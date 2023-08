Otvorený list nemocničných lekárov predsedovi vlády odborníkov

Vážený pán

Ľudovít Ódor

predseda Vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

V Nitre, 23. augusta 2023

Vážený pán predseda vlády Ľudovít Ódor,

dovoľte nám, aby sme Vás ako zástupcovia nemocničných lekárov ale aj ďalších zdravotníkov požiadali o verejné prešetrenie netransparentného prispievania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie chodu Urgentného príjmu Nemocnice Malacky (obchodným menom Nemocničná a.s. so sídlom: Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky, IČO: 35 865 679, ďalej len „Nemocnica Malacky“).

Dňa 26.5.2023 bolo vedením Bratislavského samosprávneho kraja medializované, že urgentný príjem Nemocnice Malacky končí, keďže Nemocnica nedokáže zabezpečiť dostatočný počet personálu na toto oddelenie ( „...problémom je podľa Drobu avizované ukončenie urgentu v nemocnici v Malackách od júna, ktoré prevádzkovateľ nemocnice odôvodnil nedostatkom kvalifikovaného personálu.“ https://mysenec.sme.sk/c/23174262/nemocnicna-starostlivost-v-bratislavskom-kraji-podla-zupana-drobu-kolabuje.html).

Dňa 31.5.2023 po rokovaní ministra zdravotníctva, pána Palkoviča s vedením nemocnice Malacky a s vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava došlo k neštandardne rýchlemu vyriešeniu problému a verejnosť bola informovaná, že nedostatok personálu pre toto oddelenie súkromnej nemocnice pán minister Palkovič vyriešil („Ministerstvo zdravotníctva zabezpečilo pokračovanie urgentu v Malackách“ „Po rokovaniach ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava a ďalších bratislavských nemocníc sa podarilo zabezpečiť dostatočný počet lekárov, ktorí budú od 1. júna 2023 slúžiť na malackom urgentnom príjme.“ https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-urgent-malacky) .

Ako nás informovali lekári, ktorí priamo zabezpečujú pohotovostné služby na danom pracovisku, rovnako riaditelia dotknutých nemocníc ale osobne aj samotný pán minister Palkovič, problém nedostatku lekárov na Urgentnom príjme v Malackách vyriešil príplatok za jednu službu (bežný pracovný deň, alebo 12h v dni pracovného voľna) v sume 500 eur. Pričom 300 eur z daného príplatku má financovať Bratislavský samosprávny kraj a nemocnica a 200 eur z daného príplatku malo podľa našich informácií poskytnúť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodnutím pána ministra.

Chceme zdôrazniť, že takáto vysoká odmena pre lekára za službu nie je štandardná ani v tých najviac vyťažených oddeleniach iných nemocníc. Neštandardná je nie len výška príplatku, ale hlavne to, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky údajne poskytuje peniaze na chod pohotovostných služieb súkromnej nemocnici, pričom nevieme o prípade, v ktorom by Ministerstvo zdravotníctva prispievalo na príplatky za služby iným ani len štátnym nemocniciam, ktoré priamo patria pod toto ministerstvo. Vzhľadom na neštandardnosť sme oficiálne podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali Ministerstvo zdravotníctva o vysvetlenie. Na naše prekvapenie, ministerstvo nám oficiálne odpovedalo, že „Ministerstvo zdravotníctva SR neposkytlo finančné prostriedky na zabezpečenie chodu urgentného príjmu Nemocnice Malacky – Nemocničná a.s.“ , dokonca uviedli „Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle platnej legislatívy nemôže finančne zabezpečovať, resp. poskytovať finančné prostriedky na akýkoľvek účel Nemocnici Malacky – Nemocničná a.s.“ a ďalej „MZ SR s Nemocnicou Malacky neuzatvorilo žiadne zmluvy ani dohody.“ Ako však vyššie uvádzame, pán minister Palkovič, informoval predsedu LOZ, že ministerstvo zdravotníctva dáva 200 eur z vyššie spomínaného príplatku za službu na Urgentnom príjme Malacky. Spôsob a prípadní prostredníci, ktorými sa financie z ministerstva dostali do tejto nemocnice pre nás a verejnosť zostáva veľkou neznámou. Verejnosť však má na tieto informácie právo.

Tento neštandardný postup Ministerstva zdravotníctva však vzbudzuje vážne podozrenia aj z ďalších dôvodov:

1. Nemocnicu Malacky vlastní finančná skupina Medirex, ktorej by aj oficiálne hospodárske výsledky (zisk v roku 2022 bol 17 miliónov eur : https://finstat.sk/35766450 ) umožňovali navýšiť príplatky za služby na urgentnom príjme v Malackách tak, aby zabezpečili prevádzku aj bez príspevkov z verejných financií.

Daná skupina je v podfinancovanom slovenskom zdravotníctve mimoriadne úspešná („Firma, ktorej zisk sa v predchádzajúcich rokoch hýbal od státisícov po 6,5 milióna eur, si za roky 2021 aj 2022 pripísala zisk dvakrát 17 miliónov eur. Na ilustráciu, ich zisk prekonal zisk Foxconnu, Ikey či Mondi SCP – firiem atakujúcich miliardové tržby. Medirexu na zisk 17 miliónov eur stačili tržby vo výške 85 miliónov eur.“ https://www.aktuality.sk/clanok/iIGefTE/ako-oddlzuje-stat-zdravotnickemu-oligarchovi-preplati-milion-ktory-dlhuje-vlastnej-firme/ a https://www.trend.sk/trend-archiv/zdravotnictve-zarobili-tolko-kupili-kastiel-aj-luxusny-hotel )

2. Nemocnici Malacky, vlastnenej Medirexom sa mimoriadne darí aj pri príspevkoch od Ministerstva zdravotníctva (eurofondy : https://crz.gov.sk/zmluva/6726864/ ako aj v medializovanom spornom oddlžení nemocnice Malacky, ktorá dlhovala lekárni, ktorá však má rovnakého vlastníka ako nemocnica: „Zdravotnícka skupina Medirex cez spoločnosť Nemocničná, a. s., prevádzkuje nemocnicu v Malackách a cez spoločnosť Medirex Servis aj nemocničnú lekáreň. Nemocnica mala voči lekárni dlh 1,15 milióna eur – nezaplatila jej za služby v rokoch 2021 a 2022.“ https://www.aktuality.sk/clanok/iIGefTE/ako-oddlzuje-stat-zdravotnickemu-oligarchovi-preplati-milion-ktory-dlhuje-vlastnej-firme/ ).

3. Univerzitná nemocnica Bratislava ako najdôležitejšia a koncová nemocnica Slovenska má vážne problémy s personálnym zabezpečením svojich urgentných príjmov, paradoxne po zásahu ministerstva zdravotníctva, služby na urgentnom príjme v súkromnej nemocnici Malacky zabezpečujú aj lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pripomíname, že Urgentný príjem Malacky nie je ani v pevnej sieti, naopak personálne kolabujúci urgentný príjem v Nemocnici Ružinov je najviac vyťaženým urgentným príjmom na Slovensku (ročne ošetrí až 55 tisíc pacientov) a verejne sa aj samotní pacienti sťažujú, že jeho chod zabezpečujú aj neatestovaní (neskúsení) lekári, čo je v rozpore s bezpečnostnými normami – personálnymi normatívami (https://www.noviny.sk/video/1759f242-5594-4a13-a576-894a010f6bca/v-ruzinove-je-priserny-urgent)

4. Napriek tomu, že takmer každá nemocnica má väčšie či menšie problémy s personálnym zabezpečením služieb na svojich urgentných príjmoch, či iných oddeleniach, nemáme informáciu, že by inej nemocnici boli poskytnuté verejné finančné prostriedky na zabezpečenie služieb personálom.

5. Samotná netransparentnosť postupu v zabezpečení chodu urgentného príjmu v Malackách.

6. Finančný príspevok štátu pre vybranú nemocnicu by mohol predstavovať nedovolené zvýhodnenie jedného subjektu pri hospodárskej súťaži.

Vážený pán premiér Ódor,

ste predseda vlády, ktorá má prívlastok vláda odborníkov, ste predseda vlády, od ktorej si obyvatelia sľubovali, že nebude hľadieť na politické záujmy, a v značne zdeformovanom fungovaní štátnej správy prinesie iný štýl práce ministerstiev i vlády. Taký nový štýl práce, ktorý nastaví istý vzor fungovania, ktorý by obyvatelia mohli požadovať od tých politických vlád.

Preto sa na Vás, my lekári pracujúci v poddimenzovanom systéme slovenského zdravotníctva, kde paradoxne rozprávkovo bohatne niekoľko firiem, s dôverou obraciame a žiadame Vás o hĺbkovú kontrolu na Ministerstve zdravotníctva vo veci riešenia zabezpečenia chodu urgentného príjmu v nemocnici Malacky a jeho podozrivého financovania .

V záujme budovania dôvery verejnosti v tento štát pokladáme za dôležité, aby výsledky kontroly boli zverejnené a ak sa preukáže pochybenie, aby bola vyvodená i personálna zodpovednosť.

Ďakujem Vám vopred za ústretovosť a ochotu budovať dôveru v štátne inštitúcie, ale aj záujem budovať dôveru daňových poplatníkov pri použití verejných financií .

S pozdravom

MUDr. Peter Visolajský

predseda LOZ