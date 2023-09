Neviem, nemôžem, nedá sa

Nedá sa, Neviem, Nemôžem

Och, aké krásne frázy, ktorými vyjadríme to, že niečo nechceme. Každý z nás už použil tieto frázy: nedá sa, neviem, nemôžem. Poďme sa nad tým zamyslieť. Naozaj sa nedá urobiť to, čo sme povedali, že sa nedá urobiť? Alebo nevieme, nemôžeme? Človek povie, že sa nedá v dnešnom svete nájsť láska na celý život, alebo nedá sa žiť v tomto štáte a stále dookola nedá sa, nedá sa a nedá sa. Áno už aj mne to slovo lezie na nervy a to som len na začiatku článku. Skúsme to spraviť tak že na tieto tri slová odteraz zabudneme. Zrazu je všetko možné, len stačilo zabudnúť na tieto tri slová. Zrazu keď je veľa práce, tak ju môžeme urobiť a dá sa to. Keď by sa to aj nestihlo, tak dali sme do toho všetko. Zrazu sa dá pochopiť aj to, prečo je na nás naša polovička naštvaná, lebo ju počúvame a vieme riešiť problém ktorý nastal. Nebaví nás naša práca? Dá sa odísť. Nemáme dostatok financií na lepší život? Vieme si nájsť buď lepšiu prácu alebo popri nej aj nejakú brigádu. Chceme zlepšiť našu životnú úroveň, chceme byť lepšími ľuďmi, chceme pracovať na sebe? Môžeme, nech sa páči. Lebo dá sa všetko, a môžeme všetko. Nevieme oddychovať? Môžeme to začať skúšať. NO a dosť bolo motivačných rečí. Život je ťažký a je úplne normálne sa cítiť zle, unavene alebo smutne. Niekedy používame tieto tri frázy preto lebo sa bojíme niečo zmeniť. No lenže zmena je naozaj niekedy dobrá a ukazuje nám čo nám chýba. Vieme sa naučiť všetko čo sa musíme naučiť, ale niekedy by sme sa mohli pozerať na to učenie tak, že nemusíme, ale chceme sa naučiť. Pochopiteľne každý má problémov vyše hlavy, každý ma svoje nespracované myšlienky ktoré mu nedovolia v pokoji zaspávať. Ale je to v poriadku lebo taký človek sa môže naučiť meditovať, alebo nejakou malou zmenou vo svojom živote spustiť proces zmien, ktoré mu umožnia daný problém vyriešiť. Treba sa naučiť vedieť byť sám so sebou, potom sa človek naučí ľahšie relaxovať a v neposlednom rade už nadobro môže zabudnúť na tie tri slová tam hore. Jeden veľmi múdri človek mi povedal, že nepozná frázy nedá sa, neviem a nemôžem. A žije takým životom akým chce, lebo si ho vedel vybudovať bez týchto slov. Slová sú veľmi silný nástroj na všetko. Niekedy nimi potešíme, inokedy urazíme a celkovo meníme vďaka nim svoj život, svoje okolie a vytvárame svoju vlastnú identitu a podstatu. Ešte raz, slová sú ľudská najsilnejšia zbraň. Tak prečo by sme mali mať v našej slovnej zásobe tieto tri slová, ktoré nás tak veľmi držia pri zemi ? Možno preto že sa bojíme a zrovna týmito slovami dávame najavo náš strach, niečo pre seba urobiť. A ja sa pýtam. Dáva to logiku ? Dáva to hocijaký zmysel sa báť urobiť niečo, čo si myslíme že by bolo pre nás lepšie ako doteraz ? Asi nie. Samozrejme že všetci máme z niečoho strach, ktorý je založený na našich traumách, či už z detstva alebo celkovo z minulosti a to je pochopiteľné, že sa nechceme druhý krát popáliť. Lenže našim zmyslom života nie je to aby sme sa celý život báli a v hlave si hovorili, že sa niečo nedá alebo to neviem alebo nemôžem. Pomenujme to ešte raz tým správnym slovom že, nechcem. Nechcem, lebo sa bojím. Ale pokiaľ niečo chcem, tak nemôžem sa báť a nemôžem používať tieto tri frázy- nemôžem, nedá sa, neviem. Pekný deň