Obranná dohoda odhalila pravdu

Dvojmesačná proruská dezinformačná kampaň a postoje viacerých čelných predstaviteľov štátu však odhalili desivú pravdu o súčasnom stave Slovenska. Máme tu generálneho prokurátora, ktorému sa pozdáva okupačná "zmluva" z 1968 či "tieňového" premiéra Pellegriniho, ktorý ohrozuje základné bezpečnostné ukotvenie Slovenska v tomto búrlivom svete. Kde sme sa to dostali?

Obranná dohoda je štandardná zmluva, akú má s USA v rámci NATO podpísaných 23 členských krajín, vrátane všetkých našich susedov a krajín na východnej hranici aliancie. Obsah zmluvy ani jej interpretačná doložka však neboli podstatou "show", ktorá sa tu dva mesiace odohrávala. Dezinformačná kampaň organizovaná a financovaná bezosporu ruskou propagandou našla na Slovensku viacej podporovateľov, ako by bolo normálne a slušné v demokratickej členskej krajine EÚ. Takýto "cirkus" s obrannou dohodou nebol ani v Rumunsku a Bulharsku!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Postoj oboch fašistických strán asi nebol žiadnym prekvapením. Sú to známi "ruskí agenti", aby som voľne parafrázoval ich blúznenie o "amerických agentoch", aj s vážnymi indíciami, že sú za to z Ruska "platení". Postoj Roberta Fica, ktorého vláda síce obrannú dohodu vyrokovala, ale dnes je so svojim SMERom proti, tiež už asi nie je prekvapením. Fico sa spojí s kýmkoľvek, aj s fašistami proti NATO, len aby sa dostal k moci skôr, ako ho "zbalí" NAKA podobne ako jeho "kamarátov".

Obrovským prekvapením je však postoj Pellegriniho a jeho HLASu. Vidieť ľudí, ktorí pre mnohých znamenajú alternatívu voči súčasnej neschopnej vláde, ako s Ficom a fašistami broja proti spolupráci vrámci NATO, je šokujúce. Nádejný budúci premiér chce meniť 24-ročnú zahranično-politickú orientáciu Slovenska? HLAS premárnil jedinečnú príležitosť zbaviť sa "Ficovho tieňa" a zaujať jasnú pozíciu v zmysle dlhodobej bezpečnostnej stratégie Slovenska. Premárnil ju! Toto by malo byť jasným "STOP" pre všetkých sklamaných voličov súčasnej vlády, že tadiaľ cesta nevedie.

Prirovnávanie obrannej dohody s USA ku okupačnej "zmluve" so Sovietskym zväzom, ktorú boli nútení predstavitelia Československa podpísať po invázii a obsadení v 1968, je už lžou najhrubšieho zrna. Fakt, že ju šíri generálny prokurátor Žilinka je zase reálnym obrazom stavu prokuratúry, justície a spravodlivosti na Slovensku. Strážca zákonnosti šíri ruskú propagandu, ktorej cieľom je destabilizovať medzinárodné postavenie Slovenska!

Ide z toho hrôza...

Nezabudnime však ani na niektorých poslancov SME RODINA a OĽANO, ktorí tiež podľahli dezinformačnej vojne a obrannú dohodu nepodporili. Slová Borisa Kollára, že niektorí jeho poslanci by nepodporili nielen obrannú dohodu s USA, ale ani s Ruskom alebo Čínou, hovoria za všetko. Hodnotový a politický chaos náhodne vybratých individuí programovo nejasných "pseudostrán" vládnej koalície desí. Títo, akože omylom poslanci parlamentu, rozhodujú o NATO, EÚ, daniach, zdravotníctve či školstve? Na základe nejakých náhodných citových poryvov a facebookových kampaní?

Ide z toho strach.…

A po tom všetkom nás už ani neprekvapí, že parlament sa namiesto stánku, kde viedli principiálne diskusie o riešeniach Mikloš s Kažimírom, Kaník s Tomanovou či Raši s Novotným, zmenil na vulgárnu "krčmu” plnú invektív a hulvátstva.

Slovensko je parlamentnou demokraciou a členskou krajinou EÚ a NATO. Všetci slušní a kultúrni ľudia v našej vlasti musíme neustále bojovať, aby to platilo po každých ďalších voľbách.