa v rôznom rozsahu a smere ohýbajú, aby nám umožnili pohyb. Niekedy je pohyb minimálny, napr. malíček na nohe, inokedy až neuveriteľný u vystupujúcich v cirkuse alebo talentovej šou. Aby nás trenie pri pohyboch nebolelo, je povrch kosti v kĺbe pokrytý vrstvou chrupavky a mazivom. Chrupavka je na periférii krvného obehu a zásobovania krvou, preto sú jej hojivé procesy veľmi obmedzené. Kĺby sú stvorená na normálnu záťaž a primeraný počet pohybov počas života. Preto nadváha a intenzívny šport vedú k rýchlejšiemu opotrebovaniu, obmedzeniu pohyblivosti a bolestiam pri každom pohybe. Od prvých krokov v živote sa vekom znižuje regeneračná schopnosť a zvyšuje opotrebenie. Ťažko je uveriť propagovanému lieku, ktorý po jednom balení aj s nehoráznou cenou sľubuje koniec trápeniu a návrat o desiatky rokov naspäť do novorodeneckého stavu.

Menopauza, andropauza, ďalšie strašiaky na ktoré sú zaručene účinné rôzne prípravky. Obsahujú magnézium v množstve ako sa nachádza vo väčšom jablku, alebo v banáne, vitamíny skupiny B ako v malom pive, alebo exotické korenia ako v porcii obeda z čínskej reštaurácie. Už 250 rokov od C. Linného vieme, že nepoužívaný orgán zakrnie, degeneruje. Preto svaly rastú stimuláciou fyzickou prácou alebo cvičením, mozgové funkcie zlepšuje učenie a duševná námaha. Meno a andropauzy sú spôsobené znižovaním výkonnosti pohlavných žliaz a poklesom hormónov u žien aj mužov. Najlepšou prevenciou ich vzniku a oddialenia nástupu je udržiavať produkciu pohlavných hormónov. Na to slúži láska: kresťanská medzi blížnymi, milenecká, manželská s bozkami, objatiami, duševným porozumením. Prirodzené vzťahy ťažko nahradí tabletka, roztok, gél. Kto zažil pocity telesnej a duševnej blízkosti pri stretnutí s milovanou osobou vie, že také pocity žiadny umelý prípravok nevyvolá. Aj osamelí ľudia môžu cítiť lásku a udržiavať si hormóny láskou k prírode, prípadne dobrovoľníckou aktivitou.

Keď pochybujete, dajte si námahu vyhľadať zloženie propagovaného prostriedku. Buď sa nedopátrate a je to kúpa mačky vo vreci, alebo zistíte, že obsahuje niekoľko vitamínov a zopár byliniek. Bylinky môžu mať liečivé účinky, ale nie pri jednorázovom užití. Veď keby listy hlohu, žihľavy, koreň púpavy, lupene sirôtky a iné mali významné liečivé účinky, tak by ešte žili naši prastarí rodičia s dátumom narodenia 18xx, ktorí nemali kolu, energetické drinky a ochutené minerálky, tak celý život pili bylinkové čaje. Nič proti liečivým bylinám, ešte pred cca 40 rokmi polovica všetkých liekov pochádzala z rastlinných extraktov, alebo boli vyrobené okopírovaním rastlinných molekúl. Sto tabliet čohokoľvek za 50 € nahradíte čo do zloženia desiatimi krajcami celozrného chleba a 1 kg zmesi ovocia a zeleniny za sumárne 5 €. Alebo synteticky pripravené probiotiká na úpravu črevnej flóry od 6 do 60 €/l spoľahlivo a dokonale nahradíte acidofilným mliekom za 1,20 €.

Podozrenie zo zneužitia mena osobnosti zvyšujú poznámky o tom, že odborníci sa to snažia tajiť, farmafirmy sa boja straty ziskov, je to špeciálna ponuka práve pre prvých 100 alebo 1 000 vyvolených. V pokročilom štádiu sa z online textu dozviete, že jednej známej osobe ten preparát odporučila iná známa osoba a tak obaja potvrdzujú, že je to naozaj tak. Neverte dvom známym menám.

Chorí ľudia si sťažujú na doplatky za lieky vo výške desiatok euro mesačne, ale neváhajú vyhodiť násobok za hoaxovú reklamu. Nebuďte ľahkou korisťou len preto, že vám oficiálna medicína nepomohla ako ste si želali. Neoficálna vám pomôže ešte menej a ešte aj prídete o peniaze. Tí čo veria, že škody napáchané rokmi nesprávneho spôsobu života sa dajú odstrániť chémiou za 50-100 € si trest v podobe finančnej straty bez protihodnoty zaslúžia. Len prosím neviňte človeka, ktorého meno a fotografia sa v nadpise vyskytli bez jeho vedomia. Propagátor sa o svojej úlohe obvykle dozvie od kamarátov a známych.