Doktor Miroslav Suja: Ako sa z telocvikára stal odborník na ekosystémy lesov

Matovičovi písala diplomovku iná osoba, Kollár získal ako 50-ročný titul v Skalici, na univerzite, ktorú ministerstvo školstva po nástupe SaS nemilosrdne zrušilo, keďže nevedeli dodať ani zoznam študentov (asi tušíme, že by tam boli zaujímavé mená), poslankyňa Krištúfková mala vraj problém zmaturovať, dnes je to už vážená magistra s diplomom z rovnakej školy v Skalici a zoznam falošných diplomantov pokračuje ďalej.

Títo ľudia majú spoločnú jednu črtu a tou je umelé navodzovanie domnienky, že sú inteligentní. Lebo veď, kto má titul, ten je proste niečo viac. Zaujímavosťou je, že im titul nechýbal, až kým sa nedostali do politiky. Korunu týmto podvodníčkom nasadil poslanec za Republiku Miroslav Suja, ktorý sa po štyridsiatke rozhodol, že bude dokonca doktorom s titulom PhD.!

Poďme si teda priblížiť, ako sa tento intelektuál k doktorandskému štúdiu dopracoval. Suja pôvodne študoval stredné odborné učilište strojárske v Detve, potom bol poskokom černákovskej mafiánskej skupiny a po viac ako desiatich rokoch ho osvietilo, keď šiel študovať telesnú výchovu na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Po získaní titulu magister sa Suja naďalej vzdelával a urobil si “malý doktorát“ - rigoróznu prácu, po ktorej získal titul PaedDr v odbore učiteľstvo telesnej výchovy.

Potiaľto to dajme tomu vyzerá v poriadku, ale Sujovi to nestačilo a prapodivným spôsobom nastúpil na doktorandské štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Prapodivné to je preto, lebo na doktorandské štúdium môže študent nastúpiť spravidla iba v príbuznom odbore, ktorý absolvoval na II. stupni štúdia, v tomto prípade na magisterskom štúdiu. Suja ale prestúpil z telesnej výchovy na, prosím pekne, Ekosystémové služby lesov. A tie nemajú s telesnou výchovou spoločné po vedeckej stránke absolútne nič.

Skutok sa stal, Suja študuje na doktorandskom stupni a čaká ho obhajoba dizertačnej práce. Na ukončenie štúdia ale nestačí iba obhájiť dizertačnú prácu, musíte vykazovať publikačnú činnosť v rozsahu, aký určí materská vysoká škola.

Podľa evidencie publikačnej činnosť Suja figuruje v 5 publikáciách, na ktorých je prvým autorom, to znamená hlavným pisateľom článku, Sujov poslanecký asistent Jozef Výbošťok. Suja ani v jedinej práci nie je uvedený nie len, že ako prvý autor, ale jeho participácia na projektoch sa hýbe od 6 do 15 percent.

Tieto čísla sú skutočne nízke, ale ak by Suja reálne robil na kvalitnom karentovanom zahraničnom článku, tak by boli s odretými ušami postačujúce. Všetkých 5 spomenutých publikácií sú ale, jemne povedané, nízko hodnotené, keďže sa jedná o zborníky z konferencií písané v slovenčine a jediným anglickým textom je publikácia v Národnom lesníckom centre Zvolen.

Ak si to teda zhrnieme, Suja sa dostal na odbor, ktorý neštudoval, nenapísal samostatne jediný článok a publikácie, v ktorých je uvedený ako autor majú mizernú hodnotu.

Všetky tieto skutočnosti vykazujú známky toho, že poslanec Suja reálne štúdiu nedáva takmer nič a titul PhD. potrebuje iba kvôli spoločenskému statusu.

Počkáme si, ako sa k tomuto “študentovi“ postaví rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil. Ako prezident Slovenskej rektorskej konferencie by mal totiž pán rektor predstavovať etalón vysokoškolskej morálky.