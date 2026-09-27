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27. sep 2026 o 15:46
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Nič sa nedeje. Máme technológie (2)

Poslednému slovenskému chmeliarovi pomohli s tohtoročnou úrodou chmeľu údaje z projektu Pre Chmeľ.

Vladimír Bačišin
Vladimír Bačišin Bloger
Nič sa nedeje. Máme technológie (2)
Chmeľ
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Na Slovensku sa táto surovina nevyhnutná pre výrobu piva pestuje už iba na jedinom mieste – v Nemšovej v okrese Trenčín. Pestovanie chmeľu však, podobne ako pri ďalších plodinách, ovplyvňuje klimatická zmena. Aby chmeliar lepšie porozumel vplyvu počasia na pestovanie chmeľu, využíva od marca tohto roka dáta z aplikácie PRO CHMEL, ktorú vyvinul Plzeňský Prazdroj spoločne s partnermi. Vďaka tomu mal pestovateľ jedinečný prehľad o miestnom počasí a stave pôdy, čo mu počas pestovateľskej sezóny pomohlo s efektívnejším využívaním závlahy a starostlivosťou o rastlinu.

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Tento rok priniesol počas vegetačnej sezóny chmeľu mimoriadne suché a veľmi teplé počasie. To potvrdzujú aj dáta z dvoch špeciálnych meteostaníc, ktoré boli v rámci projektu PRE CHMEĽ osadené priamo na chmeľniciach PD Vlára Nemšová. Údaje ukazujú, že priemerná teplota vzduchu počas vegetačného obdobia bola 17,2 °C, pričom teplota pôdy bola iba o dva stupne menej, teda 15,2 °C. Dáta označili za najteplejší deň na chmeľnici 30. jún, kedy priemerná teplota dosiahla 29,2 °C. Hneď deň na to, 1. júla, spadlo na pôdu až 20 mm zrážok a šlo teda o najdaždivejší deň počas meraného obdobia.

„Z dát môžeme vidieť klimatickú zmenu v praxi. Tá má zásadný vplyv na pestovanie všetkých plodín, aj chmeľu. Obdobia sucha striedajú často silné búrky prinášajúce síce množstvo vody, ktoré sa ale nestihne vsiaknuť. Aj keď sa môže podľa meraní zrážok na povrchu zdať, že napršalo dosť, v hlbších častiach pôdy sa to neprejaví, pretože voda stečie po suchom povrchu. Vďaka hĺbkovému meraniu pôdy a dátam z aplikácie vidí chmeliar reálny stav pôdnej vlhkosti a na základe toho môže pri pestovaní prijať vhodné opatrenia,“ hovorí Jakub Zaoral, manažér udržateľnosti Plzeňského Prazdroja

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Nič sa nedeje. Máme technológie (2)

Poslednému slovenskému chmeliarovi pomohli s tohtoročnou úrodou chmeľu údaje z projektu Pre Chmeľ.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin
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Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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