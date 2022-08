Aj v pokazenom koláči sa dajú nájsť chutné hrozienka

Čo na tom, že v rovnakom čase ratingové agentúry menia výhľad Slovenska zo stabilného na negatívny (https://www.ardal.sk/sk/ekonomicke-informacie/rating-sr/aktualny-rating-sr), čo je posledná výstraha pred znížením ratingu. Veď poručíme vetru, dažďu.

Naše verejné financie nie sú v lepšom, a dokonca ani dobrom stave a netreba sa nechať oklamať niektorými aktuálnymi pozitívnymi číslami.

Ku 31.7. bol štátny rozpočet v deficite "len" 1,3 miliardy eur...

Status premiéra (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Dcp3degM4HVcj3a9B2vNLJyehzhgBtuogsP5GHg7BqLGDNNWjTvn1RQdX8vxqnRgl&id=100050401813676) ohľadom stavu štátneho rozpočtu je napísaný tak, ako keď v prebiehajúcom vojnovom konflikte, čatár napíše správu o strategickom vývoji na celom fronte na základe toho, že v danom momente vidí pokoj na malom úseku frontu, za ktorý zodpovedá. Áno, aktuálny stav je relatívne dobrý - reálne príjmy vysoko prevyšujú rozpočtované príjmy, v prvej polovici roka sa aj výdavky vyvíjali dobre. Situácia však nie je taká ružová ako sa pánovi premiérovi zdá. ️Inflačné príjmy totiž predbiehajú inflačné výdavky. To je klasická situácia a veľmi ľahko sa dá tomuto dočasnému stavu (a v podstate klamu) podľahnúť, byť spokojný a vytvárať nové výdavky. A presne to sa stalo. Minister financií bagrom pretlačil kopu nových nezmyselných dlhodobých výdavkov. Navyše prirodzene sa zvýšia aj ďalšie existujúce výdavky (mzdy vo verejnej správe, dôchodky, výdavky za investície, tovary a služby, ale aj výdavky na obranu) a situácia bude veľmi rýchlo diametrálne iná. Ak sú krátkodobo dobre vyvíjajúce sa príjmy (o čom som rozprával o 3 mesiace skôr, než to pripustilo a potvrdilo ministerstvo financií), tak tieto príjmy je v prípade nutnosti možné použiť na krátkodobú pomoc najzraniteľnejším. Minister Matovič však vyrobil dlhodobé výdavky a a spolu nimi vyrobil aj veľký problém pre dlhodobé verejné financie.

Ak majú ľudia dostať skutočne správne informácie o strategickom vývoji na fronte, treba sa pozerať na celkovú situáciu a navyše vnímať trendy. No a s verejnými financiami je to tak, že v dlhodobej udržateľnosti (to je ten strategický pohľad) sme druhí najhorší v celej Európskej únii. A to tam ešte nie sú započítané najnovšie schválené dlhodobé výdavky. Hrozienka sa našli, ale koláč je nejedlý. Rád by som pripomenul ešte jeden smutný pohľad na našu realitu - pohľad dozadu. Vlani neznížili relatívnu výšku svojho štátneho dlhu len 3 krajiny v EÚ. Bohužiaľ medzi nimi je aj Slovensko. Priemerne sa v EÚ dlh znížil o 5%, kým nám dlh vlani o cca 3% narástol.

V svojom Monitoringu plnenia rozpočtu na rok 2022 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť analyzuje hospodárenie štátu v roku 2022 oproti schválenému rozpočtu. Rada v júli mierne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu, oproti júnovej prognóze došlo k nárastu schodku o 59 mil. eur. Deficit tak ku koncu roka môže dosiahnuť úroveň 3,972 mld. eur.

V prognóze je 3,4 mld. eur dobrých správ a 2,1 mld. eur zlých správ. Ale treba vnímať, že tieto správy začínajú na hodnote -5,213 mld. eur, čo je schválený tohtoročný deficit. Je to suma, ktorá nám chýba. O túto sumu máme vyššie schválené výdavky oproti príjmom. Predpokladaný koncoročný výsledok je teda deficit zhruba 4 mld. eur. Dobré je, že o dobrých aj zlých správach už dnes vieme a že máme odborníkov a ekonómov, ktorí to vedia zrátať a odkomunikovať. Zároveň ale nemôžem a nebudem tvrdiť, že po deficitoch 7 mld. a 6 mld. eur v rokoch 2020 a 2021 sú očakávané 4 mld. deficitu v roku 2022 dobrou správou. Je to šialene veľa, je to o 800 eur naviac v čistom na každého občana. A dnes si nepožičiame za 0% ako pred rokom, ale za 1% - 2%, lebo úroky rastú. Na 4 mld. eur je úrok 2% ročne 80 miliónov eur. A za to mohli byť postavené jedna až dve okresné nemocnice (napr. ako v Michalovciach).

Dobrá kondícia verejných financií bude pri nulovom deficite

V SaS na potrebu šetrenia a vyrovnávania verejných financií poukazujeme prakticky od začiatku vládnutia terajšej vlády. Ostatné koaličné strany však pred odbornou diskusiou a rozvážnymi rozhodnutiami uprednostňujú populistické kroky, ktoré stav verejných financií ešte viac ohrozujú. Začal s tým Fico, Pellegrini pokračoval, a OĽaNO si tiež nedá povedať, že dobrá kondícia verejných financií bude až vtedy, keď bude deficit na nule.

Ak niekto otáča skutočnosť, zahmlieva, ohýba alebo ju zatajuje, nepatrí do funkcie v štátnej správe. A už vôbec nie za ministra. Ničoho. A nie je to politikárčenie, ale nalievanie čistého vína.